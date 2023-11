Teker a szankciókon Brüsszel, a magyar kormány lehet a gyenge láncszem

A javaslat lényege az orosz gyémántok unión belüli kereskedelmének betiltása, hasonlóan ahhoz, ahogy az Egyesült Államok már meglépte ezt. Az EU, amely korábban habozott Belgiumnak az antwerpeni gyémántkereskedelem miatti aggályai miatt, most együttműködik az országgal, az Európai Bizottsággal és a G7-ekkel a tilalom életbe léptetésében. A 2024 januárjában életbe lépő korlátozás fokozatosan tiltaná be az Oroszországban feldolgozott gyémántok közvetett behozatalát az EU-n kívüli országokba is. Ez a késedelem arra szolgál, hogy időt hagyjon a nyomon követési mechanizmus létrehozására a G7-ek szintjén.

Ezenkívül a javasolt szankciók szigorúbb jelentéstételi követelményeket is tartalmaznak, hogy megakadályozzák a meglévő szankciók megsértését, főként az orosz olaj viszonteladását korlátozva. A G7 által megszabott 60 dolláros hordónkénti árplafon ellenére az orosz nyersolajjal folyamatosan közel 80 dolláron kereskednek, ami jelentős profitot termel a Kremlnek. A javaslat a felügyelet javítására törekszik azáltal, hogy a tanúsítványoknak tartalmazniuk kell a tételes járulékos költségeket, például a biztosítást és a fuvarozást is, ezzel kizárva az EU-s kereskedőket az orosz olajügyletekből, valamint ez megakadályozza, hogy újraeladott orosz olajat vásároljanak a tagállamok.

A csomag emellett foglalkozik az orosz cseppfolyósított propánra (LPG) vonatkozó új korlátozásokkal, válaszul Lengyelország és a balti országok kérésére, amelyek jelentős PB-vásárlói. A javaslat így kizárna négy kínai vállalatot – a hongkongi székhelyű Asia Pacific Linkst, a Tordan Industry-t és az Alpha Trading Investments-et – az importból.

A tervek szerint az EU nagykövetei először tárgyalják meg a csomagot, a jóváhagyás az Európai Tanács december közepi ülése előtt vagy az év végén várható.

Azonban a szankciók megválasztásához teljes egyhangúság kell a tagállamoktól, Magyarország pedig többször jelezte, hogy semmilyen újabb szankciót nem támogat. Szijjártó Péter külügyminiszter kedden, az uniós vezető diplomaták csúcstalálkozója után azt mondta, hogy addig nem szavaz meg a kormány semmilyen új büntetőintézkedést, amíg az eddigi lépések hatásait nem mérik fel.

