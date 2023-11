Így építené le az illiberális államot a győztes ellenzék – Most jönnek csak a kellemetlen meglepetések?

Hiába állt a lengyel parlament egyértelmű többsége a korábbi lengyel miniszterelnök, Donald Tusk mögé, Andrzej Duda államfő mégis a hivatalban lévő kormányfőt, Mateusz Morawieckit bízta meg kormányalakítással. Tusknak így egyelőre várnia kell, miközben három ellenzéki erő már aláírta a koalíciós megállapodást, és megegyeztek egy közös programban. A koalícióra lépő pártok közötti feszültségek azonban már most kibuktak, az eddigi kormánypárthoz, a Jog és Igazságossághoz közel álló köztársasági elnök pedig vétójogával lényegében ott tehet majd keresztbe az új kormánynak, ahol csak akar.

Időt nyert a Jog és Igazságosság

Az október 15-én tartott lengyelországi választásokon egyértelmű többséget szerzett három ellenzéki erő: a Donald Tusk korábbi miniszterelnök vezette Polgári Koalíció (KO), a centrista konzervatív Harmadik Út pártszövetség (TD), illetve a Baloldal. A lengyel alsóházban, a szejmben 460-ból 248 mandátummal rendelkeznek, ami kényelmes többséget jelentene egy koalíciós kormány mögött.

Bár a három erő – egész pontosan négy, a Harmadik Út ugyanis két párt, a Lengyelország 2050 és a Lengyel Néppárt szövetsége – már koalíciós megállapodást is kötött egymással, miniszterelnöküket is megnevezve Tusk személyében, Andrzej Duda államfő mégis az eddigi kormányfőt, Mateusz Morawieckit bízta meg kormányalakítással. A vezető kormánypárt, a jobboldali konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) szövetségeseivel együtt 194 helyet szerzett a parlamentben, így még a 18 mandátummal rendelkező szélsőjobboldali Konföderációval sem lennének képesek kormányt alakítani, amely ráadásul már a választások előtt kizárta, hogy bárkivel szövetségre lépjen. A PiS az ellenzéki koalíció legkonzervatívabb pártját, az agrárius Lengyel Néppártot próbálta megnyerni koalíciós partnernek, de ők kapásból nemet mondtak. (Így is csak a Konföderációval hármasban lenne meg a többségük.)

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 13. Hivatalos: megpróbálhat kormányt alakítani Orbán Viktor szövetségese Lengyelországban

Duda, aki a PiS támogatásával lett köztársasági elnök 2015-ben, majd újrázott 2020-ban, elég nyilvánvalóan csak az időt húzza, hogy minél tovább maradhasson hatalomban az eddigi jobboldali kormány, hiszen teljesen esélytelen, hogy Morawiecki többséget teremtsen maga mögé, miközben az ellenzék pártjai már koalíciós szerződést is kötöttek egymással. Ha a törvényben rögzített határidőket teljesen kimerítik, Tusknak csak december 11-én lesz lehetősége arra, hogy hivatalosan kormányra lépjen, miközben már az Európai Unióban is de facto lengyel miniszterelnökként beszélnek vele. Nem sokkal választási győzelme után Tusk első útja Brüsszelbe vezetett, ahol fogadta őt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Eközben a PiS-szel kritikus lengyel sajtótermékek arról számoltak be, hogy a minisztériumok iratmegsemmisítőket vásároltak, a Wirtualna Polska portál pedig arról írt, hogy a külügyminisztérium az október 15-i választás óta 400 kilogramm tömegű merevlemezt semmisített meg – ez csaknem annyi, mint amennyi az egész tavalyi évben a kukában végezte. A külügyminiszter-helyettes, Paweł Jabłoński nem cáfolta a megsemmisítésről szóló híreket, de hangsúlyozta, az érintett dokumentumokat más formákban továbbra is tárolják. Ez azonban aligha oszlatja el az ellenzékiek gyanúját, hogy a PiS-nek arra kell a Duda által ajándékba adott idő, hogy eltüntessék a kompromitáló nyomokat.

Új idők új szelei

Bár az ellenzéki erőknek egyelőre várni kell a kormányalakítással, hétfőn már összeült az új összetételű szejm, és elnökének megválasztották a Lengyelország 2050 elnökét, a volt televíziós műsorvezetőt, Szymon Hołowniát. Hołownia nemcsak az ellenzéki koalíció szavazatait kapta meg, hanem a Konföderáció képviselőiét is, miközben a PiS jelöltje, Elżbieta Witek 193 voksot szerzett. Az új parlamenti elnök ígéretet tett arra, hogy el fogják távolítani a szejm épülete köré emelt kordonokat, melyek a tüntetőket hivatottak távol tartani. Ígéretét azonban nem tudta beváltani, mert ellenzéki aktivisták maguk bontották el a kerítést az alsóház alakuló ülése alatt.

Hołownia emellett ígéretet tett arra, hogy a szejm épülete ismét bejárhatóbb lesz az újságírók számára, akiknek az épületben való jelenlétét a PiS-kormány alatt erőteljesen korlátozták. Az új elnök megígérte azt is, nem fogja akadályozni az új kormány számára kellemetlen törvényjavaslatokról való szavazást.

Szeretném, ha a szülők, amikor a parlament megjelenik a televízióban, nem kötnék be a gyermekeik szemét és nem dugnák be a fülüket

– foglalta össze házelnöki krédóját Hołownia.

Az ellenzéki pártok egyébként nem fogadták el a PiS jelöltje, Elżbieta Witek parlamenti alelnökké történő kinevezését sem, és mivel Jarosław Kaczyński pártelnök kötötte az ebet a karóhoz, mondván, ha nem Witek, akkor senki, így most a legnagyobb frakcióval rendelkező párt nem is ad alelnököt a szejmnek.

Today, at the Inaugural Session of Sejm of the Republic of Poland of the 10th term, with the opening address by President Andrzej Duda, witnessing the swearing-in ceremony of 460 deputies elected on the 15 October 2023. pic.twitter.com/IuJqGFPqS7 — Anita (Luhulima) November 13, 2023

Hogy a választás nem vetett véget a PiS és ellenfelei közötti kemény verbális csörtéknek, azt jól jelzi, hogy Kaczyński „német arroganciával” vádolta meg Tusk pártszövetségét, amivel csak folytatta azt a kampányban erőteljesen vitt üzenetet, hogy Tusk valójában Németország bábja, és a német kancellár kéréseit teljesíti. Egy nappal korábban, vasárnap, a lengyel függetlenség napján pedig úgy fogalmazott:

Már készül egy konkrét terv, amelynek megvalósításához az Európai Unió azt követelné tőlünk, hogy fosszuk meg magunkat függetlenségünktől, a szuverenitásunktól, és semmisítsük meg a lengyel államot.

Az ellenzéki koalíció előtt azonban nem annyira Kaczyński, hanem Andrzej Duda államfő jelenti majd az akadályt – aki persze valójában Kaczyński embere –, no meg a három-négy párt(szövetség) néhol egészen különböző programjainak összehangolása sem lesz könnyű menet.

Nehézségek a Tusk-féle koalíció előtt

A választásokon elindult három erő egyenként maga is több párt koalíciója. A Tusk vezette Polgári Koalíció meghatározó ereje a centrista Polgári Platform (PO), de tagja többek között a liberális Modern, a balliberális Lengyel Kezdeményezés és a Zöldek is. A Harmadik Út hivatalosan a Lengyelország 2050 és a Lengyel Koalíció szövetsége – nekik pártszövetségként indulva az 5 helyett a 8 százalékos küszöböt kellett átlépniük –, a Lengyel Koalíció pedig maga is pártszövetség, melynek vezető ereje a Lengyel Néppárt. A Baloldal (Lewica) szintén több pártból áll, közöttük a két legnagyobb az Új Baloldal (Nowa Lewica) és a Baloldal Együtt (Lewica Razem). Vagyis az alakuló kormánykoalíciónak valójában nem három, nem is négy, hanem több mint egy tucat különböző szervezet érdekeit és programjait kell összehangolnia.

️ Polish opposition forms new ruling coalitionThe Civic Platform, New Left and Third Way parties now have a majority in the country's Sejm and Senate. Expectedly, the parties said that they are ready to form a government, the head of which will be Donald Tusk.Recall that pic.twitter.com/aN6PKm5b2S — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2023

E sok párt abban egyetért, hogy

véget kell vetni a PiS nyolc éve tartó uralmának, helyre kell állítani a jogállamot és a demokráciát, partneribb politikát kell folytatni Brüsszellel, és el kell érni, hogy újra megnyíljanak az uniós pénzcsapok Lengyelország felé.

