Úgy tűnik, beköszöntött a dermesztő tél a kockázatitőke-piacon

Drámai visszaesés látható a kockázatitőke-befektetések számában és volumenében is. A jelenség globális, régiós kitekintésben és idehaza is megfigyelhető. A cégértékek romokban, így a cégalapítók keserű mosollyal fogadnak el immáron rosszabb ajánlatokat is, csak legyen miből még pár hónapot kihúzni. A trendek ugyan pozitív, enyhülésre utaló jeleket is mutatnak, de a még keményebb tél sem zárható ki.

Sokszor sokan szapulták az ún. startupokat, mondván eszement értékelések mellett kapnak gigászi kockázatitőke-befektetést, néha csak „ígéretekre”. A pandémia először sokkolta ezeket a vállalkozásokat, majd a pénzpumpa, az egyes szegmensekben megnyíló lehetőségek (például e-kereskedelem, házhoz szállítások robbanása) újabb növekedést hoztak a kockázatitőke-piacon. Eredetileg a kilábalás volt a cél, ehhez képest rekordok születtek a tőzsdéken, illetve a befektetések területén is. 2022-ben beborult az ég: meglódult az infláció, kitört az ukrajnai háború, energiaválság alakult ki. Kérdéses volt, milyen mély és mennyire hosszú lesz a korrekció, beszélhetünk-e már recesszióról. Az örök optimisták mindig soft landinget vizionálnak, úgy gondolják, hogy „1-2 negyedév múlva jobb lesz”. 2023 utolsó negyedévébe lépve már visszatekinthetünk az elmúlt közel két évre. A rideg valóság A jelenlegi helyzet száraz tényei azt mutatják, hogy: a globális kockázatitőke-befektetések száma az idei második negyedévben 63%-kal csökkent a korábbi csúcsot jelentő 2021 utolsó negyedévéhez képest (kivételt képeznek egyes szegmensek, például a mesterséges intelligencia területére dől a pénz),

(kivételt képeznek egyes szegmensek, például a mesterséges intelligencia területére dől a pénz), az érettebb fázisokban a legnagyobb a visszaesés,

az eddigiekhez képest jellemzően alacsonyabb cégérték mellett történnek meg a tőkebefektetések (a tranzakciók 20-40%-a downround jellegű, vagyis a vállalkozás a megelőző befektetéséhez képest rosszabb feltételekkel tud csak finanszírozást szerezni, vélhetően kényszerű döntést követően),

(a tranzakciók 20-40%-a downround jellegű, vagyis a vállalkozás a megelőző befektetéséhez képest rosszabb feltételekkel tud csak finanszírozást szerezni, vélhetően kényszerű döntést követően), a kelet-közép európai régióban is jelentős, 72%-os a visszaesés az elmúlt év azonos negyedévéhez képest,

a magyar piacon 2023 első felében 50-60%-os visszaesés történt. Összegezve az látható, hogy itt a dermesztő tél, jóval kevesebb befektetésre kerül sor, ráadásul azok egy része rosszabb feltételekkel történik. Befektetői szándék No de miért ilyen kevés a befektetés? – tehetjük fel a kérdést. Talán nincs elég pénz a kockázatitőke-alapokban? De bizony van, sőt 2021-2022-ben rengeteg forrást tudtak gyűjteni, így az évet rekordösszegű „száraz puskaporral” kezdhették. Vagyis kijelenthető, hogy van pénzük, de nem fektetnek be. Sokszor elhangzott piaci szereplőktől, hogy a magyar piacon sem szabad az állami alapkezelőknek túlzottan aktívnak lenniük, nehogy ezáltal esetleg kiszorítsák a többi – inkább piaci – befektetőt. Olvasva, látva a számokat, bizony meghallották a kéréseket, ők is lassítanak. Az más kérdés, hogy a vállalkozók százai ezt hogyan értékelik ezekben az ínséges időkben. Egy szeptemberi régiós rendezvényen így indokolta az okokat az egyik nemzetközi befektető: „Év elején kezdtünk el beszélni egy csapattal, éves 80%-os növekedést vártak. Mondtam, ez bizony, jól hangzik. Ahogy haladtunk előre a tárgyalások során, először azt mondták, lehet, hogy csak 60%-os lesz az idei éves növekedés, majd 45%-os bővülést jeleztek előre. Most pedig már annak is örülnek, ha meglesz a 25%-os növekedés.” Márpedig a kockázatitőke növekedést keres. Olyan cégekbe akar fektetni, amelyek növekedni fognak, mégpedig sokat, ha van recesszió, ha nincs. Ezen az eseményen minden befektető (kb. kilencvenen vettek részt a rendezvényen) elmondta: pénz van, szeretnének befektetni, tárt karokkal várják a jó cégeket, nem értik, azok miért nem jönnek. Sőt, a recessziónak bizonyos szempontból még örülnek is a befektetők, ugyanis végre nincsenek irreális cégérték-elvárások az alapítók, vállalkozók fejében.

az alapítók, vállalkozók fejében. Másrészt a historikus adatok szerint minden válság jelentős innovációt kényszerített ki , a vállalkozók kénytelen-kelletlen, de jobb termékeket, cégeket kezdtek építeni. Ebben bíznak most is a befektetők.

