Az árnyékflotta miatt bukott el a Putyinnak állított, megkerülhetetlennek hitt csapda?

A Kreml Ukrajna elleni háborújának finanszírozását csökkenteni hivatott szankciós megállapodás a tengeri szállítású orosz olaj hordónkénti árának 60 dolláros felső határát szabta meg, ami 24 dollárral alacsonyabb az elmúlt 12 hónap átlagos piaci áránál. A legfrissebb adatok alapján azonban úgy tűnik, hogy bár az intézkedésnek valóban volt kedvezőtlen hatása az orosz költségvetésre nézve, de jelentős károkat is okozhatott: az úgynevezett "árnyékflotta", azaz a nehezen nyomon követhető kereskedők és hajózási vállalatok sokasága számára ugyanis jövedelmező üzletet hozott létre az új helyzet, és nem kizárt, hogy a háborút követően is a világ olajkereskedelmének meghatározó szereplőivé válnak az árnyékflotta hajói.

Meghatározó jelenséggé vált az árnyékflotta

Az Oroszországgal szemben bevezetett szankció során az árplafont úgy határozták meg, hogy amennyiben a nyersolajat az orosz fél hordónként 60 dollár felett szeretné eladni, ebben az esetben a G7-országok vállalatai ne szállíthassák vagy biztosíthassák a rakományt. Ezzel egy időben az Európai Unió szinte minden olajimportot megtiltott Oroszországból, holott Moszkva addig a blokk fő beszállítója volt - ezt követően az oroszok számára két kulcsfontosságú vevő maradt, mégpedig Kína és India.

A szankció célja az volt, hogy a globális energiaárak megugrása nélkül csökkentse az orosz olajbevételeket, és bár az orosz költségvetés valóban rosszabb helyzetbe került többek között ennek az intézkedésnek is köszönhetően (részletek később), de az árplafonnak volt egy nem kívánatos "mellékterméke" is:

az olaj- és tengeri kereskedelem pénzügyi struktúrája ugyanis olyan mértékben átalakult,

amit egyes szakértők szerint nehéz lesz visszafordítani a konfliktus végén vagy a meglévő szankciórendszer esetleges feloldása után.

"Az árnyékflotta és a nyugati tengeri biztosítások alternatívái nem újdonságok. Irán már évek óta használja ezt a megoldást.

Most, hogy egy olyan hatalmas kitermelő, mint Oroszország is az árnyékflottához folyamodik, egyre inkább elterjedtebbé válik ez az alternatíva

- mondta Eddie Fishman, a Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjának vezető kutatója, aki segített az Iránnal és Oroszországgal szembeni korábbi amerikai szankciók kialakításában. Hozzátette: "Ha nem teszünk összehangolt lépéseket annak érdekében, hogy a nyugati szolgáltatásokkal szemben költségesebbé tegyük ezeknek a nem szabványos alternatíváknak az igénybevételét,

akkor ezek az alternatívák egyre hangsúlyosabbak lesznek, és a világ olajkereskedelmének strukturális jellemzőjévé válnak.

A görög meló

Bár a Nyugat egyre inkább igyekszik elejét venni az oroszok alternatív megoldásának (részletek később), a görög hatóságok azonban azt állítják, hogy tehetetlenek a közvetlenül az ország partjainál zajló titkos hajózási tevékenységek megakadályozásával kapcsolatban. Annak ellenére került ilyen kivételes helyzetbe a világ legnagyobb olajszállító tartályhajó-tulajdonosának számító Görögország, hogy Spanyolország az év elején képes volt felszámolni az efajta tevékenységeket a saját partjainál. A görög tulajdonú hajók az árplafon-intézkedés ideje alatt működve idén több orosz eredetű olajat szállítottak, mint bármely más országból származó riválisok (magát Oroszországot kivéve).

A görög hajók amiatt maradhattak benne a bizniszben az uniós szabályok megsértése nélkül, mert az ország diplomatái sikeresen lobbiztak az EU-nál és sikerült enyhíteni azokat az intézkedéseket, amelyek egyébként korlátozták volna a hajótulajdonosok lehetőségeit az Oroszországgal folytatott kereskedelemben. A görög hajók a hajózási adatok szerint 2023-ban eddig Oroszország összes olajszállítmányának 20 százalékát szállították, ami azonban ennél jóval szembetűnőbb:

az "árnyékflotta" az orosz olajexport közel feléért felelt.

Ráadásul nem csak az oroszellenes fellépés aláásása miatt aggályos az árnyékflotta térnyerése, de környezetvédelmi problémákat is felvet a kialakult helyzet: a hajózást felügyelő Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerdán közölte, hogy az olajszállító tartályhajók árnyékflottájának illegális tevékenysége "komoly aggodalmat" jelent a környezetbiztonság szempontjából, ezért a szervezet globális fellépésre szólított fel, felkérték a tagállamokat, hogy támogassák az árnyékflotta tengeri ágazatban végzett illegális műveleteinek megakadályozására irányuló intézkedéseket.

