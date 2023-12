Milyen veszélyek fenyegetik Magyarország áramellátását?

Az előző télhez képest javuló ellátásbiztonsági kilátásokkal köszöntött be az idei hideg évszak az európai villamosenergia-rendszerben, ezzel együtt korlátozottan fennállnak téli villamosenergia-ellátási kockázatok a kontinens egyes országaiban. A magyarországi villamosenergia-ellátás biztonsága várhatóan biztosított lesz, de az olajembargó és egy földgázválság előre nem látható hatásokkal járhat.

Jók a kilátások

Összességében kedvező, és az előző, 2022-2023-as télinél jóval stabilabbnak tűnik az idei téli európai villamosenergia-ellátásbiztonsági helyzet, ami több mindennek is köszönhető - áll az európai rendszerirányítókat tömörítő ENTSO-E rendelkezésre álló ellátási források alapján készült jelentésében.

Az energiahordozó-ellátás biztonsága jelentősen nőtt

az ellátási útvonalak diverzifikálásának, illetve az alternatív ellátási lehetőségek azonosításának köszönhetően

az előző tél óta. Az áramtermelő erőművek flottája bővül, mert miközben a hagyományos erőművi kapacitás zsugorodik, a megújulós erőművek beépített teljesítőképessége jelentősen növekszik. Az egy évvel ezelőttihez képest érdemben javult az európai atomerőművek rendelkezésre állása, és a vízkészletek is sokkal jobb állapotban vannak. Közben a tervezett leállások terén csökkenés tapasztalható, a kereslet pedig stagnál.

Ezek a feltételek együttesen kedvező feltételeket teremtenek a megfelelőség javulásához és csökkentik a gáztermeléstől való függőséget. A helyzet kedvezőbbre fordulását jelzi az is, hogy az európai villamosenergia-rendszer megfelelőségének biztosításához a mostani télen 10%-kal kevesebb földgáz is elegendő (kritikus földgázmennyiség), mint a 2022-2023-es télen. Ez a mennyiség további 10%-kal mérséklődne, ha a tavalyi télre az Európai Bizottság által kijelölt európai energiamegtakarítási célokkal összhangban álló energiatakarékossági intézkedések bevezetésére ezen a télen is sor kerülne.

Az európai villamosenergia-ellátás téli biztonsága szempontjából az erős felkészültséget jelző pozitívum az is, hogy az Európai Unió földgáztárolóinak készletszintje a kijelölt november 1-jei határidő előtt mintegy két és fél hónappal elérte a 90%-os töltöttséget, november elejére pedig szinte teljesen megteltek.

Akadnak kockázatok is

A jelentés szerint ugyanakkor bizonyos kockázatok is fennállnak. Ez, az egyebek mellett Írországban, Észak-Írországban, Máltán és Cipruson azonosított összes kockázat összefügg az időjárási viszonyokkal és más, potenciálisan kedvezőtlen tényezők lehetséges felmerülésével. A kihívás nagysága Írországban és Észak-Írországban a korosodó gázerőmű-állomány rendelkezésre állásának alakulásától is függ, míg Málta esetében az olasz villamosenergia-rendszerrel összeköttetést biztosító interkonnektor esetleges nem tervezett kiesése extra kockázatot jelenthet. E kockázatokat ugyanakkor segíthetnek enyhíteni a nem piaci (tartalék) források.

Amennyiben a működési és időjárási körülmények kivételesen kedvezőtlenül alakulnak télen, és nagyobb arányú nem tervezett kapacitáskiesést okoznak, akkor Finnország villamosenergia-ellátásának biztonsága is veszélybe kerülhet, de regionális kockázatokat Franciaországban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban is azonosítottak. Utóbbi kockázatok mind a francia kereslet külső hőmérsékletre való érzékenységével függenek össze, és várhatóan csak akkor realizálódhatnak, ha szélsőséges időjárási viszonyok állnak elő nem tervezett kapacitáskiesésekkel kombinálódva.

Amint azonban nemzeti tanulmányok megerősítik, az áramlásalapú piac-összekapcsolás által lehetővé tett nagyobb import képes lenne kezelni e kockázatokat.

