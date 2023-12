Rendkívüli bejelentés jött éjszaka a kormánytól: Varga Mihály érdekes fegyvert kap a kezébe

Új kormányzati döntéshozó fórum alakul a fegyelmezett költségvetési gazdálkodásért - jelentette be kedd késő este a Pénzügyminisztérium. Azt is kiemelte: a kormány egyik elsődleges célja, hogy felgyorsítsa az egyensúlyi mutatók javítását, a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését. Ennek érdekében új munkacsoport alakul.

A pénzügyminiszter vezetésével felálló költségvetési munkacsoport feladata a költségvetés egyensúlyának szigorú védelme lesz, amelynek keretében vizsgálja a Kabinetek döntéseit és költségvetési vétóval is élhet azokkal szemben - olvasható a PM tájékoztatásában.

A költségvetési munkacsoportot a pénzügyminiszter vezeti, tagjai az előterjesztő miniszter mellett a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és a miniszterelnök politikai igazgatója. Vagyis Varga Mihály mellett jelen lesz Gulyás Gergely, Rogán Antal és Orbán Balázs.

A kormány döntése meg is jelent a kedd esti Magyar Közlönyben, a "Kormány 1529/2023. (XII. 5.) Korm. határozata a Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról" címmel. Ebből kiderül, hogy a kormány ülésének előkészítésében közreműködik az Alkotmányossági Előkészítő Munkacsoport és a Kormányzati Költségvetési Előkészítő Munkacsoport. A PM ez utóbbit jelentette be külön közleményében.

A határozat leszögezi:

"A Kormányzati Költségvetési Előkészítő Munkacsoport hatásköre valamennyi jogszabály és a Magyar Közlönyben közzétételre kerülő kormányhatározat tervezetére és az azokat magában foglaló előterjesztésekre kiterjed. A Kormányzati Költségvetési Előkészítő Munkacsoport a Kormány döntéseinek költségvetési szempontú előkészítéséért felelős".

A határozat értelmében a Kormányzati Költségvetési Előkészítő Munkacsoport szükség szerint ülésezik, ülését a Munkacsoport vezetője hívja össze. A Kormányzati Költségvetési Előkészítő Munkacsoport ülés tartása nélkül, rövid úton is hozhat döntést, illetve kialakíthat véleményt.

"A Kormányzati Költségvetési Előkészítő Munkacsoport a különös hatáskörű politikai döntéshozó fórum ülését követő öt napon belül napirendjére tűzi a hatáskörébe tartozó, a különös hatáskörű politikai döntéshozó fórum által megtárgyalt tervezetet, előterjesztést, ha azzal kapcsolatosan a különvélemény vagy a vétó lehetősége a Munkacsoport vezetőjének megítélése szerint felmerül" - részletezi az Orbán Viktor által jegyzett határozat.

A mostani kormányzati döntésnek kettős olvasata is lehet. Mivel a költségvetés vonatkozásában a jelek szerint új munkacsoportra van szükség, ezzel a költségvetés felett őrködő Pénzügyminisztérium közvetetten beismerte, hogy jelenleg nem biztosított minden fronton a fegyelmezett költségvetés (ez tapasztalható is a váratlanul megjelenő költségvetési költekező kormánydöntések alapján), másrészt viszont kedvező, hogy a kormány igyekszik újabb eszközzel megregulázni a költekező alapállással rendelkező kormányzati illetékeseket. Ugyanakkor egyelőre a részletek hiányában nem látszik, hogy az új testület mennyivel lesz hatékonyabb a fiskális fegyelem betartatásában, mint a Pénzügyminisztérium maga. Egyelőre úgy tűnik, hogy ugyanúgy a politikai akaraton múlik a fiskális alkoholizmusról való leszokás, mint ahogy eddig is - de természetesen a részletesebb szabályok árnyalhatják a képet. Kíváncsian várjuk, hogy a Pénzügyminisztérium kezében lévő új eszköz mennyire lesz effektív és kikényszerítő, ennek fényében (valamint az első esetleges vétóintézkedései fényében) lehet majd értékelni az új munkacsoport tevékenységét, vagyis hogy képes-e lesz-e megerősíteni a gazdaságpolitika anticiklikus jellegét (amikor jól megy, érdemes takarékoskodni).

Lássuk a részleteket!

A Kormányzati Költségvetési Előkészítő Munkacsoport a hatáskörébe tartozó tervezetek és előterjesztésekkapcsán

a) költségvetési vétóval élhet, ha a tervezet, illetve az előterjesztés államháztartási szempontból nem megfelelően került előkészítésre,

b) költségvetési különvéleményt fogalmazhat meg, ha a tervezet, illetve az előterjesztés költségvetési szempontból kiemelten kockázatos,

c) megállapíthatja a tervezet, illetve az előterjesztés kockázatmentességét, amennyiben azzal kapcsolatosan költségvetési kockázat nem merül fel

