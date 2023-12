Rég várt pályázat indul - Megoldást kínál a napelemek által okozott fő problémára

A hazai naperőmű-kapacitás további növekedése és az áramellátás biztosítása szempontjából is lényeges az a jövő januárban uniós forrással induló kormányzati pályázat, amely energiapiaci szereplők számára nyújt támogatást villamosenergia-tárolók telepítéséhez és működtetéséhez. A pályázat úgy kínál jelentős részben megoldást a naperőművek termelésének kiszámíthatatlanságából eredő, a villamosenergia-rendszer egyensúlyát veszélyeztető problémára, hogy enyhíti a földgázfüggőséget, egyúttal elősegítheti a telepítő cégek bevételeinek optimalizálását is. A tartalmában és formájában is különleges pályázattal a lakosság, a kkv-k és a hálózatüzemeltető társaságok után a villamosenergia-ipari érintettségű vállalatok számára is megnyílik egy kifejezetten az energiatárolók terjedését támogató program, a magyarországi energiaátmenet új korszakba lépését is jelezve.

Az akkumulátortól a szivattyús tározós technológiáig számos problémára megoldást jelentő villamosenergia-tárolók többféle célra alkalmazhatóak, nem véletlenül nevezik ezeket a villamosenergia-rendszer svájci bicskáinak is. A kisebb-nagyobb energiatárolók a lakossági felhasználóktól a villamosenergia-rendszer üzemeltetőéig a szisztéma lényegében minden szereplője számára képesek előnyöket biztosítani a telepítés céljától és módjától függően. Tárolók alkalmazásával növelhető a naperőművek által termelt energia helyben fogyasztási aránya, mérsékelhető a fogyasztó közcélú hálózattól való függése, elősegíthető a naperőművek termelésének, illetve bevételeinek optimalizálása, a villamosenergia-hálózat feszültségtartási problémáinak megoldása, de a tárolókapacitás hozzájárulhat a villamosenergia-rendszer egyensúlyának megőrzéséhez is.

A szóban forgó új pályázat elsősorban ez utóbbi célt szolgálja. A kiírás célja hivatalos megfogalmazásban a kiegyenlítő energia és kiegyenlítőkapacitás-piacon potenciálisan rendelkezésre álló hálózati energiatárolásra képes beruházások ösztönzése és az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrációjának elősegítése. Ennek megfelelően a kedvezményezetteknek vállalniuk kell, hogy a tárolókapacitást részben a villamosenergia-ellátás biztonságát felügyelő Mavir rendelkezésére bocsátják, amely a rendszerben mutatkozó esetleges ellátási hiányok vagy többletek "eltüntetésére", kiegyensúlyozására használhatja azt.

Emellett a tároló a telepítő cég bevételeinek optimalizálásához is hozzájárulhat, új villamosenergia-kereskedési lehetőségeket nyitva előtte. Például a napelempark-üzemeltetők számára ez azt jelentheti, hogy azokban az órákban, amikor a felhasználáshoz képest túltermelnek, betárolhatják az aktuálisan számukra felesleges energiamennyiséget, ahelyett, hogy veszni hagynák vagy az ilyen időszakokra jellemző nyomott árszinten értékesítenék. A betárolt villamos energiát vagy egy részét aztán például az esti csúcsidőszakban, jóval magasabb áron értékesíthetik a piacon, vagy el is fogyaszthatják. Azon túl, hogy ez magasabb bevételt eredményezhet a tároló telepítője számára, egyúttal az intraday árampiaci árakat kisimító, kiszámíthatóbbá tevő hatása is van, hiszen a magasabb árazású időszakokban növelve a kínálatot lefelé nyomja az árakat.

A pályázat elsődleges célja azonban egyértelműen a magyar villamosenergia-rendszer egyensúlytartási képességeinek javítása.

Miért van szükség a pályázatra?