, a vállalkozók kénytelen-kelletlen, de jobb termékeket, cégeket kezdtek építeni. Ebben bíznak most is a befektetők. Továbbá a versenytársak is meggyengülnek, ezt a leleményes vállalkozások kihasználhatják, előnyre tehetnek szert. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a befektetők meglévő portfóliójában lévő cégeknek is kihívásokkal teli a jelenlegi gazdasági helyzet, tehát a befektetőknek a rendelkezésükre álló tőke egy részét a már aktív befektetéseik további finanszírozására (néha életben tartására) kell fordítaniuk. Mire számíthatnak a vállalkozók? A vállalkozóknak meg kell érteniük, hogy sok körülmény és feltétel megváltozott. Egyrészt tovább tart egy befektetési kört összehozni, amit a cash flow tervben is figyelembe kell venni (legalább 18-24 hónapnyi „kifutópályára” van szükség). Másrészt csak a legjobb vállalkozások fognak befektetést kapni, és azok sem az 1-2 évvel ezelőtti feltételek mellett, vagyis fel kell készülni a legrosszabbra is. Továbbá a „növekedés bármi áron” megközelítés helyett fenntartható növekedést fognak elvárni a befektetők, akik hatékony sales-marketing terveket és költést szeretnének látni, valamint tudni akarják hogyan képződik és mennyi az árrés, mikor lesz profit és mennyi – és így tovább. 2024-2025: ugye jön az enyhülés? Ha a makrogazdasági feltételek javulnak, a kockázatitőke-befektetések piacán is jöhet az enyhülés – mondatja velünk a logika. Ne feledjük, jelentős összegű szabad forrás van a kockázatitőke-alapokban, ami jó hír. Ha a piacok elindulnak felfelé, újból erősödik a fogyasztás, és csökkenhet az inflációs nyomás (bár a fogyasztás erősödése ezt kérdésessé teszi), akkor a vállalati beruházások újra élénkülnek. A növekedést előrevetítve ez kiváló hír lesz a vállalkozóknak, amire válaszul a befektetők is aktivizálódnak majd. Ám mielőtt még a kockázatitőke-alapok szórni kezdenék ezeket az összegeket, nekik is magabiztosnak kell lenniük abban, hogy lesz majd honnan pótolniuk a forrásokat az alapokba – ám egyelőre nem ez a helyzet. Az is óvatosságot jelenthet, hogy a saját, már meglévő cégeikre is figyelniük kell, félre kell tenniük forrásokat erre a célra is. A geopolitika is közbeszólhat A geopolitikai változások természetesen bármikor módosíthatják a fenti trendeket és várakozásokat. Az ukrajnai háború a régióban okozott bizonytalanságot, az újonnan kirobbant izraeli háború szintén sok mindent átrendezhet. Ne feledjük, a kifejezetten erős izraeli tech szektor folyamatosan jelentős kockázatitőkét vonzott az elmúlt évtizedben, ám amikor a vállalkozók, fejlesztők, kollegák fegyvert ragadnak, és nem céget építenek – ki tudja meddig –, akkor az oda irányuló befektetési intenzitás szinte biztosan bezuhan egy időre. Ha ez így van, felértékelődhetnek más régiók is. Mindamellett az is a geopolitikai konfliktusoknak köszönhető, hogy a Mestreséges intelligencia mellett van egy másik terület is, ahol egyre élénkebb az érdeklődés – ez pedig a védelmi szektor. Minden érdekes, ami ehhez a szektorhoz kapcsolódik, újabb – például NATO által finanszírozott – befektetési alapok indulnak el, motiválni szeretnék a tehetséges vállalkozókat a védelmi ipari innovációkra. Összességében így kijelenthető, hogy a tél egyelőre kitart, és bár várhatók a jövő évi aktivitást kedvezően befolyásoló tendenciák is, egyelőre azonban törékeny a helyzet. Mindamellett, a befektetők továbbra is nagy mosollyal nyitnak ajtót azon cégeknek, amelyek ilyen gazdasági körülmények között is növekedni tudnak. EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók. Címlapkép forrása: Getty Images