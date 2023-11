Varga Mihály megígérte: a kormány nem változtatja meg a Prémium Magyar Állampapír visszaváltási feltételeit

Kedden 8:30-kor vette kezdetét Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatása a parlament költségvetési bizottságában. A tárcavezető felvezető beszédében azt hangoztatta, hogy az idei költségvetési hiánycélt külső okok miatt kellett emelni. Kiemelte továbbá, hogy a kamatemelések miatt jelentősen megemelkedtek az állam kamatkiadásai. Egy képviselői kérdésre adott válaszában leszögezte, hogy a kormány nem nyúl a PMÁP visszaváltásának kondícióihoz. Elmondása szerint a 2024-es hiánycélt a kormány nem kívánja emelni, annak a kérdése leghamarabb jövő februárban kerülhet a kormány asztalára.

Varga Mihály összefoglalta a költségvetési folyamatokat

Nem sokkal fél 9 után el is kezdődött a miniszter meghallgatása. Van mit tennünk a költségvetést illetően - kezdte beszédét a tárcavezető, aki célzottan a költségvetés helyzetéről adott egy rövid képet.

Emlékeztetett 2022 tavaszán fogadták el a 2023-as költségvetést, az akkori makrogazdasági pálya 4,1%-os növekedéssel és 4,2%-os inflációval számolt. A nyersanyagárak, élelmiszerárak emelkedése miatt az infláció mértéke módosult, közben viszont a gazdasági növekedés lényegesen alacsonyabb lett. Ezt felismerve a kormány már 2022 telén átdolgozta az idei költségvetést - fogalmazott.

A tervezettnél alacsonyabb növekedést és magasabb inflációt jeleznek az idei számok. Ez hatással van a költségvetésre, a nyugdíj és kamatkiadásokra - vázolta Varga Mihály.

Magas szinten történik a magyar államadósság finanszírozása, a GDP 4%-a lehet idén - ismertette. Szerinte a kamatemelések jelentősen megnövelték az állam kamatkiadásait.

Emellett az EU-forrásokat visszatartják - húzta alá. Ezek a kedvezőtlen folyamatok vezettek oda, hogy ősszel a kormány emelte a hiánycélt.

Hosszú vita lehetne arról, hogy ilyenkor megszorító intézkedésekről kell-e dönteni, vagy a hiánycélt kell-e emelni. Recessziós időszakban nem lehet kiigazításról dönteni - ismertette.

Felidézte azt is, hogy tavaly év végén stratégiai gáztartalékot vásárolt a kormány, ami a GDP 1,2%-ának megfelelő kiadást jelent. Emellett stabilizációs intézkedésekről is döntött a tavalyi büdzsét illetően, extraprofitadók, beruházások elhalasztása. De nem tett akkor sem megszorító intézkedéseket a kormány - hangoztatta.

Az év végére 70% körül lehet a GDP-arányos adósságráta - jelezte.



Elismerte azt is, hogy idén 4 negyedéven át tartott a technikai recesszió, mindezek közepette a családtámogatások fennmaradtak, a CSOK pedig kiegészül a CSOK Plusz konstrukcióval jövő évtől.

A költségvetés jövőre is biztosítja a forrásokat az állami béremelésekre, valamint az inflációkövető nyugdíjemelésre és a 13. havi nyugdíj kifizetésre - sorolta. Hozzátette továbbá, hogy a GDP 2%-át fordítja az állam védelmi kiadásokra.

Beszédét azzal zárta, hogy a minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozóan született egy bérmegállapodás a napokban és ennek a fedezetét a kormány biztosítani fogja a költségvetésben. Eredetileg a kormány bruttó 10,3%-os növekedéssel számolt a kormány a bérek tekintetében, ennél magasabb emelés valósult meg szerinte a mostani megállapodással, de a költségvetést emiatt nem kell módosítani.

Kérdések és válaszok

Az elmúlt években jelentős fogyasztásbővülés történt, a reálbérek növekedése hajtotta ezt - válaszolta egy ellenzéki képviselő kérdésére Varga Mihály. Az elmúlt 10 év fogyasztásbővülése olyan nagy volt, hogy nem volt ilyenre példa az elmúlt 100 évben - ismertette.

