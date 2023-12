Ürge-Vorsatz Diána: Nem csak a celebekről és a magángépekről szól egy klímacsúcs

Az elmúlt hetekben szinte divattá vált a klímacsúcsokról, és különösen a dubaji 28. klímakonferenciáról háborogni, és az azokról való panaszkodásban egymásra licitálni. Én is hónapokig haboztam, hogy részt vegyek-e az eseményen, mert annyi etikai aggályom van ezzel kapcsolatban. Végül meggyőztem magam, hogy az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) alelnökének azért ott a helyem, és két nappal a klímakonferencia kezdete előtt végül rászántam magam az utazásra.

És akkor nézzük meg belülről is azt a kérdést, hogy tényleg a fő ellenségünk lenne-e a klímacsúcs. Először a kérdés kevésbé látványos oldalát vizsgáljuk meg: igenis, nagyon sok olyan haszna, értelme és eredménye van ennek az éves klímatárgyalás-sorozatnak, amelyek lehet, hogy egy átlagembernek, újságolvasónak, vagy távoli megfigyelőnek nem olyan nyilvánvalók.

A klímatárgyalások egy mozgó célrendszerrel futnak versenyt, ami elégedetlenségre ad okot. A klímaváltozásról rendelkezésre álló tudás, valamint a légkörbe engedett üvegházhatású gázok mennyisége is drámaian növekszik évről évre. Ezzel a változással kell a sokkal lomhább tempóhoz szokott nemzetközi keretrendszernek lépést tartania. Itt olyan mértékű, mindennapjainkat is felforgató átható változásokról van szó, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. A keretrendszer és a hozzá kapcsolódó változások a nemzetközi politikai akarat megnyilvánulásait is mutatják – amikor erősebb az akarat, akkor jobban meglendülnek a tárgyalások, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése is.

1992-ben a riói csúcstalálkozóval indult a történet, amely alapján az 1990-es évek második felére megszültetett az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye, amelynek végső célja, hogy az üvegházhatású gázok légköri koncentrációját olyan szinten stabilizáljuk, amely megakadályozza az emberiség veszélyes beavatkozását az éghajlati rendszerbe.

A Keretegyezmény részeként elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv időszaka alatt 2005 és 2020 között jogilag hatályos módon csökkentették a fejlett ipari országok az üvegházhatású kibocsátásaikat. A Jegyzőkönyv jelentéstételi kötelezettségeket és a vállalások nem teljesítése esetére szankciókat is tartalmazott, valamint bevezette a nemzetközi kvótakereskedelmet is.

Világtörténelmi csoda történt Párizsban

Mivel a klímaváltozásra vonatkozó növekvő tudásanyag alapján már a Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépésekor látszott, hogy az annak keretében vállalt emissziócsökkentés nem elégséges a Keretegyezmény céljának eléréséhez, ezért újabb tárgyalások kezdődtek egy átfogó megállapodásról. A sikertelen koppenhágai próbálkozás (2009) után a 2015-ös Párizsi Megállapodás hozta meg az új keretrendszert, amely nem hasonlít a Kiotói Jegyzőkönyvhöz. Egyrészt mert nem csak a fejlett országokra vonatkozik, másrészt nem írt elő jogilag kötelező vállalásokat, hanem a Megállapodás elfogadóira bízza a kibocsátások csökkentését önkéntes vállalások keretében. Ennek a keretrendszernek az IPCC 5. jelentése adta a tudományos alapját, amely 2013-2014-ben jelent meg.

Ennek értelmében a Párizsi Megállapodáson alapuló keretrendszer nevezhető gyengébbnek is, de átfogó jellege alapján politikailag sokkal elfogadottabb és szélesebb körben támogatott lett. Jelentősége még, hogy nemcsak az államok önkéntes vállalásain keresztül hat, hanem közvetetten átformálta az üzleti szférát is:

már a nagy multinacionális vállalatok jelentős része is számol azzal, és tevékenyen tesz is azért, hogy csökkentse károsanyag-kibocsátásait.

Ez az egyezmény egy világtörténelmi csoda és mérföldkő volt sok szempontból: például soha a világtörténelemben nem volt olyan esemény (népirtás, világháború, gazdasági válság), amely annyi állam- és kormányfőt egy tető alá hozott volna, mint a Párizsi Megállapodás. Nemcsak a résztvevő politikusok száma alapján volt rendkívüli a párizsi csúcstalálkozó, hanem abban a tekintetben is, hogy szinte lehetetlen dolgot vitt véghez: a tudományt jóval meghaladva olyan politikai döntés született, amely szerint a globális felmelegedést olyan alacsony szinten kell tartani, amelyet akkor még a hippi és faölelgető kutatók is csak félve mertek volna sutyorogni, mert rövid úton a zárt osztályon végezték volna.

