Itt a bejelentés: levágják az áramárat több tízezer céges fogyasztónak

A MEKH pénteken reggel azt jelentette be, hogy határozata értelmében 2024. január 1-jétől jelentősen csökkennek a nem lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak. A rendszerhasználati díj részét képező átviteli díj átlagosan 30 százalékkal kerül kevesebbe, míg az átlagosan fizetendő elosztási díjak csökkenése – feszültségszinttől függően – 7-68 százalék közötti mértéket tesz ki. Úgy foglamaznak, hogy

az elosztási díjak csökkentése az átviteli díj csökkenésével együtt számolva akár 32-52 százalékos díjmérséklést jelent.

A közlemény megjegyezi azt is: a MAVIR-nak, valamint az elosztói engedélyeseknek megküldésre kerülő határozat rendelkezik a 2024. január 1-je után létesítendő és arra jogosult villamosenergia-tárolókat megillető átmeneti átvitelidíj-kedvezményről is, melynek mértéke 100%, amely kedvezmény nyújtására egy tegnapi döntés adott lehetőséget.

A mai bejelentéshez úgy jutottunk el, hogy a kormány a minap megtiltotta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak, hogy a közelgő álló 2024-es díjrendeletben megemelje a lakosság számára a rendszerhasználati díjakat azért, hogy változatlan lakossági rezsiárakat tudjon fenntartani, így tehát a mai bejelentés nem érinti a lakosságot. Emellett a kormányrendelet kinyújtotta annak határidejét, ameddig a MEKH-nek meg kell határoznia a jövő évi rendszerhasználati díjakat a nem lakossági körnek (december 15-ig) és ameddig azt közzé kell tennie (december 18-ig). Éppen ezekkel a dátumokkal függ tehát össze a mai MEKH-bejelentés, illetve az ahhoz kapcsolódó kormányzati kommunikáció.

A MEKH bejelentéséhez kapcsolódóan Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára egy Facebook-videóban mutatatta be, hogy a fenti változás mit jelent: 2024-től 4 forinttal csökkennek kilowattóránként a rendszerhasználati díjak több tízezer közepes és nagyfogyasztó vállalat számára. Ez a gyakorlatban 23%-os csökkentésnek felel meg és több, mint 56 ezer fogyasztási helyet érint. Ezt a 23%-os költségcsökkenést fokozhatja az, hogy a tavalyi őszi-télinél a legtöbb esetben alacsonyabb energiadíj komponens mellett tudnak szerződést kötni a cégek az energiakereskedőkkel.

A videóban az államtitkár azt mondta a 2024-es tarifaszabályok kapcsán (az egyes elosztói körzetekre és a MAVIR-ra érvényes részletes szabályok a MEKH határozatai között jelennek meg):

Januártól a villamos energia rendszerhasználati díjak érdemi csökkentése mérsékli több tízezer közepes- és nagyfogyasztó vállalat rezsiterheit. Az új rendszerhasználati díjaik jövőre kilowattóránként 4 forinttal lesznek alacsonyabbak az idei szintnél. A felhasznált mennyiségekre kalkulált átlagos csökkenés 23 százalékos. Vagyis közel negyedével vágjuk vissza több mint 56 ezer fogyasztási helyen, mintegy 24 ezer gigawattórányi áramfogyasztás után fizetendő rendszerhasználati díjakat.

Steiner Attila azt is megjegyezte: „A rendszerhasználati díjak csökkenése mellett a vállalatok az energiakereskedőjükkel megkötött kereskedelmi szerződésük függvényében további árcsökkenést is tapasztalhatnak a tavalyi évhez képest”. Ezzel arra utalt, hogy a nagykereskedelmi villamosenergia piacon a tavaly őszi-téli árszintekhez képest csökkentek az árak, így maga az energiadíj is csökkenhet az új évhez igazodó áramvásárlási szerződésekben. Így tehát a cégek áramköltsége egyrészt az energia komponens, másrészt a rendszerhasználati díjak komponens miatt is mérséklődhet 2024-től.

Azt is kiemelte Steiner, hogy „Az érintett vállalkozások a rendszerhasználati díjak csökkentésének köszönhetően jövőre kisebb villanyszámlákkal számolhatnak. A kedvezőbb energiaárak lassítják az inflációt, elősegítik a munkahelyek megtartását, előmozdítják a gazdasági növekedést.”

Mindez tehát azt jelenti, hogy éppen arra a területre „lő” a kormány, ahol az október végi elemzésünk alapján a leginkább magasak voltak a vállalatok áramárai: a közepes- és nagyfogyasztói körben.

Amint az Eurostat idei első félévi nettó adatai alapján megírtuk (áfa és visszaigényelhető adók nélkül, tehát a rendszerhasználati díjakkal együtt): a közepes, a nagyobb és az igazán nagyfogyasztói kategóriákban messze Magyarországon volt a legmagasabb 1 kWh áram költsége, amit az alábbi grafikonok is mutattak néhány kiválasztott ország adata mellett.

Azt is vázoltuk, hogy a tőzsdei áramárak esésével várhatóan egyre több cég számára ténylegesen csökken majd az áram költsége 2023 második félévétől kezdve, és a mai bejelentés ezt fokozza majd a rendszerhasználati díjak mérséklésén keresztül.

Steiner Attila a videóban arra a már bejelentett döntésre is emlékeztetett, hogy az új villamosenergia tárolók rendszerhasználati- és csatlakozási díjcsökkentést kapnak, hogy a cégek ösztönzést kapjanak a rendszerkiegyenlítésben egyre nagyobb szükségű tárolók telepítésére.

Ehhez egyébként január közepén megnyílik a 62 milliárdos tárolótelepítési pályázat is, amelyben ahogy emlékeztet rá: „bevételkompenzáció nyerhető el olyan ipari energiatárolók telepítéséhez, amelyek a villamos energia rendszer számára is felajánlják rugalmassági képességüket.”

Arra is rámutatott, hogy „mindezekhez szervesen kapcsolódik az elektromobilitás is, ennek jegyében további 30 milliárd forintból februárban rajtolhat el a cégek elektromos jármű beszerzéseit segítő kiírás.” Erről további részletek:

