Egy mondat mindent megváltoztatott: a semmiből jött az erő, ami magával rántotta a forintot is

Egészen múlt szerdáig a vártnál erősebb gazdaságot mutató adatok izzasztották meg a befektetőket az USA-ban, a piaci aggodalom nyomást helyezett a részvényekre, megakadályozta a forint erősödését is. Jerome Powell múlt heti szavai viszont mindent megváltoztattak, azóta teljesen más szemüvegen keresztül kell nézni az amerikai gazdaságot. Máshogy nézik a befektetők, ez látszik az árazásokon idehaza is: a forint 3 havi csúcsra erősödött. Ehhez mindössze egy mondatra volt szükség Powelltől: a jegybankelnök azt állította, hogy az amerikai gazdaság valójában nem erős, hanem relatíve gyenge. Ez nem a valóság átrajzolása: olyan közgazdasági érvelés áll mögötte, aminek súlyáról az általa kiváltott piacmozgás is sokat elárul. De hogy igaza van-e a jegybankelnök, az egyáltalán nem biztos. Csak ezért tehát ne rohanjunk a virtuális brókerünkhöz részvényeket vásárolni.

Túlságosan erős az amerikai gazdaság, és ez a jelenlegi helyzetben kifejezetten aggasztó – írtuk múlt szerdán, a Fed kamatdöntése előtt néhány órával. Akkor sokan gondolták így: a gazdaság túlhevültségének jeleire (más okokkal együtt) nyomás alá kerültek a tőkepiacok, az amerikai hosszú lejáratú kötvények hozamai 17 éves csúcsra nőttek, a részvénypiacok estek, a dollár erősödött, nyomást helyezve ezzel a többi devizára, így a forintra is.

A vártnál nagyobb növekedés normális körülmények között nem okozna ekkora riadalmat, most viszont egészen új világ van. A historikusan magas inflációs környezetben mindenki azt figyeli, hogy vajon a sokaknak fájó, magas kamatszinttel mi történik. A Fed elszánt, hogy letöri az inflációt, ezért a befektetők az inflációt mérséklő reálgazdasági lassulást várják. Az erős konjunktúraadatok hatására a piac szinte kétségbe esik, hogy a kamatok még tovább és még magasabban maradhatnak.

A múlt tapasztalatai és a közgazdaságtan törvényszerűségei miatt ugyanis az ilyen szigorú kamatemelésnek le kell törnie az inflációt, amelytől nem függetlenül a reálgazdaságnak is erőteljesen lassulnia kellett volna (ezzel magyarázható, hogy tavaly még a recesszió volt az uralkodó várakozás a piacokon). Ehhez képest a dezinfláció jócskán belassult, míg

A GAZDASÁG OLYAN KITŰNŐ NÖVEKEDÉSI SZÁMOKAT PRODUKÁLT, AMELY MÉG ALACSONY KAMATKÖRNYEZETBEN IS RITKA.

Az idei első és második negyedévben is 2% felett nőtt az amerikai GDP évesítve, a harmadik negyedév pedig szenzációs, 4,9%-os növekedést hozott. A bivalyerős gazdaságról szóló adatok a fenti logikába illesztve arculcsapást jelenthettek a pénzpiacoknak. Bár kialakult egy olyan reménykedő vélemény, hogy talán érdemi növekedés mellett is le lehet törni az inflációt (ez lenne a puha landolás), a Fed kommunikációja mindeddig kifejezetten ez ellen dolgozott, hangsúlyozva, hogy szükségesnek látja a gazdaság lefékezését.

Aztán jött a szerdai kamatdöntés, és Jerome Powell egyetlen mondatával szétoszlatta a Fedről alkotott képet: a dolgok állása ezután jelentősen megváltozott.

A következmények látványosak idehaza is: a dollár jókora gyengülésbe kezdett, ezzel együtt a forintkereslet nőtt, a magyar deviza 3 hónapos csúcsra tudott erősödni. Kilőttek a részvényárfolyamok is, az amerikai hosszú hozamok pedig majd’ 10%-kal estek. Mi is volt ez az ominózus mondat, és miért váltott ki ekkora hatást?

