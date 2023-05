Vakon épít mocsárra várat a kormány

Az előzetes közlésnek megfelelően Varga Mihály pénzügyminiszter kedden hivatalosan is beterjesztette a parlamentnek a 2024-es költségvetést. Vagyis a kormány minden kockázat, valamint a 2023-as büdzsé elcsúszása ellenére ezúttal is bevállalta a korai költségvetés-alkotást, annak minden hátrányával. A hab a tortán, hogy a jelenlegi változatában még törvénysértő is a törvényjavaslat: nem számol a jegybanki veszteségtérítés kiadásával, és ebből kifolyólag azt is mondhatjuk akár, hogy csak azt a látszatot kelti, hogy ez egy kész költségvetés. Gyorsértékelésünkben összefoglaljuk a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, részletes elemzéssel hamarosan jövünk.

Nem tért le a rizikós útról a kormány

A mai benyújtás (Varga Mihály sajtótájékoztatójáról itt írtunk) tehát azt jelenti, hogy a kormány kitart a rizikós út mellett, mármint a költségvetés korai elfogadása a 2024-es büdzsé esetében is megmaradt. Mindezt annak ellenére teszi, hogy az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a legfőbb érv a korai költségvetés mellett - stabilitás, kiszámíthatóság, tervezhetőség - már nem áll meg. Ennek állatorvosi lova talán épp a 2023-as költségvetés, melyet először a parlament tavaly nyáron fogadott el, majd végső formáját idén (!) márciusban nyerte el, miközben tavaly decemberben rohamléptekben a kormány rendeleti úton módosította azt.

Mindezek mellett - az Európai Bizottság számításai nyomán - már azt is tudjuk, hogy a kormány milyen kockázatokat és költséget vállal fel azzal, hogy nem az év végén terjeszti be a költségvetést (fél évvel több tényadat birtokában). Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a korai költségvetés gyakorlatának életbe lépése után mennyivel magasabb volt az előrejelzési hiba a tervezetekben.

A költségvetés tervezési hibái 2010 óta (a hivatalos pénzforgalmi kiadás és az előirányzott kiadás eltérése a GDP arányában)

A korai költségvetés eddigi tapasztalatai Költségvetési év Benyújtás időpontja Parlamenti zárószavazás Eltelt napok 2013 2012. június 15. 2012. december 11. 189 2014 2013. szeptember 30. 2013. december 17. 103 2015 2014. október 30. 2014. december 15. 46 2016 2015. május 13. 2015. június 23. 41 2017 2016. április 26. 2016. június 13. 48 2018 2017. május 2. 2017. június 15. 44 2019 2018. június 13. 2018. július 20. 37 2020 2019. június 4. 2019. július 12. 38 2021 2020. május 26. 2020. július 3. 38 2022 2021. május 4. 2021. június 15. 42 2023* 2022. június 7. 2022. július 19. 42 2024 2023. május 30. 2023. július 7. 38 Forrás: Portfolio; * a 2023-as költségvetés végső parlamenti változatát 2023. március 31-én nyerte el

Az a bizonyos kincstári optimizmus

Már-már az is szokványos, hogy a költségvetés alapjául szolgáló legfontosabb makrogazdasági paraméter esetében is meglehetősen optimista a Pénzügyminisztérium. Jövőre ugyanis 4%-os GDP-növekedést prognosztizál, miközben a Portfolio által megkérdezett elemzők legutóbbi konszenzusa 3,3% volt. Ha pedig a vártnál gyengébben muzsikál majd a gazdaság (és ennek a jövő évi tervezésnek az idei alapjai is gyengébb lábakon áll, mert az idei 1,5%-os kormányzati növekedési előrejelzés is optimista), az lecsapódik a költségvetés bevételi oldalán, ahogyan történik az idén.

A Költségvetési Tanács múlt héten megjelent véleményében szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzetközi szervezetek és hazai műhelyek 2024-re vonatkozó prognózisai a bruttó állóeszköz-felhalmozás és az export dinamikája tekintetében jeleznek előre a kormányzati prognózishoz képest lényegesen kisebb értéket.

A hiánycél csak úgy teljesül, hogy fennmaradnak az extraprofitadók

Az előzetes várakozásainknak megfelelően a kormány nem teljesítette sem az Európai Bizottságnak tett ígéretét, sem pedig az érintett szektoroknak tavaly nyáron tett vállalását, és nem vezeti ki teljes mértékben az eredetileg két évre szóló extraprofitadókat, hanem csak bizonyos esetekben csökkenti azokat.

