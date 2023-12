Így érdemes belevágni az új lakossági napelemes pályázatba

Minden szempontból pozitív lépésnek tartja az új, háztartási napelemes és tárolótelepítési pályázat elindítását Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. tulajdonos-ügyvezetője, így szerinte mindenképpen érdemes élnie vele annak, akinek van rá lehetősége. Ahhoz azonban, hogy valóban sikeres legyen a pályázat, célszerű a plusz szolgáltatásokra, valamint a további műszaki tartalomra is figyelmet fordítani a kivitelezők ajánlataiban.

Amint arról beszámoltunk, már elérhető az új lakossági napelemes és tárolótelepítési pályázat részletes tudnivalókat tartalmazó kiírása, melynek keretében akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető lesz háztartási napelemes rendszer és energiatároló telepítésére.

A Napenergia Plusz Program nevű, vissza nem térítendő támogatásként a beruházási költség legfeljebb 66%-át fedező pályázaton a lakossági előregisztráció 2024. január 15-től indul azoknak, akik az új bruttó elszámolási rendszerben kívánnak napelemet és energiatárolót is telepíteni. A kiírás a pályázók és a kivitelezők számára is kedvező változásokat tartalmaz az előző lakossági napelemes pályázathoz képest, de megkötések, kizáró tényezők is akadnak, melyekre érdemes odafigyelni.

A konstrukcióról és a pályázók számára követni ajánlott főbb szempontokról Székely Andrást, a hazai háztartási napelemes iparág egyik legjelentősebb szereplőjének számító Optimum Solar Home System Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét kérdeztük.

A szakértő minden szempontból pozitív lépésnek tartja a most megjelent pályázatot, melynek indokoltsága szerinte egyértelmű, mert továbbra is szükséges pénzügyi ösztönzők révén növelni a lakossági napelem-használatot, valamint a tudatos energiafogyasztást, ami új szabályokat is jelent: nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk, de az sem, hogy ezt a fogyasztást milyen forrásból fedezzük. Mindenre a választ a megújuló energia, azon belül is legtöbb felhasználó számára a napelem jelenti - fogalmazott.

Fontos, mérföldkőnek számító döntés, hogy ezúttal energiatároló beruházás is a támogatási koncepció része - húzta alá. Elmondása szerint

ez, túl azon, hogy az első ilyen program lesz Magyarországon, "tesztüzem” lesz nemcsak az ügyfeleknek, azaz a lakossági felhasználóknak, de rendszerirányítónak és a villamosenergia-szektor valamennyi szereplőjének is.

Fontos műszaki-technikai előrelépés lesz, hogy a saját magunk által megtermelt energiát el is tárolhatjuk és későbbi időpontban használjuk fel. Ezáltal talán a legnagyobb technikai változás az lesz, hogy nem automatikusan a hálózatra termelünk, hanem elsősorban magunknak.

Tehát összefoglalva, ez a jövő felé tett újabb pozitív lépés, amikor megkezdődik a hazai villamosenergia-rendszer „puha” decentralizációja azáltal, hogy országszerte kialakulnak olyan kis fogyasztói szigetek, amelyek nem viszik az energiát, nem is nagy mértékben hozzák, hanem részben tehermentesítik a rendszert azáltal, hogy a rossz idő (értsd: éjszaka vagy nagyon felhős) ellenére is függetlenednek a rendszertől. Ez a második generációs prosumer-ek, vagyis termelő-fogyasztók kialakulásának időszaka lesz.

Ettől a pályázati forrástól a lakossági napelemes piac újraindulását is várjuk, melyhez elegendő lehet a meghirdetett keretösszeg, de véleményünk szerint annak fenntartásához évente ugyanilyen mértékű támogatás kiírására lenne szükség - fogalmazott Székely András.

A szakember úgy véli, a támogatható műszaki tartalomra vonatkozó előírások módosulása nagyjából fedi egyrészt a kivitelezők szakmai meglátásait, másrészt az átlagos lakossági fogyasztók várható szükségletei szerinti szempontokat, tehát a pályázat által támogatott műszaki paraméterekkel egy nagyon jó, kedvező teljesítményű és hatékonyságú rendszert lehet kiépíteni. Nyilvánvalóan az egyes szolgáltatók ajánlatai közötti különbségek jelentik majd azt a szűk mezsgyét, ahol vizsgálható, hogy melyik éri meg jobban, illetve, hogy ki milyen mértékben tudja biztosítani a beruházás megvalósításához szükséges önerő mértékét.