Az ukrajnai háború árnyékában a biztonság elődleges fontosságában is egyetértenek – igaz, ebben és az oroszellenességben átfogó nemzeti konszenzus van Lengyelországban. A pártok határozottan küzdenének a klímaváltozás ellen is, szemben a kőszénhez ragaszkodó PiS-szel, és előmozdítanák a női jogokat. Ugyancsak fontos programpontjuk a PiS-kormány elszámoltatása. E pontok szerepelnek a pártok által november 10-én aláírt koalíciós szerződésben is.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 10. Összeállt az új többség Lengyelországban, aláírták a koalíciós szerződést

A legnagyobb vitát az abortusz kérdése váltotta ki a koalícióra lépő erők között. Lengyelországban jelenleg Európa egyik, ha nem a legszigorúbb abortuszszabályozása van érvényben – ezen minden párt enyhítene ugyan, de eltérő mértékben. A legkonzervatívabb álláspontot a Lengyel Néppárt foglalja el a kérdésben, miközben a Baloldal teljesen dekriminalizálná a terhességmegszakítást. Mivel nem tudtak megegyezésre jutni, az abortusz kérdése végül kimaradt a koalíciós megállapodásból. A Baloldal egyik pártja, a Baloldal Együtt ezt elfogadhatatlannak tartja, ezért úgy döntött, hivatalosan nem csatlakozik a koalícióhoz, bár a Tusk-kormányt meg fogja szavazni decemberben. Ez a vita is mutatja, milyen nehézségekkel kell majd szembenéznie Donald Tusknak, ha egyben akarja tartani a sokszínű koalíciót.

De nemcsak belső problémák vannak, a PiS-hatalom is hosszú árnyékot vet, amely alól az új polgári kormányzat nehezen tud majd szabadulni. A legnagyobb problémájukat Andrzej Dudának hívják, de meg kell küzdeniük a különböző testületekbe bebetonozott PiS-es emberekkel is.

Egy esetleges vétó nem lehet kifogás arra, hogy ne teljesítsék választási ígéreteiket

– üzente meg a parlament alakuló ülésén az államfő a centrista koalíció pártjainak. Utalva ezzel arra, hogy az elnök lényegében minden törvényt megvétózhat, az elnöki vétó semlegesítéséhez pedig a szejm háromötödének szavazata szükséges. Ez azonban nem áll a Tusk-féle koalíció rendelkezésére. Duda nyomatékosította, mindent meg fog vétózni, ami a PiS-kormány szerinte fontos vívmányainak leépítésére irányul – ebbe szinte bármit bele lehet érteni –, ahogy azt is, ha a parlamenti többség az elnök jogköreit próbálná korlátozni. A 2025-ös elnökválasztásig tehát bizonyosan kellemetlen társbérlet vár Tuskékra.

Szintén nem lesz könnyű átalakítani a PiS-kormány melletti propagandára hangolt köztelevíziót, a TVP-t, ugyanis ehhez törvénymódosításra van szükség, a törvényt pedig megvétózhatja Duda. A PiS emberei ülnek a médiahatóságban, a különböző kulturális intézményekben és az alkotmánybíróságban is.

Donald Tusk feje azonban amiatt fájhat a legjobban, hogy

hiába ígérte meg a kampányban, hogy megnyitja az uniós pénzcsapokat Lengyelország felé, ehhez a Brüsszel által kifogásolt PiS-féle igazságszolgáltatási reform megváltoztatására lesz szükség.

Az ehhez szükséges törvénymódosítások viszont ismét csak a köztársasági elnök ítélőszéke elé kerülnek, aki ezeket is megvétózhatja. Nem kisebb összegről van szó, mint 60 milliárd euróról, Tusk számára pedig igencsak nagy csapás lenne, ha nem tudná beváltani ezt a talán legfontosabb ígéretét.

Az Európai Bizottság (EB) azonban segédkezet nyújtana Tusknak, és még az év végéig felszabadítana egy 2,8 milliárd eurós összeget Lengyelország számára

– értesült a Bloomberg. A szóban forgó támogatás az uniós tagországok orosz energiafüggőségtől való megszabadulását célozza, és még a Morawiecki-kormány jelentette be rá igényét augusztusban. Ha az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyják az EB döntését december 8-án, Lengyelország egy 550 millió eurós előfinanszírozáshoz rögtön, előfeltételek nélkül hozzáférhetne a RePowerEU készletéből. Mivel Tuskot várhatóan három nappal később választának meg, az új miniszterelnök azzal kezdhetné kormányzását, hogy egy szemmel is jól látható összeget prezentál a lengyel választók felé.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 15. Lengyelországra hamarosan jelentős mennyiségű uniós forrás szakadhat

Címlapkép: Résztvevők a függetlenség napjának alkalmából tartott Függetlenség Menetén Varsóban 2023. november 11-én. MTI/AP/Czarek Sokolowski