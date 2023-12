Alacsony hiányt Magyarországon? Ugyan minek?

Nem véletlenül provokatív a címben feltett kérdés. A 2023-as év költségvetési politikáját látva sokan gondolhatják úgy, hogy nincs is szükség Magyarországon alacsony államháztartási hiányra. Az idei deficittervet kétszer is megemelte a kormány, az egykor fontos célként hirdetett nullás költségvetés mára délibáb lett, mindezek ellenére az állam finanszírozásával nem volt gond, sőt, a piacok látszólag elviselték, hogy elsődlegesen nem fiskális politika szempontjai érvényesültek a kabinetben. Cikkünkben bemutatjuk, hogy miért lenne mégis fontos az egyensúlyi állami gazdálkodás, de ami még fontosabb: az ahhoz tartó út hiteles és következetes képviselete. Vagyis tömören: a helyzet költségvetési fegyelemért kiált, ami most nincs.

Nullás költségvetés: ugyan már! Minek írjunk a költségvetésről, amikor az már senkit sem érdekel, mert elveszítette jelentőségét? Ezt a kérdést is feltettem magamban, amikor előkerült, hogy az idei költségvetés ügyének márpedig a Portfolio által összeállított 10 legfontosabb 2023-as sztori közé kell kerülnie. Megint, 2022 után újra. És az valóban igaz, hogy a költségvetés már rég nem az a dokumentum, ami néhány évvel ezelőtt volt, és aminek szerintem lennie kellene. Teljesen megszűnt ugyanis horgonyként és iránytűként funkcionálni, amely optimális esetben egyszerre mutatná meg, hogy a kormány merre kormányozza gazdaságpolitikai intézkedéseivel a magyar gazdaságot, valamint leszúr ebben bizonyos cölöpöket, amelyekből nem enged (a hiánycél bizony ilyen lenne - de erről majd később). A 2023-as költségvetésre ez egyáltalán nem volt jellemző. a Vadregényes fiskális politika ezzel együtt is érdekes volt idén, mert sok mindent elárul a kormány prioritásairól. Mostani történetünk jobb megértése érdekében érdemes visszamenni 1,5 évet az időben: 2022 június 7. ugyanis a 2023-as büdzsé születésének időpontja, Varga Mihály pénzügyminiszter ugyanis ekkor nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek. Az eredeti hiánycél akkor még 3,5% volt a GDP arányában, de már júliusban nyilvánvaló volt, hogy ez a költségvetés teljesen elszakadt a valóságtól. Majd jött 2022 december legvége, amikor a kormány rendeleti (!) úton alkotott új 2023-as költségvetést, már 3,9%-os hiánycéllal. Év közben már korán kongatták a közgazdászok és mi is a Portfolio hasábjain, hogy ez a megemelt cél bizony irreális beavatkozás nélkül. Sajnos a várakozások beigazolódtak: a kormány kiigazításról nem döntött, viszont megemelte a hiánycélt, a GDP 5,2%-ára idén októberben. Mostanra pedig a 2023-as büdzsé kapcsán a legfontosabb kérdés a hiánycél elvétésének mértéke, vagyis, hogy 6, vagy felett lesz-e a hiány. Ez azt jelenti, hogy az eredeti célnak a duplája lesz a mínusz az államkasszában, valamint előállhat az a helyzet, hogy 2023-ban emelkedik a költségvetés hiánya 2022-höz képest, amire legutóbb 2020-ban volt példa a koronavírus-válság okozta fiskális kisiklás idején. (Valójában egy egyedi gázbeszerzés hatását kiszűrve az idei költségvetési gazdálkodás biztosan sokkal lazább volt, mint a tavalyi.) Vagyis ez alapján kimondhatjuk, hogy 2023-ban nemhogy folytatódott, de még súlyosbodott is a fiskális alkoholizmus magyarországon. Jól mutatja mekkorát fordult Magyarországgal a világ, ha felidézzük a 2019-es konvergenciaprogramot. Azért pont azt, mert az volt az első olyan hivatalos kormányzati dokumentum, amiben megjelenik a 2023-as év az előrejelzés horizontján. Ebből pedig kiderül: 4,5 évvel ezelőtt a kormány még azzal számolt, hogy idén már nullás költségvetést fog tudni produkálni. Márpedig alacsony hiányra szükség lenne A fenti, 2023-as költségvetéssel kapcsolatos gondolatmenetünk aggodalmaskodásnak tűnhet annak fényében, hogy az állam finanszírozásával nem volt gond idén, még úgy sem, hogy az év elején kifizetett a kormány 300 milliárd forintnál is magasabb összeget a Vodafone-üzletrész megvásárlásáért, és az uniós pénzek távolról sem úgy érkeztek a kasszába, ahogy azt a kormány eltervezte. Valóban nincs itt semmi látnivaló, és nincs is szükség a hiány csökkentésére és alacsony deficitre? A rövid válaszunk: dehogyisnem! Egyrészt a csökkenni képtelen deficitért nagy árat fizetünk. 2023-ban az államadósság kamatterheinek kiadása meg fogja haladni a 3300 milliárd forintot, de könnyen lehet, hogy a 3500 milliárd forintot is eléri. Összehasonlításképp: 2021-ben ez 1243 milliárd forint volt. Egy ilyen kamatteher egyszerűen kiszorítja a többi állami kiadást, megfojtja az aktuális büdzsét és eladósítja a későbbi éveket is.

