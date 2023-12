Egy utolsó dobása van még idén az MNB-nek, az is szinte borítékolható

Idei utolsó kamatdöntő ülését tartja kedden a Monetáris Tanács, az elemzők szinte egyhangúan újabb 75 bázispontos kamatvágásra számítanak, így 10,75 százalékra mérséklődhet az irányadó ráta. Az infláció akár nagyobb lazítási tempóra is lehetőséget adna, azonban eddig mindig az óvatosságot hangsúlyozták, így meglepő lenne, ha most adnák fel ezt.

Érik az újabb 75 bázispontos vágás

Zsinórban a harmadik 75 bázispontos kamatcsökkentésre készülhet az MNB Monetáris Tanácsa, hiszen szeptemberben 13 százalékon olvadt össze az irányadó ráta és az alapkamat, majd onnan októberben kezdték csökkenteni utóbbit. Legutóbb november végén 11,5 százalékra faragták le a kamatszintet, innen mehet most még tovább a jegybank.

A Portfolio által megkérdezett szakemberek szinte egyhangúlag újabb 75 bázispontos lazításra számítanak kedden, csak egy elemző kockáztatta meg, hogy 100 bázispontra is gyorsíthat a vágások tempóján a jegybank.

Ismét jól alakultak az események az MNB számára, így a jegybank kényelmesen folytathatja a kamatcsökkentést

- foglalta össze Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint az inflációs pálya továbbra is támogató (az üzemanyagok árcsökkenése a decemberi indexet is felelé húzza majd), illetve a Fed galamb hangvételű üzenetei általánosságban véve kedvezően hatottak a feltörekvő piaci hangulatra, támogatva ezzel a magyar kilátásokat is. Emellett a múlt héten felszabadult, mintegy 10,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás híre is adott némi pozitív lökést az országkockázati megítélésnek.

Éppen ezért szerinte akár erős lehet a kísértés, hogy 100 bázispontos csökkentésben gondolkodjon a jegybank. Azonban arra számít, hogy az állandóság ennél fontosabb lesz az MNB számára.

Egyébként szinte az összes elemző kiemelte, hogy most lenne lehetőség a fundamentumok alapján akár nagyobb kamatcsökkentésre is, de azt szinte senki nem gondolja, hogy azt meg is meri lépni a jegybank azok után, hogy eddig az állandóság, a kiszámíthatóság és az óvatosság volt a kulcs.

A nemzetközi hangulattal kapcsolatban Trippon Mariann kiemelte, hogy a Fed ülést követően jelentősen nőtt a kockázati étvágy miután a piac -vérszemet kapva- rendkívül agresszív kamatvágásokat árazott be, a határidős jegyzésekből számítható implikált kamatpálya és a Fed előrejelzése között az ülést követően jóval nagyobb a rés, mint a kamatdöntés előtt. Vagyis a CIB Bank elemzője szerint egyáltalán nem vehetünk mérget rá, hogy a jelenlegi optimizmus tartósan fennmarad a piacokon.

A belső gazdasági folyamatok egyértelműen támogatják a korábban látott, gyors tempójú kamatvágási ciklus folytatását – véli Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint a legfontosabb, hogy hogy az elmúlt hónapokban megfigyelhető átárazási folyamatok egyértelműen a gazdaságban jelenlevő inflációs tendencia kedvező alakulásáról árulkodnak. Mindemellett azonban a külső környezet alakulását továbbra is vegyesen értékelheti a Monetáris Tanács.

A nagyobb kamatcsökkentés lehetőségére utal egyébként az MNB által gyakran hangoztatott pozitív reálkamat is. A novemberi 7,9 százalékos infláció mellett már a 11,5 százalékos kamatszint is 3,6 százalékos visszatekintő reálkamatot jelent,

ennél magasabbra 2015 óta egyszer sem volt példa.

Ha most újabb 75 bázisponttal csökkentik a kamatot, akkor ez a pozitív reálkamat átmenetileg csökkenhet, decemberre azonban ennél lényegesen nagyobb ütemű dezinflációt várnak a szakértők, 6 százalék környékére mérséklődhet az áremelkedési ütem, így 4 százalék fölé emelkedhet a reálkamat is.

A decemberi inflációs adat várhatóan jelentős javulást fog mutatni novemberhez képest, így a reálkamat majd most érheti el a legmagasabb szintjét – emelte ki Koncz Péter. A Századvég Konjunktúrakutató junior elemzője szerint 2024 második negyedévétől várhatóan záródni fog az olló az éves bázisú infláció és a jegybanki alapkamat között, aminek köszönhetően a pozitív reálkamat meg fog maradni, annak mértéke viszont csökkenni fog.

Egy év múlva jöhet a 6 százalék körüli kamat

A következő két év kilátásait illetően is elég bizonytalan a két, 2024 végére az elemzők többsége 6 százalék körüli alapkamatra számít, 2025-ben pedig akár 5 százalékra is csökkenhet az irányadó ráta.

A keddi kamatdöntéssel párhuzamosan egyébként érkezik az MNB friss GDP- és inflációs előrejelzése is, majd várhatóan csütörtökön a szokásos inflációs jelentés. Virovácz Péter arra számít, hogy a 2023-ra vonatkozó növekedési és inflációs kilátásokat enyhén lefelé módosíthatja az MNB a beérkezett adatok fényében. Ennél sokkal érdekesebb lenne látni, hogy miként változik a 2024-2025. évi előrejelzés, amiben egyelőre kevés a friss információ.

A vártnál jobban csökkenő infláció és a támogató nemzetközi környezet miatt a piaci várakozások most már egyértelműen arra utalnak, hogy a jelenlegi tempó a februári ülést követően is folytatódhat – emelte ki Árokszállási Zoltán. Azaz a közelmúltbeli fejlemények miatt tavasszal a korábban vártnál gyorsabb ütemben folytatódhat a kamatcsökkentés. A tempó azonban tavasz végén-nyár elején lelassulhat – véli az Equilor vezető elemzője.

A kamatcsökkentési ciklus a jövő évben is folytatódhat, az első félévben gyorsabban, majd fokozatosan lassítva az ütemen, azonban a jegybank a pozitív reálkamat fenntartását szükségesnek tartja, így a jövő év harmadik negyedévére a várakozásunk szerint 6%-ra csökkenhet az alapkamat, mely az év végéig fennmaradhat – tette hozzá Horváth András, az MBH Bank elemzője.

Jövőre megint jöhet a 400 feletti euróárfolyam?

A jegybank monetáris politikája természetesen a forint szempontjából is meghatározó lehet, hiszen a már említett pozitív reálkamat támogatja a magyar deviza árfolyamát. Kérdés, hogy ez meddig lehet így, illetve milyen további tényezők határozhatják meg az euró-forint jegyzést.

A megkérdezett elemzők egyelőre megosztottak azzal kapcsolatban, hogy a következő egy évben ismét tesztelheti-e az árfolyam a 400-as lélektani határt. A többség egy elég széles sávban, 360 és 420 között várja az árfolyam alakulását a következő időszakban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az uniós források egy részének felszabadításával az utóbbi másfél év egyik legnagyobb kockázata árazódhat ki a forinttal kapcsolatban, jövőre elsősorban a hazai inflációs kilátások és a nagy fejlett jegybankok lépései által befolyásolt piaci környezet alakíthatják az árfolyamot az említett széles sávban.

Címlapkép forrása: Getty Images