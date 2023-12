Tényleg rosszul méri az inflációt a KSH?

Rosszul méri az inflációt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a valóságban jóval magasabb a drágulás mértéke - ezt a véleményt fogalmazta meg a napokban több közgazdász, ami aztán nemzetközi visszhangot is kiváltott. De tényleg hibás a KSH számítása? Miért támadják ennyire a hivatalt? A válaszainkkal valószínűleg egyik fél sem lesz maradéktalanul elégedett.

Áll a bál az infláció számítása körül. Több közgazdász állítja, hogy a lakossági energiaárak számításánál a KSH hibás módszert használ, ezért a mutató alacsonyabb a valóságosnál. A rezsiárak elszámolása körül kibontakozó vita a nemzetközi befektetői közösség figyelmét is felkeltette. Egy szigorú piaci vélemény szerint egyre komolyabb kétségek merülnek fel a magyar statisztikai adatok megbízhatóságával kapcsolatban, ha pedig kiderül, hogy ennek felülről érkező nyomás az oka, akkor az már a piaci folyamatokra is hatással lehet. A KSH visszautasítja a vádakat, az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat állítólag egyeztetéseket folytat a magyar intézménnyel az ügyben.

De mi az ügy?

2022. augusztusban a kormány a lakossági gáz árát a hétszeresére, az áramét a duplájára emelte az átlagfogyasztás feletti rész esetében. Ezzel a háztartások energiaárai megemelkedtek. De mennyivel? A kérdés csak látszólag egyszerű, hiszen a termékeknek ezentúl két ára lesz, ebből kell kisakkozni, hogy átlagosan mekkora volt a drágulás.

Ebből a kérdésből rögtön látszik, hogy az inflációs mutató nem az egyén szintjén ragadja meg az áremelkedést: a sokat fogyasztók számára az áremelés módja óriási drágulást hozott, annak viszont, aki átlag alatt fogyasztott, egyáltalán nem változott az energiaár. Minket azonban most nem ez érdekel, hanem az, hogy egy országos inflációs mutatóban milyen áremeléssel számoljuk el az energiát, és a KSH helyesen cselekedett-e. (Mostantól az egyszerűség kedvéért csak a gázárral foglalkozunk, annak a hatása ugyanis nagyobb, de a megállapításaink ugyanúgy értelmezhetők az elektromos energiára is.)

A KSH a rezsidrágításkor megbecsülte, hogy a gázfogyasztás mekkora részéért fizettek a háztartások alacsonyabb és mekkora részéért magas (hétszeres) árat. Hiába van ugyanis két hatóságilag rögzített gázár, ennek átlaga a fogyasztás szerkezetétől függően alakul. A hivatal számításai szerint a fogyasztási arányok alapján a gáz átlagos árszintje 2022 szeptemberében több mint a duplájára nőtt az előző hónaphoz képest. Ezután a hivatal minden hónapban újra megbecsülte a gáz átlagárát a havi fogyasztás alapján. Vagyis hiába van két rögzített hatósági ár, az átlagár nem fix, hanem hónapról hónapra változik a fogyasztás függvényében. Ha a sok gázt fogyasztók elkezdenek spórolni, akkor a fogyasztásuk arányában kevesebbet költenek a drága gázra és többet az olcsóbbra, ezért az átlagos ár csökken.

A KSH a becslése során úgy találta, hogy pontosan a fenti dolog történt: a háztartások visszafogták az energiafogyasztásukat. Ez egybeesik hétköznapi tapasztalatainkkal, hiszen az energiaválság időszakában az energiaspórolásról szólt az élet. Ezt segítette az enyhe tél, és szorító tényező volt a reálbérek zsugorodása is.

Vagyis az ástatisztika szerint hiába változott csak egy alkalommal a gáz hatósági ára, a lakosság fajlagosan hónapról hónapra más átlagárat fizetett érte, attól függően, hogy mennyit fogyasztott. És mivel a gázfogyasztás folyamatosan csökkent, azzal együtt az átlagos ár is. Ezt mutatja az alábbi grafikon:

Mint az ábrán látható, a gáz átlagos fogyasztói ára a duplázódás után csökkenni kezdett, mostanra pedig a drágítás előtti szinthez képest már "csak" 43%-kal magasabb.

Ennek érdekes hatása van a teljes inflációra. Szeptember óta a gázárak már alacsonyabbak, mint egy évvel korábban, hiszen tavaly ilyenkor már túl voltunk a rezsiemelésen, azóta csak esik az átlagár. Ezért – bármennyire furcsának is tűnhet első hallásra – a gázárak alakulása már lefelé húzza a hivatalos inflációs mutatót. A fentiek alapján azonban érthető, hogy miért van ez: a lakosság kevesebb drága gázt vásárol, ezért alacsonyabb átlagáron kapja az energiát.