A 2024-es adócsomag jövő héten érkezik, egyelőre azt tudjuk, hogy a bankok, a gyógyszergyártók és az energetikai szektor extraprofitadója feleződik meg. Várhatóan szinten marad a biztosítók, a légitársaságok és a kiskereskedelmi cégek adóterhelése.

Törvényt sért a kormány - Kihagyott százmilliárdos kiadási tétel

A keddi sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a költségvetés elfogadásával kapcsolatos sietségnek konkrét ára is van, több száz milliárd forintnyi kiadás nem került be a tervezetbe, a jegybanki veszteségtérítés soron. A pénzügyminiszter úgy érvelt a korai költségvetés mellett, hogy háborús időszakban nem lehet várni, hogy bekövetkeznek-e a veszélyek, ezért olyan büdzsével terveztek, amely számol az előre nem látható veszélyekkel. Ennek viszont ellentmond, hogy a jegybanki veszteségtérítés nem egy előre nem látható negatív kockázat, hanem egy jól körülhatárolható kiadási tétel. Ha a kormány nem rohanna annyira a költségvetés benyújtásával, akkor erre vonatkozóan is pontosabb adatokkal rendelkezne. Most ugyanis ezt a tételt (becslések szerint mintegy 200 milliárd forintos kiadást) nem tartalmazza a büdzsé, azt majd a parlamenti folyamatokra bízza a tárca, vagyis

gyakorlatilag egy nem kész költségvetést nyújtott be a kormány a parlamentnek.

Ezt a vélekedést erősíti meg a Költségvetési Tanács múlt héten megjelent véleménye is, melyben azt a tájékoztatást osztja meg a nyilvánossággal, amit a PM-től kapott. Bizonyos intézkedések kidolgozása még folyamatban van. A törvényjavaslatban a kormány ehhez még annyit fűz hozzá, hogy "a kormány minden olyan intézkedést, jogszabály-módosítást időben meghoz, illetve törvényi szabályozás esetén benyújt az Országgyűlés részére, ami megalapozza a kiadási és bevételi előirányzatokat. Ezek az intézkedések tehát az adott jogszabályok, vagy egyéb intézkedések tartalmának ismertetésénél, indokolásánál válnak a nyilvánosság számára ismertté. A Tanács számára bemutatott intézkedések teljes körének nyilvánossá tétele idő előtti lenne, veszélyeztetné az abban foglalt joghatás megfelelő kiváltását".

Érdekes lesz látni, hogy ezt a kihívást hogyan kezeli majd a kormány. Varga Mihály azt nyilatkozta, hogy a kormány a parlament döntését tekinti majd erre vonatkozóan irányadónak. Ez jelentheti azt, hogy a költségvetéshez benyújtott kormánypárti módosító javaslatokkal kezeli majd a kormány és a kormánypártok, hogy ezt a kiadási tételt is szerepeltessék a büdzsében. A legnagyobb kérdés viszont itt az lesz, hogy mekkora kiadási tételnek kell helyet találni és hogy ezt hogyan ellentételezi a kormány. Nem kizárt, hogy egy összegző módosító javaslatba rejtett módosításba bújtatja el a megoldást, úgy megoldva a helyzetet, hogy valamely bevételi tételt papíron feljebb húzza a Pénzügyminisztérium (jellemzően az áfa-bevételi előirányzattal szokták ezt tenni), vagy jön egy váratlan adóemelés, elsősorban a különadók tekintetében. Azt sem lehet kizárni, hogy valamilyen jogi technikával oldja meg ezt a csapdahelyzetet, hogy ne terhelje túl a jövő évi költségvetést a kormány. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a költségvetési transzparencia érdekében egy ilyen kiadási tétel mögötti számításoknak nyilvánosnak kellene lenniük, és a kormánynak illene bemutatnia egy hatástanulmányban, hogy a jegybanki veszteségtérítéssel kapcsolatos kiadási tétel hogyan jött ki.

Azok a bizonyos aknák

A korai költségvetésből, a túltervezett GDP-növekedésből fakadó kockázatokon túl, valamint a jegybanki veszteségtérítés "kimaradt" kiadási tétele mellett más, jól azonosítható kockázatokat is találunk.

