Tovább csökken az amerikai infláció

A várakozásoknak megfelelően csökkent novemberben az éves infláció az Egyesült Államokban, a maginfláció változatlan maradt. A novemberi adat nem okozott meglepetést.

Minden tekintetben az elemzői várakozásoknak megfelelően alakult az infláció az Egyesült Államokban novemberben: az éves áremelkedés 3,1% volt, ami csökkenést jelent az előző havi 3,2%-hoz képest. A maginfláció változatlanul 4% volt novemberben.

A havi árnyomás is megfelelt a várakozásoknak: novemberben 0,1%-kal drágult az élet az előző hónaphoz képest, ez némi gyorsulást jelent az előző havi stagnálás után, egy havi elmozdulásból ugyanakkor nem szabad komoly következtetéseket levonni. A havi maginfláció 0,3% volt, az elemzők számítottak rá, hogy az októberi 0,2%-os havi infláció után némi gyorsulás jön.

Összességében a rövid bázisú áremelkedés az előző hónapokban már megfelelt a Fed által kívánatosnak tartott inflációs dinamikának.

Az infláció több mint egy éve esik, 2022 nyarán érte el a csúcsot, amikor 9% felett tetőzött. Az esés a bázishatásnak és az energiaárak jelentős mérséklődésének volt köszönhető, de minden bizonnyal közrejátszott a Fed jelentős kamatemelése is. Az amerikai jegybank 2022 márciusa és 2023 nyara között 525 bázisponttal 2001 óta nem látott csúcsra emelte a kamatokat. A jegybank holnap tart kamatdöntő ülést.

Az infláció kedvezően alakul továbbra is: a dezinfláció a várakozásoknak megfelelően lassú, de folyamatos. A gazdaságon már látszanak a lassulás jelei, és a piac most kifejezetten optimista azzal kapcsolatban, hogy a Fed győzelmet arat az infláció felett. Ettől függetlenül az infláció felpattanásának kockázata továbbra is jelen van, ellentétes irányú kockázatként említhető a recesszió, amelyet a Fed infláció elleni harca okozhat.

De csak jövőre fogjuk megtudni, hogyan alakul végül mindez, a ma közölt adat az eddigi folyamatokba illeszkedik, és aligha hoz nagy elmozdulást a várakozásokban. Utóbbira a jegybank holnapi üzenetei hathatnak leginkább.

Címlapkép forrása: Getty Images