Az inflációhoz való hozzájárulást mutatja az alábbi ábra. E szerint a vezetékes gázon és az elektromos energián való spórolás a progresszív árképzés miatt az átlagárat annyira csökkentette, hogy a teljes fogyasztói árindexet (a hivatalos inflációs mutatót) 0,9 százalékponttal lejjebb húzza.

Hol itt a baj?

A kritikusok azért bírálják a KSH fenti gyakorlatát, mert a gázfogyasztáson belül havonta változtatgatja az alacsonyabb árú, illetve drágább gáz súlyát. Ezzel szerintük két probléma van. Egy gyakorlati: az egyes termékek súlyát évente szigorúan csak egyszer, az év elején szabad megváltoztatni. Egy elvi: az árstatisztika így a fogyasztás csökkenését számolja el árcsökkenésként.

Érvelésüket azonban mindkét ponton több megfontolás gyengíti, nézzük ezeket sorra.

„Az egyes termékek súlyát évente szigorúan csak egyszer, az év elején szabad megváltoztatni.”

A vezetékes gáz súlyát a KSH nem változtatta meg éven belül. 2021-ben végig, minden egyes hónapban (kerekítve) 2,1 százalékkal szerepelt a háztartások fogyasztói kosarában, 2022-ben 1,7%-kal, 2023 januárjától pedig kicsit kevesebb, mint 1,6%-kal. Vagyis a gázfogyasztás csökkenését az árstatisztika a fogyasztási súlyokban csak évváltáskor érvényesítette.

Az ellenkezők szerint azonban azzal, hogy a KSH kétféle árral számolja a gázt, valójában kétféle terméket vesz figyelembe, a „drága gázt” és az „olcsó gázt”. És ennek a kétféle terméknek a súlyát hónapról hónapra módosítja, ami szabálytalan. Bár ez egy kicsit filozófiai vita, de úgy gondolom, hogy a gáz mint termék kellően homogén ahhoz, hogy ne tekintsük két terméknek. Ez egy termék, progresszív árazással, azaz a fogyasztás növekedésével emelkedő átlagárral.

A bírálók nem fejtik ki, hogyan kellene a gáz árát számolni az inflációs statisztikában, de nagyjából kikövetkeztethető az álláspontjuk. A gázfogyasztás változásából fakadó átlagár-változást is csak decemberről januárra kellene érvényesíteni. Eszerint a KSH-nak nem lett volna szabad azzal törődni, hogy a háztartások már 2022 végén jelentős fogyasztáscsökkentéssel kerülték ki a hétszeres gázárat, azt a következő év januárja előtt következetesen ignorálni kellett volna az átlagos gázár számításában.

Gondoljunk bele, mit jelentene ez a gyakorlatban! 2022 szeptemberétől az év végéig, majd 2023-ban végig a gáz ára fixen szerepelne a statisztikában. Egy áresést viszont decemberről januárra ez a módszer is bekönyvelne, hiszen ekkor változtatható a drága és az olcsó gáz súlya. Majd jövő januártól ugyanez következne be, valahogy így:

Vagyis az alternatív gyakorlat egyszerűen egy jelentős késést épít be az árstatisztikába az átlagos gázárcsökkenés nyomon követésekor. Nem világos, hogy ez miért lenne jó, hiszen a megélhetés fajlagos költségeit pontatlanabbul mutatná ki. Most magasabb lenne a kimutatott infláció, de nem azért, mert a nemzetgazdasági árszint valóban magasabban lenne, hanem mert az átlagos gázár csökkenése késve jelenne meg a mutatóban.

Ettől persze még lehet érvelni, hogy az árstatisztika szabályai mit tesznek lehetővé és mit nem. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a sávos árképzés elég újszerű jelenség, amihez nehéz ismert gyakorlatot társítani. A célt pedig nem érdemes elveszíteni a szem elől: a fogyasztói árindexnek a nemzetgazdaságban a fogyasztói árszint változását kell mérnie. Hogy aztán egy hatósági áras termék sajátos árképzését miként kezelik a szakemberek, gazdaságpolitikusok az inflációs képük kialakításakor, arra vannak módszerek.

„Az árstatisztika így a fogyasztás csökkenését számolja el árcsökkenésként."

Ezt a kritikát biztosan nem szabad abszolutizálni. A legtöbb terméknek, ha csökken iránta a kereslet, esik az ára, és ezt az árstatisztika el is számolja. Fontos azt is érteni, hogy a fogyasztás csökkenéséből fakadó jóléti hatás nincs hatással az inflációs mutatóra. Ennek megértéséhez egy egyszerű példát mutatunk be.