Szerinte jövőre újra érdemi fogyasztásbővülés jöhet a magyar háztartásoknál. A román gazdasággal való összevetést elhárította, mert ő a magyar gazdasági folyamatokért felel.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 12. Hivatalossá vált: Románia előzte Magyarországot

A legfontosabb kérdés a demográfiai helyzet javítása a kormány előtt

- fejtette ki egy másik felvetésre válaszolva, majd felidézte a kormány családtámogató lépéseit. Ide sorolta a lakásfelújítási támogatást is, ami a tavaly év végéig volt érvényben. A családi adókedvezményeket időről időre felül kell vizsgálni - ismerte el a valorizációs felvetésre a miniszter.

A pénzintézetek magas nyeresége összefüggésben van a magas kamatokkal. Sokkal hasznosabb lenne, ha kedvező hozamkörnyezet segítené a lakossági fogyasztás és beruházások bővülését - mondta.

Magas kamatszintünk van, a bankok magas nyeresége ezzel függ össze.

A bankok kényelmes helyzetben vannak, mert a jegybanki kamatok vonzóak számukra. De így működik a monetáris transzmisszió

- magyarázta.

Az Európai Unió károkat okoz azzal a magyar gazdaságnak, hogy visszatartja az országnak járó forrásokat - emelte ki. Emlékeztetett: a helyreállítási forrásokat 2026 végéig lehet felhasználni, vagyis ha megérkezik a forrás, akkor kevés ideje marad majd a kormánynak azt elkölteni.

További kihívás az előfinanszírozás, 1000 milliárd forint felett van az az összeg, amit a magyar állam a nemzeti költségvetésből előfinanszíroz - jelezte, hogy mit okoz még a gyakorlatban az EU-források elmaradása. Örömmel vette a legutóbbi hírt, hogy a jövő év elején az állam megkapja a támogatás egy részét.

Akkor hisszük, amikor már látjuk - jelezte óvatos optimizmusát a legutóbbi bizottsági döntés kapcsán.

A tanárok béremelése több ponton előkerült a beszélgetés során. Varga Mihály azt hangoztatta, hogy januártól EU-források nélkül is megvalósul egy 10%-os béremelés a pedagógusok esetében és kiemelte, hogy 2013 és 2022 között 88%-os emelésben részesültek.

Nem tartanám jó ötletnek a minimálbérhez kötését a pedagógusok béremelését. A minimálbér emelése sokszor elszakad ugyanis a gazdaság teljesítőképességétől - jelezte.

Lakossági állampapírok: nem változtat a kormány a visszaváltáson

Az állampapírok kondícióján nem kívánunk változtatni. Az 1000 éves magyar állam garanciái állnak ezek mögött - fogalmazott arra a felvetésre, hogy változik-e a Prémium Magyar Állampapírok visszaváltási kondíciója.

Szerinte vannak olyan szereplők ezen a piacon, akik az állampapír vonzereje ellen beszélnek, de ilyen ez a versenyző piac. Kiemelte, hogy nehéz versenyezni azzal a befektetéssel, amilyen az állampapír, amelynek a nyeresége adómentes, a számlavezetése és vásárlása díjmentes és az állam garanciája áll mögötte.

Jámbor András ellenzéki képviselőnek azt javasolta, hogy bátran vásároljon a jövőben is magyar állampapírt, mert megéri.

Az ellenzéki képviselő a Magyar Államkincstár kérdőíve kapcsán hozta elő a PMÁP ügyét, ugyanis abban a kérdőívben az egyik kérdés a visszaváltási kondíciókra vonatkozik.

Harmadik országbeli állampolgár vállalkozási, befektetési célból vagy munkavállalási célból, vagy egyéb célból (tanulmány, képzés) tartózkodhat hazánkban. Magyarország nem kíván bevándorló országgá válni. A munkavégzés esetén is például hiányszakmákban korlátozott ideig lehet alkalmazni a külföldi dolgozót. Ennek lejárata van és ez nem hosszabbítható meg - mondta.