„Amit most látunk, az az, hogy a potenciális növekedés átmenetileg, 1-2 évig a korábbi trend fölé emelkedett. Hogyan érdemes gondolkodni az idei potenciális növekedésről? Az emberek azt gondolják, hogy a hosszú távú növekedési trend picit kisebb, mint 2% – én inkább úgy mondanám, hogy 2% körül van –, de a munkaerő növekedésével (magasabb részvétel és migráció miatt, a munkaerőpiaci folyamatok javulásával) a potenciális növekedés is megemelkedett, és a tényleges növekedés ehhez a potenciálisan magasabb növekedéshez zárkózhat fel.

Azaz lehet, hogy idén 2%-kal nő majd a gazdaság, és ez még mindig a megnőtt potenciális növekedés alatt lesz"

– mondta Jerome Powell múlt szerdán. Ez az egy mondat alakította át a piaci befektetők hiedelmeit és hozott piaci mozgásokat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Lehet, hogy teljesen vakon voltunk a gazdasággal kapcsolatban

A gazdaság a koronavírus-válság előtti évekhez képest is jobban teljesít, sokkal magasabb kamatok mellett – ez vitán felül áll. Arról viszont lehet vitatkozni, hogy ez mennyire egészséges. Egészen múlt szerdáig az volt a meggyőződés, hogy semennyire: a növekedés a potenciális felett van, ami azt jelenti, hogy továbbra is magasak az inflációs kockázatok. A fenti GDP-ábrára narancsszínnel berajzoltuk a potenciális növekedést, amelyet a Fed szerint a gazdaság el tud érni. Jól látszik, hogy a tényleges teljesítmény bőven meghaladja azt.

A potenciális növekedésről röviden



A leggyakrabban hivatkozott növekedési számok a GDP tényleges reál-növekedését mutatják (a későbbiekben mind a tényleges, mind a potenciális növekedés esetén reálértékekről lesz szó). A potenciális GDP az a szint, amelyet a gazdaság egy adott évben meg tud termelni, úgy, hogy az közben nem rombolja a gazdaság egyensúlyát. Egy gazdaság tud ennél alacsonyabb teljesítményt nyújtani, piaci zavarok, magas munkanélküliség mellett. És tud magasabbat, ezt nevezzük túlhevült állapotnak. Ekkor a gazdaság "túlkeresletes", a munkaerőpiac feszített, erős az inflációs nyomás, többnyire romlik a külső egyensúly stb. Ennek a potenciális GDP szintnek az időben történő változása a potenciális növekedés, ami a munkaerő és a tőke mennyiségének, valamint a termelékenység változásának a függvénye. A jegybank célja, hogy a gazdaságot kiegyensúlyozott pályán tartsa, ez modellszerűen leginkább a potenciális GDP-n való tartást jelenti, hiszen ekkor árstabilitás és egyensúlyi foglalkoztatottság jellemzi a gazdaságot. Túlhevült gazdaságban a központi bank inflációellenes politikája monetáris szigort (magas kamatot) hoz, recessziós környezetben pedig élénkítő lépéseket.

Mivel a növekedés ilyen bődületes mértékben haladta meg a potenciális szintet, mindenki számára egyértelmű volt, hogy innen csak restriktív monetáris politikával lehet elhárítani az inflációs kockázatokat. A vita arról szólt, hogy a Fed eddigi gyors szigorítása kifejtette-e már teljes hatását (vagy a piac önszigorítása elég volt-e ehhez), mert ha nem, akkor a jelenlegi szintekről tovább kellett volna szigorítani.

Mivel a Fed sem ígért már jelentős szigorítást, azt lehetett gondolni, hogy a jegybank szerint a szigorítás még csak most fogja érezhetően lassítani a gazdaságot. Észérveket is lehetett felsorakoztatni emellett (ezeket felsoroltuk szerdai cikkünkben), amelyek kétségkívül igazak is. Ezt a narratívát a piac meg is vette, de minden egyes erős gazdasági adat után újra és újra elbizonytalanodott, hogy valóban közel-e a Fed-szigor vége - különösen egy közel 5%-os növekedési szám megjelenése után. A Fed azonban most egy teljesen új mentőövet dobott a piacnak. Jerome Powell szavai újraértelmezik a gazdasági folyamatokat, azokból ugyanis az derül ki, hogy

a jegybank egyáltalán nem biztos abban, hogy a gazdaság tényleg a potenciális növekedés felett teljesít.