Érdemes azonban ilyenkor a plusz szolgáltatásokat is megvizsgálni, hogy a konkrét rendszer mellett még mit kaphatunk az árban. Ezekben ugyanis nagy különbségek lehetnek. Ilyen fontos szolgáltatások: az ügyfelek előminősítése, a pályázat benyújtásának lebonyolítása, a helyszíni felmérés vagy a rendszer üzembe helyezését követő távfelügyeleti szolgáltatás kérdése is

- hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az Optimum Solar Home System Kft.-nél ezen szolgáltatások a most megjelent Napenergia Plusz Programban díjmentesen elérhetőek. A társaságnál igyekeztek úgy kialakítani a beruházásra vonatkozó ajánlataikat, hogy azok a piacon elérhető legjobb gyártók/márkák eszközeit tartalmazzák és az ügyfelek kedvező önerő mellett tudják megvalósítani rendszerüket.

Székely András ez esetben is azt javasolja, illetve szükségesnek tartja, hogy az ügyfelek a napelemes rendszerméret és a tárolókapacitás mellett a további műszaki tartalmakat is hasonlítsák össze az egyes kivitelezők ajánlataiban, úgymint a termék- és teljesítménygarancia a napelemeknél, vagy éppen az energiatároló várható élettartamát meghatározó ciklusszám és az arra vállalt garancia.

A kétféle fizetési verzió koncepciójáról úgy vélte, figyelembe véve egy energiatárólóval rendelkező napelemes rendszer beruházás piaci bekerülési költségeit és árait, a jelenleg meghirdetett fizetési konstrukció bármely esetben, bárki számára kedvező lehetőség, hiszen jelentős támogatás mellett valósítható meg. És nem lehet elégszer hangsúlyozni: most egy, a jövőt jelentő, azaz energiatárolóval rendelkező megújuló energia-alapú rendszer megvalósítására van esély. Akinek van lehetősége, mindenképpen érdemes élnie vele - emelte ki.

A pályázási folyamatról, illetve a 15+15 napos elbírálási időről a szakértő azt mondta, a határidő ugyan egyértelműen szűk a határidő, de egyáltalán nem lehetetlen teljesíteni. Mindenesetre ez mind a teljes körű szolgáltatást biztosító kivitelezők, mind pedig az ügyfelek esetében konkrétumokat kíván meg: gyorsan kell pontos döntéseket hozni, hogy valóban sikeres legyen a pályázat.

Székely András szerint már csak a szűk határidő miatt is, de ettől függetlenül is, csak azon kivitelező-szolgáltató cégek tudnak a pályázatban valóban részt venni, akik stabil finanszírozási hátterük és elért piaci nagyságuk miatt egyrészt túlélték az eddigi, kihívásokkal teli időszakot (pályázati pénzek csúszása, betáplálási stop, piaci kereslet bezuhanása), másrészt képesek arra, hogy ilyen szűk határidővel maximálisan kiszolgálják az ügyfeleket, és közben sokrétű, de az energiatároló miatt új típusú feladatokat is elvégezzenek.

Továbbra is hangsúlyozzuk, ahogy eddig is, hogy minden piaci szereplő számára, legyen szó milliárdos befektetőkről, napelemet tervező családokról vagy saját fogyasztás kiváltásán gondolkodó kkv-ről, a legfontosabb dolog a kiszámíthatóság: lássa mindenki, hogy mi a szabályozási irány, mikor mi fog történni, hogyan alakul a finanszírozási környezet stb.

- fejtette ki.

Bízunk abban, hogy a háztartási méretű naperőművek (HMKE-k) hazai szegmense visszatér az egyenletes növekedés pályájára, mert habár tény, hogy Magyarország még a megállapított határidő előtt teljesíti a napelem-kapacitással kapcsolatban tett vállalásait, az Európai Unió és a Magyar Kormány egyértelmű célkitűzése a megújuló energiára történő teljes átállás, a decentralizált zöldenergia termelés, a fosszilis energiahordozók csökkentése. Tehát azt gondoljuk, hogy a korábbi célszámok elérése után is bőven van HMKE méretű napelemes rendszerre igénye az országnak, mind az üzleti-, mind a lakossági szegmenst tekintve - fogalmazott Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. tulajdonos-ügyvezetője a 2024-es piaci kilátásokkal kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Getty Images