2,9% marad a 2024-es költségvetési hiánycél, de a kormány februárban tárgyal erről is

A reptérvásárlás kapcsán elmondta: stratégiai hiba volt annak korábbi eladása. A fejlesztések jelentősen elmaradnak akár csak a varsói reptér fejlesztéséhez képest is. Ez nem megengedhető egy főváros, világváros esetén - mondta. A kormány biztosítja a Budapest Airport megvásárlásához szükséges forrásokat - tette hozzá.

A kormány nem kíván változtatni a költségvetés elfogadásának gyakorlatán

- felelte arra a kérdésre, hogy 2024-ben is az várható, hogy tavasszal-nyáron lesz kész a 2025-ös büdzsé.

A költségvetés tartalékaiból történő átcsoportosítás a normál költségvetési gazdálkodás részét képezi, azt nem lehet a költségvetés módosításának tekinteni - felelte egy másik kérdésre. Az idei költségvetés egyetlen egyszer módosult, amikor év elején a parlament megszavazta a korábbi rendeleti úton már beterjesztett költségvetési módosítást.

A 2,9%-os GDP-arányos hiánycélt kívánjuk tartani, a parlament ugyanis ezzel a számmal fogadta el a jövő évi költségvetésről szóló törvényt

- húzta alá a tárcavezető, aki ennek a döntésnek a hátteréről is beszélt.

Az alacsony hiányt tartjuk elfogadhatónak, másrészt az Európai Bizottság jövőre már nem tervezi fenntartani a mentesítési záradékot, vagyis elvárja a 3% alatti hiányt, különben túlzottdeficit-eljárást indít a tagállamaival szemben - jelezte, hogy miért nem kívánja emelni a célt a kormány jövőre.

Leghamarabb 2024 februárjában tekinti át a jövő évi költségvetést a kormány - vetítette előre Varga Mihály.

Magyarország most épp Franciaországgal versenyez egy kínai elektromos autógyártó vállalat befektetéséért. Az állami támogatásokat ugyanúgy használják más tagállamok is, így Franciaország is beveti ezt. Ne gondoljuk, hogy Németország, Franciaország vagy Ausztria nem teszi meg, hogy állami támogatással vonzza magához ezeket a külföldi működőtőke befektetéseket - jegyezte meg.

Később elmondta: a gazdasági helyzet javulásával a költségvetés helyzete is javulni fog. A költségvetés egy technikai eszköz, sok esetben alkalmazkodnia kell a büdzsének a valós folyamatokhoz - fejtette ki.

A kamarai elnök kijelentésének kommentálása nem a miniszter dolga - reagált arra, hogy mit gondol Parragh László legutóbbi felvetéseiről.

Mi zajlik a költségvetésben?

Az idei költségvetés rendkívül nehéz helyzete, az áfabevételek elmaradása, a Prémium Magyar Állampapír kamatozásának átalakítása, a 2024-es büdzsé komor kilátásai, valamint a Budapest Airport megvásárlása okozta pótlólagos finanszírozási igény különös aktualitást adott a miniszter megszólalásának.

Az elmúlt hetekben és hónapokban a figyelem középpontjában állt és áll azóta is a 2023-as költségvetés. A megjelenő részletes adatok és elemzések egyre inkább azt a képet erősítik, hogy az októberben 5,2%-ra emelt hiánycél is nehezen teljesülhet pótlólagos intézkedések nélkül. Az MVM váratlan bejelentése, miszerint 309 milliárd forintban fizet be az államnak osztalékelőleget, szintén arra utal, hogy nincs minden rendben a büdzsével, és kellenek a plusz források, már csak amiatt is, mert közben a kormány közben gőzerővel dolgozik a Budapest Airport megvásárlásához szükséges pénz előteremtésén (Erste Bankban fennálló részesedés eladása, a VIG Biztosítóban fennálló tulajdonrészének csökkentése, látványos méretű aukciós forrásbevonások az állam részéről).

De lakossági befektetők tömegeit érdekli az is, hogy a kormány miket tervez még a Prémium Magyar Állampapírok terén.

Közben az sem mellékes, hogy a miniszter mit gondol a magyar gazdaság idei és jövő évi kilátásairól, főleg annak fényében, hogy a legújabb hivatalos kormányzati várakozás már 2023-as recesszióról szól.