Ha a gazdaság valójában a potenciális alatt növekszik, akkor az infláció kapcsán nem felfelé, hanem inkább lefelé mutató kockázatok vannak jelen, ilyen körülmények között pedig semmi nem indokolja a további jegybanki szigort. (Erre utalt Powell akkor is, amikor kijelentette: a túlszigorítás kockázata már majdnem akkora, mint az alulszigorítás kockázata.) Ezért kezdték a befektetők azonnal eladni a dollárt és venni a kötvényeket, ezért emelkedtek a részvénypiacok, és ezért tudott erősödni a forint.

Hogy lehetséges ilyen egyáltalán?

A Fed-elnök azzal indokolja az eddig véltnél magasabb potenciális növekedést, hogy a munkaerő-állomány jelentősen megnövekedett. Ez közismert volt eddig is: a gazdaságban idén durván 2,7 millió új munkahely keletkezett, a foglalkoztatottak létszámának bővülése hónapról-hónapra meghaladta a várakozásokat (hozzájárulva a piaci eséshez), ami a túlfűtött gazdaság narratíváját erősítette. Az elemzők – és sokáig a Fed is – úgy vélték, hogy a munkaerő ilyen mértékű növekedése fenntarthatatlan, túlzott kereslet-növekedéssel jár, ami inflációt eredményez majd.

Azonban két másik mutató is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Fed végül nem a kereslet, hanem a kínálat növekedésének lehetőségét látta meg a munkaerő-állomány növekedésében. Az egyik mutató a munkaerő termelékenységének alakulása: azzal, hogy a munkatermelékenység a növekvő munkaerő-állomány ellenére nőni tudott, azt bizonyította, hogy nem egyedül a túlkereslet miatt nő a foglalkoztatottsági hajlandóság, hanem a kínálat növekedése miatt is.

Ebbe az irányba mutat egy másik mutató: az amerikai bérdinamika alakulása. Az átlagos órabérek még mindig a járvány előtti időszak felett nőnek, de a munkaerőpiac feszesebbé válásával nem erősödött a bérdinamika, a béremelkedés mértéke közelít a járvány előtti szinthez.

Szintén beszédes, hogy bár a foglalkoztatottak létszámának változása jelentősen nőtt az elmúlt egy évben, a munkanélküliségi ráta is megemelkedett némileg, a 3,4%-os mélypontról 3,9%-ra nőtt. Ez még mindig feszes munkaerőpiacot jelent, de a munkanélküliségi ráta emelkedése a foglalkoztatottak számbeli emelkedése mellett csak úgy jöhet ki, ha közben az álláskeresők száma, végeredményben pedig a teljes aktív létszám nőtt.

Utólag belátható: minden a véltnél magasabb potenciális növekedés irányába mutat.

Akkor most már tartós lesz a rali, jöhet a forinterősödés és a piaci emelkedés?

Az olvasóban joggal merülhetett fel két kérdés is:

ha a Fed úgy véli, hogy a potenciális növekedés megnőhetett, miért az alacsony számok szerepelnek továbbra is adatbázisában? Valamint:

ha a jelenlegi magas növekedés is a potenciális alatt van, akkor hogy tudták a potenciális növekedést ennyire elmérni?

A magyarázat az, hogy bár a potenciális növekedés valóban egy merevebb gazdasági helyzetet mérő mutató, mint a tényleges növekedés (hiszen a lassan változó adottságokat veszi figyelembe), valójában sokkal nehezebb becsülni, mint a tényleges GDP-változást. A potenciális szint és növekedés egy elméleti, a gyakorlatban nem megfigyelhető érték, amelyet a Bureau of Economic Analysis állít össze negyedévente, nagyban támaszkodva a tényleges GDP-adatokra. Mivel a közgazdasági elmélet szerint a gazdaság néha felül-, néha pedig alulteljesít, a potenciális növekedést nem kis részben az mutatja meg, hogy a gazdaság az előző években milyen átlagos növekedést produkált. Noha a potenciális GDP mutatója a jelenbeli és közeljövőbeli lehetőségeinket hivatott mutatni, valójában a közelmúltbeli teljesítményünket projektálja a jövőbe.

Ennélfogva nem kell meglepődni azon, hogy a potenciális GDP-növekedés komoly változásokra hajlamos. A demográfiai, technológiai folyamatok hatásait a statisztikusok előzetesen is belekalkulálhatják a potenciális növekedésre vonatkozó számokba, de előfordul, hogy ezek hatását csak akkor tudják felmérni, amikor már megjelent a tényleges GDP-ben. (Mindmáig vita van például arról, hogy 2019-ben, amikor a gazdaság a „hivatalos” potenciális szint felett járt, valójában meghaladta-e azt, a vélt potenciális növekedést felülmúlva ugyanis nem következett be az ilyenkor törvényszerű infláció, és a jegybank ki is hátrált az addigi szigorításából.)

