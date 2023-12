A világgazdaság Achilles-sarka – Beleremeghet a világ, ha Kína megborul?

Az utóbbi évtizedekben Kína látványos gazdasági fejlődésen ment keresztül, aminek egyik motorja az építőipar növekvő teljesítménye volt. Az elmúlt években azonban súlyos problémák merültek fel az ágazattal kapcsolatban, ami a vállalatok csődjével, a pénzügyi rendszer instabilitásával és az ingatlanbuborék kipukkadásával fenyeget. Ezek a folyamatok beindulni látszódnak, ráadásul az országok globális értékláncokon keresztül történő összefonódása miatt a kínai építőipar bezuhanása nemcsak a kínai gazdaság teljesítményére lehet veszéllyel, hanem az egész világgazdaságra kiterjedhet. Ennek függvényében vajon mennyire fontos szereplő a kínai építőipar a globális gazdaságban és mely országok, ágazatok azok, amelyek a leginkább kitettek ennek az ágazatnak?

Globális értékláncok

A kínai építőipar helyzetével számos alkalommal foglalkoztak már az utóbbi időben (például: itt, itt és itt), azonban ezek az elemzések kevésbé fókuszálnak az ágazat világgazdaságra gyakorolt hatásaival. Az utóbbi évek eseményei (például a Covid-19 járvány, a Szuezi-csatornán elakadt teherhajó, Tajvan kínai fegyveres fenyegetése, vagy éppen az orosz-ukrán háború) kapcsán többször is felmerült a globális értékláncok megszakadása, ami miatt az alapvetően lokális hatások globálissá váltak.

Hasonló események indulhatnak be a kínai építőipar visszaeső teljesítménye esetén is, hiszen az ágazat a termeléséhez szükséges alapanyagok (inputok) egy részét külföldről szerzi be. Ha az ágazat kibocsátása visszaesik, akkor az egyben csökkenti az ágazat igényeit a külföldről származó alapanyagok iránt, ami már a külföldi országok teljesítményét veti vissza. Ezek a külföldi ágazatok szintén más országokból szereznek be alapanyagokat, ami aztán számos további lépésben generálja a hatások terjedését az országok között.

A hatások országhatárok közötti terjedését elsősorban az befolyásolja, hogy a kínai építőipar mekkora mérettel bír a világgazdaságban, és a termeléshez felhasznált alapanyagok mekkora aránya érkezik külföldről. Egy nagyobb kibocsátással rendelkező ágazat általában több alapanyagot is használ fel, másrészt, ha ezeket döntő mértékben külföldről szerzi be, akkor a külföldi partnerektől fogja jelentősen csökkenteni a beszerzések mértékét, így erősebb globális hatásokat is képes okozni.

A kínai építőipar méretét jól szemlélteti az alábbi ábra, ahol az ágazat teljes kibocsátásának aránya látható a világgazdaság teljes kibocsátásához viszonyítva. A számítások szerint az időszak kezdetén ez az arány nem érte el a 0,3 százalékot. A 2003-tól 2015-ig tartó időszakban viszont az ágazat jelentős fejlődésen ment keresztül, aminek köszönhetően az ágazat 2020-ban a világgazdaság teljes kibocsátásának már több mint 2,2 százalékát állította elő. Ez értékben kifejezve megközelítőleg 3735 milliárd USA dollárt jelent, amivel a kínai építőipar a világ legnagyobb ágazatának tekinthető.

A kínai építőipar teljes kibocsátása a világgazdaság teljes kibocsátásához viszonyítva

Forrás: A szerző szerkesztése az OECD ICIO (2023) adatai alapján.

Ha az ágazatok méretét a termeléshez felhasznált alapanyagok értéke szerint vizsgáljuk meg, akkor a kínai építőipar 2713 milliárd dollár értékben használ fel más ágazatok által előállított termékeket, amivel szintén a legnagyobb ágazatnak számít. Ha viszont kizárólag a közvetlenül külföldről származó alapanyagok értéke alapján vizsgáljuk az ágazatokat, akkor 127 milliárd dollárral a hetedik legnagyobb.

Ez egyben rámutat arra, hogy

a kínai építőipar a globális értékláncokat tekintve az egyik legfontosabb szereplő a beszerzéseket tekintve, ezáltal az ágazat visszaesése nemcsak a kínai gazdaságra, hanem a teljes világgazdaságra számottevő hatást gyakorolhat.

