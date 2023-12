Fizetéskiegészítés passzív jövedelemből – Álom vagy valóság?

A koronavírus-járvány alatt terjedt el a gyakorlat, de az elszabadult infláció időszakában is nagy segítséget nyújt az embereknek, ha a hagyományos állásuk mellett szert tudnak tenni valamilyen passzív jövedelemre. Az influenszerek és az online webshopok, szolgáltatások világában ehhez már koránt sincs szükség nagy vagyonra és bérbeadható ingatlanokra.

A passzív jövedelem jellemzője, hogy megszerzése és fenntartása minimális munkát igényel. Ez a lehetőség egykor főként a gazdagok sajátja volt, hiszen ők rendelkeztek olyan vagyontárgyakkal – például nagy értékű, bérbeadható ingatlanokkal vagy diverzifikált befektetési portfóliókkal –, amelyek rendszeresen és óramű pontossággal termelték a bevételt.

A világjárvány óta azonban a passzív jövedelemszerzés koncepciója új életre kelt: az ezredfordulósok és a Z-generációsok vezetik a mezőnyt, ha az egyre kreatívabb módszerek kitalálásáról van szó.

Szakértők szerint a passzív jövedelem iránti érdeklődés megugrása az elmúlt években tapasztalt, kihívásokkal teli munkahelyi környezet és a közösségi média nyújtotta lehetőségek összeéréséből ered – írja a BBC.

Minimális erőfeszítés, maximális hozam?

A 38 éves Sajan Devshi a 2020-as világjárvány idején hallott először a passzív jövedelemről. Akkoriban szinte mindenki otthona falai közé szorult, Devshi pedig észrevette, hogy egyre több ember posztol a Facebook- és TikTok-oldalán arról, milyen kreatív módokon és – nem mellesleg – szinte minimális erőfeszítéssel keres pénzt.

„A skála a kriptopénzbányászattól a dropshippingen át az e-kereskedelemig terjedt. Különösen tetszett az az ötlet, hogy elindítanak valamit, majd hagyják, hogy az minimális ráfordítással önfenntartóvá váljon. Ez ugyanis azzal jár, hogy az embernek marad ideje más, számára fontos dolgokra, és közben még pénzt is keres” – mondja Devshi, aki az Egyesült Királyságban, Leicestershire-ben él. Így miután befejezte aznapi munkáját és lefektette a gyerekeit, kutatni kezdett a számára is potenciális lehetőségeket kínáló piaci rések után.

Dropshipping, kriptózás, influendszerkedés

A digitális világ számtalan, korábban elképzelhetetlen lehetőséget nyújt az embereknek akár anélkül is, hogy el kellene hagyniuk a lakásukat, gyakorlott üzletemberként kellene fellépniük, illetve jelentősebb anyagi vagy infrastrukturális beruházást kellene eszközölniük. Kérdés persze, melyik pénzkereseti modell működik hosszabb távon, és melyik minősül csupán múló divatnak, esetleg jókora lufinak.

Évek óta sokan úgy tekintenek például az influenszerkedésre, mint valamiféle öncélú, gyanús, értéktelen, magamutogató tevékenységre, a tartalomkészítőket pedig gyakorlatilag szélhámosoknak bélyegzik. Az influenszerek megítélése azonban lassan megváltozik.

A tartalomkészítés ugyanis ma már jövedelmező karrier lehet, és egyre több vállalat támaszkodik a nagy közösségi médiaeléréssel rendelkező emberekre termékeik és szolgáltatásaik népszerűsítésekor. E munka során pedig számos influenszer bizonyította idehaza és külföldön is, hogy hozzáértő vállalkozó, aki igenis ért a márkaépítéshez.

Nem csak szellemi tevékenységgel, hanem fizikai termékek árusításával is pótlólagos jövedelemre lehet szert tenni – akármilyen meglepőnek és távolinak tűnik ez például egy irodai dolgozó számára. A dropshipping egy olyan modell, amelyben a kiskereskedő nem tartja készleten a termékeket, amelyeket értékesít, az egy harmadik fél – egy beszállító vagy gyártó – raktárából közvetlenül jut el a vásárlókhoz. A kiskereskedő csak akkor vásárolja meg a terméket, amikor arra már beérkezett hozzá a megrendelés a vevőtől.

A dropshipping előnyei közé tartozik, hogy nem kell előre beruházni az árucikkek készletezésébe, raktározásába vagy kezelésébe. Ez csökkenti a kezdeti költségeket és a kockázatot, emellett a kiskereskedőnek a szállítással kapcsolatos feladatokkal sem kell foglalkoznia.

Ugyanakkor a kihívások közé tartozik, hogy kisebbek a haszonkulcsok, mivel a kiskereskedő csak a termék értékesítési árának egy részét kapja meg, emellett nincs teljes kontrollja a készletek felett, és a szállítási idők is változhatnak a beszállítótól függően.

A magas kockázatok mellett a kriptovaluták szintén többféle módon kínálnak lehetőséget a pénzkeresetre a vásárlás és tartás, a kereskedés, a bányászat, a staking, az ICO-k és a tokenek révén.

