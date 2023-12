Oké, megvan az egyszámjegyű infláció – Mi jön most?

Októberben meglepetésre 10 százalék alá süllyedt a magyar infláció, ezzel teljesült a kormány év végére kitűzött célja. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint innen novemberben és decemberben is további érdemi dezinflációra számíthatunk, 2024-ben azonban már nehéz lehet további csökkenést felmutatni.

10 százalék alatt is van élet

Jókora meglepetést okozott, hogy októberben 9,9 százalékra csökkent az infláció Magyarországon, amivel teljesült a kormány év végére kitűzött célja. Az elemzők többsége csak novemberre várta ezt az áttörést, legfeljebb óvatosan említették meg, hogy akár kellemes meglepetés is lehet.

Most az elemzők kivétel nélkül további csökkenést várnak a péntek reggel megjelenő novemberi adattól, átlagosan 8 százalékos áremelkedési ütemre számítanak. Onnan pedig az év végére még további mérséklődés jöhet akár 6 százalék környékére.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője havi szinten 0,1 százalékos árcsökkenésre számít, akárcsak októberben, ez leginkább az üzemanyagok olcsóbbá válásának volt köszönhető szerinte.

A továbbra is gyenge kiskereskedelmi adatok arra engednek következtetni, hogy az inflációs nyomás tovább enyhülhet, így inkább pozitív meglepetésekre számíthatunk – emelte ki Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója szintén az üzemanyagárak csökkenését emelte ki.

Havi alapon stagnálás körüli adatra számít Vizkelety Péter is, a Fundamenta szakembere szerint kérdés, hogy az elmúlt 3 hónapban szokatlanul alacsony áremelkedést mutató szolgáltatás szegmensben történt-e ezúttal nagyobb átárazás.

Az érdemben mérséklődő inflációhoz hozzájárult, hogy részben a forinterősödésnek, részben a lassuló keresletnek köszönhetően a tartós fogyasztási cikkek áremelkedése is megállt, amit a szolgáltatások nem lassuló áremelkedése és a tavalyi árstop miatt továbbra is 30%-os emelkedést mutató üzemanyagárak ellensúlyoztak negatív irányba – vázolta fel a részleteket Horváth András, az MBH Bank elemzője.

Az élelmiszerek inflációja már csupán 6-7 százalék közé tehető, ugyanakkor ez a változás csupán az előző évhez képest méri az árak alakulását. Hosszabb időtávon nézve még mindig nagyjából 60 százalékos inflációról beszélhetünk az 2021 év elejéhez viszonyítva az élelmiszerek árszintjét – hangsúlyozta Virovácz Péter.

Az éves maginfláció csökkenése a fő indexnél gyengébb lehetett, és várakozásunk szerint bő egy százalékponttal magasabban alakulhatott, mint a headline adat – véli Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője.

Mikor ugorjuk meg a következő lécet?

A 10 százalékos határ elérése után a következő lényeges kérdés az lesz, milyen ütemben csökken majd tovább az infláció. Ezzel kapcsolatban érdekesen alakulnak az elemőzi várakozások. Vannak, akik úgy látják, hogy akár jövő év elején elérhetjük az 5%-os inflációt. Ám a szakértők az év hátralévő részében már nem várnak érdemi csökkenést, sőt akár újabb enyhe gyorsulást is elképzelhetőnek tartanak. Így aztán akik szerint 2024 elején nem csípjük meg az 5%-ot, azoknak az ezzel kapcsolatos várakozásai jóval messzebb, akár éven túlra tolódnak.

Nyeste Orsolya szerint akár már januárban jöhetne 5 százalék alatti áremelkedési ütem, azonban valószínűleg az sem lenne tartós. A támogató bázishatás kifulladásával ugyanis legkésőbb 2024 második negyedévében a visszakanyarodik az éves index 5% fölé, és a 2024-es év hátralévő részében várhatóan ott is marad az Erste szakembere szerint.

A magas bázisok és a jelentősen visszaeső fogyasztás még mindig meghatározó szerepet játszanak az pénzromlási ütem lassulásában, ez a hatás 2024 első negyedévéig ki fog tartani, onnantól azonban sokkal nehezebben fog csökkeni az infláció – emelte ki Koncz Péter. A Századvég Konjunktúrakutató junior elemzője szerint hogy a vásárlóerő növekedésével a boltok számára újra lehetőség nyílhat az árak emelésére, másrészt a bázishatás fokozatos kiépülése szintén lassítani fogja a folyamatot. Felfelé mutató kockázatot az üzemanyagárak növekedése mellett elsősorban a forint árfolyamának alakulása jelentheti, azonban a jegybank elköteleződött a pozitív reálkamat mellett, ami egyrészt az árfolyamstabilitási, másrészt az árstabilitási célokat egyaránt támogatni fogja.