Hogy állnak az oroszok?

Az árnyékflotta tevékenysége tehát Moszkva számára egyértelműen kedvező, ugyanis idén az orosz tengeri kőolajexport mintegy 46 százalékát bonyolította a nehezen nyomon követhető kereskedők és hajózási vállalatok sokasága. Oroszországnak a fosszilis energiahordózók értékesítéséből származó bevételei május és október között jelentősen nőttek, ez elsősorban tehát a tengeri olajszállítás megugrásának volt köszönhető (kék színű elem a lenti grafikonon). Moszkvának mintegy 11,3 milliárd dolláros nettó olajbevétele volt októberben, ami az ország teljes havi nettó költségvetési bevételének 31 százalékát tette ki a Bloomberg számításai szerint

- ez volt a legmagasabb arány 2022 májusa óta, és meghaladta az ukrajnai inváziót megelőző év minden egyes hónapját.

Ami a teljes fosszilisanyag-exportot illeti, a CREA adatai szerint októberben több, mint napi 750 millió dollár érkezett ebből a szegmensből az orosz költségvetésbe.

A fosszilis energiahordozó-exportból származó orosz bevétel alakulása. Forrás: CREA

A félreértések elkerülése végett fontos azonban kiemelni, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók valóban megnehezítették Oroszország helyzetét: a háború és a szankciók hatására az orosz költségvetés mínuszba fordult, noha 2022 tavaszán még úgy nézett ki, hogy jelentős többlet keletkezhet a büdzsében. Az európai gáz- és olajvásárlások kiesésével az energiabevételek jócskán mérséklődtek elsősorban a földgáz tekintetében, Kína, India és Törökország csak részben tudta kiváltani az európai importot, a szállítás ezekbe az országokba ráadásul drágább is.

A központi költségvetés hiánya tehát jelentős mértékben megnőtt, az idei második negyedéves költségvetési hiány 2,35 milliárd rubelen alakult. Ez is egyértelműen igazolja, hogy a háború és a szankciók GDP-hatását a kormány részben átvállalta. Nyilvánvaló, hogy a gazdaság támogatását (és a háború finanszírozását) nem lehet végtelenségig adósságból finanszírozni; a kérdés az, mikor jöhet el a pont, amikor a kormánynak döntenie kell, hogy a háborúra költ kevesebbet, vagy a szociális kiadásokat vágja meg, esetleg a vállalati szférát adóztatja – mindegyik lépés a növekedés kárára menne természetesen.

kérdéses viszont, hogy ez a pillanat mikor fog eljönni.

Gyülekező viharfelhők

Visszatérve az olajbevételekre, azon belül is a tengeri szállításra: a nyugati felvevőpiac kiesésének köszönhetően India és Kína vált az orosz termék legjelentősebb felvásárlójává, India kapcsán pedig arra is lehet következtetni, hogy mennyit keresnek az árplafon-intézkedés nyomán kialakult helyzeten az árnyékflotta hajói.

Hivatalos indiai vámadatok szerint ugyanis az orosz olajért fizetett ár idén átlagosan 72 dollár volt hordónként, mire a termék az ázsiai országba érkezett - ez 12 dollárral magasabb, mint az oroszországi exportponton bejelentett árak a KSE Intézet adatai szerint. Tekintettel arra, hogy Oroszország idén közel napi 3,5 millió hordó olajat exportált, ez azt jelenti, hogy

mintegy 11 milliárd dollár ment el "valahova", amit tulajdonképpen szállítási különbözetnek is nevezhetünk.

Ennek egy kisebb része törvényes szállítási költséget takar, de az oroszlánrésze a névtelen kereskedőkön és a nehezen nyomon követhető hajózási társaságokon ment keresztül.

Ekkora értékben várásolták az országok az orosz kőolajat az árplafon bevezetése óta. Forrás: CREA

Igen ám, de

az egyik legfontosabb felvevőpiacnak számító Indiával kapcsolatban komoly problémák merültek nemrég fel.

November végén érkezett ugyanis a hír, hogy az ázsiai ország onnantól kezdve nem hajlandó más devizában fizetni az olajért, mint rúpiában. Moszkva viszont nem tud mit kezdeni a nem konvertibilis indiai valutával, de a dollárhoz és az euróhoz egyéb szankciók miatt nem fér hozzá: az Oroszországgal szembeni nyugati intézkedések tavaly februári bevezetése óta Moszkva kerüli a dollárban és euróban, a világ meghatározó valutáiban lebonyolított tranzakciókat. A szankciók megakadályozzák, hogy az orosz központi bank dollárügyleteket bonyolítson, és az orosz exportőrök, bár elméletileg használhatják a valutát, gyakran elkerülik azt, hogy megakadályozzák a nyugati kormányok szankcióit.

