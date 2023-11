„Egy választási győzelem kulcsa az alacsony munkanélküliség, ezt elhozhatják a zöld technológiák”

A klímavédelem és a profit nem zárják ki egymást, de a gyakorlatias és gazdaságilag életképes megoldásokra kell koncentrálni. A zöld átállásnak nemcsak környezetvédelmi szempontból van értelme, hanem gazdasági növekedést és munkahelyteremtést is generálhat, ez pedig hatékonyabb eszköz lehet a klímaszkeptikusok és a kormányok meggyőzésére, mint pusztán az éghajlatvédelmi célok emlegetése – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Bertrand Piccard, a Solar Impulse Foundation alapítója és elnöke, aki Lantos Csaba energiaügyi miniszterrel is tárgyalt a magyar zöldátállás lehetőségeiről.

Megnézve a Solar Impulse Foundation bemutatkozó anyagait, inkább tűnik egy üzleti vállalkozás portfoliójának. Hogy fér össze a klímavédelem és a profit?

Olyan megoldások felkutatására törekszünk, amelyek nemcsak ökológiailag megfelelők, hanem gazdaságilag is életképesek, akár nyereségesek. A logikánk az, hogy az iparágak, vagy az egyes országok és régiók számára nem csupán kívánatossá, hanem gazdaságilag elengedhetetlenné váljon a környezet védelme.

Törekvésünk során aprólékosan értékeljük azokat a technológiákat, amelyek nem távoli a jövő ígéretei, hanem kézzelfogható, már létező és alkalmazható megoldások. Az innovatív geotermikus hőszivattyúktól kezdve, amelyek drámaian, akár ötödére csökkenthetik a rezsiszámlákat, egészen az elektromos autóknak a mobilitás újradefiniálásában forradalmáig, a fókuszunkban kizárólag a gyakorlatiasság van.

Magyarország esetében is látunk olyan lehetőségeket, amelyekkel csak nyerhetnek: csökkenthetők több zöld technológiai megoldással csökkenhetnek az energiakiadások, javulhat az ország versenyképessége, és erősödhet az energetikai függetlensége. Többek között erről is egyeztettem Lantos Csaba energiaügyi miniszterrel.

Milyen már hasznosítható megoldásokat lát Magyarországon? A miniszter mennyire volt nyitott a javaslataira?

Egyelőre csak egyeztettünk a lehetséges együttműködésről, de számos olyan technológia van, amely segítheti Magyarországot. Például a biogáz hatékonyabb felhasználása gazdaságilag is megérné, valamint jelentősen csökkentené a károsanyagkibocsátást is. Bár a biogáz elégetése is szén-dioxid-termeléssel jár, de ez még mindig jobb, mintha a metán kerül a légkörbe.

Ez körülbelül 10-15 évig marad a légkörben, azonban több mint 20-szor hatékonyabb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid.

Ahogy említettem, a geotermikus hőszivattyúk például figyelemre méltó jelentőségű innovációt jelentenek, Magyarország pedig jó adottságokkal rendelkezik. A Föld természetes melegének hatékony hasznosításával drasztikusan csökkenthetjük az energiaszámlákat és minimalizálhatjuk kollektív szénlábnyomunkat.

Azonban az egy komoly félreértés, hogy a legtöbbször, amikor a klímabarát technológiákról beszélünk, megállunk az energiatermelésnél. Sokkal fontosabb lenne, hogy az energiahatékonyságra, vagy az alapanyag-felhasználás csökkentésére koncentráljunk.

Vegyük például a mezőgazdasági hulladékokat! Azáltal, hogy aprólékosan kidolgozott folyamatok révén gázzá alakítjuk, nemcsak a káros metánkibocsátást akadályozzuk meg, hanem fenntartható energiaforrást is teremtünk. Az ilyen innovációk segítik a környezetvédelmet, miközben a gazdasági növekedést is támogatják. Ezeknek a meglévő technológiáknak az átvételével megnyitjuk az utat egy olyan jövő előtt, ahol a környezettudatos gyakorlatok zökkenőmentesen integrálódnak a gazdasági jólétbe, olyan paradigmaváltást hirdetve, amely a fenntarthatóság lényegét foglalja magába.

Ezek a megoldások és technológiák régen ismertek, ugyanakkor mégis nehéz meggyőzni a politikai vagy pénzügyi döntéshozókat, hogy ezeket támogassák. A bankok is vonakodnak az ilyen fejlesztések hitelezésétől...