Ha Jerome Powell múlt szerdai állítása igaz, akkor ráadásul nem kicsit becsülték alá a potenciális növekedést. A kibocsátási rés (ez a tényleges és a potenciális növekedés különbsége – lásd fenti ábra) az eddigi számok alapján pozitív, Powell szerint negatív. Ha a jegybankelnök állítása igaz, akkor a potenciális növekedés mértékét több százalékponttal becsülték alá. Egy ilyen stabil mérőszámnál ez elsőre hihetetlennek tűnik, de nem az: a potenciális növekedés a múltban is kifejezetten nagy változásokra volt hajlamos rövid időn belül.

Mindezen bizonytalanságok fényében kissé hátborzongató lehet, hogy ez a fenti elméleti okoskodás a gyakorlati életünket milyen mértékben hatja át.

A potenciális növekedésről való gondolkodás ugyanis befolyásolja a középtávú gazdaságpolitikai tervezést. Ahogy például a 2021-es kormányzati élénkítés által jócskán a potenciális fölé erőszakolt növekedés megtolta az inflációt, úgy nem veszélyeztetné az árstabilitást most, amennyiben a kibocsátási rés valóban negatív lenne. (A fiskális szemléletet látva a kormányzat mögött álló közgazdászok is azt gondolhatják, hogy van még tér az élénkítésre – nem kis kockázatot vállalva ezzel, látva a potenciális növekedéssel kapcsolatos bizonytalanságokat –, de ez egy másik cikk témája volt).

A tőkepiaci folyamatokra is erőteljes hatást gyakorol ez az okfejtés, ahogy azt már írtuk is. Mégpedig ezért: ha az amerikai gazdaság relatív értelemben valójában nem erős, hanem gyenge, és az inflációs kockázatok ennélfogva nem felfelé, hanem inkább lefelé mutatnak, akkor a Fednek nem további kamatemeléseken, hanem a jelzettnél korábbi kamatcsökkentéseken kell gondolkodnia. Itt kell megjegyezni, hogy amennyiben a gazdaság jelenlegi teljesítménye is elég lehet ahhoz, hogy az infláció tovább csökkenjen, az elméletben azt jelenti, hogy a recessziót végül akár messze elkerülhetjük az infláció elleni harc során:

vagyis a Fed előtt kiszélesedett a leszállópálya egy puha landoláshoz.

Hogy mennyire nem légből kapott a kamatokra vonatkozó gondolatsor, azt jól mutatja, hogy a határidős jegyzésekben a kamatokra vonatkozó árazások múlt szerda óta jelentősen estek: a befektetők már korábban várják az első kamatvágást, és a jövő év végi kamatszintet is alacsonyabbra teszik most, mint múlt szerda előtt.

Mielőtt rohannánk bevásárolni részvényekből, egy dolgot ne feledjünk: ahogy mindig, úgy most is a hiedelmek mozgatják a piacot.

2022-ben az amerikai recesszió, 2023 eddigi szakaszában a tartósan magas kamatok, most pedig épp a puha landolás a hiedelem. Ezek a vélekedések azonban gyorsan változnak, és látva a potenciális GDP-vel kapcsolatos bizonytalanságokat, most is ingoványos talajon állnak. Ahogy beszéltünk potencális növekedésről, beszélhetünk „potenciális hiedelmekről” is: a Fed rájöhet például, hogy a kibocsátási rés valójában tényleg pozitív, emiatt pedig nőttek az inflációs kockázatok; vagy hirtelen beköszönt egy recesszió (ami az Egyesült Államokban szinte mindig hirtelen jelenik meg), akkor a mai optimista vélemények pont olyan gyorsan foszlanak szerte, ahogy múlt szerdán egy mondat hatására kialakultak.

A jövőről nem tudunk semmit, de a múlt nagyon is beszédes: a Fed szigorítási ciklusának csúcsán minden alkalommal puha landolást várt a közvélemény,

és eddig még egyszer sem lett igaza.

Címlapkép forrása: Jesse Wild/Digital Camera magazine via Getty Images