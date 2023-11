Lassan eltűnnek az 1000 forint alatti sütemények

Akadnak még olyan cukrászdák, ahol 1000 forint alatt van egy szelet sütemény ára, azonban a magyarok egyre inkább elfogadják, hogy a sütemények is drágulnak. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint az étteremben kínált desszert árához képest még mindig jóval olcsóbbnak számít egy cukrászdai sütemény, ugyanakkor kezdünk felzárkózni a nemzetközi árakhoz.

Vannak olyan települések, ahol még található 1000 forint alatti sütemény, de a vendégek nagy része megértette és elfogadta, hogy a minőségi süteménynek minőségi ára is van - mondta a Portfolio-nak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. „Aki jár vásárolni, az naponta tapasztalhatja, hogy mekkora áremelkedés történt az alapanyagok terén. Lehet, hogy pont ettől lettek megértőbbek a vendégek is és kicsit könnyebben fogadták el, hogy aki minőségi alapanyagokból készíti a süteményt, azt sajnos nem lehet olcsóbban kihozni” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy egy étteremben kínált desszert árához képest még mindig jóval olcsóbbnak számít egy cukrászdai sütemény, de ha a nemzetközi árakhoz hasonlítjuk, akkor a 4-5 eurós, vagyis 1500-1875 forintos árhoz képest is még olcsóbb itthon a sütemény.

Az viszont látszik, hogy már kezdünk felzárkózni hozzájuk

– hangsúlyozta. Az áremelkedés mögött jelentős mértékű költségnövekedés húzódik meg. A cukrászdákat üzemeltető vállalkozóknál is igaz, ami a szállásadóknál és az éttermeknél is megfigyelhető volt, hogy aki "spot áras" energiaszerződést kötött, az idén jobban járt. Tavaly év végén viszont nagyon sok cukrászvállalkozás csak fixáras szerződést tudott kötni, így jóval magasabb áron kapták az energiát idén.

A cukrászat kimondottan energiaintenzív tevékenységnek számít, így sok vállalkozásnak a tartalékát sajnos az energiaköltségek vitték el

Általában nagyjából háromszorosára nőtt az energiaköltség idén a tavalyi évhez képest, ami azt jelenti, hogy éves szinten akár több tízmillió forint pluszbevételt kell elérni ahhoz, hogy a számlákat ki tudja fizetni egy vállalkozás” – részletezte az energiaszámlák jelentette problémákat Erdélyi Balázs. A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint:

Amíg a fagylalt ára idén jóformán csak az általános infláció mértékével emelkedett, a sütemények áránál nagyobb áremelés vált szükségessé a megnövekedett költségek miatt.

„A jövő évi kilátásunkat a kakaó jelenlegi világpiaci áremelkedése árnyékolja be egy kicsit, mert a csokoládé egy nagyon közkedvelt és nehezen nélkülözhető alapanyag a cukrászatban. Csúcson van a kakaó ára és az előállítási, illetve a szállítási költségei is emelkedtek.

Erdélyi Balázs szerint mindezek miatt jövőre sajnos nagyon jelentős csokoládéár-emelés várható.

A 18 százalékos infláció mellett komoly kihívás a cukrászdák számára, hogy a SZÉP-kártyák élelmiszervásárlásra történő felhasználása is nehezíti a vendéglátás helyzetét, mert ezeket az összegeket nem a turizmus-vendéglátásban költik el az emberek. Vannak már olyan termékek, amelyeken nem keres semmit a vállalkozás, mivel olyan magas áron kellene adni, amin már eladhatatlan lenne a termék, de illik tartani a kínálatban.

Különösen drágának tűnnek a pisztáciás termékek. „A pisztáciára egy nagyon közkedvelt alapanyag és íz, de nagyon nehéz rentábilisan értékesíteni a pisztáciás termékeket. Ennek ellenére szinte minden cukrászdában van valamilyen pisztáciás sütemény vagy fagylalt. A mangó is felkerült a palettára, igénylik a vendégek, nem lehet már elhagyni, de a málna ára is az egekben van már évek óta, mégsem tűntek el a málnás sütemények, fagylaltok a választékból. Bízom benne, hogy jövőre a csokoládé sem fog kikerülni a kínálatból” – adott további szempontokat a jelenlegi folyamatok megértéséhez Erdélyi Balázs. Kiemelte, hogy az energiaköltségek emelkedése miatt néhány cukrászda visszanyúlt az egyszerűbb sütemények felé, amelyeknek a készítéséhez nem kell annyi munkafázis, így az előállítás energiaigénye is alacsonyabb.

A cukrászok egyébként úgy érzékelik, hogy azok a családok, akik már nem engedhetik meg maguknak a wellnesshétvégét, utazásokat, vagy egy komolyabb éttermi vacsorát, számukra jó alternatíva a cukrászdába járás. „Sokan az önjutalmazást, a kikapcsolódást, a feltöltődést itt találják meg. Ha kevesebbszer is, és ha alkalmanként kevesebbet is költenek, de a vendégek továbbra is kitartanak a kedvenc cukrászdáik mellett” – mondta.

Mindeközben ma már nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák száma is csökken. A cukrászdák sokáig tudták tartani magukat. Több mint 4 ezer működött az országban még a koronavírus-járványt követően is, de a mostani reálbérsokkot már nem tudták elviselni és a számuk csökkenni kezdett. Idén már kevesebb, mint 3900 működik, utoljára 2017 és 2018 fordulóján volt ilyen kevés cukrászda Magyarországon.

„A nyárra nem panaszkodhatunk szerencsére és a szép hosszú ősz is sokat segített a tavasz okozta károk enyhítésében. Természetesen a tavasszal el nem nyalt fagylaltot senki sem fogja duplán bepótolni augusztusban, de nagyon örülünk annak, hogy a vendégek még mindig nagyon szívesen látogatják a cukrászdákat. Sok helyen volt azért némi forgalomvisszaesés. (...) Tartalékok terén nem áll jól a szakma, az idei évben biztos tartalékot csak nagyon kevesen tudtak realizálni, így a téli időszak vízválasztó lehet sok vállalkozás számára” – fogalmazott Erdélyi Balázs.

Címlapkép forrása: Getty Images