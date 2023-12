Újra tőzsdei cégbe fektet a Mol - Megtudtuk, hogy mi áll mögötte

December elején érkezett a bejelentés , hogy az Alteo év eleji felvásárlását követően a Waberer'sbe is beszáll a Mol, méghozzá 15 százalékos tulajdonrészt vásárolnak a logisztikai cégben. Az ügylet kapcsán Bacsa Györggyel, a Mol ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, aki többek között a vétel okáról és az ügylet körülményeiről beszélt, illetve azt is elmondta, hogy hogyan segítheti a szorosabb kapcsolat a Mol fenntarthatósági törekvéseit. Arról is kérdeztük az ügyvezetőt, hogy milyen lépéseket tesz és tervez a vállalat az energiahatékonyság és a kibocsátáscsökkentés terén, de a különadók problematikája és a jogszabályi környezet is terítéken volt.

Portfolio: Mi alapján hozták meg a döntést a Waberer’s 15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról, mi volt a motiváció és miért most jött el ennek az ideje?

Bacsa György: A társaság működését már régóta nyomon követjük, így azt is látjuk, hogy a hazai tőkepiac egyik legjobb menedzsmentje irányítja: világos stratégiájuk van, és megvan bennük a képesség ahhoz, hogy végre is hajtsák. Egyértelmű volt számunkra, hogy a korábbi együttműködésünket érdemes tovább erősíteni a mobilitási szolgáltatások, a komplex logisztikai szolgáltatások és a biztosítási termékek területén, de pénzügyi befektetőként is sok lehetőséget láttunk. Jelen pillanatban a kisebbségi részedés megszerzésére van lehetőségünk.

Hogyan indult az egyeztetés, ki keresett meg kit? A Mol, a Waberer’s vagy az Indotek kezdeményezett?

Az eladó talált meg minket a befektetési szolgáltatóján keresztül, de ez az együttműködés mindenki számára jó üzleti lehetőséget rejt, hiszen sok a közös pont és hosszú évekre nyúlik vissza a két cég kapcsolata.

Milyen árfolyamon történik a tranzakció? Piaci áron?

A konkrét árszint üzleti titok, de annyit elmondhatok, hogy természetesen a tőzsdén jegyzett társasági részesedések adásvételénél szokásos piaci árazási mechanizmus érvényesült.

Miért pont 15 százalékos részesedést vesz a Mol? Miért nem veszik meg az Indotek teljes csomagját? Tervezik, hogy később növelik a részesedésüket?

Jelen tranzakcióban a 15%-os csomag volt számunkra elérhető, amit megfelelő pénzügyi befektetői pozíciónak tartunk. A további – esetleges részesedésnöveléssel kapcsolatos - terveinkről egyelőre nem időszerű nyilatkozni.

Kisebbségi részvényesként milyen beleszólása lesz a Molnak a Waberer’s működésébe? Kapnak igazgatósági helyet?

A megvásárolt 15%-os részesedéssel a Waberer’s egyik nagybefektetőjévé váltunk, ami megfelelő alapot nyújt arra, hogy elmélyítsük az együttműködési lehetőségeket és a társaság pénzügyi eredményéből is részesülhessünk.

Természetesen célunk, hogy a társaságirányításban is legyen majd képviseletünk.

Milyen előnyöket hozhat ez a vállalatnak, és mit érzékel majd ebből a lakosság?

Bár hosszú évekre nyúlik vissza az együttműködésünk, vannak még kiaknázatlan lehetőségeink. Most jutottunk el arra a pontra, hogy szintet lépjünk, és még stabilabbá, illetve versenyképesebbé tegyük az üzemanyagellátást. Emellett elemezni fogjuk annak lehetőségét, hogy a saját ügyfélkörünk számára is elérhetővé tegyük a vállalat különböző pénzügyi szolgáltatásait és biztosításai termékeit, akár lojalitási programunk részeként. Ez egy klasszikus win-win helyzet mindkét fél számára, és ebből természetesen az ügyfelek is profitálhatnak komplexebb és magasabb minőségű szolgáltatások révén.

Miben változik az üzleti együttműködés a Waberers-el, milyen konkrét mobilitási, fenntarthatósági és energiahatékonysági tervek vannak?

Ahogy említettem, korábban is elég erős volt az együttműködésünk a logisztika és az üzemanyagellátás területén, de ezt most szeretnénk kiterjeszteni az alternatív üzemanyagokra is.

