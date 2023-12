SPB: hiába csökken az infláció, nem talál magára a kereslet Európában

Portfolio 2023. december 06. 13:06

A kínálat szűkössége, illetve a két évtizede nem látott magasságban lévő jelzálog-kamatok nehezítik az amerikai ingatlanpiaci helyzetet. A fogyasztói bizalom mértéke egyre erősebb. Az amerikai GDP igen kedvezően alakult, ehhez jelentős mértékben hozzájárultak a növekvő mértékű kormányzati beruházások. A feldolgozóipar teljesítménye viszont továbbra is gyenge, a kereslet hiánya jelenti a legfőbb problémát. A kínai gazdaság a következő évben várhatóan növekvő teljesítményt mutat, amely az olajpiaci kereslet alakulására is jelentős hatással bírhat. Európában kedvező ütemben csökken az infláció, a versenyképességi problémák azonban továbbra is visszavetik a gazdasági teljesítményt. A piac jelentős része 2024 márciusára várja az első kamatcsökkentést a Fed részéről – hangzott el az SPB online eseményén.