Az állam- és kormányfők egy olyan ambiciózus célt tűztek ki a világnak, amiről ma már – a további tudományos eredmények alapján – tudjuk, hogy tényleg nagyon fontos lenne betartani. Bár ennek az ambiciózus politikai célkitűzésnek a megvalósításától olyan messze vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől, azt azonban elmondhatjuk, hogy

ami még pár éve reális veszélynek tűnt – miszerint az évszázad végére akár 4-6 Celsius-fokkal is nőhet a globális átlaghőmérséklet –, a Párizsi Megállapodás révén elindult pozitív változásoknak köszönhetően a legújabb elemzések szerint már nem fenyeget.

A korábban katasztrofális hatásúnak tartott éghajlati forgatókönyvek ma már kevésbé rettenetesek, ami előrelépésnek számít.

Az tény, hogy a felmelegedés mértékének legfeljebb 1,5 Celsius-fokon történő tartására vonatkozó, sokat hangoztatott cél elérésének reménye egyre halványul, és rengeteg további erőfeszítést igényelne. Az ehhez szükséges, a tárgyalásokból következő változások – például a fosszilis energiahordozók használatának befejezése – felforgatják a világ rendjét, és nem csoda, hogy így azok, akik vesztesei ennek a változásnak – pl. az olajtermelő országok, az olaj- és gázipari cégek – mindent igyekeznek megtenni, hogy lassítsák, nehezítsék a tárgyalások előrehaladását és a megállapodások végrehajtását.

Színt kell vallani

A külső szemlélő elég keveset lát a valós klímatárgyalásokból, azoknak nagy része ugyanis a nyilvánosságtól elzártan történik. A hivatalos tárgyalások mellett fontosak az informális találkozók, amelyek egy kávé vagy egy pohár bor mellett, vacsorákon, illetve kétoldalú egyeztetéseken zajlanak. Sehol máshol nem fog két hétig szemtől szemben ülni egymással az a szaúdi olajsejk, aki fényűző életmódjával előre mozdítja a tengerszint emelkedését, valamint az a szamoai vezető, akinek városát a tenger elmossa a föld színéről. Ezek mind olyan emberi tényezők, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, és amelyek nem érvényesülnek e-mailek és online megbeszélések során.

Nem elhanyagolható hatás továbbá az sem, hogy az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének megszületése óta a tárgyalófelek évente összeülnek a klímacsúcsokon, ahol be kell számolniuk arról, hogy a saját vállalásaikkal kapcsolatban mi a realitás, milyen eredményeket sikerült elérniük, és hol vannak elmaradásaik.

Bár jogi büntetőmechanizmussal valóban nem rendelkezik a Párizsi Megállapodás, a világ plénuma előtt felvállalni a megígért vállalások nem teljesítését, igen kényelmetlen diplomáciai feladat.

Ezzel meg is nyitnám a sorát azoknak a pozitív hatásoknak, amelyek csak személyes találkozások során valósulhatnak meg, és hatásuk egyáltalán nem elhanyagolható.

Egyfajta klímaexpó is zajlik

Amit a médiában látunk, az általában a plenáris, nyilvános ülések és konferenciák másodlagos része, egyfajta éves klímaexpó, ahol mindenki, aki a klímaváltozással foglalkozik, igyekszik bemutatkozni. Az egymással tárgyaló 1-2 ezer szakértőhöz képest ez a „vásár” mára óriásivá duzzadt, Dubajban például 130 ezer résztvevőről beszélünk.

Az éves konferencia egy dzsembori lett azok számára, akik a világ különböző pontjairól érkezve az éghajlatváltozás kapcsán valamit szeretnének megmutatni vagy eladni, vagy csak megtudni, hogy mi is történik a klímacsúcson. Az éghajlatváltozással, klímavédelemmel foglalkozó cégek, intézmények vagy szakértők, ma már szinte nem engedhetik meg maguknak, hogy ne vegyenek részt az éves klímacsúcson. Mindenki erre az eseményre időzíti a legújabb technológiájának, kutatási eredményének, új szakpolitikájának, elkészült művészeti alkotásának bemutatását. Ez persze szintén vegyes érzelmeket vált ki egy, az üvegházhatású gázok kibocsátása és a szállodaárak miatt aggódó józan emberben, de nem lehet letagadni, hogy

egy ekkora klíma-hacacárénak – amire a világ ezzel foglalkozó szakemberei 12 hónapig készülnek – rengeteg fontos hozadéka is van, és valószínűleg sokkal több hasznot hoz, mint amennyi kárt a repülőutak miatti emisszió okoz.

Ekkora esemény már sok kritikára is alapot ad az expó jellegű zsibvásár, az állami vezetők, celebek pazarló utazásai és az azokhoz kapcsolódó emisszió, a fosszilis lobbi egyre nagyobb szerepe, a zöldek által álmodott célok felhígulása, a fosszilis iparral kötött sajnálatos kompromisszumok, valamint amiatt, hogy az eszement árak miatt az esemény a kevésbé tehetősek számára elérhetetlenné vált.