Az amerikai dollár évtizedek óta tartó dominanciája a nemzetközi olajkereskedelemben azonban megakadályozta azt, hogy alternatív devizát találjanak a kereskedelmi ügyletek lebonyolítására. Az ügyhöz közel álló, a kérdés érzékenysége miatt névtelenséget kérő források elárulták a Reutersnek, hogy az orosz központi bank az indiai probléma kapcsán azt közölte a hazai olajvállalatokkal, hogy „értelmetlen” lenne egy olyan nem konvertibilis valutában bevételt elfogadni, amelynek Indián kívül nincs nagy értéke. Oroszország lényegében csak az Indiával folytatott kereskedelemben tudna rúpiát elkölteni, csakhogy alig importálnak valamit az országból.

Így alternatívát kellene keresni a kereskedelmi ügyletekhez,

csakhogy erre India nem hajlandó, ami hamar komoly nehézségekhez vezethet a legjövedelmezőbb orosz iparágnál.

Kettős a cél

Ben Cahill, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának vezető munkatársa így kommentálta nemrég a jelenlegi helyzetet:

(A szankciók) végső soron elöregedő tartályhajók nagy flottájához vezettek, amelyek a nyugati szabályozó hatóságok hatókörén kívül működnek, feltehetően nem megfelelő biztosítással

Az európai döntéshozás számára is világos, hogy jelenlegi formájában nem működik megfelelően az árplafon intézkedés, jelenleg is zajlik éppen a tárgyalás az Európai Bizottság tisztviselői között a 12. oroszellenes szankciócsomagról, amely az orosz gyémántok kereskedelmének tilalma mellett tartalmazza az orosz olajra vonatkozó árplafon szigorítását is, utóbbival kapcsolatban egyelőre még nem született döntés. Az EU emellett vizsgálja egy olyan értesítési rendszernek a bevezetését, amiben engedélyt kellene kérni a tartályhajók és a használt hajók eladásához vagy kiviteléhez, ez megnehezítheti a tagállamok, például Görögország számára, hogy tankereket adjanak el az árnyékflottába.

Ezzel párhuzamosan az USA is "mozgásba lendült": október 12 óta az amerikai pénzügyminisztérium nyolc olajszállító tankerhajót szankcionált az árplafon megsértése miatt, hat az orosz Sovcomflot-nak, egy állami hátterű olajszállító vállalatnak a tulajdonában volt. Az amerikai hatóságok emellett mintegy 100 hajó üzemeltetőjének írtak levelet, amelyben tájékoztatást kértek az árplafon esetleges megsértéséről. Az Egyesült Királyság is szankciókat szabott ki egy dubaji székhelyű olajkereskedőre, annak átláthatatlan tulajdonosi struktúrája miatt.

A helyzet azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy az elsőre látszik:

nem elég ugyanis visszaszorítani az orosz energiabevételeket, de mindezt úgy kéne elérni, hogy közben a kieső kínálat miatt ne ugorjanak az egekbe az árak.

Márpedig sok szereplő szerint az árnyékflotta térnyerésének is köszönhetően a kettő egyszerre nem feltétlenül tud sikerülni, és az amerikai vezetés sokkal inkább fókuszálhat az olajárak letörésére, abból az egyszerű és profán okból kifolyólag, hogy jövre elnökválasztás lesz az USA-ban. Márpedig a magas olajárakkal könnyen választást lehet bukni és ez igaz fordítva is, éppen ezért a Biden-kormányzatnak most elsősorban az alacsony Brent-ár áll az érdekében.

Mi van az olajárral?

Ezzel kapcsolatban pedig kedvezőek a kilátások, ugyanis jelenleg az a narratíva az uralkodó az olajpiacon, hogy a (elsősorban a kínai gazdasági problémák miatti) csökkenő globális kereslet és a rekordszinteken lévő amerikai olajkészletek

egy túlkínálatos környezethez vezethetnek,

aminek hatására már közel 17 százalékot esett az olajár a szeptemberi lokális csúcs óta.

Annak ellenére láthatunk meredek lejtmenetet az olaj árában, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei a múlt héten csütörtökön újabb termeléscsökkentéseket jelentettek be; úgy tűnik, hogy egyre csökken a kartell ármeghatározó ereje, a csoport számára egyre nehezebb kihívás "egyensúlyba hozni" a piacot.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes kedden azt mondta, hogy az OPEC+ további intézkedéseket hozhat, ha a múlt heti megállapodás nem elegendő a piac "kiegyensúlyozásához". Szerdán pedig Vlagyimir Putyin az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett, ahol várhatóan az olajárakról is fog tárgyalni a regionális vezetőkkel.

Címlapkép forrása: John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images