Egyrészt bizonytalan az idei költségvetés teljesülése. A legutóbbi havi büdzséfolyamatok abba az irányba mutatnak, hogy még az idén márciusban módosított tervek, és így a 3,9%-os GDP-arányos teljesülése is kétséges. A bevételek oldalán az áfabevételek év elejei túltervezése okoz idén gondot, és a vártnál rosszabb bázisfolyamatok a jövő évi költségvetés alapjait is meggyengítik. De ugyanígy a vártnál magasabb idei kamatkiadások is jelzésértékűek a 2024-es évre nézve.

A Költségvetési Tanács arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetési intézmények működési kiadásainak infláció alatti tervezése veszélyezteti a szolgáltatások minőségét és fenntarthatóságát. Vagyis nincs meg a fedezet a normál működésre, működtetésre sok esetben, egy implicit kockázatot cipel magával a kormány jövőre.

A 2,9%-os hiánycéllal kicentizte a kormány a jövő évi költségvetést. A KT is rámutatott ugyanis arra, hogy ezzel csak 51 milliárd forintos mozgásteret hagyott magának a 3%-os hiányszint alatt, amelyet árgus szemekkel fog már figyelni jövőre az Európai Bizottság.

Uniós források: az uniós programok kiadásaira 3605 milliárd forintot tervezett be a kormány, és erre közel 2500 milliárd forintos bevételt vár Brüsszelből a kormány. Az elhúzódó tárgyalások miatt érdemes kiemelni, hogy a pénzek kifizetését és azok időben történő beérkezését övezik kockázatok, amelyek ha élesednek, akkor ronthatják a pénzforgalmi egyenleget.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a nem túl magabiztos lábakon álló 2023-as költségvetés (gyenge bázis) és a korai elfogadás (nem belátható veszélyek) miatt olyan, mintha egy sártengerre akarna szinte vakon várat építeni a kormány.

Honnan lesz pénze a költségvetésnek?

A parlament.hu oldalára felkerült tervezethez képest bővebb információ kiolvasható a Költségvetési Tanács múlt héten megjelent véleményéből. A KT számaiból ugyanis azt is ki lehetett olvasni, hogy a kormány jövő évi főbb bevételi várakozásai hogyan viszonyulnak az idei várható teljesítéshez.

A 2024-es költségvetés főbb bevételeinek alakulása 2024 előirányzat 2023 várható változás (mrd Ft) változás (%) Gazdálkodó szervezetek befizetései 3772,9 na na na Társasági adó 1153,3 1004,87 148,43 14,8% Pénzügyi szervezetek befizetései 253,4 358 -104,6 -29,2% bankok extraprofitadója 132 132 -132 -50,0% KATA 77,8 na na na Kiva 227,6 183,6 44 24,0% Közműadó 41,4 53,4 -12 -22,5% Ökoadó 5,3 5,3 - - Bányajáradék 192 334 -142 -42,5% Játékadó 52,7 46,9 5,8 12,4% Egyéb központosított bevételek 145,5 155,4 -9,9 -6,4% Útdíjbevételek 549 410,6 138,4 33,7% Energia ágazat befizetései 513,6 716,1 -202,5 -28,3% Cégautóadó 80,8 78,83 1,97 2,5% Kiskereskedelmi adó 249,7 205,2 44,5 21,7% Gyógyszergyártói adó 32 122,5 -90,5 -73,9% Rehabilitációs hozzájárulás 173,8 157,9 15,9 10,1% Fogyasztást terhelő adók 11041,3 10185,7 855,6 8,4% Áfa bevételek 8574 7986 588 7,4% Jövedéki adó 1677,7 1464,9 212,8 14,5% Regisztrációs adó 17,7 16,7 1 6,0% Távközlési adó 95,6 96,4 -0,8 -0,8% Pénzügyi tranzakciós illeték 348,3 332,4 15,9 4,8% Biztosítási adó 234,2 219,4 14,8 6,7% Légitársaságok hozzájárulása 39,3 34,7412 4,5588 11,6% Turizmusfejlesztési hozzájárulás 54,5 36,6 17,9 48,9% Lakossági befizetések 4857,2 4434,7 422,5 9,5% Szja bevételek 4475,8 4060,5 415,3 10,2% Lakossági illetékek 280,1 273,7 6,4 2,3% Gépjárműadó 101,2 100,4 0,8 0,8% Szocho és járulékok 7968,9 7237,1 731,8 10,1% Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 204,2 157,4505875 46,8 29,7% Forrás: Költségvetési Tanács, Portfolio

Gyorsértékelésünkben a jövő évi büdzsé legérdekesebb pontjait és legnagyobb kockázatait mutattuk be, részletes elemzéssel újabb cikkeinkben hamarosan jövünk.