Egy olyan vállalat, mint a Waberer’s nagyon komoly segítségünkre lehet abban, hogy teszteljük a hidrogén mobilitási célú felhasználását, de ugyanez igaz a bioüzemanyagokra is.

Évek óta vizsgáljuk ezeket a területeket, de az áttöréshez nagyon sok szövetségesre lesz szükségünk.

Adnak majd egymásnak kedvezményt, vagy a jelenleginél nagyobb kedvezményt a Waberer’s-el, például a komplex logisztikai szolgáltatás vagy az üzemanyag és kenőanyag értékesítés területén?

Nincs olyan konkrétum a stratégiai partnerségi megállapodásban, ami a két cég üzleti viszonyrendszerébe kötelezően érvényesítendő kedvezményeket építene be. A Mol a hatályos jogszabályokkal és a tisztességes üzleti magatartásra vonatkozó belső előírásaival összhangban állapodhat meg kedvezményekről a partnereivel és ebben a Waberer’s-szel kötött stratégiai megállapodás sem fog változást jelenteni.

Mikor látszódhatnak meg a Mol eredményeiben a tulajdonrész-vásárlásból és a szorosabb együttműködésből adódó előnyök?

A tulajdonrész-vásárlásból származó előnyök közvetlenül a Waberer’s osztalékfizetésekor realizálódhatnak,

illetve a Waberer’s növekedésével párhuzamosan a részesedés piaci értékének növekedése által. Természetesen érdekeltek vagyunk abban, hogy a társaság stabil osztalékpolitikával rendelkezzen és legyen mögötte egy hiteles növekedési sztori. A stratégiai partnerség keretein belül elinduló projektek hosszabb távon, több éves horizonton hozhatnak eredményeket.

Alteo, majd Waberer’s - tervezik más hazai tőzsdei cégek felvásárlását, vagy részesedés szerzést is?

Egyelőre nincs további konkrét tervünk más hazai tőzsdei cégekkel kapcsolatban. Az olyan attraktív lehetőségeket keressük több üzleti szegmensben, amelyeket hozzá tudunk kapcsolni meglévő eszközeinkhez vagy piacainkhoz, és összhangban vannak a víziónkkal.

A tőzsdén jegyzett státusza egy céltársaságnak önmagában nem különleges döntési faktor számunkra.

Milyen egyéb, konkrét lépéseket tesz jelenleg és tervez a vállalat az energiahatékonyság és a kibocsátáscsökkentés terén?

Számos területen megkezdtük a transzformációt, gyakorlatilag minden üzletágban fel tudunk mutatni konkrét sikereket. A Downstream szegmensben zöldhidrogén projektet indítottunk, a szarvasi biogázüzem megvásárlásával egy új területre léptünk be, együttműködünk a fenntartható repülőgép üzemanyag forgalmazásban, az energiahatékonyságot pedig napi szintű feladatunknak tekintjük. Digitalizáljuk a kiskereskedelmi szegmenst, fejlesztjük car sharing és eletromos töltési szolgáltatásunkat, fókuszt helyezünk a termékportfolióban az újrahasznosítható anyagok használatára.

A kutatás-termelésben pedig újdonságnak számít, hogy elemezzük a bányaműveléshez kapcsolódó ipari vízből kinyerhető lítium hasznosítását.

Emellett aktívak vagyunk a megújuló energiatermelés piacán, és kiemelt célunk, hogy növeljük a zöld energia portfoliónk, hiszen ez nemcsak fenntarthatósági szempontból kulcskérdés. Minél több energiát termelünk saját forrásból, annál inkább csökkenteni tudjuk az importfüggőségeinket. Éppen ezért mérföldkőnek, sőt kitörési pontnak látom a hazai hulladékgazdálkodási üzletág felépítését és a MOHU elindítását. Nem nézzük tovább, hogy elföldeljék, az élő vizekbe öntsék vagy az út szélén hagyják a hulladékot, amiből az egész ipar számára értékes alapanyagot és energiát lehet teremteni.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb globális jelentése szerint az iparág vállalatainak a tőkekiadások 50 százalékát kellene tisztaenergia-projektekbe irányítani 2030-ig, ha tartani akarják magukat a Párizsi Klímaegyezményhez. Hogy áll ezzel a Mol, most mekkora az arány, és mi a trend az elkövetkező években?

