KIjött a Bizottság friss előrejelzése: növekedésben és inflációban is Európa bajnok lesz Magyarország

Két éven belül Magyarország produkálja majd az egyik legnagyobb GDP-növekedést az Európai Unióban, de az infláció is nálunk lesz a legmagasabb az Bizottság friss előrejelzése szerint. Az EU-átlagnál magasabb növekedést magyarázza az alacsonyabb fejlettségünk, a régióhoz képest pedig az idei lemaradásunkat fogjuk ledolgozni a következő években. Az egész kontinensre vetítve lassú növekedést vár az Európai Bizottság, ami az infláció és a költségvetés lassú rendeződése mellett történhet meg.

Az Európai Bizottság közzétette őszi makrogazdasági előrejelzését, amely szerint az eurózóna gazdasága idén 0,6%-kal bővülhet, amit jövőre 1,2, 2025-ben pedig 1,6%-os növekedés követhet majd. Az infláció eközben az idei 5,2%-ról jövőre 3,2%-ra csökkenhet, és még 2025-ben is 2,2% lehet, ami magasabb, mint az Európai Központi Bank által kívánatosnak tartott 2%, összességében viszont optimistának tűnik a brüsszeli szervezet az európai dezinfláció kapcsán. Az infláció októberben már 3% alá csökkent, és a gyenge reálgazdaság miatt a kilátások is javultak. A Magyarországra vonatkozó prognózisról külön írtunk.

A munkanélküliségben nem vár változást a Bizottság, az idei 6,6% jövőre sem változik, 2025-ben pedig már 6,4%-ra mérséklődhet. A Bizottság is egyetért azzal a véleménnyel, hogy a jelenlegi lassulás nem jelenik majd meg a foglalkoztatottságban, miközben a munkanélküliség strukturális csökkenésére van kilátás, de ez a csökkenés is csak nagyon alacsony lesz. Az európai munkanélküliség még így is magasabb lesz, mint a fejlett világ több nagygazdaságában (ez már jellemző volt a korábbi évekre is).

Az Egyesült Államokban idén 2,4, jövőre 1,4, 2025-ben pedig 1,8%-os növekedést vár a Bizottság, ettől az EU várt növekedése jócskán elmaradhat (főleg idén). Kínában az idei 5,2%-ról 2025-re 4,6%-ra lassul a növekedés, ez is összhangban van a legtöbb előrejelző álláspontjával az ázsiai ország lassulásáról. Oroszországban idén 2%-kal, 2024-ben és 2025-ben is 1,6%-kal nőhet a gazdaság, vagyis az Európai Bizottság sem várja azt, hogy a szankciók megakadályozzák az orosz gazdaság növekedését. A növekedés bajnoka India lehet a globális nagygazdaságok közül, aki a következő három évben végig 6% felett növekedhet a Bizottság előrejelzése szerint.

Az európai gazdaságra gyakorolt kedvezőtlen hatások között a Bizottság megemlíti a lakosság megélhetési költségeinek emelkedését, a globális kereskedelem lassulását, valamint a magas inflációra adott monetáris politikai választ. A reálbérek emelkedésével a fogyasztás némileg élénkülhet a következő években, erre, valamint a külső környezet javulására alapozza a Bizottság a jövő évre várt magasabb növekedést.

Így teljesítenek majd a tagállamok

Ha vetünk egy pillantást a tagállami rangsorra, akkor azt látjuk, hogy 2025-re a Bizottság szerint nagyjából visszaáll a koronavírus-járvány előtti minta, amikor a kevésbé fejlett kelet-közép-európai magasabb növekedést produkálnak majd, mint a nyugatiak. A legnagyobb növekedést Máltától várja a Bizottság, a szigetország várakozások szerint 2025-ben 4,2%-kal bővülhet. Őket rögtön Magyarország követi 3,6%-os előrejelzett növekedéssel, ami azt jelenti, hogy

Magyarország középtávon visszatér a növekedési bajnokok közé az Európai Bizottság előrejelzése szerint.

