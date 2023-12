Vészterhes időszakban érkezik a Költségvetési Tanács új elnöke

Tizenkét év után új elnöke lesz a Költségvetési Tanácsnak Horváth Gábor közgazdász személyében, 2024. január 10-én váltja a pozícióban Kovács Árpádot. A Novák Katalin köztársasági elnök által kinevezett szakember – és több jel szerint is az államfő régi ismerőse – nagyon érdekes időszakban válik a költségvetési politika őrévé: a 2023-as és 2024-es büdzsé is recseg-ropog, közben pedig új feladatokat is kapott a testület.

Miért fontos a KT elnöke?

Az új típusú Költségvetési Tanács 2011 óta létezik (ezt megelőzően még 2009-2010-ben Kopits György vezette a testületet), melynek az első évében Járai Zsigmond elnökölt. Járai lemondása után 2012. január 10-én Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék korábbi vezetője lett a KT első embere, aki akkoriban Domokos László ÁSZ-elnökkel és Simor András jegybankelnökkel közösen látta el a feladatait.

A törvényi előírás úgy szól, hogy a köztársasági elnök jelöli és nevezik ki a Tanács elnökét, felhatalmazása 6 évig tart. Kovács Árpád két ciklust töltött ki ebben a pozícióban, vagyis elmondható, hogy távozásával egy korszak ér véget, és sokan kíváncsian várják, hogy mit hoz az új elnök személye, aki egyébként az OTP-től érkezik és teljesen tiszta lappal indíthatja meg munkáját a költségvetési politika felett őrködve. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

véleményezi a tervezés alatt álló és elfogadás előtt álló költségvetéseket, szükség esetén figyelmeztetéseket fogalmaz meg

elemzi éven belül a makrogazdasági és költségvetési folyamatokat, ezen keresztül jelzéseket küld a kormánynak és a piaci szereplőknek

vizsgálja az alkotmányos adósságszabály teljesülését

szükség esetén vétót gyakorol

Az elnök embere

Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács múlt héten kinevezett új elnöke közgazdász, kockázatkezelési szakember. Önéletrajza szerint az ország vezető bankjánál, illetve lízingcégénél szerzett tizennyolc év vezetői tapasztalatot. Huszonkét éve foglalkozik kockázatkezeléssel, széles körű tapasztalatokkal rendelkezik emellett a makrogazdasági elemzés, a bankcsoporti irányítás, az eszköz-forrás menedzsment, a vagyonkezelés és a banki átvilágítás területén. Közreműködött üzlet-, működés-, folyamat- és termékfejlesztési projektek vezetésében. Munkájából kifolyólag közel negyedszázada kíséri figyelemmel a magyar és a régiós gazdaságok fejlődését, költségvetési helyzetét, államháztartási egyensúlyuk és államadósságuk alakulását – részletezi az önéletrajza. Horváth Gábor az OTP Banktól érkezik, ahol 2010 óta volt különböző pozíciókban.

Egyetemi tanulmányait 1994 és 2000 között végezte a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, pénzügy fő- és aktuárius mellékszakirányon. Ez utóbbi az első közvetlen kapcsolódási pont Horváth Gábor és Novák Katalin között.

A KT új elnökének CV-jéből ugyanis az is kiderül, hogy 1995 és 1999 között, vagyis egyetemi éve alatt önkéntes tevékenységet végzett, az Instruktori Szakbizottság tagja volt, egy évig vezetőségi tagja. Az instruktorok szerepe az elsőéves hallgatók integrálása az egyetemi életbe, az Öntevékeny Csoportok Irodájának (ÖCSI) tagjai az instruktorok. Azt is tudjuk a köztársasági elnök tavaly augusztusi Facebook-posztjából, hogy Novák Katalin és férje, Veres István ennek a diákszervezetnek voltak a tagjai. Az ország első first gentleman-je a Mandinernek adott tavalyi interjújában beszélt arról, hogy 1996-ban a Közgáz békéscsabai gólyatáborában ismerte meg akkor harmadéves szervezőként az akkor elsőéves Novák Katalint, kapcsolatuk 1999-ben kezdődött. Az évszámoknak azért van jelentősége, mert ezekből kiderül: az 1975-ben született Horváth Gábor egy időben járt egyetemre Novák Katalin férjével, Veres István 1974-ben született, de volt olyan év, hogy a köztársasági elnök is ugyanazokban az években volt az egyetem hallgatója. Az is kiderült a fentiekből, hogy egyetemi éveik alatt mindhárman ugyanannak a diákszervezetnek voltak a tagjai.