Az pedig, hogy a klímacsúcs „a világ politikai elitjének dzsemborija”, két hétig nagyon hatásosan ráirányítja a világsajtó figyelmét az éghajlatváltozásra és a lehetséges megoldásokra, amit valószínűleg sehogy máshogy nem tudnánk elérni. Igen, ehhez többszáz (ezer?) magángép társul, amelyek rengeteg szén-dioxidot bocsátanak ki – de azt várni, hogy Joe Biden majd egy fapados légitársaság járatával érkezik a klímacsúcsra 4 átszállással, az nemcsak, hogy utópia lenne, hanem álszentség is: hiszen az senkit sem izgat, hogy az év többi részében mennyit utaznak magángépekkel az államfők és a celebek, de a klímacsúcsra kerékpárral várná őket a közvélemény.

Úgy vélem, az az évi 2 hét figyelem, amelyet ezzel a világ médiájából és döntéshozóiból kiváltanak, valószínűleg összességében bőven ellensúlyozza azt a pár megatonna plusz széndioxid-kibocsátást.

Komoly kérdéseket vet fel a mostani klímacsúcs elnökének személye is: Sultan Al Jaber ugyanis az Egyesült Arab Emírségek olajügyi minisztere és egy olajcég vezetője. De lássuk mi ennek a pozitív hatása. Sultan Al Jaber november 21-én a She Changes Climate nevű rendezvényen arról beszélt, hogy a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonására vonatkozó követeléseknek „nincs tudományos alapjuk”, illetve, hogy a szén, az olaj és a gáz fokozatos kivonása „barlangokba taszítaná vissza a világot”.

Kijelentése ellen szinte egy személyben állt fel a teljes kutatói közösség, aminek nyomán a világsajtóban is rohamosan nőtt azoknak a tartalmaknak a száma és elérése, amelyek a klímaváltozás mögött álló emberi tényezőt taglalják. Ez a fontos tudatformáló és ismeretterjesztő hatás nem következett volna be, ha a csúcstalálkozó élén egy klímaprogresszív politikus áll.

Lelkiismeret-furdalás a repülés miatt

Végül hadd szögezzem le, hogy a klímacsúcsra történő kiutazást valóban sok probléma övezi, és minden szakmabelinek, akivel beszéltem, lelkiismeret-furdalása van a repüléssel kapcsolatos károsanyag-kibocsátás miatt. Az IPCC-alelnöki posztom egyik fő céljának éppen azt tartom, hogy alaposan megvizsgáljuk, és átgondoljuk, mit lehet tenni ezek csökkentésére. Azt is fontos elismerni, hogy több IPCC-beli vezető kollegám, mint az I. és II. munkacsoportok európai társelnökei, nem jöttek el személyesen, hanem az összes ezzel kapcsolatos munkájukat online végezték.

Amikor csak tudok, vonattal közlekedem repülő helyett, azonban úgy látom, hogy

a repülés át nem gondolt teljes kiiktatása néha jóval több kárt csinál, mint amennyi károsanyag-kibocsátást megtakarít.

Sajnos a pandémia idején az IPCC-ben volt lehetőségünk kipróbálni egy kizárólag online működési módot, és akkor is azt tapasztaltuk, hogy az csak jelentősen felnagyítja az IPCC-n belüli igazságtalanságokat (pl. pont a fejlődő országok szakértőinek nincs rendes internet kapcsolatuk, így sokszor lemaradnak a meetingekről). Továbbá sok minden nem, vagy nem jól működik személyes találkozások nélkül. Az IPCC munkatársai között van olyan, aki teljes mértékben elutasítja a repülőgéppel történő utazást, de ezáltal pont az ő kicsit radikálisabb, életmódváltozást sürgető perspektívái nem kerülnek bele a jelentéseinkbe.

Összességében úgy látom, hogy valóban ezer sebből véreznek a klímacsúcsok, és az idei dubaji, 28. konferencia is, de mivel egyelőre senki sem tudott még jobbat kitalálni, és a folyamat rengeteg hasznot is hozott a klímavédelem terén, ezért a panaszkodásra és szidalmazásra fecsérelt rengeteg intellektuális energia helyett érdemesebb lenne arra fókuszálni, hogy ebből a kevéssé tökéletes, de egyedüli lehetőségből hogyan hozzuk ki a legtöbbet. Az egész biztos, hogy egy ennyire globális, komplex és mindennel összefüggő problémának nem lesz olyan megoldása, amelynél mindenki egyedül csak a saját feje után menve próbál valamilyen eredményt elérni.

A cikk Feiler József és Vaskúti Éva közreműködésével készült.

Címlapkép forrása: Getty Images