Ennek több oka van: egyrészt a kevésbé fejlett országokra jellemző a magasabb növekedés, ahogy fejlettségben felzárkóznak fejlettebb partnereikhez, másrészt a régióban is magasnak jövendölt magyar növekedést magyarázhatja az is, hogy gazdaságunk idén jócskán alulteljesít: a Bizottság 0,7%-os visszaesést vár 2023-ban, miközben a régiónkban növekedés jellemző idén.

Románia idén 2,2%-kal növekedhet, amit 2024-ben 3,1, 2025-ben pedig 3,4%-os növekedés követhet, ami azt jelenti, hogy délkeleti szomszédunk produkálhatja majd a legnagyobb kumulált növekedést a régióban. Lengyelországban az idei 0,4%-os növekedést jövőre 2,7%-os, 2025-ben 3,4%-os növekedés követheti. Csehország idén stagnál, jövőre 1,4, azután pedig 3%-os növekedést érhet el. A régióban Szlovákiában alakulnak legkedvezőtlenebbül a dolgok: az idei csekély növekedést (1,3%) jövőre és azután is relatíve alacsony növekedés követi (1,7% és 2%). Szlovákia esetén el kell mondani, hogy nem tudjuk, milyen fejlettségi szinten következett be a reálgazdasági lassulás, ugyanis a helyi statisztikai hivatal hibái miatt nem tudható, hogy Szlovákia valójában mennyire fejlett.

Ami a nagy tagállamokat illeti, Németország idén visszaesik: 0,3%-os lesz a GDP mérséklődése. Jövőre és azután sem lesz erős a német gazdaság, 0,8 majd 1,2%-os növekedés jöhet. Ahogy a KKE-országoknál is fontos tényező volt a fejlettség, Németországnál is az, egy magasan fejlett országról beszélünk, amely ennélfogva alacsonyabb strukturális növekedésre képes. Franciaországban a következő három évben (az ideit is beleértve) végig 1 és 1,5% között lesz a növekedés, ez alacsony, de egészséges GDP-növekedési pályát rajzol ki. Olaszországban már rosszabb a helyzet: idén és jövőre is 1% alatt lesz a növekedés, 2025-re pedig csak 1,2%-ot prognosztizál az Európai Bizottság. A legerőteljesebb bővülést a spanyol gazdaság mutatja majd, a három év átlagában 2% körül alakul majd a növekedés (a spanyoloknak van a legtöbb ledolgozni valójuk, őket érintette legmélyebben a koronaválság, amelyből nagyon lassan álltak fel).

A növekedés mellett inflációban is Európa bajnok lesz Magyarország.

A Bizottság azt várja, hogy az infláció idehaza lesz legnagyobb 2025-ben, és 2024-ben is bőven az európai átlag felett lesz (2024-ben a lengyel infláció felülmúlhatja azt). Magyarországot leszámítva 2025-re az összes tagállamban 4% alatt lesz az infláció, a KKE-országokban magasabb, 3% felett lehet az áremelkedés éves mértéke, míg Nyugaton ez inkább 2%-hoz lesz közel.

Érdemes rápillantani a költségvetési folyamatokra is, ugyanis itt országonként eltérő képet látunk. Különösen aggasztó például a szlovák helyzet: északi szomszédunknál az Európai Bizottság még 2025-ben is 6,8%-os GDP-arányos költségvetési hiányt vár, azaz a testület közgazdászai szkeptikusak a szlovákok megszorító törekvéseivel szemben (az új kormány terveit látva ez érthető). érdemes még kitérni az olasz költségvetési helyzetre is, a kormány ugyanis laza fiskális politikai irányvonalat képviselne (ami az EU-nak és a piacoknak annyira nem tetszik): a Bizottság szerint még 2025-ben is 4% felett lehet a költségvetés hiánya, ami a prognosztizált alacsony növekedés mellett azt jelenti, hogy az olaszok érdemben nem tudnak sokat ledolgozni a GDP-arányosan 140% feletti államadósságukból.

Fontos elmondani, hogy a Bizottság előrejelzését - akárcsak a többi makrogazdasági prognózist - jelentős bizonytalanságok övezik, az abban foglalt számok a valóságban teljesen máshogy is alakulhatnak. Főleg, ha valamilyen előre nem látott esemény is bekövetkezik.