A legnagyobb probléma ezen úttörő technológiák decentralizált jellegében rejlik. A hagyományos bankrendszerek, amelyek egy-egy befektetés megtérülését vizsgálják a hitelezésnél, nehezen tudnak alkalmazkodni a decentralizált ügyfelek bonyolult hálózatához.

Ennek az akadálynak a leküzdése érdekében a mikrokreditek elveihez hasonló hatékonysági alapok létrehozását javasoljuk. Azzal, hogy az egyéneknek lehetőséget adunk otthonaik korszerűsítésére, energiahatékony és környezetbarát módon, demokratizáljuk a fenntartható életmódhoz való hozzáférést. Az épületek szigetelése, a napelemek és a hőszivattyúk beépítésénél ugyanúgy működhet ez a rendszer, mint Afrikában, ahol a mikrohitelekből csirkéket, vagy teheneket vásárol valaki, majd a megtermelt tejen és tojásokkal termeli ki a törlesztőrészletét. Egy-egy háztartás esetében a megspórolt, vagy megtermelt energia ugyanilyen jó eszköz lehet.

Bertrand Piccard



Felfedező, pszichiáter és környezetvédő, 1958. március 1-jén született Lausanne-ban, Svájcban. A repülés terén elért úttörő eredményével vált híressé 1999-ben, amikor Brian Jones-szal együtt a Breitling Orbiter 3-mal az első non-stop ballonrepülést hajtotta végre a Föld körül. Felfedező családból származik: nagyapja, Auguste Piccard léghajós és tenger alatti felfedező volt, apja, Jacques Piccard pedig tenger alatti felfedező. Kalandos elfoglaltságai mellett Piccard a Lausanne-i Egyetemen szerzett pszichiátriai diplomát. 2012-ben megkapta az ENSZ Környezetvédelmi Programjának a Föld bajnokai díját. Piccard a Solar Impulse Alapítvány alapítója és elnöke. A tiszta technológiához való hozzájárulását 2018-ban is elismerték, amikor André Borschberggel együtt a Skót Királyi Földrajzi Társaság Mungo Park-éremmel tüntette ki.

Nem is hosszútávú megtérülésről beszélünk: vegyük például a tetők szigetelésének egyszerű folyamatát: a befektetés megtérülése mindössze öt év alatt realizálódik. E projektek decentralizált jellege azonban szemléletváltást igényel. A széttöredezett megközelítés ellensúlyozására olyan alapok létrehozását támogatjuk, amelyek stratégiailag befektetnek számtalan ilyen projektbe, és azok eredményét együttesen nézik.

A potenciális befektetők és az otthonaikat korszerűsíteni kívánó, környezettudatos magánszemélyek közötti szakadék áthidalásával felgyorsíthatjuk a fenntarthatóság irányába tett lépéseket.

Az is a célunk az alapítványnál, hogy felkaroljuk az életképes, nyereséges és klímabarát technológiákat, bemutassuk, népszerűsítsük őket. Még Magyarországon is vannak olyan újítók, akiket senki sem ismer, de nagyot alkotnak. Ezek közül három szerepel a portfóliónkban.

Ezek itthon is használható technológiák, amik mellett elmentünk?

Az egyik figyelemre méltó kezdeményezés, a 3R-BioPhosphate megoldás, amely a húsiparból származó csontok újrahasznosítására irányul, hogy foszforban gazdag műtrágyát állítsanak elő.

Emellett van egy projekt, amely a hatékony energiatárolást szolgáló hő- és hideg akkumulátorokat hoz létre, és a napkollektorok és adatközpontok igényeit elégíti ki.

Egy másik kiemelkedő kezdeményezés a Masuko projekt, amely a nem újrahasznosítható hulladékot betonadalékká alakítja, és a hagyományos anyagokat újrahasznosított hulladékkal helyettesíti a betongyártásban.

Ha rendelkezésünkre állnak ezek a fenntartható technológiák, amelyek egyszerre segítik a klímavédelmet és még profitot is termelnek, vagy csökkentik a kiadásainkat, akkor miért van probléma a finanszírozással?

A kormányok kulcsszerepet játszanak környezetvédelmi törekvéseink pályájának alakításában, de még mindig meghatározó az a tévhit, hogy a zöld átállás a növekedés visszaesésével, megszűnő munkahelyekkel jár. A politika célja pedig a következő választások megnyerése, ezért sokszor félnek a kormányok a fenntarthatósági fejlesztésektől.

