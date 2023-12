Itt a friss GDP-adat! Kiderült, mi húzta a magyar gazdaságot

Az előző év azonos időszakához képest 0,3%-kal csökkent (szezonálisan igazítva), míg az idei második negyedévhez viszonyítva 0,9%-kal nőtt a GDP - erősítették meg a KSH részletes adatai a korábbi becslést. Az ipar, az építőipar, illetve a mezőgazdaság jól teljesített, de a visszaeső belső kereslet miatt a szolgáltatások továbbra is gyengélkednek. Az idei első három negyedévben 1,2%-kal csökkent a GDP, így az már biztos, hogy 2023 egészében visszaesik a magyar gazdaság.

Nem okozott meglepetést a KSH a részletes GDP-adatokkal. A 0,9%-os negyedéves növekedés megegyezik a korábbi becsléssel, ami azt jelzi, hogy a magyar gazdaság egy évnyi gyengélkedés után erőre kapott. Kilenc hónapnyi visszaesés után az idei második negyedév stagnálást hozott, tehát a recesszió már ekkor véget ért.

Egyelőre azonban kettősség jellemzi a gazdasági folyamatokat:

amíg a termelő szektor (ipar, építőipar, mezőgazdaság) növekszik,

addig a belső fogyasztáshoz köthető szolgáltatások visszaesnek.

A termeléshez köthető szektorok növekedése kifejezetten jó hír a gyenge európai konjunktúra, a magas hazai kamatszint és a bizonytalan kilátások közepette, ugyanakkor a szolgáltatások visszaesése továbbra is azt mutatja, hogy a lakosság képtelen növelni a fogyasztását a visszaeső reálbérek közepette, miközben a beruházások is kedvezőtlenül alakulnak.

Ahogy az alábbi ábrán látható, az elmúlt negyedévek recessziójának hatására a magyar gazdaság leszakadt a korábbi trendtől, ám az idei harmadik negyedévben már szerény javulásról beszélhetünk. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy a gazdaság egy új trendvonal mentén halad majd (kék vonal), vagy képes lesz visszakapaszkodni a korábbi (narancssárga) trendre, amit a Covid-válság okozta sokk után egyszer már megtett.

Éves bázison azonban egyelőre még nincs növekedés, ugyanis szezonálisan igazított adatok alapján 0,3%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye. Miután azonban a hazai gazdaság már nem mutat akkora visszaesést éves bázison, mint a megelőző negyedévekben, illetve az eurózóna gazdaságának lassulása folytatódik, így a hazai és az euróövezeti gazdasági teljesítmény közötti különbség minimálisra olvadt. Ahogy az alábbi ábrán látható, az elmúlt negyedévekben 2%-pontot meghaladó mértékű volt az euróövezet növekedési többlete, ám nagyon úgy tűnik, hogy a következő időszakban ha szerény ütemben is, de újraindulhat a konvergencia.

Ami a részleteket illeti, éves alapon továbbra is gyengén muzsikálnak a magyar gazdaság szektorai. Csak a mezőgazdaság tűnik ki a robusztus növekedésével, ami egyrészt a kedvezőtlen tavalyi teljesítménnyel (alacsony bázis), illetve a jó idei terméssel függ össze. A nagy súlyú szolgáltatószektor visszaesése továbbra is azt mutatja, hogy a háztartások reáljövedelme kedvezőtlenül alakul az EU-rekorder infláció miatt, ráadásul óvatossági megfontolások is meghúzódhatnak a költések visszaesése mögött.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images