A villamosenergia-ellátás (termelés+import) és igények egyensúlyának folyamatos biztosítása mind nagyobb kihívás elé állítja a rendszerirányítót, amint az erőművi mix egyre nagyobb részét időjárásfüggő, bizonyos mértékig kiszámíthatatlan, ingadozó termelésű naperőművek teszik ki. A nap- (és szél-) erőművek megjelenése és gyors terjedése miatt az időjárás szerepe az ellátást befolyásoló bizonytalansági tényezőként jelentősen megnőtt az előrejelzési technológia fejlődése mellett is, így akár egy nem várt felhőátvonulás is komoly termeléskiesést eredményezhet, amelynek kiegyensúlyozása egyre nagyobb erőfeszítéseket kíván.

Annak érdekében, hogy az ellátásbiztonság az előre nem látható események közepette is biztosítható legyen, a rendszerirányító (Mavir) egy úgynevezett rendszerszintű szolgáltatások piacát üzemeltet. Ezen a piacon a Mavir többféle biztonsági (szabályozási) tartalékot vásárol (köt le) a piaci partnerektől, amelyeket fenntartva majd szükség esetén aktiválva többlet és hiány, vagyis termeléskiesés, például erőművek üzemzavara esetén is képes biztosítani a rendszer egyensúlyát. A jelenleg rendelkezésre álló szabályozó kapacitás azonban szűkös és drága, ami fékezőleg hat a naperőmű-kapacitás további bővülésére is.

A tartalékok egyik, a naperőművek által okozott kihívások szempontjából talán legfontosabb típusa az aFRR, azaz Automatic Frequency Restoration Reserve, vagyis automatikus frekvencia-helyreállítási tartalék. Az aFRR-kapacitásokat ma még elsősorban gázmotorok és -turbinák adják, ami – azon túl, hogy klímavédelmi szempontból sem kívánatos - fokozza az ország földgázimportnak (és -áraknak) való kitettségét, ezért, legalább részben érdemes kiváltani nem földgázalapú technológiával.

Pontosan ez a fő célja az energiapiaci szereplők számára kiírt pályázatnak. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig megszerzi az energiatároló berendezésre vonatkozó kiegyenlítőenergia-szabályozási képesség akkreditációját (aFRR akkreditáció) a Mavirtól, majd a támogatásban részesített tárolót kötelező jelleggel részben vagy egészben be kell vezetnie a rendszerszintű szolgáltatások piacára.

A villamos energia tárolásával így részben kiegyenlíthetővé válik az időjárásfüggő megújulók természetes teljesítményingadozása, ami előmozdítja a tiszta energiaforrások további térnyerését is. A tárolók a gázerőművekénél kisebb karbonlábnyom mellett fokozzák a villamosenergia-rendszer rugalmasságát, és segítik elő a zöldenergia hatékonyabb hasznosítását is. Az energiatárolás így hozzájárul Magyarország energiafüggetlenségének megerősítéséhez is, csökkentve a villamosenergia-hálózat üzemeltetési és szabályozási költségeit, valamint a nem hasznosuló, kárba vesző megtermelt zöldáram mennyiségét is.

A világszerte újonnan létesülő energiatároló beruházások zömét adó akkumulátoros technológia telepítése hasonló körülmények között támogatás nélkül napjainkban egyelőre nem életképes gazdaságilag, mivel a felhasználói szempontból tőlük remélhető bevételek bizonytalan kilátásai miatt nem bankképesek, bármennyire kívánatosak is termelői, felhasználói, hálózati, rendszer- és fenntarthatósági szempontokból egyaránt. A beruházó ugyan tárolókapacitásával beléphet a szabályozási energia piacokra, azonban az árak ingadozása miatt a finanszírozó bankok nem kalkulálhatnak stabil, kiszámítható cashflow-val mint a hitel futamidejére szóló megbízható fedezettel. Ezt a problémát orvosolhatja a beruházási és bevételkompenzációs támogatást is nyújtó pályázat, amely így egyúttal a bankok előtt is új piaci lehetőséget nyithat.

