Lecsap a fáraó átka? Addig halogatták a fájdalmas döntést, hogy most a háború közepén kell lépni

Egyiptom a széles szakmai közmegegyezés szerint árfolyamválságban van, pedig a januári leértékelődés óta hosszú ideje stabil a fizetőeszköz árfolyama. A sérülékeny, több sokktól szenvedő gazdaság szemszögéből nézve azonban elkerülhetetlennek látszik a további leértékelődés, és mivel ezzel sokat késlekedett a gazdaságpolitika, egyre kétségesebb, hogy meg tudja-e tenni mindezt úgy, hogy a pénzügyi rendszere stabil maradjon. Az izraeli konfliktus és a halogatott reformok csak tovább rontják a kilátásokat.

Évek óta sokkban van Egyiptom

A koronavírus-járvány érzékenyen érintette a turizmusra épülő egyiptomi gazdaságot, ezért a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) kellett fordulnia az országnak segítségért. Az IMF több programmal támogatta az országot, cserébe mélyreható reformokat várt el, többek között privatizációt, rugalmasabb árfolyamrendszer kialakítását, valamint a költségvetési folyamatok racionalizálását, különös tekintettel a gigantikus presztízsprojektek újragondolására. Ahogy lenni szokott, a tervek csak döcögősen valósultak meg, és amikor az orosz-ukrán háború újabb sokkot okozott, világossá vált az egyiptomi gazdaság sérülékenysége.

A gazdaságot elsősorban az idegenforgalom durva csökkenése vetette vissza, emellett az ország erősen rászorul az orosz és ukrán gabonára, ami miatt a háború kitörése újabb csapást jelentett. Bár Egyiptom jelentős földgázkinccsel rendelkezik (a legnagyobbal a régióban), mégsem segített rajta olyan sokat az energiaválságban, mint gondolhatnánk. Az energiaigény a gazdaság és a népesség bővülésével gyorsan emelkedik (az áramtermelés is jórészt a gázon alapul), ezért a kivitel jelentős mértékben reexport - az izraeli gáz továbbértékesítése. És bár az energiaexport végre szemmel látható súlyt képvisel a folyó fizetési mérlegben (a 2010-es évek közepén ez még nem így volt), de a lehetőségeihez képest még mindig kiaknázatlannak eszköznek tekinthető. Ráadásul az igazán nagy nyereség, a tavalyi őrült áremelkedés időszakának már vége, és közben az idén a termelés is csökkent valamelyest.

Emellett a konfliktus a teljes feltörekvő piacon elindított egy kockázatkerülést, ami Egyiptom esetében az emelkedő finanszírozási költségekben csapódott le. Sokat elárul, hogy miközben az egyiptomi költségvetés elsődleges (kamatkiadások nélküli) egyenlege mintegy a GDP 2 százalékának megfelelő többletet mutat, a teljes egyenleg 7-8 százalékos deficitet tartalmaz. Vagyis a nemzeti össztermék közel 10 százalékának megfelelő kamatkiadása van az államnak, ami az emelkedő kamatok mellett annak az eredménye, hogy szinte csak rövid állampapírt tudnak kibocsátani, vagyis nagyon gyors az átárazódás. A Fitch hitelminősítő értékelése szerint a jövő nyáron záruló költségvetési évben 8,8 milliárd dollár lehet Egyiptom külső finanszírozási szükséglete, majd ez 2024-25-ben 9,2 milliárdra emelkedhet. Az idén nyáron zárult fiskális évben az összeg még csak 4,3 milliárd dollár volt.

Az árfolyam-kihívás

Az ilyen sajátos szerkezetű gazdaságokban többnyire a rugalmas árfolyamrendszer az ideális. A külső egyensúlyi pozíció gyorsan változik, a világpiaci árak és a globális kereslet ingadozásának hatására. Ennek jó stabilizátora lehet az árfolyamváltozás. Ha az országnak épp jól megy, a deviza felértékelődik, ha pedig kevésbé, akkor az automatikus leértékelődés biztosítja az egyensúlyi árfolyamot. Ennek fényében érthető, hogy az IMF miért szorgalmazta a rugalmas árfolyamrendszerre való áttérést - ami azonban a gyakorlatban máig nem történt meg.

