Bezár Buda ikonikus szupermarketje

Már csak tavaszig lesz nyitva a Reál Alfa a XI. kerületi kondorosi úton. Lapunk úgy tudja, hogy a területen lakóparkot építenének. Az önkormányzat a december 14-i ülésén változtatási tilalmat rendelt el, hogy legyen idejük felülvizsgálni a hatályos építési szabályzatot.

A Kondorosi út 6. szám alatt már régóta egy nagy alapterületű Reál Alfa-üzlet, illetve egy raktár működik. Ennek azonban vége, a bolti dolgozókat már korábban tájékoztatták, hogy a területen tulajdonosváltás történt, ezért az üzletnek mennie kell.

Lapunk úgy tudja, hogy a területen lakóparkot alakítanának ki, de hogy ki lesz a fejlesztő, azt egyelőre nem ismert. A környéken sorra nőnek ki a földből a gigantikus lakóparkok. A Reál mellett terül el a Kondorosi lakónegyed, a Szerémi út túloldalán pedig a Budai Walzer lakópark. A Reál vásárlóközönsége is vélhetően ezeknek a lakóiból kerül ki zömmel.

A terület jövője az önkormányzat december 14-i ülésén is téma volt, ahova Erhardt Attila önkormányzati képviselő egy előterjesztést is benyújtott annak érdekében, hogy azt is bevonják a "változtatási tilalommal" érintett körbe. Ezt a képviselők megszavazták.

A szavazást megelőzően Erthart Attila elmondta, hogy nincs tudomása arról, ki építkezne a területen, egyelőre semmilyen megkeresés nem érkezett az önkormányzathoz. Az előterjesztést ugyanakkor azért volt fontos megszavazni, mert ellenkező esetben a közel 20 ezer négyzetméteres területen összesen 31 ezer négyzetméter össz-szintterületű új beépítést hozhattak volna létre. Az önkormányzat célja ugyanakkor az, hogy a zöldterület mérete növekedjen.

A képviselő is elismerte, hogy a környék túlterhelt, a parkolás nagy gondot okoz, szükség van új orvosi rendelőre és játszótérre, miután a Kondorosi lakóparkban a lakók maguk döntöttek a saját játszóterük felszámolásáról. Az is felmerült az önkormányzat ülésén, hogy a leendő beruházó a környéken fejlesztéseket valósíthatna meg. Igény lenne olyan parkolókra, ahová a futárok és a költöztetők állhatnánk, ez ugyanis a Kondorosi lakóparknál nem megoldott.

Lapunk megkereste a Reált, hogy megtudjuk, meddig marad nyitva a bolt, de nem kívántak nyilatkozni.

A területen működő Alzabox-szal kapcsolatban azonban az online kiskereskedő azt közölte a kérdésünkre, hogy azt 2024 áprilisig működtetheti.

Utána, a korábbitól 5 percnyi sétatávra levő új helyen alakítanak ki Alzabox-ot.

A terület lezárása valóban tetézheti a környék parkolási gondjait, hiszen a Reál eddig bérbeadta a parkolóhelyeinek egy részét. Nemrég felhúztak a területre egy autómosót is, amelynek a jövője szintén megkérdőjeleződött.

