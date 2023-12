Nem teszik zsebre az autósok azt, ami januárban vár rájuk - Mégis mi állhat a háttérben?

Akkorát gyengült a forint az euróval szemben az elmúlt években, hogy a hazai üzemanyagokra meghatározott jövedéki adóterhek mértéke az EU-s minimumszint alá csökkent. A kötelezettségszegési eljárás elkerülése érdekében tehát szükség volt az adó növelésére, a kormány azonban jelentősen "túlbiztosítva" magát, egészen a 420 forintos euró-árfolyamig elegendő jövedéki adót határozott meg, ami január elsejétől élesedik. Ennek hatására vélhetően messze a legmagasabb benzin-és dízelárakkal találkozhatnak majd a magyar autósok a régióban - de mégis milyen logika állhat a kormány döntése mögött? Többek között erre keressük a választ elemzésünkben.

Nem lett volna muszáj ekkorát emelni

Csütörtökön vált hivatalossá a 2024-es jövedéki adóemelés mértéke, ekkor tette ki ugyanis a NAV a weboldalára a legfrissebb módosításokat. Ezek alapján most már biztosra mondható, hogy 2024 január 1-től az adó mértéke

a benzin esetében 152,55 forint (ha a Brent hordónként 50 dollárnál olcsóbb, akkor 157,55),

esetében 152,55 forint (ha a Brent hordónként 50 dollárnál olcsóbb, akkor 157,55), a gázolajnál pedig 142,9 forint lesz (ha a Brent hordónként 50 dollárnál olcsóbb, akkor 152,9).

Bár elméletileg elképzelhető volt, hogy változtatni fognak az adónem nyár elején bejelentett mértékén, azonban november elején már Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ia arról beszélt, hogy eldöntött tény: január 1-től 41 forinttal emelkednek az üzemanyagárak.

Az áfát is ide véve összességében valóban

41,3 FORINTOS DRÁGULÁSRA LEHET SZÁMÍTANI JANUÁR 1-TŐL A HAZAI BENZINKUTAKON.

Miért van szükség az emelésre?

Mint már írtuk, a benzin esetében 0,359 euró, a gázolajnál 0,33 euró literenként a vonatkozó adó minimális mértéke az EU-ban, a nem euróval fizető uniós tagországok esetében ehhez a szinthez kell korrigálni az adott devizában kifejezett jövedéki adót. Ebből logikusan következik, hogy ha az adott ország pénze gyengül az euróval szemben, akkor az euróban számolt adóteher alá csökkenhet a (például) forintban jegyzett jövedéki adó - pontosan ez a dinamika zajlott le a mi esetünkben, tehát a forint gyengülés ahhoz vezetett, hogy

AZ UNIÓS MINIMUMSZINT ALÁ ESETT A MAGYAR JÖVEDÉKI ADÓ, így az emelésre mindenképp szükség volt

a kötelezettségszegési eljárás elkerülése érdekében.

A január 1-től érvényes új adóteher azonban egészen a 420 forintos euróáárfolyamig elegendő - ennek ismeretében volt tere annak a spekulációnak, hogy a kormány esetleg az EU-s rendelet szerint is alkalmazandó idei, október eleji euró-árfolyam mellett határozza meg a 2024-től aktuális adóterhet, ebben az esetben jóval kisebb benzinár-emelkedést láthatnának az autósok a kutakon januártól.

De nem ilyen döntés született, hanem végül az eredetileg is tervezett, 2022 októberi forint-euró árfolyam környékén (420) meghatározott jövedéki adóemelés fog életbe lépni.

Mi állhat a döntés hátterében?

Vélhetően közrejátszik a kormány döntésében az a kedvező körülmény, hogy az elmúlt hetekben-hónapokban meredek olajár-csökkenést tapasztalhattunk, a hazai üzemanyagáraknak pedig nyilvánvalóan az egyik legfontosabb alakítója az olajár.

Ezzel kapcsolatban pedig a kilátások is kedvezőek, ugyanis jelenleg az a narratíva az uralkodó az olajpiacon, hogy a (elsősorban a kínai gazdasági problémák miatti) csökkenő globális kereslet és a rekordszinteken lévő amerikai olajkészletek

EGY TÚLKÍNÁLATOS KÖRNYEZETHEZ VEZETHETNEK,

aminek hatására már több, mint 16 százalékot esett az olajár a szeptemberi lokális csúcs óta.