Egyiptomban ugyan tavaly óta hivatalosan szabadon lebegő árfolyamrendszer van érvényben, azonban a jegybank erőteljesen menedzseli az árfolyamot. Vagyis az időről időre jelentkező piaci feszültségek idején a tartalékából devizát ad el, hogy azzal megfékezze a font esését. Ez azonban jelentősen csökkenti a rendelkezésre álló devizatartalékot és a bankok nettó devizaeszközeit és egyre nagyobb egyensúlytalansághoz vezet a devizapiacon, hiszen a mesterségesen karban tartott árfolyam nem tükrözi a font valódi fundamentumait.

Az elmúlt évek három devizalértékelése az alábbi grafikonon is jól látszik 2022 tavaszán, őszén, majd idén januárban. Azóta viszont meglepően stabil a dollár-egyiptomi font árfolyam, amiben a már említett menedzselés eredménye. Ezt addig tudják fenntartani, amíg van devizatartaléka az országnak, hiszen annak eladásával tudják kordában tartani az árfolyamot. Jelenleg hivatalosan mintegy 35 milliárd dollár az egyiptomi devizatartalék, ennek azonban a fele a bankok nyitott devizapozíciója, vagyis lényegesen kisebb a mozgástér. A gazdaságpolitika irányítói még az elmúlt időszakban is többször fogadkoztak, hogy rugalmasabb árfolyamrezsim felé mozdulnak el, ez azonban az árfolyamon egyelőre nem látszik. Nem meglepő, hogy a hivatalos devizapiacon fenntartott árfolyamtól a hétköznapok árazása jelentősen eltér. Augusztus elején már arról írt a Bloomberg, hogy

a 31 körüli hivatalos dollár jegyzéssel szemben a feketepiacon 38 körül jegyzik az amerikai devizát, ami további 22,5 százalékos gyengülést jelent.

A reálgazdasági kihívások, a kötött árfolyam drága fenntartása, de legfőképpen a magas infláció miatt számítanak egyre többen egy újabb közelgő leértékelésre.

Mi lehet a megoldás?

Az egyiptomi hatóságok hónapok óta halogatják az áttérést a rugalmasabb árfolyamrendszerre, ami a gyakorlatban a font további jelentős leértékelődését jelentené. Az IMF felé is ez volt az egyik legfontosabb vállalásuk az infláció kordában tartása mellett, de egyelőre egyik sem valósult meg. A probléma az, hogy egy jelentős devizaleértékelődés még jobban megemelné a már most is 38 százalékon lévő inflációt, emiatt komoly politikai és társadalmi nyomás van a jegybankon.

A késlekedés miatt viszont egyre nagyobb a feszültség a devizapiacon, és ilyen esetben az árfolyam elengedése óriási ingadozást, klasszikus tőkepiaci túllövést mutatna. Ez pedig azt jelenti, hogy a rugalmas rendszerre való áttérés várható gazdasági-társadalmi költsége egyre nagyobb. Az elégtelen devizatartalék, néhány fontos gazdasági szereplő (például a bankok) nyitott devizapiaci pozíciója pedig még tovább nehezíti az átállást.

Több elemző úgy gondolja, hogy a devizatartalék felduzzasztása nélkül lehetetlen biztonságosan levezényelni egy árfolyamrendszer-váltást. Ezt azonban akadályozza, hogy a leértékelődésre vonatkozó spekuláció erősödése mellett a fix árfolyam fenntartása eleve tartalékcsökkentő hatású, így viszont a felhalmozás igen lassú folyamat.

A pénzpiacon az állam nehezen tud devizát szerezni, hiszen a befektetők nem rohannak az egyiptomi kötvényekért. Egy jelentős privatizációs program segíthetne ezen, az IMF is támogatná, hogy az állam szerepe csökkenjen a gazdaságban és nagyobb teret kapjon a magánszektor. Utóbbi Egyiptom esetében elsősorban az öböl-menti országokat jelentheti, akik hajlandók lennének befektetni. Egyelőre azonban a hírek szerint ők is a font további leértékelésére várnak, hogy olcsóbban tudjanak bevásárolni.