Mindenekelőtt egy fontos szempontot szeretnék kiemelni. A fenntarthatósági transzformáció mellett az elmúlt másfél évben megtapasztalhattuk, különösen itt a kelet-közép-európai régióban, hogy rövid távon az ellátásbiztonságnál kevés fontosabb feladat van. Azt gondolom, hogy ebben mi jól teljesítettünk, rengeteg erőforrást allokáltunk a vezetékrendszerek és a termelőegységek karbantartására, de megfeszített munkával dolgoztunk azon is, hogy meg tudjunk felelni az Oroszországgal szembeni uniós szankcióknak. Számos alternatív kőolaj típust teszteltünk Pozsonyban, és a többszörösére emeltük a bedolgozási képességünket, hogy megőrizzük és megerősítsük a régió ellátásbiztonságát. A Slovnaft ugyanis nem csak a szlovák piacért felel: a Csehországban elfogyasztott üzemanyag egyötöde Pozsonyból érkezik, de az osztrák és a lengyel piac ellátásában is fontos szerepet tölt be. A kőolaj-diverzifikációhoz kapcsolódó feladatok már eddig is rengeteg pénzt és energiát emésztettek fel, és nem számíthattunk közösségi forrásokra sem. Ennek ellenére tettük a dolgunkat, és fokozatosan haladtunk a fenntarthatósági projektekkel is.

Érdemes figyelembe vinni azt is, hogy több fenntarthatósággal kapcsolatos technológia még nem eléggé kiforrott, bizonytalan az ipari méretben történő hasznosítása, piaci megtérülése nehezen tervezhető, és számos ország egyszerűen nem rendelkezik helyi forrással a technológia applikálásához szükséges nyersanyagokkal (pl. ritkaföldfémek). Arról nem is beszélve, hogy fővállalkozói és kivitelezői oldalról kétséges, hogy rendelkezésre áll-e annyi kapacitás, hogy tényleg hatékonyan el lehessen költeni a megcélzott összegeket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy abba lehet hagyni a transzformációt. Épp ellenkezőleg. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy zöld átmenet nélkül hosszú távon ellátásbiztonság sincs.

Éppen ezért lenne szükség egy olyan ösztönző jogszabályi környezetre, ami az ipari szereplőket is érdekeltté teszi az átalakulásban.

Összességében azt gondolom, hogy félrevezető és egyoldalú álláspont lenne kizárólag a „zöldnek” címkézett dollárok elköltése alapján megítélni egy energiacéget.

Terveznek aktívan részt venni a hazai geotermikus energiaforrások kiaknázásában, illetve mi a helyzet a szélenergiával?

A kutatás-termelés szegmens transzformációs projektjeiben zászlóshajó szerepet tölthet be a geotermikus energia,

amely természetes szinergia lehetőséget biztosít számunkra a szénhidrogén iparhoz kapcsolódóan. Elemezzük a lehetőségeinket Magyarországon és Horvátországban is. Ezen kívül megemlíteném, hogy megkezdtük a hazai lítiumkitermeléssel kapcsolatos próbaprojektünk előkészítését.

Mi garantálja a Mol hosszú távú eredményességét egy olyan környezetben, ahol a várakozások alapján (IEA) 2050-ig jelentősen bezuhanhatnak az olaj-és gázárak? Nagyobb hangsúly lesz az alacsony CO2-kibocsátású petrolkémián? Esetleg külön szegmenssé válhat a terület?

Számunkra egyáltalán nem újdonság az a becslés, amely szerint hosszú távon az olajtermékek kereslete csökkenni fog. A 2016-ban közzétett stratégiánk is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy fel kell készülni a tradicionális finomítás szerepének csökkenésére, és úgy kell új üzleteket és tevékenységeket felépítenünk, hogy közben az integrált működési modellünket is megtartjuk. Az elmúlt években ezt szisztematikusan elkezdtük megvalósítani:

a befejezéshez közelít a Mol csoport történelmének legnagyobb beruházása, a tiszaújvárosi poliol,

elindítottuk a hazai hulladékkezelési üzletágat, a MOHU-t, és számos lépést tettünk a fenntarthatóság irányába is.

Jelenleg milyen tényezők befolyásolják a Mol két fő üzletágának, az Upstreamnek és a Downstreamnek az eredményességét? Milyen energiaár-környezetre számít az elkövetkező években, hogyan alakulhatnak a finomítói marzsok?

Az Upstream szegmensben a két legfontosabb faktor a szénhidrogénárak illetve az elvonások alakulása. Az olaj- és a – regionális – gázárak jelentős mértékben normalizálódtak a 2022-es extrém árszintekről, ugyanakkor

középtávon nem számítunk arra, hogy a háború előtti árak tartósan visszatérnek.