Az ágazatok külföldi alapanyagbeszerzése 2020-ban (milliárd USA dollár)

Forrás: A szerző szerkesztése az OECD ICIO (2023) adatai alapján.

Kik a leginkább kitett szereplők?

A gondolatmenetet tovább folytatva érdemes megvizsgálni, hogy vajon mely ágazatok függenek leginkább a kínai építőipar beszerzéseitől. Ez úgy határozható meg, hogy megnézzük, az egyes ágazatok értékesítései milyen arányban kötnek ki végül (közvetlen és közvetett módon) a kínai építőiparban. Ha ez az arány magas, akkor a kínai építőipar bedőlése erősebb hatást gyakorol az adott ágazat értékesítéseire.

A számítások azt mutatják, hogy az ausztrál bányászat (energiaforrások nélküli része) függősége a legerősebb a külföldi (nem kínai) ágazatok közül. Közvetett és közvetlen módon, a globális értékláncokon belül az értékesítésének közel 11 százalékát adja el a kínai építőiparnak. Tekintettel arra, hogy több ezer ágazatra terjed ki az elemzés, a 11 százalékos függőség egyetlen ágazat irányába jelentősnek mondható. További érdekesség, hogy ez az arány kb. megegyezik a magyar járműipar német járműipartól való függőségével.

A kínai építőipartól legnagyobb mértékben függő ágazatok (2020)

Forrás: A szerző szerkesztése az OECD ICIO (2023) adatai alapján. Az ágazatok függősége a kínai építőipar értékesítésükben betöltött szerepük szerint kerültek meghatározásra, a közvetett és közvetlen értékesítéseket figyelembe véve. A módszertanról bővebb információ Braun és szerzőtársai (2020) tanulmányában található.

A fenti ábráról leolvasható, hogy a legnagyobb mértékben függő ágazatok földrajzilag szétterjednek, több kontinens szektora is erős kitettséggel rendelkezik, és főként a nyersanyagokat kitermelő ágazatok értékesítésében tölt be fontos szerepet a kínai építőipar. Másrészt, a függőségek mértékét tekintve nemcsak egy-két ágazat bír kiugróan magas kitettséggel, hanem több iparág értékesítése is jelentős mértékben függ a vizsgált szektor beszerzéseitől. Ebből arra lehet következtetni, hogy az összes ágazatra kiterjedően is fontos szerepet tölt be a kínai építőipar, másképpen fogalmazva a világgazdaság egyik meghatározó ágazata.

Ezt a megállapítást igazolja a lenti ábra, amely a legfontosabb ágazatok globális értékláncokban betöltött pozícióját mutatja, a tőlük való függőség alapján. A rangsor alapján a kínai építőipar a világgazdaság legfontosabb iparága, amelytől az ágazatok átlagos függősége 4,4 százalék. Ez megközelítőleg kétszer nagyobb, mint a második helyen szereplő amerikai ágazat esetében. Ezek alapján kijelenthető, hogy

a kínai építőipar a világgazdaság Achilles-sarka, hiszen az ágazat bedőlése közvetlen és közvetett módon nagyobb hatást gyakorolhat globális értékláncokra, mint bármely másik ágazat a világon.

Az ágazatok világgazdaságban betöltött szerepe a tőlük való függőség alapján (2020)

Forrás: A szerző szerkesztése az OECD ICIO (2023) adatai alapján. Az ágazatok világgazdaságban betöltött szerepének mérése az adott ágazat különböző ágazatok értékesítéséiben betöltött, átlagos szerepével mérhető.

Összefoglalva az elemzés rávilágít arra, hogy háború, járvány, vagy egyéb természeti katasztrófa bekövetkezése nélkül is felmerülhetnek a globális értékláncokkal kapcsolatos aggodalmak és kockázatok. Az utóbbi évtizedekben a kínai építőipar a világ legnagyobb ágazatává vált, amelynek bedőlése nemcsak a kínai, hanem a világ más pontjain is zavarokat okozhat. Ennek oka, hogy az ágazat számottevő értékben szerez be külföldi alapanyagokat, ráadásul olyan ágazatoktól, amelyek értékesítésében kiemelkedő jelentősége van a kínai építőiparnak.

Következésképpen a kínai ingatlanbuborék kipukkadásával és az ágazat bedőlésével járó hatások sem maradnak az országhatáron belül, hanem könnyen és gyorsan a világ számos pontjára kiterjedhetnek.