Egy ilyen magas refinanszírozási igény több kockázattal is jár: több befektetőt kell megtalálni a magyar adósság finanszírozása érdekében, másrészt a magas finanszírozási igényt csak magasabb kamatfelárral lehet vonzóvá tenni, tovább növelve a kamatterheket. A kamatok elszállása pedig akár pénzügyi stabilitási, fenntarthatósági kockázatokat is felvethet.

Hosszabb távon lenne szükség elkötelezett hiánycsökkentésre, ugyanis csak az adna megfelelő tartalékot, amikor átmenetileg rosszabbul megy a gazdaságnak. Az anticiklikus fiskális politika lényege pont az lenne, hogy akkor tudja támogatni a gazdaságot, amikor az épp bajban van. Ám ha a költségvetés nem készül fel előre a rosszabb évekre, akkor muníció nélkül fog állni a válsághelyzetekben.

A rosszul vezetett költségvetési politika hatására nem csak a mozgástér szűkül be, hanem a hosszú távú költségvetési és eladósodási pálya is rosszabb helyzetbe csúszik. Ezt láttuk a Covid-járvány idején: a 2019-ben látott 65,3%-ról 79,3%-ra ugrott fel a GDP-arányos adósságráta, évtizedes adósságcsökkentést zúzott porrá egyetlen válság. És a sokkhatást még mindig nem sikerült kiheverni, ez év végére is csak 73%-ra csökkenhet az adósság. Ha nyugodtabb időszakban fegyelmezettebb lett volna a gazdálkodás, akkor alacsonyabb hiány- és adósságszintről kellett volna megindítani a válságkezelést, és most egészen máshogy állnánk. Ugyanez igaz a következő években érkező válságokra is.

A legfontosabb előnye a fegyelmezett költségvetésnek azonban még a fentieknél is fontosabb. A legnagyobb probléma, hogy egy kis nyitott gazdaság nem tudhatja, hogy mikor büntetik meg a rossz gazdaságpolitikájáért. Akár évekig meg lehet úszni következmények nélkül, ezért a gazdaságpolitikus hajlamos is azt hinni, hogy nem lesz baj addig, amíg „majd valamikor" visszaveszünk a költekezési mániából. Ám amikor kiderül, hogy eljött az idő, már késő. Kellemetlen emlékként élhet még sokakban a 2008-as válság: akkor Magyarország a 2006-ig tartó felelőtlen fiskális politika eredményeképpen csapódott a falnak. Egy már sokkal jobb költségvetési pozíció is kevés volt, hogy a nemzetközi környezet hirtelen változása nyomán ne bűnhődjünk meg súlyosan az elkövetett hibákért. Márpedig most nagyon nem állunk jól saját peer groupunkhoz képest. A feltörekvő országok között az államadósságunk még mindig magas szinten van és ehhez társul most hozzá, hogy az Európai Bizottság őszi előrejelzése szerint egyedül Romániában várható a magyarnál magasabb deficit (a Bizottság 5,8%-os magyar hiányt vár), a magyar érték holtversenyben a második legrosszabb lehet idén Lengyelországgal. Vagyis bármilyen esetleges negatív külső sokk esetén az elsők között fogják még mindig elővenni Magyarországot a befektetők, mint gyenge láncszem. A kisebb államadóssághoz párosuló kisebb hiány egyszerűen biztonsági okokat is szolgálna. TOP10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül. Nem néhány tized százalékponton fanyalgunk, vagyis azon, hogy idén a deficit a GDP 5,2%-a lesz-e vagy 5,5%. Az a fő gond és ebből fakadó kockázat, hogy az ország nem képes tartani a költségvetés céljait, ezáltal a gazdaságpolitika egyik legfontosabb lába hiteltelenné válik. Azt látni egyelőre, hogy ez a kedvezőtlen trend a fiskális politikában belső tényezők okán nehezen fog megfordulni. Nem látható a fegyelem erősítése és az eszközök sem, amivel erősebb kontrollt gyakorolna a költségvetésért felelős Pénzügyminisztérium. Az újonnan felállt Költségvetési Munkacsoportot nem lehet annak tekinteni, a Költségvetési Tanács új elnöke pedig még csak most foglalja el hivatalát. Úgy tűnik, hogy ezúttal is a külső nyomás lehet az, ami az alacsony hiány felé viheti a kormány politikáját, a Stabilitási és Növekedési Egyezmény most létrejött reformja legalábbis erre enged következtetni. A túlzottdeficit-eljárás lehet az egyetlen olyan tényező, ami a fiskális politikát korlátozhatja és megakadályozhatja a kormányt abban, hogy elcsábuljon amikor a költségvetési hiánycél tartásáról van szó, vagy a váratlanul kialakuló költségvetési mozgástér kihasználásáról. Kapcsolódó cikkünk 2023. 12. 22. Eljárás indul nyáron Magyarország ellen a nagy brüsszeli alku után A fiskális politika idei mozgása alapján megállapítható, hogy a kormányon belül az egyensúlyi gazdálkodásra való törekvés nem prioritás. Nagy kérdés, hogy az uniós szabályok ezt megváltoztatják-e. Címlapkép forrása: Getty Images