Kovács Péter 20%-kal fogyasztott több gázt, mint a lakosság átlagosan. Amikor az átlagfogyasztás feletti rész ára hétszeresére emelkedett, akkor a teljes gázszámlája a duplájára nőtt. Ezt látva csökkentette a fogyasztását, most már az átlagfogyasztásnál csak 10%-kal fogyaszt többet. Könnyen kiszámolható, mi történik ennek hatására. Kovács úr számlája 30%-kal csökken. Egyrészt azért, mert az átlagos gázára 23%-kal csökkent, másrészt azért, mert a fogyasztása 8%-kal mérséklődik.

A KSH akkor hibázna, ha a teljes 30%-ot áresésként számolná el, ám ilyet nem tesz. Az árstatisztika ebből csak a 23%-os árcsökkenést figyeli. Kétségtelen, hogy ez az áresés a kisebb fogyasztás hatására történt, de ettől még a volumenváltozás hatásával nincs túlbecsülve az árhatás.

Akkor minden rendben?

Véleményem szerint 2022-ben, amikor a KSH döntési helyzetbe került, nem választott rossz módszert a rezsidrágítás elszámolására. Kétségtelen, nagyon furcsa metódus, hogy miközben az energia súlya nem csökken a fogyasztói kosárban, a magasabb áron vásárolt kevesebb gáz miatt csökken az átlagár. A módszer talán legfontosabb kritikája mégsem ez, hanem az, hogy ehhez a megoldáshoz a KSH-nak a számítás pillanatában nincsenek pontos adatai.

„A számítások alapját a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) nemzetgazdasági szintű gáz- és áramfogyasztási adatai, valamint a KSH-nak a háztartások körében mért, háztartási szintű fogyasztási adatai jelentik. A fizetendő összegeket háztartási szinten számítja ki a KSH, azokat aggregálva kapja meg a nemzetgazdasági szintű adatokat. Így a számítások elvégzése során a hivatal figyelembe veszi a gáz- és az áramfogyasztás háztartások közötti eloszlását, illetve a rendelkezésre álló adatforrásokban elérhető információk erejéig a háztartások szerkezetéből adódó esetleges eltéréseket (pl. a nagycsaládosok kedvezményét) is. Ez biztosítja, hogy a változatlan és a magasabb ársávba eső gáz- és áramfogyasztás megfelelő arányban szerepeljen az árindexben.”

Ez a statisztikai hivatal által kiadott módszertani magyarázat. Csakhogy az MEKH adatai nem állnak teljesen rendelkezésre akkor, amikor a KSH az előző havi inflációs adatát számítja. Így feltehetően (legalább részben) becsléshez folyamodik, ami miatt az átlagos gázárszámítás valószínűleg pontatlan.

Annak ellenére, hogy a rezsielszámolás módszerét nem tartjuk hibásnak, a történet nem tanulságok nélküli. Figyelemre méltó, hogy egy 2022 nyári statisztikai megoldás csak bő egy évvel később vált ki heves vitát. A közvetlen ok az infláció egy számjegyűre csökkenése, ami a kritikusok szerint vitatható. Ám nem lehet nem észrevenni a KSH-ba vetett bizalom megingását. Az utóbbi időben sokan látni vélnek a függetlenség csorbulására utaló jeleket a hivatali működésben. A leglátványosabb ezek közül az adatok interpretálásának megváltozása, a kommunikáció nagypolitikai reflexet idéző fordulata. A KSH a közleményeit a „minden negatív hír mellé egy pozitívat” furcsa logikája hatja át, a módosítások pedig felülről érkeznek. Nem sikerült meggyőzően tisztázni a néhány váratlan személyi döntés mögötti szempontokat sem. Ha pedig jó híreket kell hangsúlyozni, a KSH szívesen nyújt segítséget. Okosabbat most sem tudunk írni, mint amit ez utóbbi ügy kapcsán írtunk:

Tanulság nincs, legfeljebb annyi, hogy a statisztikával nem árt óvatosan bánni. Amennyiben ugyanis azok közzététele és interpretálása nem üti meg az elvárt szakmai szintet, akkor az előbb-utóbb súlyos hitelességvesztéshez vezethet. A hiteltelenné váló statisztika pedig súlyos társadalmi veszteség lenne, eltűnne a beszélgetések, szakmai viták közös kiindulási alapja, súlyosan romlana az országban zajló folyamatokkal kapcsolatos tisztánlátásunk, és rossz gazdasági, gazdaságpolitikai döntésekhez vezethetnek.

Talán a fentiek alapján azzal kiegészíthetjük, hogy egy hitelességében megroppanó intézménynek előbb-utóbb még a jó munkáját is kétségbe fogják vonni. Ez az infláció esetében különösen nagy kockázatokkal jár, tekintve, hogy több ezermilliárd forint inflációkövető állampapírállományon ül a lakosság.

