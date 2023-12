Igazi punkként robbant be az új elnök az államcsődök világbajnokánál, de aztán rájött, hogy csak vért, verítéket és könnyeket ígérhet

Hatalmas fába vágta a láncfűrészét Javier Milei, aki az argentin elnökválasztás előtt többek között a jegybank megszüntetését és a dollár bevezetését ígérte hivatalos fizetőeszközként. Aztán talán ő is meglepődött, hogy megválasztották az emberek, így a hétvégi beiktatásán már radikális sokkterápiáról és fájdalmas gazdasági időszakról beszélt, ami majd meghozhatja a gyümölcsét. De mire lehet képes egy libertariánus anarchokapitalista, miközben az ország majdnem fele szegénységben él, az irányadó kamat pedig 133 százalék?

Ha egyetlen országot kellene megjelölnünk, melynek neve szorosan összekapcsolódik a gazdasági nehézségekkel és az államcsődökkel, akkor valószínűleg sokan Argentinára szavaznának, melyet nem túlzás az államcsődök világbajnokának nevezni. Az ország évtizedek óta egyik válságból a másikba tántorog, jelenleg sincs ez másként, hiszen az infláció átlépte a 150 százalékot, a jegybank irányadó kamata pedig 133 százalékon áll. Ép ésszel szinte felfoghatatlan, hogyan tud még működni a gazdaság ilyen körülmények között. A legutóbbi elnökválasztáson győztes Javier Mileit a hétvégén iktatták be, a különc politikus radikális sokkterápiával rángatná ki az országot a gödörből.

Évtizedes ősbűnök fogságában Argentína

Általában egy friss elnök beiktatása kapcsán nem érdemes részletesen az ország történelmével foglalkozni, hiszen a jövő, a program a lényeg. Argentína esetében viszont muszáj kitérni röviden az elmúlt száz év gazdaságpolitikájára, hogy megértsük, miért van régóta hatalmas bajban az ország, mely egyik államcsődből a másikba tántorog.

A huszadik század elején Argentína a világ ötödik legnagyobb gazdasága volt, melyet akkor sokan az Egyesült Államok potenciális jövőbeli riválisának tartottak. Az ötvenes években az argentin egy főre jutó GDP még a duplája volt a spanyolnak és háromszorosa a japánnak. Ma már egészen másként beszélünk Argentínáról, mely összesen kilencszer jelentett csődöt, ebből csak a huszonegyedik században már háromszor – olvasható a Monetáris és Pénzügyi Intézmények Fóruma (OMFIF) nevű think-tank elemzésében.

A szervezet írása arra keresi a választ, mikor siklott ki az argentin gazdaság vonata. Persze több kisiklásról is beszélhetünk, de a legnagyobb hibát, mondhatni ősbűnt 1946-ban követték el, amikor Juan Perón került az elnöki székbe. Ő pedig az önfenntartásra és a befelé fordulásra építette gazdaságpolitikáját, olyannyira, hogy betiltotta, illetve magas vámokkal sújtotta az exportot. A külföldi tőkét is üldözte, az volt az alapelve, hogy a hazai vállalatoknak kell beruházniuk és ellátni termékekkel a lakosságot.

A bezárkózás azt is jelentette, hogy az argentin vállalatok szinte kizárólag a belső piacra próbáltak termelni, ezzel elvesztették az innovációra és minőségjavításra való képességüket. Így összességében a vége az lett, hogy drága és rossz minőségű termékeket állítottak elő. Emellett olyan területeket is a hazai cégek uraltak, ahol nem volt meg a versenyelőnyük, ez pedig olyan iparágaktól vonta el az erőforrásokat, ahol Argentína erős lehetett volna. A mezőgazdaságot például évtizedekig szinte teljesen elhanyagolták az iparosítás jegyében.

