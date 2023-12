Az energetikai átállásnak azonnal meg kell történnie: 80 gigawatt megújulóenergia-kapacitás van csőben Európában

Az energiakrízis indította el igazán Európát az energetikai átállás kétségtelenül hosszú útján, most állnak fel az új rendszerek, jönnek létre a szabályok és egyes területeken egészen új technológiák implementálódnak a gyakorlatba. A zöld átmenet egészen máshogy zajlik egy vállalatnál, amely alkalmazza az újdonságokat, és egy olyannál, amely hosszú évek munkájával kutatja és fejleszti azokat az eszközöket, amelyek a jelenlegi legjobb tudásunk szerint segíthetik a jövő és a jelen fenntarthatóbbá tételét. Az energiaátmenetről, az égető kihívásokról, egy Magyarországra hozott új technológia gyártásáról kérdeztük a Schneider Electric új, Európáért felelős alelnökét. Gwenaelle Avice Huet szeptember óta felel a vállalat európai tevékenységének teljes üzleti portfóliójáért, valamint képviseli az unió felé a Schneider Electric zöld és digitális átalakulásban betöltött szerepvállalását.

Az elmúlt évek történései jócskán megváltoztatták az energiapiaci törekvéseket, és egyben új fokozatra kapcsolták mind a megújuló energia, mind az energiahatékonysággal kapcsolatos lépéseket. Hogyan tudná jellemezni jelenleg az energiaátmenetet? Milyen megatrendek zajlanak?

Az egyik megatrend, amit most Európában látunk, hogy politikai oldalról rengeteg impulzus érkezik az energiaátmenettel kapcsolatban. Az Európai Unió az energiaátállás éllovasa szeretne lenni, aminek érdekében új, ambiciózus célokat határoz meg, főként a megújuló energiára vonatkozóan. A legutóbbi, már elfogadott 2030-as célkitűzés, a megújuló energia arányának 43 százalékra való növelése, ami kifejezetten magas arányszámot jelent. A kérdés az, hogy jó úton haladunk-e. Fontos a célok kitűzése, az elhatározás, de ennél még kritikusabb, hogy mindezek hogyan valósulnak meg az üzleti szférában, illetve a különböző földrajzi helyszíneken. A gyakorlati megvalósításra a napenergia jó példaként szolgál, rengeteg fejlesztés zajlik, tavaly Európában 25 gigawattnyi napelemet telepítettek a háztetőkre. Ez a technológia már könnyen elérhető, nem szükséges hozzá speciális engedély, a fizikai helye is adott a napelemeknek, így helyben jöhet létre az energiatermelés. A nagyobb termelők, úgymint a szélerőművek, naperőművek már sokkal trükkösebbek, és nehezebb telepítési procedúra van mögöttük. Európában az előző évben 16 gigawatt kapacitású szélerőműpark fejlesztése történt meg, a 2030-as vállalás eléréséhez azonban évi 30 gigawattra lenne szükség, ami a tavalyi mennyiség majdnem kétszerese. Nem arra utalok, hogy rossz célszámot tűztünk ki, épp ellenkezőleg. A célkitűzés nagyon is helyes, a probléma abból adódik, hogy

a fejlesztések létrejöttéhez időre lenne szükség, de éppen ez az, ami nem áll rendelkezésünkre. Az energetikai átállásnak azonnal meg kell történnie.

Az idő szűke mellett milyen kihívásokat lát még? Van olyan, amire akár már meg is van a válasz?

Az idővel kapcsolatos problémára is van válasz, a fejlesztések azért húzódnak el, mert az engedélyeztetés sok időbe telik. Az Európai Bizottság néhány hete tett egy javaslatot az engedélyezési folyamat átalakítására a gyorsabb haladás érdekében.