A kihívás azonban abban rejlik, hogy a környezetvédelmi kezdeményezésekre ne terhes szabályozásként, hanem a gazdasági növekedés katalizátoraként tekintsenek. Az állami és a magánszektor közötti partnerségek kialakításával olyan szilárd szabályozási kereteket hozhatunk létre, amelyek ösztönzik a fenntartható technológiák bevezetését, fokozzák a gazdasági növekedést. Egy újraválasztásnál az alacsony munkanélküliség a legfontosabb, és az ilyen megoldások új munkahelyeket teremtenek.

A zöld átállás koncepciója nem teher; ez egy lehetőség a gazdaságok újradefiniálására, az energiaszuverenitás növelésére és a nemzeti ellenálló képesség megerősítésére.

Tehát a zöld átállás lehetne politikai sikertermék is, de mégis azt látjuk, hogy egy energiaválság közepén is a legtöbb kormány csak a szavak szintjén harcol a klímaváltozás ellen. Sorra jelentenek be új fosszilis energiahordozókat érintő beruházásokat. Jobb üzlet még földgázt égetni?

A zöld átállással kapcsolatos szkepticizmus még mindig erős a társadalomban. Az emberek gyakran fenntartásokat táplálnak a környezetbarát technológiák életképességével vagy környezeti hatásuk hitelességével kapcsolatban. Még mindig az a nézet terjed, hogy engednünk kell a jólétünkből, a kényelmünkből, fel kell számolnunk az ipart, csökkentenünk kell a fogyasztást. Az embereknek elegük van ebből a narratívából. Senki nem akar áldozatot hozni, még azok sem, akik komolyan hisznek a klímaváltozásban.

A mi feladatunk, hogy rávilágítsunk a valódi eredmények és a tévhitek közötti szakadékra. Szigorú kutatással, átlátható kommunikációval és kézzelfogható példákon keresztül mutatjuk be e megoldások életképességét és jövedelmezőségét, hogy mindezek a félelmek alaptalanok.

Amikor az egyének megértik a zöld technológiákhoz kapcsolódó gazdasági előnyöket, látják az új munkalehetőségeket és megtapasztalják a jobb életminőséget, a szkepticizmus eloszlik.

Világszerte a kormányokkal – köztük reméljük a magyarországi vezetéssel – folytatott együttműködéseink során olyan proaktív intézkedéseket javasolunk, amelyek ösztönzik a zöld megoldások széles körű bevezetését. Az egyik kulcsfontosságú szempont az egyes nemzetek egyedi követelményeihez igazított megoldások azonosítása és kiválasztása. Az 1550 megoldásból álló kiterjedt portfóliónk rengeteg lehetőséget kínál, a szakminisztériumokkal való együttműködésünk pedig aprólékos értékelést foglal magában. Készítettünk már ilyen jelentést Skócia számára is, mert az ottani megoldások nem biztos, hogy alkalmazhatók Magyarországon is az egyedi földrajzi adottságok miatt.

Az egyes országok sajátos igényeinek megértésével testre szabhatjuk ajánlásainkat, biztosítva, hogy a javasolt technológiák zökkenőmentesen illeszkedjenek a nemzet gazdasági és környezetvédelmi céljaihoz.

Ha már felhozta a szkepticizmust, hadd legyek az ördög ügyvédje! a zöld technológiák gyártása rengeteg ritka földfémet, nehezen kitermelhető alapanyagot igényel. Mindez gyakran a bányák helyszínén, Afrikában vagy Ázsiában gyakran párosul jelentős környezetszennyezéssel, sokszor épp rabszolgák dolgoznak a kitermelésen. Nemcsak arról van szó, hogy a nyugati világ a saját jólétét védi, míg a szennyezést exportáljuk a szegényebb országokba?

Ez nem azt jelenti, hogy letagadjuk ezeket a problémákat, hanem kezelnünk kell őket. Számos más területen is elfogadunk olyan dolgokat, amelyeket nem kellene elfogadnunk. Elfogadjuk az illegális halászatot. Illegális, de megvesszük a halakat.

E kihívások kezelése átfogó megközelítést igényel. A fosszilis energiahordozók kitermelése is sokszor történik rossz, az egészségre ártalmas munkakörülmények mellett, az olajkutaknál is dolgozhatnak rabszolgák, vagy megsértik a környezetvédelmi előírásokat:

a probléma az, hogy nem tartatjuk be ezeket a szabályokat, nem követeljük meg a megfelelő munkakörülményeket, a környezetvédelmi szabályok betartását, nem foglalkozunk az emberi jogokat sértő termelést folytató cégekkel.