Az RRF-6.5.1-23 számú pályázat kiírását a kormány eredetileg tavaszra tervezte, de a konstrukció részletszabályai kidolgozásának időigénye, valamint az uniós források Magyarország felé való kifizetésének felfüggesztése fékezte a folyamatot. Így a felhívás közzétételére végül november 13-án került sor, számos, az iparági szereplőkkel tartott egyeztetési kör után, amikor vélhetőleg már látható volt, hogy az uniós helyreállítási forrás zárolása részlegesen feloldásra kerül.

Kik pályázhatnak és mire?

A támogatási kérelmeket 2024. január 15. 08:00 órától 2024. február 5. 22:00 óráig nyújthatják be azok a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaságok, vállalkozások, akik rendelkeznek a villamosenergia-hálózathoz való csatlakozás előfeltételének tekinthető érvényes műszaki gazdasági tájékoztatóval (MGT), vagy hálózati csatlakozási engedéllyel a pályázóra és az adott projekt (magyarországi) telephelyére vagy telephelyeire vonatkozóan. A támogatási konstrukció társadalmi egyeztetetése alapján a pályázók várhatóan olyan, villamosenergia-ipari érintettségű vállalatok közül kerülhetnek ki, mint például energiakereskedők, aggregátor cégek, erőművek vagy ipari villamosenergia-fogyasztók.

A támogatható tevékenységek közé tartozik a projektelőkészítés, a hálózati energiatároló egységek beszerzése, a telepítéshez szükséges építési tevékenységek, a hálózati csatlakozás közvetlen költsége, a hálózati energiatároló vezérléséhez szükséges immateriális javak beszerzése, a projektmenedzsment, valamint a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységei.

Miről szól a pályázat?

A támogatás két egymásra épülő támogatási elemből épül fel:

1) Beruházási támogatás

A kiírás keretében a kormány vissza nem térítendő beruházási támogatásként 62 milliárd forintnyi forrást oszt szét gazdasági társaságok között az uniós helyreállítási program terhére. Ebből a nyertes pályázók az elszámolható összköltség legfeljebb 45%-ára rúgó támogatási intenzitás mellett minimum 67 500 000 forint, maximum 12 320 000 000 forint összegű beruházási támogatásban részesülhetnek. Így a pályázat keretében 5 és 100 közötti számú projekt létesülhet, és a végső kedvezményezettek mintegy 440 MW (885 MWh) összkapacitásban telepíthetnek új energiatárolókat a rendelkezésre álló 2026. április 30-i határidőig.

2) Bevételkompenzáció

A pályázat a telepítéshez kapcsolódó tevékenységekre igényelhető beruházási támogatás mellett tartalmaz egy második támogatási elemet is. Ez a bevételkompenzációs támogatási láb egy olyan támogatási rendszert képez, amelyben a villamosenergia-tároló üzemeltetője szolgáltatásait piaci körülmények között értékesíti, de az általa megadott elvárt bevételi szint és az általa értékesíthető szolgáltatásokból megszerezhető bevétel különbsége alapján bevételkompenzációban részesül vagy bevételkompenzációt fizet egy kétoldalú különbözeti szerződés alapján.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendelete szerint a bevételkompenzáció mértéke a támogatott nettó bevétel (a kedvezményezett által elvárt bevételi szint) és az aktuális piaci viszonyokat tükröző referencia nettó bevétel különbségétől függ. Ha a támogatott nettó bevétel meghaladja a referencia nettó bevételt, az átviteli rendszerirányító fizeti meg a különbözetet, ellenkező esetben viszont az egyébként a bevételkompenzációra jogosultnak kell majd fizetnie. Így a rendszer normál piaci viszonyok között elegendő támogatást nyújt az energiatárolót telepítőnek a működés gazdaságosságának biztosításához, a piaci árak megugrása idején pedig egyfajta sapkaként megakadályozza az extraprofit képződését.

