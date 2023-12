Elkeserítő deficitadat érkezett - Bajban van a kormány

Csak novemberben 586,7 milliárd forintos hiányt halmozott fel a központi költségvetés, ami annak fényében különösen ijesztő, hogy a novemberi egyenleget már javította az MVM 309 milliárd forintos extra befizetése. Ezzel az első 11 hónapban már 4000 milliárd forint fölé emelkedett a kumulált deficit összege. Ez azt is jelenti, hogy a kormány az eredeti hiánycélját már rég meghaladta, de egyre nehezebb dolga van az októberben megemelt új hiányterv teljesítésével is.

Ahogyan az az elmúlt években lenni szokott, jelentős mértékben kilyukadt a büdzsé novemberben. Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege önkormányzatok nélkül számolva 586,7 milliárd forint mínuszt mutatott a 11. hónapban a Pénzügyminisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint.

Ha hozzátesszük azt is, hogy az MVM novemberben fizette be az államkasszába a 309 milliárd forintos osztalékelőleget, akkor azt mondhatjuk, hogy ezen rendkívüli befizetés nélkül 895,7 milliárd forint lett volna a novemberi deficit, ami a valaha volt 2. legmagasabb 11. havi hiány lett volna a magyar költségvetés történelmében. Vagyis az állami energiaszolgáltató extra befizetése ebből a szempontból is életmentő volt:

Ezzel a 11 hónap alatt 4074,3 milliárd forintos hiány jött össze. Ez azt jelenti, hogy a januárban elfogadott 2023-as éves pénzforgalmi terveket már 670 milliárd forinttal haladta meg az idei költségvetés, és az októberben módosított, megemelt hiánycélt is vészesen közelíti. Az október elején bejelentett hiánycélemeléssel ez az éves nominális pénzforgalmi hiányterv 4166 milliárd forintra emelkedett.

Vagyis ha a kormány teljesíteni akarja az új idei hiánycélját, akkor decemberben már csak 91,7 milliárd forintos deficitet engedhet meg magának.

Az alábbi ábráról is jól leolvasható, hogy a korábbi évek tapasztalata alapján ez szinte biztosan lehetetlen vállalkozás a kormány részéről. Ha csak az elmúlt 6-7 évet nézzük, akkor 800-900 milliárd forintos átlagos 12. havi deficit adódik, vagyis a mostani felállás szerint

beavatkozás hiányában a kormány még a megemelt idei költségvetési hiánycélt is elvétheti.

Aki korábban olvasta a Portfolio ebben a témában született Signature-elemzését, annak ez már nem jelenthet nagy meglepetést. Tulajdonképpen az elmúlt hónapok gyászos költségvetési fejleményeit erősíti és fejeli meg ez a mai adatközlés.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 26. Szinte lehetetlen küldetésre vállalkozik a magyar kormány

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images