Az extra bányajáradék szabályozás őszi módosítását kedvezőnek értékeljük, hiszen máskülönben több kulcsfontosságú projektünk ellehetetlenülne a jelenlegi környezetben.

A Downstream szegmensben a finomítói és petrolkémiai marginszintek a legjelentősebb tényezők a szegmens eredményességében. A finomítói marginok a 2022-es extrém szintekhez képest normalizálódtak, ugyanakkor több éves távlatban még mindig viszonylag magas szintekről beszélhetünk. A petrolkémiai margin ugyanakkor többéves mélypont közelében van már 2023 eleje óta. Emellett a Downstream szegmens eredményességét is jelentősen befolyásolják a kormányzati elvonások, így például a Brent-Ural adó és a széndioxid-kvóta adó. A változékony iparági és szabályozási környezetet tekintve nehéz konkrét előrejelzést adni a margin szintekre, ugyanakkor a finomítói marginokban általánosan további normalizációra lehet számítani a háború hatásaihoz és az ahhoz kapcsolódó szankciókhoz történő alkalmazkodás folytatódásának, valamint a várható makrogazdasági lassulás következményeként.

2023 első három negyedévében az EBITDA 50 százalékának megfelelő kormányzati elvonás történt a Molnál, ez régiós kitekintésben is jelentős. Mire számítanak, mikor enyhülhet ez a fajta nyomás a vállalaton?

Ezen elvonások mértéke nemcsak régiós viszonylatban kiemelkedő, hanem már európai szinten is, ezért is okoz nagyon komoly versenyhátrányt. Az olajipar messze nem csak egy adott ország határain belüli kérdés, hiszen összekapcsolt piacok vannak és a verseny is nemzetközi. Nekünk ilyen elvonások mellett is versenyképesnek kell maradnunk a piacainkon úgy, hogy más szereplőknél ez a faktor sokkal kevésbé jelentkezik.

Természetesen azt szeretnénk, hogy ha már rövid távon is kivezetésre kerülnének az extra elvonások, ugyanakkor

a regionális országok költségvetéseinek helyzete nem biztos, hogy a korai kivezetést lehetővé teszik.

Miért hátrányos mindez? Egyrészt egy egyébként drága külső finanszírozási környezetben forrást von el a beruházásoktól, torzítja a piacok természetes működési mechanizmusait, illetve hátráltatja a hosszútávú stratégiai tervezést egy egyébként is volatilis környezetben.

Ha az elmúlt években jellemzően kifizetett extra osztalékkal együtt nézzük, akkor a Molé az egyik legmagasabb osztalékhozammal kecsegtető részvény a magyar tőzsdén: mi várható az osztalékpolitikában, az idei év eredménye után mekkora extra osztalékra lehet számítani 2024-ben?

Meglehetősen volatilis a külső környezet, így korai lenne most erről konkrétumot mondani. A Mol igazgatósága – mérlegelve a cégcsoport pénzügyi mozgásterét, finanszírozási helyzetét és a külső környezetet – 2024 első hónapjaiban fog javaslatot tenni az osztalékfizetés mértékéről a közgyűlés felé.

Mindenképpen figyelembe kell majd venni a központi elvonások többmilliárd dolláros hatását, valamint a 2022-höz képest jelentősen csökkenő marginokat.

A hosszú távú történelmi értékeket tekintve kifejezetten nyomott árazáson forog a Mol részvénye. Önök szerint a mostani árfolyamszinteken mit áraznak a befektetők?

Erről elsősorban magukat a befektetőket kellene megkérdezni, számunkra árazási kérdésekben alapvetően a Molt követő részvényelemzők értékelései jelentenek információt. A lefelé mutató kockázatok között jellemzően az egyelőre bizonytalan iparági, geopolitikai, makrogazdasági környezetet említik, Mol-specifikus sajátosságként pedig az extra elvonások magas mértékét. Mindezek ellenére mi optimisták vagyunk a Mol csoport jövőjével kapcsolatban, van egy világos víziónk és képesek vagyunk arra, hogy új projekteket, beruházásokat valósítsunk meg. A stratégiánkat végre fogjuk hajtani, és folyamatosan keressük az attraktív üzleti lehetőségeket, legyenek azok inorganikus vagy zöldmezős projektek.

Címlapkép forrása: Nánási Pál, Mol