Vizkelety Péter szerint az első négy hónapban még magas bázis miatt 2024 áprilisban lehet némi esély az 5 százalékos határ áttörésére, de alapvetően 2024 egészében szintén valamivel 5% feletti adatokra számít.

Virovácz Péter szerint decemberben a tavalyi évi üzemanyagár-sokk következtében (ársapka elengedése) ismét nagy mértékben lassulhat az éves bázisú inflációs mutató, az ING Bank elemzője azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy akár 6 százalék közelébe süllyedjen az éves index. Még januárban is kedvező lehet a bázishatás, ám az év eleji átárazások már némiképp fékezik majd a dezinflációt. Az elemző szerint bár az év közepe felé már 4 százalék közelébe eshet az infláció, az év második felében a bázishatások inkább kedvezőtlenek lesznek, így ismét erősödhet, sőt akár újra 6 százalék fölé emelkedhet az általános árszínvonal éves bázisú változása.

A kormányzat felől erős igyekezetet látunk a fogyasztás élénkítésére, aminek bár lehetnek korlátai, de sikere esetén a dezinfláció (jövőre a bázishatás miatt amúgy is várhatóan lassuló) trendje még tovább mérséklődhet. A jövedéki adó emelése januártól ugyancsak megemeli az éves indexet egészen 2025 elejéig – hangsúlyozta a kilátásokkal kapcsolatban Árokszállási Zoltán.

A lassan visszatérő fogyasztás szerepe kulcsfontosságú lesz és ebben már látunk változást: a lakosság vásárlási szándékokra vonatkozó indikátorai lassú javulást mutatnak, míg a tipikusan keresletérzékeny termékek, mint például a ruházati termékeket szezonális tényezőkön felüli árazzák a boltok, ami szintén a kereslet visszatérésére utal – véli Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint a fogyasztás mellett a kiterjesztett csomagolási rendszer lehet a jövő évben a legnagyobb árfelhajtó tényező. Becsey szerint

az infláció 2024 végére 6 százalék felett alakulhat, azaz az infláció ragadóssá válhat a jegybanki cél felett, ő 2026 előtt nem is számít az 5 százalékos infláció elérésére.

Mit lép erre az MNB?

A jegybank a szeptemberi Inflációs jelentésében (a hagyományosan széles előrejelzési sávja szerint) 8,1-9,7 százalék közé várta a novemberi inflációs mutatót. Ennek a sávnak már októberben is az alján volt a tényadat, nem lenne meglepő, ha a novemberi adat is végül érdemben alacsonyabb lenne még a jegybanki inflációs előrejelzési sáv aljánál is – véli Virovácz Péter. Mindez alapvetően megnövelhetné az esélyét annak, hogy a jegybank felülvizsgálja a kamatvágás ütemét. Ugyanakkor az előretekintő iránymutatás meglehetősen csekély helyet hagyott az ilyen jellegű finomhangolásnak, de azért nem vetném el teljesen ennek a lehetőségét – tette hozzá az ING szakembere.

Alapvetően nem várunk változást a korábban bejelentett 75 bázispontos csökkentési ütemben egészen februárig, még akkor sem, ha a piaci várakozásokhoz mérten kedvezőbben alakulnak az inflációs adatok – emelte ki Becsey Zsolt. Szerinte az MNB többször hangsúlyozta a kiszámíthatóságot, mint a jegybanki politikai egyik sarokkövét, az ütem fenntartása pedig segítene megerősíteni az intézet hitelességét a befektetők szemében.

Alternatív forgatókönyvekről akkor beszélhetünk, amennyiben a forint leértékelődési nyomás alá kerül, ami leginkább abban az esetben következhetne be, ha az Európai Bizottság egyértelmű aggodalmát fejezné ki a magyar reformlépésekkel kacsolatban és/vagy Magyarországot a következő napokban leminősítené az S&P vagy a Fitch. Mindkét negatív kimenetben az MNB csökkentheti a kamatvágások ütemét, vagy akár szüneteltetheti is, amennyiben a forint eladások túl erőteljesek lennének - tette hozzá az Unicredit elemzője.