További kapcsolódási pont is van Novák Katalin és Horváth Gábor között. Egy évvel ezelőtt jelentette be az államfő, hogy Családpárti Alapítványt hoz létre, amelynek az lesz a feladata, hogy támogassa a családokat segítő kezdeményezéseket, és az alapítvány munkájához partnerségre invitálta a vállalatokat. A Szegeden bejegyzett alapítvány idén februárban kelt alapító okirata szerint a szervezetben szerepet kapott Horváth Gábor is, ő volt az egyike a három felügyelőbizottsági tagnak.

Novák Katalin köztársasági elnök, miután Horváth Gábor közgazdászt, kockázatkezelési szakembert (b) kinevezte a Költségvetési Tanács elnökévé a Sándor-palotában 2023. december 12-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A fentiekből is jól látható, hogy a Költségvetési Tanács új elnökének kiválasztása és jelölése a köztársasági elnök autonóm döntése volt. Mindezt a hatályos jogszabályok is alátámasztják, ugyanis a háromtagú tanács elnökét a köztársasági elnök jelöli és nevezi ki. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a KT elnökének kiválasztása és kinevezése eltér a többi közjogi tisztségviselő kinevezésétől és megválasztásától.

Az Állami Számvevőszék elnökét például az Országgyűlés választja meg a pártok jelölése alapján. A jegybankelnök esetében az a szabály, hogy a szervezet elnökének személyére a miniszterelnök tesz javaslatot a köztársasági elnök számára. A Monetáris Tanácsban részt vevő alelnök személyére az elnök tesz javaslatot, és a miniszterelnök terjeszti a köztársasági elnök elé. Az alapvető jogok biztosának, a legfőbb ügyésznek, valamint a kúria elnökének személye esetén szintén a köztársasági elnök jelöl, és szavaz róluk az Országgyűlés.

Vészterhes időszakban érkezik az új elnök

Mindezeken túlmenően a költségvetés jelenlegi helyzetének fényében azt mondhatjuk, hogy nem könnyű időszakban lesz a Tanácsnak új elnöke. A bizonytalan külső környezet (változó nemzetgazdaság, kérdéses uniós fiskális szabályok), az instabil lábakon álló idei és jövő évi büdzsé, a sokszor rendeleti úton átírt költségvetések, a hiánycélok elmúlt időszakban látott sorozatos emelése mind gyengítik a költségvetési politika hitelességét. Mintha az ezzel kapcsolatos problémákat a kormány is felismerte volna, hiszen létrejött egy új testület, a Pénzügyminisztérium vezetésével a Költségvetési Munkacsoport, ám ennek gyakorlati jelentőségét egyelőre kevéssé látni.

Mindezek tetejébe jön az is, hogy a jegybanktörvény idei módosítása változást hoz a KT feladatkörében is. Az új szabályozás szerint a Tanács véleményezési jogkörében értékeli a Magyar Nemzeti Bank tőkeellátottságának megfelelőségét.

Nagyon érdekes lesz látni, hogy

ebben a mátrixban hogyan fogja értelmezni szerepét a KT új elnöke,

(kinevezésén jelen volt a Sándor-palotában Varga Mihály pénzügyminiszter, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is), a háromtagú testület milyen kommunikációt és politikát fog folytatni, amikor véleményezni fogja a kormány fiskális politikáját. Az elmúlt 1-1,5 évben érzékelhető volt a KT dokumentumaiban a kormányzati fiskális politikával szembeni erőteljesebb kritika, ám effektív fenntartásokat, vagy vétót nem fogalmazott meg a testület. Azt viszont lehet mondani, hogy a jegybankelnök és a kormány közötti gazdaságpolitikai viták beszűrődtek ebbe a szervezetbe is, ugyanis egy évvel ezelőtt például a Tanács úgy adta ki a véleményét a rendeleti költségvetésről, hogy azon nem szerepelt Matolcsy György jegybankelnök aláírása.

Összességében tehát nem kizárt, hogy a költségvetési céljait mostanában rendszeresen újragondoló kormány akár új helyzetbe is kerül 2024-től az új KT elnök megérkezésével.

Varga Mihály pénzügyminiszter mond beszédet a Költségvetési Tanács új elnökének kinevezésén, az elsõ sorban Novák Katalin köztársasági elnök (b3) a Sándor-palota Tükörtermében 2023. december 12-én. Horváth Gábor közgazdászt, kockázatkezelési szakembert (elsõ sor j2) nevezték ki 2024. január 10-i hatállyal a Költségvetési Tanács elnökévé. Novák Katalin mellett férje, Veres István (b2) és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (b). Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Címlapkép: Novák Katalin köztársasági elnök kinevezi Horváth Gábor közgazdászt, kockázatkezelési szakembert a Költségvetési Tanács új elnökének a Sándor-palota Tükörtermében 2023. december 12-én. Forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd