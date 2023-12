A kormány a rendszámok és a jogosítványok eljárásánál is változtatásra készül

A legjelentősebb változások között szerepel a központi okmányiroda kizárólagos illetékességi körének kiterjesztése a közúti közlekedési ügyintézéssel kapcsolatban. Ennek értelmében a következő feladatok tartoznak majd kizárólagosan az okmányiroda hatáskörébe:

Az ideiglenes rendszámok kiadása, beleértve a különleges rendszámokat is.

Az egyénileg választott rendszámok engedélyezése és legyártatása.

Külföldi vezetői engedélyek honosítása.

Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak elektronikus úton történő pótlása és cseréje.

Ezen felül, a rendelet részletesen kitér arra, hogy a külföldi vezetői engedély honosítási kérelmeket kormányablakokban is benyújthatják az érintettek.

Az új szabályozás szerint a vezetői engedélyeket kiadó hatóságnak a gépjárművezetői képesítési igazolvány időbeli hatályát kell azonosítania a 95. harmonizált uniós kóddal. Ez azt jelenti, hogy a vezetői engedélyben feltüntetett gépjárművezetői képesítési igazolvány időtartama egyezni fog a harmonizált uniós kóddal, amely a vezető képesítésének időbeli érvényességét jelöli.

A rendelet hatályba lépése várhatóan 2024. március 1-jén történik meg, az előterjesztő Igazságügyi Minisztérium 2023. december 13-ig várja az észrevételeket a társadalmi egyeztetésen.

Címlapkép: Ügyintézés a kõbányai kormányablakban 2022. május 28-án. A fotó forrása: MTI/Kovács Tamás.