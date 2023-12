Tavaly nyár óta nem történt olyan a magyar áramfogyasztással, mint most

17 hónap után novemberben véget ért a magyarországi áramfogyasztás visszaesése éves összevetésben, és ismét nőtt a bruttó felhasználás a villamosenergia-rendszerben tavaly novemberhez képest. Csak a rendszerváltás után esett hosszabban a felhasználás.

Mi áll az emelkedés mögött?

2023 utolsó őszi hónapjában 3951,4 gigawattóra (GWh) volt a hazai villamosenergia-rendszer bruttó felhasználása, amely

3,5%-kal magasabb az egy évvel korábbi értéknél.

Ezzel egyébként egy másik hosszú negatív sorozat is megszakadt, ugyanis 2022 szeptembere óta először novemberben lett magasabb a tényadat, mint a Mavir adott hónapra vonatkozó várakozása (3940,01 GWh).

A rendszerirányító Mavir által közölt adatok szerint a fordulatra a tavaly novemberihez hasonló havi átlaghőmérséklet mellett került sor (sorrendben 6,7, illetve 6,6 Celsius-fok), vagyis időjárási okokkal önmagában nem magyarázható.

A villamosenergia-felhasználás emelkedése feltételezhetően két fő tényezővel függ össze: a gazdasági recesszióból való kilábalással, ami a vállalkozások energiaigényének növekedésével járhatott; valamint azzal, hogy az elmúlt időszakban a földgázzal szemben egyre jobban teret nyerhettek az olyan, villamosenergia-alapú fűtési megoldások, mint a klímák és egyéb hőszivattyúk, ami az első igazi idei fűtési hónapban már érdemben felfelé húzhatta a kapcsolódó energiaigényt.

Felgyorsuló elektrifikáció

Az egyéb szegmensekben is tapasztalható elektrifikációs trendet a fűtés területén az energiaválság, az orosz-ukrán háború, illetve ezekkel összefüggően a földgázellátás kilátásainak bizonytalanabbá válása, és (az azóta normalizálódó) gázárak - a rezsicsökkentési rendszerben az áramárakét meghaladó mértékű - emelkedése alaposan felgyorsította az elmúlt két évben.

Az áramfogyasztás most véget ért csökkenése azonban már 2022 júniusában elkezdődött, tehát az azt megelőző hónapban, hogy a kormány bejelentette a rezsicsökkentési rendszer átalakítását. A földgázt piaci áron beszerző vállalkozásokra ugyanis ekkor már jó ideje jelentős teherként nehezedtek a 2021 tavasza-nyara óta emelkedő gázárak, ami több úton is a felhasználás csökkentése felé terelhette őket, ahogyan az infláció elszállása és a gazdasági kilátások romlása feltételezhetően a lakosságot is.

A felhasználás földgáz felől a villamos energia felé történő eltolódását igazolja az is, hogy a gázfelhasználás jóval nagyobb mértékben esett vissza, mint az áramfogyasztás.

Amint azt korábban megírtuk, az utóbbi hónapok statisztikái már csökkenő mértékű esést jeleztek a villamosenergia-felhasználásban, előre vetítve a mostani fordulatot: A 9,9%-os zuhanással a negatív sorozat mélypontját jelölő 2023 júniusa után júliusban 6,9, augusztusban 2,8, szeptemberben 2,7, októberben pedig 1,6%-kal mérséklődött a fogyasztás.

Azonban - ahogyan arra már szintén rámutattunk - a Mavir által közölt előzetes havi értékek nem tartalmazzák a háztartási méretű (hmke) naperőművek adatait. Mivel az utóbbi időszakban a hazai napelemes hmke-kapacitás az egy évvel korábbiakhoz képest is rendre jelentős növekedést mutatott, ezért ezt a hatást is figyelembe véve már az elmúlt hónapokban is jóval magasabb fogyasztási értékek adódtak volna, a csökkenés mértéke pedig szemmel láthatóan kisebb lett volna az előzetes adatok által jelzettnél. Sőt, az augusztus-októberi időszak fogyasztáscsökkenésének viszonylag kis mértékét és a hmke-állomány elmúlt 12 nónapban végbement bővülését figyelembe véve nem kizárt, hogy egy, a hmke-k adatait is figyelembe vevő statisztika már nyár végén a felhasználás növekedését mutatta volna. (A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) becsléssel szokta utólag meghatározni a háztartási napelemes rendszerek összesített havi termelését, majd a végleges éves villamosenergia-felhasználást.)

Perspektívába helyezve

A magunk mögött hagyott 17 hónapos negatív sorozat

a második leghosszabb a magyar villamosenergia-rendszer elmúlt évtizedeiben.

Hossza jócskán meghaladja a koronavírus-járvány 2020-as első hulláma alatti 6 hónapos és a 2008-2009-es válság alatti 14 hónapos szériáét, de nem közelíti meg 1991 márciusától 1993 februárjáig tartó sorozatét, amikor a szocialista gazdaság összeomlásának következtében a felhasználás egyhuzamban 24 hónapon át zuhant éves összevetésben.

Ami a felhasználás források szerinti alakulását illeti, a fogyasztás legnagyobb részét ezúttal is a Paksi Atomerőmű fedezte (32,7%), de a korábbi hónapokénál alacsonyabb termelése, valamint a napenergia-termelés szezonális okokkal magyarázható csökkenése következtében alaposan, az év eddigi legmagasabb értékére (32%) ugrott az import aránya. A gázerőművek súlya 18,3% volt az ellátásban, a szenes/lignites kapacitások (Mátrai Erőmű) 6,4%-kal, a naperőművek 4,8%-kal, a biomassza-erőművek 2,2%-kal, a szélerőművek pedig 1,9%-kal vették ki belőle a részüket, míg a fennmaradó hányadot hulladékégető, biogáz- és vízerőművi kapacitások adták.

Címlapkép forrása: Shutterstock