Vagyis első lépésben egyértelműen a devizaárfolyam-problémát kellene kezelni, ez ugyanis a legnagyobb akadály. Amíg a piac úgy látja, hogy az árfolyam nem tükrözi a fundamentumokat, addig nehéz lesz befektetőket találni.

Az árfolyamkiigazítás folyamatos halogatása rombolja az egyiptomi árfolyampolitika hitelességét és külső finanszírozási nehézségeket okozhat – figyelmeztetett november elején a Fitch Ratings, mely leminősítette az országot. Értékelésük egybevág a fentiekkel: egyre fokozódik a devizán a nyomás, és emiatt egyre nehezebb meghozni a fájdalmas döntéseket.

A hitelminősítő arra számít, hogy a szükséges reformok, az állami vagyonelemek értékesítése és az árfolyamkiigazítás felgyorsul majd a decemberi elnökválasztás után. Ez pedig megnyithatja az utat egy új, várhatóan nagyobb IMF-csomag és további öböl-menti befektetések előtt.

Szerintünk bizonytalan, hogy a jegybank helyre tudja-e állítani az árfolyamot és a monetáris politika hitelességét. Az egyiptomi font szabadon lebegővé tétele a bizalom visszaállítása és a hivatalos piacon a szükséges deviza biztosítása nélkül lényegesen magasabb kamatokkal és az infláció emelkedésével járna, ami társadalmi feszültségekhez vezetne – vélik a Fitch szakemberei.

A Morgan Stanley elemzői arra számítanak, hogy 2024 első negyedévében újabb kiigazítás, vagyis leértékelés jön majd a font árfolyamában. Szerintük a jegybank csak azért halogatja a lépést, hogy javítsa kicsit a devizalikviditási pozícióját. A bank friss elemzésében azt írták, hogy 2024 elején további 200 bázispontos kamatemelésre számítanak, emellett más lépésekkel, például a kötelező tartalékráta megemelésével is igyekezhetnek megfékezni a deviza zuhanását, így tudnak csak elmozdulni egy rugalmasabb árfolyam felé.

A fenti helyzetben logikus forgatókönyv lenne, hogy a jegybank a rövid távú feltételek megteremtése után egy leértékeléssel enyhítené a nyomást az árfolyamon, de úgy, hogy ezzel a további leértékelésre vonatkozó spekulációt jelentősen enyhítse. Majd csak ezután, egy viszonylag váratlan pillanatban kellene bejelenteni a ténylegesen rugalmas rendszerre való áttérést.

Amennyiben az ehhez szükséges hiteleség megteremtése nem sikerül, akkor a fentarthatóbb árfolyamrendszer felé való elmozdulást jelenhetné még egy néhány évig alkalmazott csúszó leértékelés bevezetése.

Már csak az izraeli háború hiányzott

Az egyébként is kihívásokkal küzdő egyiptomi gazdaságnak további problémát okozhat az Izraelben kitört konfliktus. A Standard & Poor’s már október végén leminősítette az országot a további kockázatokat hangsúlyozva. A hitelminősítő alapesetben arra számít, hogy a gázai események elsősorban az izraeli gazdaságot érintik majd, azonban Egyiptomnak közvetlen határa van a régióval, ráadásul az ország üzemelteti a rafahi határátkelőt, így elkerülhetetlen lesz, hogy megérezze a háborút.

Az izraeli Tamar gázkitermelő hely lezárása már most napi 150 millió köbméterrel csökkenti Egyiptom energiaimportját, ez pedig veszélyezteti a belső kereslet kielégítését és az ország LNG-exportját – véli a hitelminősítő. Ráadásul közben lassan haladnak a szükséges reformok, elsősorban a privatizáció és a rugalmas árfolyamrendszerre való áttérés, ezért tavaly óta késik az IMF-program aktuális felülvizsgálata. Ez pedig azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az ország nem jut hozzá a forrásokhoz, melyekből devizakötelezettségeit ki tudná elégíteni.

A lépésre reagálva az egyiptomi pénzügyminiszter azt emelte ki, hogy a közelmúltban összesen 2,5 milliárd dollár értékben adtak el állami vagyonelemeket, ami folytatódik majd, így tervezik biztosítani a lejáró adóssághoz szükséges devizát. Azt az S&P is kiemelte, hogy ha az ország képes további dollárt bevonzani, akkor felminősíthetik a jövőben.

