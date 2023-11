Leszámol Brüsszel a kormányzati pénzszórásokkal, közel az új költségvetési reform

Az Európai Unió pénzügyminiszterei már a megállapodás küszöbén állnak az új, tagállami költségvetésekre vonatkozó szabályok szigorításáról. A tagállamokat így is szorítja az idő: az államadósságszintekre és költségvetési hiányokra vonatkozó stabilitási és növekedési paktum (SGP) rendszerét januárig ki kell dolgozniuk, vagy az eredeti, sokkal kevésbé rugalmas szabályok térnek vissza, ami a legtöbb EU-országot – így Magyarországot is – túlzottdeficit-eljárásba lökné. Az új terv kompromisszumait még Varga Mihály pénzügyminiszter is elfogadhatónak nevezte. Miközben a költségvetési reform központi elemei már körvonalazódtak, továbbra is jelentős viták folynak egyes részterületekről, amelyek a költségvetési fenntarthatóságot erősítenék.