Annak ellenére láthatunk meredek lejtmenetet az olaj árában, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei a múlt héten csütörtökön újabb termeléscsökkentéseket jelentettek be; úgy tűnik, hogy egyre csökken a kartell ármeghatározó ereje, a csoport számára egyre nehezebb kihívás "egyensúlyba hozni" a piacot.

Az olajár-eséssel párhuzamosan pedig a magyar benzinkutakon is egyre alacsonyabb jegyzésekkel találkozhatunk, nemrég a gázolaj esetében is a lélektanilag fontos 600 forint alá csökkent a literenkénti ár. A jelenlegi árak és a kirajzolódó trend mentén tehát úgy logikázhatott a kormány, hogy

a lakosságnak nem fog annyira "fájni" egy egyszeri, 41 forintos áremelés, mint amennyire egy extrém-magas árkörnyezetben fájna.

Közben a költségvetés helyzete finoman szólva sem kedvező, így minden extra bevétel jól jön a kormánynak.

Hol lesz a magyar benzinár a régióban?

Az összehasonlítás szempontjából elsősorban a földrajzi elhelyezkedés miatti hasonló(bb) makrogazdasági kilátásokkal rendelkező, régiós országok árai a mérvadóak - meg persze azért is, mert ezekbe az országokba könnyebben meg tudja oldani a magyar autós, hogy kiugorjon tankolni, ha olyan nagy az árkülünbség.

MÁRPEDIG ÚGY NÉZ KI, HOGY SOKAKNAK MEGÉRHETI MAJD EZ A MANŐVER 2024-ben.

Ha feltételezzük, hogy az elkövetkező három hétben nem lesznek markáns eltérések a régió üzemanyagár-alakulásainál, és a mostani (egész pontosan a december 4-i) árkörnyezetben adjuk hozzá a hazai üzemanyagárakhoz a 41,3 forintos drágulásokat, akkor elmondható, hogy januártól a benzin esetében literenként 109 forintot ver majd a magyar ár a lista legalsó fokán lévő Romániára. Ha egy átlagos autó benzintartáját 50 literesnek tekintjük, akkor elmondható, hogy itthon egy teli tankolásnál közel 5500 forinttal kell többet fizetni, mint egy román kúton. Ez akár tényleg lehet akkora összeg, amiért a határhoz közel élők megfontolhatják a külföldi tankolást.

A dízel esetében ugyancsak elmondhatjuk, hogy

messze A RÉGIÓ LEGMAGASABB ÁRAIT KELL majd FIZETNIÜK A MAGYAR FOGYASZTÓKNAK A KUTAKON.

Nem ez volt a terv

A jövedéki adó megemelésével tehát a hazai üzemanyagár jóval a régiós átlag fölé fog vélhetően ugrani - és bár a jelenlegi olajárkörnyezetben ez talán nem akkora probléma, de mégis szembe megy a kormány egyértelmű célkitűzésével: még szeptember végén, az üzemanyagár-esés megindulása előtt Nagy Márton gazdaságfejleszési miniszter bejelentette, hogy az infláció letörése érdekében az üzemanyagkereskedelmi ágazat szereplőitől havi rendszerességgel kér jelentést az árak nemzetközi és hazai alakulásáról, illetve az árak minél hamarabbi moderálására tett ágazati lépésekről. Ezt követően Gulyás Gergely egy kormányinfón elmondta:

A CÉL AZ, HOGY ITTHON NE LEGYEN DRÁGÁBB A TANKOLÁS, MINT A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN,

például Romániában vagy Szlovéniában.

Márpedig tudjuk, hogy mi a kormány elsődleges fegyvere, ha nem úgy mennek a dolgok az üzemanyagpiacon, ahogy azt tervezték: az árbefagyasztás. Gulyás nem is vetette el ennek az intézkedésnek a visszahozását, mondván, hogy bár alapvetően ez egy rossz intézkedés, de sokkal rosszabb helyzet kialakulását lehet megelőzni vele.

Természetesen merő spekuláció és az ördögnek a falra festése lenne a részünkről, ha azt feltételeznénk, hogy már most ebben gondolkozik a kormány; mindenesetre sokakban fájó emlékként villant be az intézkedés réme, a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség is a hazai üzemanyag piac stabilitásának fontosságát hangsúlyozta, Bacsa György Mol-ügyvezető pedig arról is beszélt, hogy

A PIACI FOLYAMATOK JELENLEG NEM INDOKOLJÁK, HOGY A KORMÁNY ISMÉT HATÓSÁGI ÁRAT VEZESSEN BE AZ ÜZEMANYAGOKNÁL.

Címlapkép forrása: Getty Images