A bevételkompenzáció rendszer működése tehát hasonlít a METáR megújuló energia támogatási rendszerére, azzal a különbséggel, hogy míg abban a megújulóeneregia-termelők árkompenzációt kapnak vagy fizetnek a piaci árak alakulásától függően, addig a tárolós pályázat bevételkompenzációt biztosít. A két rendszer hasonlóságaira utal a Mavir, illetve az Energiaügyi Minisztérium által a tárolópályázatra alkalmazott tárolói METáR, illetve Metároló Program elnevezés is. Továbbá, míg a tárolótelepítési beruházási támogatás az európai uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból kerül finanszírozásra, addig a bevételkompenzáció a hazai nem lakossági villamosenergia-felhasználók által fizetett, alapvetően a KÁT/METáR-rendszerbe tartozó megújulóenergia-termelők termelési támogatását szolgáló pénzeszközből.

Az igényelt éves nettó fajlagos bevétel minimális összege 19 EUR/kW, maximális összege 190 EUR/kW a pályázott névleges teljesítőképességre vetítve. A referencia nettó bevétel számos tényezőtől függ (például fel- és leszabályozási referenciaértékektől, díjaktól és költségektől), amelyeket súlyoznak, majd az eredményekből képzik az összesített referencia nettó bevételt. A referencia nettó bevételt a MEKH legalább kétévente felülvizsgálja, és az éves eltérések alapján szükség esetén aktualizálja.

A támogatási egyenlegből (a beruházási támogatás és a bevételkompenzációs összegek 10%-os kamatláb alkalmazásával a vizsgálat időpontjára hozott összege) kifizethető összeg nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 10%-os kamatláb alkalmazásával a vizsgálat időpontjára hozott értékét. Ez a kritérium havonta vizsgálandó, a bevételkompenzáció kifizetését megelőzően. A rendszerhatékonysági felülvizsgálatokat először 2028-ban tervezik. Ha a MEKH veszteségeket állapít meg a támogatott tárolókat érintően, a jogosultaknak ezeket 90%-ban bevételkompenzációként fizetik ki, három egyenlő részletben.

A tárolók telepítését elősegítendő a kormány kedvezményes rendszerhasználati és csatlakozási díjakat is biztosít a beruházók számára, a díjkedvezmények pedig akár a METÁROLÓ programban biztosított pályázati támogatással is kombinálhatók. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a létesítmények üzemeltetői 2026-ig mentesülnek a rendszerhasználati díj átviteli díjrészének megfizetése alól, ami kilowattóránként közel 10 forintos megtakarítást jelent. Másrészt a csatlakozási díjai is megfeleződnek azoknak az ipari beruházóknak, akik új tárolójuk csatlakozási igényét a november végén indult második közzétételi eljárásban jelzik.

Milyen technológiákkal lehet pályázni?

A támogatási kérelem szerint megvalósítani tervezett energiatárolónak a villamos energia legalább 2 órányi folyamatos kitárolására kell képesnek lennie a pályázatban megadott pályázott névleges teljesítőképesség mellett. Az egységek/létesítmények önálló névleges teljesítőképessége minimum 0,5 MW kell legyen. A pályázatban megadott névleges teljesítőképesség lehet a tényleges teljes névleges teljesítőképességnél kisebb érték is (pl. ha az adott pályázó csak a beruházás egy részére kíván támogatást igénybe venni).

A pályázat érdekessége, hogy bár a fenntartási kötelezettség csak 10 évre szól, ennél jóval hosszabb várható műszaki élettartamú fejlesztéseket is támogat. Ez azt is jelenti, hogy noha a támogatási igény jelentős része várhatóan új lítiumion-akkumulátoros energiatároló beruházásokhoz kapcsolódik majd, a pályázatnak köszönhetően egyéb energiatároló technológiák is megjelenhetnek a magyar villamosenergia-rendszerben.