Másrészről Európa az újraiparosításra összpontosít, különösen az olyan stratégiai ágazatokban, mint az akkumulátorok gyártása és a ritkaföldfémek feldolgozása, kitermelése. Túl azon, hogy a más országokban működő cégeken számon kell kérni a szabályok betartását, fontos az önellátás elérése és a külső forrásoktól való függőség csökkentése.

Hogyan csökkentsük a függőségeket, ha egyszerűen nem rendelkezünk a szükséges nyersanyagokkal?

A körforgásos gazdaságról és a hulladékgazdálkodásról van szó. Az új ipari folyamatokról, az ellenőrzés módjairól, például arról, hogy egy iparág valós idejű megfigyeléssel rendelkezik-e az energiafogyasztásról. A tapasztalatok szerint a fogyasztás 20%-kal csökken.

Vannak törekvések a tiszta bányák újranyitására Európában, de egyre hangsúlyosabb az újrahasznosítás, valamint a meglévő erőforrások hatékony felhasználására. Az EU által készített tanulmányok szerint a helyi erőforrások maximális felhasználásával és az újrahasznosítási módszerek alkalmazásával Európa a következő évtizedekben képes lehet fedezni energiaszükségletének jelentős részét.

A Solar Impulse Foundationnél van egy másik válaszunk is erre a problémára: kidolgoztunk egy minősítési rendszert, Efficient Solution Label címkét. Ehhez elvégzünk egy átvilágítási eljárást, amelyben egyszerre vizsgáljuk az ökológiai és nyereségességi elemeket. Csak olyan termékek kapják meg ezt a minősítést, amelyek a két halmaz közös metszéspontjában vannak. Nem támogatunk semmit, ami ökológiailag megfelelő, de drága, vagy ami nyereséges, de környezetszennyező.

Az emberek életében így is lehetnek áldozatok: például egy elektromos autó kisebb hatótávra képes, miközben lehet, hogy klímabarát és a gyártónak is jó üzlet...

Elektromos autót vezetek, nem csak azért, mert környezetbarát, hanem mert nem zajos, nincs rezgés, jobban tapad az úton. Jobban gyorsul. Igaz, hogy 450 kilométer után meg kell állnom, hogy feltöltsem. Nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, de Svájcban a gyorstöltőkkel annyi idő alatt feltölt az akkumulátor, amíg megiszol egy kávét. Egy teljes töltés 450 kilométerre hat euró, miközben most két euró a benzin literje a kutakon.

Az elektromos autók pont arra jó példák, hogy ha valaki megismerkedik a fenntartható megoldásokkal, akkor már nem akar visszatérni a régi technológiákhoz. Csak e-autót akarsz majd vezetni.

Viszont egyelőre az elektromos autók is luxuscikknek számítanak a legtöbb embernek...

Most még, de már nem járunk messze attól, hogy mindenki számára megfizethetők legyenek. A technológia fejlődik, egyre jobb lesz a gyártási technológia.

De ez általános igaz a legtöbb termékre: egy olyan világban élünk, amely teljesen nem hatékony, amely még mindig 100 éves rendszereket és infrastruktúrát használ, és ezt modernizálnunk kell, hogy költséghatékonyabbak legyünk, hogy spóroljunk. Ez hozhat befektetőket, de meggyőzheti az éghajlatváltozás tagadóit is, mert „azt mondják, hogy oké, legyünk modernebbek, ha ezzel pénzt takarítunk meg”, vagy „csináljuk, mert ha nincs is éghajlatváltozás, de az energiafüggetlenség csökkenti a kockázatokat”.

Így tudunk lépésről lépésre haladni, aztán megnézzük, hogy mit kell még elérni, ha pedig az túl drága, akkor dolgozni kell rajta, hogy olcsóbbá, megfizethetővé tegyük. Ha ezen az úton végigmegyünk, akkor már sokat tettünk a környezetvédelemért, az éghajlatváltozás elleni küzdelemért, de egy gazdasági megközelítésből. Ha így teszünk az ipari szereplők, a befektetők bevonásával, akkor még az éghajlatváltozást tagadók is azt mondják, hogy hűha, ennek van értelme, mert kényelmesebb, tisztább, egészségesebb, olcsóbb, vagy mert sikerült profitot termelnünk.

Ne az éghajlatért tegyük, hanem az iparért. A modernizáció végén pedig ott van a szén-dioxid-mentesítés ennek következményeként. És szerintem ez az az út, amivel még több embert meg tudunk győzni.

Címlapkép: Bertrand Piccard. A fotó forrása: Philipp Böhlen/Solar Impulse Foundation.