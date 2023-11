Nincs megállás: minden nap 5 vendéglátóhely bezár Magyarországon

2023 első felében is folytatódott a bezárási hullám a vendéglátóiparban, átlagosan napi 5,3 étterem, büfé, cukrászda vagy szórakozóhely húzta le a rolót az elmúlt fél évben - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

A vendéglátóipar számos sokkot élt át az elmúlt 4 évben.

A koronavírus-járvány alatt az emberek bezárkóztak,

amikor elkezdtek visszatérni, az energiaárak emelkedtek olyan szintre, amelyet sokan már nem tudtak kigazdálkodni,

2022 második felétől pedig a vágtató infláció és az életszínvonal csökkenése mérsékelte a keresletet.

Négy évvel ezelőtt, vagyis 2019 első félévének végén még 45 337 kereskedelmi vendéglátóhely működött Magyarországon, idén június végén azonban már csak 38 780,

vagyis eltűnt több mint 6500 vállalkozás ebből a szegmensből, a helyek 15 százaléka

2022 végéhez képest is jelentős a visszaesés, közel 970 hely zárt be, amely átlagosan, egy napra vetítve 5,3 üzletbezárást jelent. A 38 780 egységből 12 682-t üzemeltet önálló vállalkozó.

A KSH szerint a kereskedelmi vendéglátásban magasan az átlagos infláció felett nőttek az árak, amely nem csoda, hiszen a szolgáltatás nagyban függ az élelmiszerek árától, amely pedig sokáig rekorder volt itthon. A vendéglátásban 30 százalék felett volt az éves bázisú áremelkedés az idei első félévben, és a legfrissebb, októberi adat szerint is 17,4 százalék volt a növekedés.

A bezárás a kereskedelmi vendéglátás minden szegmensét érintette. Étteremből, büféből és gyorsbüféből több mint 2600 zárt be az elmúlt 4 évben (ez több mint 10 százalékos csökkenés), ebből majdnem 500 egység 2022 vége óta. A fenti okokon túl a belpesti éttermeket a lakossági ellenállás is bezárásra kényszerítheti, hiszen - különösen a VII. kerületben - évek óta megy a vita a korai bezárásról. Nem segíti ezeket az sem, hogy a külföldi turizmus komoly pofont kapott a koronavírus-járvány alatt.

Az alábbi grafikonon hosszabb időtávon, 2010-től ábrázoljuk az éttermek és büfék számának alakulását.

A cukrászdák sokáig tudták tartani magukat. Több mint 4 ezer működött az országban még a koronavírus-járványt követően is, de a mostani reálbérsokkot már nem tudták elviselni és a számuk csökkenni kezdett. Idén már kevesebb, mint 3900 működik, 2017 és 2018 fordulóján volt ilyen kevés cukrászda Magyarországon. Emlékezetes, hogy a mostani nyári szezonban egy gombóc fagylalt ára sok helyen átlépte a lélektani 500 forintot és egy szelet süteményért is sok helyen 800-1000 forintot kérnek már.

Az italüzletek és zenés táncos szórakozóhelyeknek majdnem a negyede eltűnt az elmúlt 4 évben, de számuk 2010 óta is folyamatosan csökken. Italüzlet alatt a kimért vagy palackozott alkoholos és alkoholmentes italokat, valamint nem helyben készült ételeket árusító egységeket kell érteni. A zenés szórakozóhely, pedig az, ahol ezek mellett "rendezvényeket", bulikat is lehet szervezni.

Fordulat a munkahelyi és közétkeztetést végző helyeknél

A kereskedelmi vendéglátóhelyekkel szemben a munkahelyi étkeztetést végző egységek, illetve a közétkeztetésben résztvevő éttermek száma az elmúlt években nőni tudott, azonban most, 2023 első felében ezeknek a száma is csökkent, ha nem is sokkal, 7 200-ról 7 134-re.