Emellett Perón idején alakultak ki az erős szakszervezeti mozgalmak Argentínában, ő a munkaerőpiacon is az állam minél nagyobb szerepében hitt. Ennek eredménye lett aztán az, hogy hatalmasra hízott az argentin állam, a kormányzati bevételek egyre jelentősebb részét költötték el munkabérekre, nyugdíjakra és ártámogatásokra, amit a költségvetés egyre kevésbé bír el. A Financial Times cikke szerint

az elmúlt húsz évben az állami szektorban 34 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben a magánszféra mindössze 3 százalékkal tudott bővülni. Ehhez jöttek még a nagyvonalú, sokszor az ország lehetőségeit meghaladó ártámogatások elsősorban az üzemanyagok és az energia területén.

Ugyan az elmúlt évek 4 százalék körüli költségvetési hiánya elsőre nem tűnik extrém magasnak, azonban, ha ehhez hozzátesszük, hogy az adóterhelés már most is magasabb, mint a latin-amerikai átlag, akkor már nem ilyen rózsás a kép. Ráadásul a hiányt az utóbbi években nem tudták a nemzetközi piacról finanszírozni, egyrészt a jegybanknak kellett folyamatosan pénzt nyomtatnia, ami inflációt generált, másrészt rövid futamidejű papírokat kellett kibocsátani pesóban, melyek magas kamata csak növelte a költségvetési problémákat a kamatkiadások miatt.

Vagyis a mostani problémák alapját is két dolog jelenti:

A túl nagyra nőtt állam, amit évtizedek óta senki nem tudott leépíteni. A kezdeti exporttilalom versenyképtelenné tette az argentin ipart, amit a mai napig nem hevert ki. Ez generálta az ország jelentős külső eladósodottságát.

Csak radikális sokkterápiával van esélye az új elnöknek

A fenti örökséget vette át Javier Milei, akit vasárnak iktattak be hivatalosan Argentína új elnökének. A jobboldali, elitellenes politikus a kampányban például láncfűrésszel pózolt, azt szimbolizálva, hogyan bontja majd le az eddigi rendszert. Milei már a kampányban radikális szabadpiaci reformokat, az állam megnyírbálását ígérte az embereknek, emellett elhangzottak olyan meghökkentő kijelentések is tőle, hogy felszámolná az ország jegybankját, illetve bevezetné az amerikai dollárt hivatalos fizetőeszközként a peso helyett.

Persze az rögtön látszik, hogy ezeknek az ígéreteknek egy része kivitelezhetetlen, egy részükből visszább is vett az elnök, aki vasárnapi beiktatása után már sokkszerű és fájdalmas gazdasági változásokat ígért az argentinoknak.

Nincs alternatívájuk a megszorításoknak és a sokkterápiának. Újfent azt mondom: nincs pénzünk

- szögezte le Milei.

Az újdonsült elnök egyik legnagyobb megdöbbenést kiváltó ígérete a dollár bevezetése volt az országban, de talán ebben táncolt vissza a leginkább az utóbbi hetekben. Valószínűleg ő, illetve a tanácsadói is belátták, hogy nem könnyű kivitelezni az ötletet. Az OMFIF egy másik elemzése is azt emeli ki, hogy nincs hirtelen csodaszer az argentin gazdaság eddigi problémáira, csak kemény munkával érhetnek el sikereket.

Az argentin gazdaság már jelenleg is erősen dollarizált, mivel az emberek évtizedek óta nem bíznak a pesóban. Vagyis elvileg nem is lenne akkora kihívás a teljes átállás az amerikai devizára. Ehhez azonban két dolog szükséges: a költségvetési hiány rendbe tétele és a monetáris finanszírozás tilalma, melyekkel meg kell küzdeni a következő években. Az infláció vélhetően meredek esésbe kapcsolna, ha hitelesen áttérne az ország a dollárra, hiszen az jót tenne a piaci bizalomnak.

Az argentin gazdaság dollarizációjáról egy árulkodó adat:

2021-es becslés szerint a lakosságnak 200 milliárd dollárja van készpénzben, ami azt jelenti, hogy minden tizedik dollár Argentínában van.

