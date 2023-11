Merre tart Magyarország és Európa? Napokon belül választ kapunk

A hét hangulatát egyértelműen a frissen érkező harmadik negyedéves GDP-adatok határozhatják meg itthon és Európában is, míg a tengerentúlon a friss inflációs adatra mozdulhatnak a befektetők. Közben Kínában és Japánban is lényeges statisztikák jönnek, vagyis nem fogunk unatkozni a héten.

Itthon a hét elején rögtön két adattal kezdünk: a KSH hétfő reggel közli az építőipar és az ipari termelés szeptemberi számait, melyekkel összeáll a kép a harmadik negyedévről. Arra azonban egészen keddig várnunk kell, hogy a negyedéves GDP-adatot is megismerhessük. A friss adattal kapcsolatban a legnagyobb kérdés, hogy négy negyedév után véget ért-e a recesszió a magyar gazdaságban, az előzetes vélemények szerint kikecmereghettünk a gödörből, de az egész éves teljesítmény így is negatív maradhat. Néhány órával a friss magyar statisztika után rögtön európai rangsorban is elhelyezhetjük azt, hiszen az Eurostat is publikálja a harmadik negyedéves előzetes GDP-adatokat. Emellett érkezik a ZEW gazdasági hangulatindex, délután pedig az amerikai infláció alakulása válthat ki hevesebb piaci reakciót. Szóval mindenképp izgalmas lesz a keddi napunk.

2023. november 13-19. makronaptár Magyar makrogazdaság november 13. hétfő 8:30 KSH Építőipar szept. november 13. hétfő 8:30 KSH Ipar (részletes) szept. november 14. kedd 8:30 KSH GDP (előzetes) Q3 november 14. kedd 8:30 MNB Havi fizetési mérleg szept. november 15. szerda 8:30 MNB Az MNB statisztikai mérlege okt. november 17. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok okt. Nemzetközi makrogazdaság november 14. kedd 11:00 EU Foglalkoztatás Q3 november 14. kedd 11:00 EU GDP (előzetes) Q3 november 14. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex nov. november 14. kedd 11:00 EU ZEW hangulatindex nov. november 14. kedd 14:30 USA Infláció okt. november 15. szerda 0:50 Japán GDP (előzetes) Q3 november 15. szerda 3:00 Kína Ipar okt. november 15. szerda 3:00 Kína Kiskereskedelem okt. november 15. szerda 5:30 Japán Ipar szept. november 15. szerda 8:00 UK Infláció okt. november 15. szerda 11:00 EU Ipar szept. november 15. szerda 14:30 USA Kiskereskedelem szept. november 17. péntek 11:00 EU Infláció okt. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerda reggel az MNB statisztikai mérlegéből többek között kiderül majd, mennyi likvid tartaléka van a kormányzatnak a jegybanknál. Hajnalban Japánból és Kínából érkeznek fontos adatok, majd az európai ipar és az amerikai kiskereskedelem helyzetére derül fény.

Péntek reggelre itthon a jegybank nemzetközi tartalékainak alakulása marad, míg az Eurostat az októberi inflációs adatokat közli, melyekből az is kiderül, mire volt elég a 10 százalék alá csúszó magyar áremelkedés. Valószínűleg ez még mindig a legmagasabb volt a kontinensen, de közelíthetünk a többi országhoz.

Címlapkép forrása: Getty Images