A beérkező pályázatokat a várható műszaki élettartam alapján három "ablakban" bírálják el. A nyertes pályázatok kiválasztása szeparáltan valósul meg a várható maximális műszaki élettartam alapján, az alábbiak szerint. (A várható műszaki élettartamot olyan gyártói garanciával szükséges igazolni, amelyik legalább napi egy feltöltési-kisütési ciklust vesz figyelembe.)

pályázati ablak: várható műszaki élettartam kevesebb, mint 11 év pályázati ablak: várható műszaki élettartam legalább 11 év és maximum 29 év pályázati ablak: várható műszaki élettartam legalább 30 év

Az ablakok nagyjából megfeleltethetők a lítiumion-akkumulátoroknak (1. ablak), az egyéb (pl. redox flow, illetve kénes) akkumulátoroknak (2. ablak), valamint a szivattyús-tározós erőműveknek (3. ablak). Utóbbi technológia telepítése a magyar energiapolitika időről időre leporolt régi terve, melynek megvalósítását ugyanakkor megnehezítik a hazai földrajzi adottságok. A szivattyús tározós erőművek jellemzően hegyvidéki környezetben működnek, valamilyen nagyobb folyó vízének felhasználásával, erre alkalmas hazai helyszín azonban meglehetősen kevés van, különösen a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve.

A nyertesek kiválasztása a legkisebb költség elve, a legalacsonyabb bevételkompenzációs igény alapján történik majd, de az előfeltételeket teljesítő pályázatok megfelelőségének értékelése pályázati ablakonként, méghozzá fordított sorrendben, a 3., a 2., végül az 1. pályázati ablakba beérkezett pályázatok elbírálásával valósul meg. Így a 3. pályázati ablak értékelési előfeltételeket teljesítő, de nem nyertes pályázatai az 1. és 2. pályázati ablak, a 2. pályázati ablak előfeltételeket teljesítő, de nem nyertes pályázatai az 1. pályázati ablak értékelésénél figyelembe veendők.

A legnagyobb, 40 milliárd forintos támogatási keretet az 1. pályázati ablakhoz rendelték, míg a 2. pályázati ablak 17 milliárd forint, a 3. pályázati ablak pedig 5 milliárd forint támogatási kerettel rendelkezik. Ha az értékelési előfeltételek teljesítését követő vizsgálat alapján megállapítható, hogy valamely pályázati ablakban fel nem használt összeg marad, úgy azt a támogató jogosult a többi pályázati ablakok között átcsoportosítani.

Mi a pályázat jelentősége a hazai energiarendszer szempontjából?

Bár szivattyús-tározós erőművek formájában korábban is világszerte működtek energiatárolók, az energiatárolás iránti tömeges igényt az időjárásfüggő megújuló energiaforrások, mindenekelőtt a nap- és szélerőművek gyors terjedése alapozta meg. Ennek megfelelően a tárolókapacitás Magyarországon csak a legutóbbi időben kezdett látható méreteket ölteni. Miután 2022 végén még lényegében nem működött rendszerszintű akkumulátoros tároló kapacitás itthon, 2023-ben közel 22 MW települt, ami a pályázat támogatásával a következő bő két évben több mint hússzorosára, 440 MW-ra nőhet.

Az elmúlt években végbement technológiai fejlődésének és költségcsökkenésének, a digitalizációnak, valamint a támogató szabályozási környezetnek köszönhetően az akkumulátor-kapacitás az egész világon jelentős felfutás előtt áll. Az energiatárolás új formái iránti igény a rendszer szinten minden szintjén jelentkezik az e-mobilitás területétől kezdve az áram- és gázrendszereket is összekötő, a szezonális energiatárolást is lehetővé tevő úgyneveztt P2G technológiákig (pl. hidrogén).

A téma Magyarországon is érezhetően fókuszba került, a kormány pedig az elmúlt időszakban a lakosság és a kisvállalkozások háztartási méretű napelemes rendszerei mellé történő akkumulátor-telepítéseket támogató pályázat, a villanyautók vásárlását és e-töltők telepítését elősegítő program, valamint a most tárgyalt, az energiapiaci szereplők számára villamosenergia-tárolók telepítéséhez és működtetéséhez támogatást nyújtó új pályázat indulását is bejelentette, miközben már fut az ugyancsak az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználásával az átviteli- és elosztói engedélyes társaságok hálózati energiatároló telepítéseit támogató program is, melynek célja a részben szintén az időjárásfüggő megújulóenergia-termelők által előidézett feszültségtartási problémák megoldásának előmozdítása.