Fantázia és valóság

Míg azonban a passzív bevételi források egyesek esetében szinte maguktól vagy nagyon kis befektetéssel működnek, mások azzal szembesülhetnek, hogy a kis erőfeszítéssel elérhető jövedelemről szőtt álmok valójában a fantazmagóriák kategóriájába tartoznak.

Ma már a TikTok és az Instagram is tele van olyan videókkal és posztokkal, amelyek a könnyű pénzkereset módozatait mutatják be, és akár havi 5-10 ezer dollár pluszt ígérnek még a teljesen kezdőknek is.

Shankha Basu, az angliai Leeds University üzleti iskolájának marketingprofesszora úgy véli, hogy az ilyen tartalmak nagyban hozzájárulnak az érdeklődés fokozódásához, különösen a fiatalok körében. Amikor az emberek azt látják, hogy az influenszerek a passzív jövedelemszerzésben elért sikereikről beszélnek, ez arra ösztönzi őket, hogy ők is megpróbálják ugyanezt. Akiknek az addig látott példákon felbuzdulva szintén sikerül pénzt keresniük, gyakran beszámolnak saját pozitív történetükről, így a körforgás folytatódik. A folyamat öngerjesztővé válik.

Alex King pénzügyi szakértő, a Generation Money alapítója szerinti is a közösségi média erősíti következetesen azt a hitet, hogy a passzív jövedelem nemcsak elérhető, de a pénzügyi szabadság elérésének bevett módja lehet.

Az elmúlt körülbelül egy évtizedben a jövedelmek szintje stagnált, ráadásul sok fiatal dolgozik bizonytalan körülmények és mindenféle korlátok között.

Nem véletlen, hogy ebben az inflációval és az emelkedő megélhetési költségekkel terhelt időszakban sok millenniumi és Z-generációs munkavállaló kifejezetten a passzív jövedelemben látja a kiutat a munkahelyi túlórák helyett.

A Covid indukálta zárlatok is felkeltették az érdeklődést a téma iránt. Sokan rájöttek, hogy az eddiginél nagyobb rugalmasságot szeretnének, a járvány pedig időt és lehetőséget adott, hogy többet tudjanak meg az alternatív lehetőségekről.

A Z-generáció körében elterjedt az a nézet, hogy a jövedelmek diverzifikálása a jelenlegi gazdasági körülmények miatt gyakorlati szükségszerűség

– teszi hozzá Alex King. Mivel ez a korosztály egyébként is erősen vonzódik a rugalmassághoz, és egyáltalán nem szeretnének heti 5 napot egy irodában tölteni, a passzív jövedelem intézménye nagyon is közel áll hozzájuk.

Túl szép, hogy igaz legyen?

Az USA népszámlálási hivatala szerint az amerikai háztartások 20%-a rendelkezik passzív jövedelemmel, a medián érték évi +4200 dollár körül mozog. Becslések szerint ugyanakkor már a millenniumi generáció 36%-a rendelkezik valamilyen passzív jövedelemmel.

Egy tartós passzív jövedelemforrás létrehozása azonban gyakran sokkal bonyolultabb és/vagy kisebb pótlólagos bevétellel kecsegtet, mint ahogyan azt az influenszerek beállítják.

Míg egyes tartalomkészítők valóban hasznos tippeket osztanak meg ebben a témában, másoknak hátsó szándékuk van. „Sok influenszer hamar rájött, hogy pénzt lehet keresni azzal, ha tanfolyamokat adnak el arról, hogyan lehet passzív jövedelmet generálni – ami ironikus módon passzív jövedelmet generál ezeknek az influenszereknek” - mutat rá King.

Egyes tartalomkészítők ma már afféle piramisjátékot létrehozva úgy gazdagodnak meg, hogy a passzív jövedelem álmát adják el, miközben néhány, az ő egzisztenciális gyarapodásukat lehetővé tevő kritikus részletet elhallgatnak követőik elől.

A realitás talaján maradva

Az igazság ezúttal is valahol középen található: bár vannak igazi sikertörténetek, és érdemes próbálkozni, nem szabad túlzó elvárásokkal közelíteni a passzív jövedelemszerzés felé.

Winnie Jiang, a szingapúri INSEAD szervezeti magatartást vizsgáló professzora szerint a táv- és rugalmas munkavégzés világa széles rétegek számára lehetővé teheti új utak felfedezését és működtetését, ráadásul sokkal kisebb kockázatok árán, mint a hagyományos cégek esetében.

A veszteséges digitális vállalkozásokat a hagyományos társaságokhoz képest könnyebb jelentős pénzügyi veszteség nélkül bezárni

– emeli ki Shankha Basu.

Összességében tehát a passzív jövedelem elérhetőségével kapcsolatos gondolkodásmód alapvető változásokon ment át az elmúlt időszakban. Ez már nem a tehetősek kiváltsága, megdőlni látszik az az állítás, hogy a pénzkereséshez pénz kell.

Címlapkép forrása: Getty Images