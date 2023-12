Nagy változás jön a jogosítványoknál, már kongatják a vészharangot

Az Európai Parlament közlekedési bizottsága támogatta a vezetői engedélyekre vonatkozó szabályok reformját, amely többek között lehetővé tenné, hogy 17 évesek is vezethessenek nehéz tehergépjárműveket, 16 évesek pedig sebességkorlátozott személygépkocsikat. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) nagyon nem ért egyet a szabályokkal.

A közlekedési bizottság támogatta az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy valamennyi uniós tagállam adjon ki vezetői engedélyt tehergépkocsikra 17 éveseknek, amely azonban nem teljes értékű papír, egyedül például nem vezethetnek a fiatalok.

Az ETSC arra figyelmeztet, hogy ez jelentősen megnövelheti a kamionokat vezető tizenévesek számát, ami a közúti közlekedésbiztonság romláshoz vezethet. Jelenleg csak öt országban - Finnországban, Németországban, Írországban, Lengyelországban és Spanyolországban - engedélyezik a 18 évesek számára a tehergépjárművek vezetését. A Finnországból, Németországból és Lengyelországból származó statisztikák szerint

a 18-19 éves tehergépkocsi-vezetők nagyobb valószínűséggel szenvednek balesetet.

Az ETSC úgy véli, hogy az EU-ban a tehergépkocsivezetők alsó korhatárának 21 évnek kell maradnia - ez a mai "ajánlott" alsó korhatár.

16 éves sofőrök sebességkorlátozással

A bizottság támogatta azt a Finnországból származó javaslatot is, amely szerint a 16 évesek is vezethetnének gépkocsikat, de csak sebességkorlátozással. A Bizottság saját hatásvizsgálata azonban arra figyelmeztetett, hogy ez az intézkedés további kockázatot jelenthet a veszélyeztetett úthasználók számára.

Zéró tolerancia az alkoholra

Az európai parlamenti képviselők támogatták, hogy a kezdő járművezetők alkoholfogyasztására vonatkozóan az egész EU-ra kiterjedő zéró toleranciahatárt vezessenek be. Ez azt jelentené, hogy az újonnan jogosítványt szerzett járművezetőkre az egész EU-ban egy alacsony, 0,2 g/l-es véralkohol-koncentrációs határérték vonatkozna. Ez a változtatás csak Belgiumot, Bulgáriát, Dániát és Finnországot érintené, mivel az összes többi uniós tagállam már most is 0 vagy 0,2-es határértéket alkalmaz a kezdő járművezetőkre, Spanyolországban pedig 0,3-es határértéket.