Emellett a teljes dollarizáció akkor lehet sikeres, ha sok külföldi befektetést tud vonzani az ország, erőteljes globális konjunktúra van. És persze szükséges hozzá az, hogy a jegybanknak legyen dollárja, ami jelenleg nincs, a becslések szerint a nettó devizatartalékuk negatív. Így pedig esélytelen, hogy egyfajta végső hitelezőként őrködjenek a pénzügyi rendszer felett. Vagyis elvileg lehetséges az átállás, de

ez csak hosszútávú terv lehet, addig nagyon sok akut problémát kell kezelni a gazdaságban.

A „pénzügyek Messije” is a csapatban

Az új argentin elnök gazdaságpolitikai alapelvei már kirajzolódnak és lassan a csapata is összeállhat. A gazdasági miniszter például minden bizonnyal Luis Caputo lesz, akit csak a „pénzügyek Messijének” titulálnak. Az 58 éves szakember volt már pénzügyminiszter és jegybankelnök is az országban, azonban jó eséllyel szakmai pályafutása legnagyobb kihívása előtt áll.

Még ha Messi és Maradona egy csapatban van, akkor sem garantált a siker

- utalt a friss miniszter becenevére a Reutersnek José Echague, a Consultatio nevű stratégiaalkotó cég vezére.

A befektetők abban bíznak, hogy Caputo ellensúlyozza majd a gazdaságpolitikában Milei gyakran extrém ötleteit, vagyis ő lesz az ész az elnök mellett. A közgazdász többek között a dollarizáció kapcsán is kevésbé radikális véleményt fogalmazott meg, korábban az által vezetett elemző csapat arra a következtetésre jutott, hogy az ötlet kivitelezése nehéz, de nem lehetetlen.

Amerika már készen áll segíteni, persze nem puszta jószándékból

Az új argentin elnök külpolitikájában elsősorban az Egyesült Államok és Ukrajna felé fordulna, cserébe elutasítja Oroszország és Kína közeledését. A beiktatási ceremónián mások mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett, ami jelzésértékű volt.

A ceremónián természetesen az USA is képviseltette magát és nem mentek el szó nélkül Milei külpolitikai elképzelései mellett. Juan Gonzalez, az amerikai elnök tanácsadója tárgyalt a frissen megválasztott vezetővel, majd a Reutersnek azt mondta, hogy most elsődleges feladat az ország előtt álló gazdasági kihívások leküzdése. Szerinte most időre van szüksége ehhez az új vezetésnek, melynek muszáj lesz megállapodnia az IMF-fel is egy újabb hitelcsomagról. Gonzalez rögtön kijelentette azt is, hogy

Amerika kész segíteni az országnak, mely jelenleg a világ legnagyobb lítiumtermelője.

A Fehér ház tanácsadója hangsúlyozta, hogy Argentína számára előrelépést jelentene az akkumulátorgyártáshoz szükséges fém finomítása és feldolgozása, ezt pedig akár úgy is lehet értelmezni, hogy finoman bejelentkeztek az argentin lítiumlelőhelyekért.

A következő évtizedek legnagyobb sztorija lehet, ha sikerül a kísérlet

A piac elsőre pozitívan fogadta Milei választási győzelmét, mivel radikális piacbarát gazdaságpolitikát és a nyugat felé forduló külpolitikát várnak az új vezetőtől. Az erős költségvetési megszorítások, az állam szerepének leépítése pedig nem csak a befektetők, hanem a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szemében is pozitív lépések lehetnek. A szervezet jelenleg is Argentína legnagyobb hitelezője, az elmúlt évtizedekben amolyan „se veled, se nélküled” kapcsolatban voltak a felek. És ez várhatóan a jövőben sem változik majd, az IMF pénze elengedhetetlen lesz a sikeres gazdasági talpra álláshoz.

Ha sikerül Milei kísérlete, akkor Argentína a következő évtizedek legjobb feltörekvő piaci sztorija lesz

- mondta a Financial Times kérdésére Alberto Ramos, a Goldman Sachs Latin-Amerikáért felelős vezére. Szerinte az új elnök a helyes dolgokat próbálja majd megcsinálni a gazdaságban, de nem lesz sikeres.

Címlapkép forrása: Marcelo Endelli/Getty Images