Mintegy 80 gigawattnyi megújulóenergia-kapacitás van előkészítés alatt Európában,

ezeknek, illetve az ipar számára is nagy segítséget jelenthet, ha átalakul a jelenlegi rendszer. Főleg igaz ez a mikrohálózatokra, amikor a napenergia termelése egy tárolóegységgel társul, hiszen a komplexebb rendszereknél még bonyolultabb az engedélyeztetési folyamat. Egy másik, rendkívül fontos, kezelendő terület, az elektromos hálózat fejlesztése. Minél több megújuló energia van a rendszerben, annál több befektetésre van szükség a DSO-k, azaz az Elosztóhálózati Rendszerüzemeltetők részéről, valamint az átvitelt illetően is, máskülönben az energiaátállás nem működhet, és a hálózat nem lesz képes kezelni a megújuló energia ingadozását. Mindez rendszerszintű szemléletet igényel a termelés, a hálózat és a helyben végzett tevékenységekre vonatkozóan. Az utolsó kihívás – ami talán a legfontosabb – nem más, mint az energiahatékonyság. Ha energiaátmenetről van szó, sokan csak a megújulókra gondolnak, pedig a hálózatfejlesztés és az energiahatékonyság legalább annyira fontos.

Sőt, azt gondolom, hogy az energiaátállás nem valósulhat meg az energiahatékonyság növelése nélkül.

Mit jelent ez a gyakorlatban? A fogyasztás optimalizálása érdekében a Schneider Electric például épületirányítási rendszereket is fejleszt, a különböző épületekbe telepített szenzorok valós időben lekövetik az energiafogyasztást. Ha erre a fogyasztó megfelelően reagál, akkor akár 30%-os megtakarítást is elérhet a felhasznált energiában.

A zöld átmenet egy másik izgalmas kérdése a munkaerőpiac átalakulása. Új munkahelyek, pozíciók jönnek létre, számos új lehetőség adódik, de lesznek olyanok is, amelyek megszűnnek. Mit gondol ezekről a változásokról?

Nemrég készítettünk egy tanulmányt a Bostoni Egyetemmel, ahol azt mértük fel, hogy az energetikai átállás következtében a különböző területeken - például a napenergia vagy az akkumulátorgyártás piacán - milyen új munkahelyekre lehet számítani. Összességében 2 millió új munkahely létrejöttét vizionáljuk. A fenntarthatósági törekvések jót tesznek a gazdaságnak, a foglalkoztatás motorját is jelentik, éppen ezért dolgozunk együtt Magyarországon egyetemekkel, hogy a tantervekbe bekerülhessenek azok a képességfejlesztések, amelyek a munkahelyteremtést megalapozzák. Nemcsak nagy számú energetikai szakértőre lesz szükség, hanem rengeteg olyan munkavállalóra, akik magas szintű digitális tudással rendelkeznek.

2024-től kibővitik Magyarországon egy új technológia, a kén-hexafluorid-mentes (SF6-mentes) kapcsolóberendezések gyártását, amit sűrített levegő és a vákuumtechnológia kombinációjával valósítanak meg. A dunavecsei gyár műszaki-technológiai megoldásaival a villamosenergia-hálózatban ki lehet majd váltani a SF6-gázt, ami 23500-szor erősebb üvegházhatással jár, mint a szén-dioxid. Milyen piaci visszajelzéseik vannak az újítással kapcsolatban?

Legalább 10 éve foglalkozunk azon innováció kifejlesztésével, ami lehetővé teszi, hogy a jelenleg SF6-gázzal működő középfeszültségű kapcsolóberendezésekben környezetkímélő megoldást alkalmazzunk. Ez az új technológia megváltoztatja a piacot. A sűrített levegő használata nagyon egyszerűnek tűnik, de egy kifejezetten bonyolult megoldásról van szó, aminek a fejlesztése hosszú évekbe telt. A gyártás Dunavecsén terveink szerint 2024 első felében indul, így ennek a gyárunknak is meghatározó szerepe lesz az európai piac ellátásában ezzel a környezetbarát kapcsolóberendezéssel. Ez a technológia most különösen aktuális, ugyanis az európai politikai döntéshozók októberben megállapodtak az F-gáz rendelet felülvizsgálatáról, amely többek között korlátozza az SF6-gáz elektromos kapcsolóberendezésekben való használatát. A megállapodás azt jelenti, hogy a felhasználóktól folyamatosan jönni fog az igény az új technológia iránt, ami megfelel az új szabályozásnak, illetve támogatja az ügyfeleink szén-dioxid-mentesítési stratégiáját.

