Újabb különadó miatt leállt a régió szinte teljes műtrágyagyártása

Szabó Dániel 2023. december 08. 13:51

Miután Magyarországon egy a széndioxid-kvóta kiosztására és eladására is adóterhet előíró rendelet jelentette plusz költségek miatt határozatlan időre befejezte a termelést Magyarország egyetlen műtrágyagyártó vállalata, a Nitrogénművek, most a régió másik gyártója, a román Azomureş is leállást jelentett be. A vállalat az inflációra, a versenyellenes román szabályos, és egy nem rég belengetett 1%-os különadó miatt döntött így. Ezzel a térség összes nagyobb műtrágyagyártója leállt.