Továbbra is bizonytalan az ukrán helyzet

A jelentésben megtalálható az egyes országok átviteli rendszerirányítóinak az adott nemzeti villamosenergia-ellátásbiztonsági helyzetre vonatkozó értékelése is, így az kitér az ukrán és a moldáv villamosenergia-ellátás különleges helyzetére is. A két ország villamosenergia-rendszere 2022 március 16. óta szinkronban működik a kontinentális európai rendszerrel, az ukrán rendszer részét képező úgynevezett Bursztin-sziget pedig már 2003 óta, mivel e szenes kapacitás jelentős részben Magyarországra irányuló exportra termelt.

Az ukrajnai helyzet továbbra is bizonytalan az energiainfrastruktúrát a Moszkva által Ukrajna ellen folytatott háború miatt érő potenciális támadások következtében.

Ez azzal együtt igaz, hogy az ukrán rendszerirányító Ukrenergo példátlan helyreállítási és felújítási programot hajtott végre az idei télre készülve, ami magába foglalta a szomszédos országokkal közös határkeresztező kapacitások növelését is, valamint a rakétatámadások jelentette fenyegetést csökkentendő biztonsági intézkedéseket vezettek be.

A geopolitikai feszültségek ellenére a moldovai ellátási helyzet megfelelő, de erősen függ a gázellátástól, és a Transznisztria régióban egyetlen közmű elérhetőségétől, emellett a rendszerirányító (Moldelectrica) kihívásokkal néz szembe a rendszer kiegyensúlyozása területén is. A lehetséges kockázatok mérséklése érdekében itt is számos intézkedést hoztak.

Az ENTSO-E, az Ukrenergo és a Moldelectrica már Ukrajna orosz megtámadása előtt szoros együttműködésben állt, de azóta ez példátlan szintekre emelkedett a jelentés szerint, a felek pedig tovább dolgoznak e rendszerek műszaki és intézményi szintű további integrációja érdekében.

Az ukrán és moldáv rendszerek működése függ más európai országok támogatásától, amelyek folyamatosan vizsgálják is ennek lehetőségeit különösen a legkritikusabb időszakokban. A két ország rendszerirányítói más európai TSO-kkal is együttműködnek, és energiarendszereik szükség esetén várhatóan rendelkezésre állnak majd az európai energiarendszer támogatására is.

A naperőművek, az olajembargó és egy gázválság bezavarhat

Magyarországon a Mavir ezen a télen nem valószínűsíti új rendszerterhelési csúcs születését, hacsak szélsőséges időjárási körülmények nem állnak elő. A hazai átviteli rendszerirányító arra számít, hogy idén télen az itthoni erőműparkban a tervezett karbantartási aktivitás alacsony lesz, és az ellátáshoz szinte folyamatosan szükséges importkapacitások is elérhetőek lesznek. A Mavir azt is kiemeli, hogy a közelmúltban az üzembiztonságot javító hálózatfejlesztések is megvalósultak a rendszerben.

A társaság ugyanakkor úgy értékeli, hogy

a növekvő naperőművi termelés az üzemi tervezési időszakokban és a valós idejű rendszerüzemeltetésben is nagyobb bizonytalanságot okozhat,

ami a téli időszakban magasabb szintű tartalékszükségletet okoz. A becsült tartalékszükséglet biztosítása érdekében így újabb, az informatikai és a fogyasztók kiegyenlítőenergia-piaci bevonását elősegítő fejlesztések bevezetése várható.

Továbbá, a tavalyi télre való felkészülés céljából a Mavir szinte mindegyik hazai gáztüzelésű erőmű esetében tesztelte az alternatív tüzelőanyagra (olajra) való átállási képességét és az erőművek kiegyenlítő képességére gyakorolt hatását, megállapítva, hogy a gázerőművek többsége képes olajat égetni alternatív tüzelőanyagként, ez azonban a kiegyenlítő kapacitás részleges csökkenését vonja maga után.

Összességében a magyar átviteli rendszerirányító értékelése szerint a hazai villamosenergia-rendszer várhatóan biztonságos lesz idén télen, de fontosnak tartja megjegyezni, hogy

az olajembargó és egy esetleges földgázválság előre nem látható hatásokkal járhat.

Az európai országok villamosenergia-átviteli rendszerirányítói a tél során is folyamatosan figyelemmel kísérik az úgynevezett megfelelőségi helyzet alakulását. Emellett az ENTSO-E-hez tartozó összes TSO szoros kapcsolatban és együttműködésben áll az Európai Bizottsággal és a villamosenergia-koordinációs csoporttal a 2023–2024-es téli kilátásokat illetően.

