Földi poklok és növekedési katasztrófák 2023-ban

Polgárháborús térségek, válságról válságra bukdácsoló gazdaságok, és fejlett EU-tagok is felfértek az év legnagyobb gazdasági visszaeséseit produkáló országok listájára.

A Portfolio minden decemberben áttekinti, hogy mely országok voltak az adott év növekedési bajnokai és nagy vesztesei. A koronavírus-válság előtti időszakban a legnagyobb vesztesek jellemzően polgárháborúk, társadalmi krízisek, természeti katasztrófák sújtotta országok voltak, amelyek éppen ezért gyakran kerültek év közben is az érdeklődés középpontjába.

A koronavírus-járvánnyal a mezőny jóval színesebbé vált. Bár a humanitárius katasztrófával felérő gazdasági kudarcok nem tűntek el a listáról, megjelentek rajta azok az "ismeretlen" országok is, amelyeket a koronavírus-válság elhúzódóan érintett. Idén újra egyneműbbé vált a sor, két érdekesség azonban így is akad. Az egyik, hogy összességében a legrosszabbul teljesítő gazdaságok visszaesése kisebb volt, mint a pandémia és az energiaválság éveiben. A másik, hogy - részben épp emiatt - két fejlett európai ország is a listára került, amire az elmúlt években sosem volt példa.

Listánkat ezúttal is az IMF országonkénti GDP-növekedési előrejelzéseiből állítottuk össze.

10. Kuvait: 0,6 százalékos GDP-visszaesés

Recesszióval búcsúztatta idős emírjét az Öböl-ország. Kuvait az olajkitermelés visszaesésének köszönheti a gazdasági zsugorodást, de e szempontból a kilátásai egyáltalán nem rosszak. Tartalékai bőségesek, és épp az idén jelentett be egy nagy fejlesztési tervet, amivel négy év alatt a jelenlegi napi 2,7 millió hordóról 3,15 millióra növelné a kitermelését. Vagyis különösebben nem kell félteni az országot, különösen úgy, hogy a tavalyi 9%-os növekedéshez képest ez csak egy szerény korrekció.

9. Svédország: -0,7%

Svédország talán a legnagyobb meglepetés a listán. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, sűrű a mezőny: a néhány tized százalékos visszaeséssel akár ki is lehet kerülni a top10-ből, ha végül az előrejelzéshez képest akár csak minimálisan jobban sikerül az év (vagy másoknak kicsit rosszabbul). A svéd gazdaságot egy ingatlanpiaci válság nyomasztja elsősorban, amit a túlzott eladósodottság és a kamatok emelkedése generál. Emellett az infláció béreket apasztó hatása is erősen hatott az országban.

8. Puerto Rico: -0,7%

Az Egyesült Államok társult állama nem tudja megcsinálni a sikersztoriját. Az adóparadicsomként inkább csak üres cégeket, mint valós gazdasági tevékenységeket vonzó Puerto Rico a tagállamiság gondolatával is évek óta kacérkodik - igaz, akkor meg az adóelőnye veszne el. Az országot gyakran sújtják természeti katasztrófák, a turizmusnak való kitettsége miatt a koronavírus-járvány is kiemelten érintette. Népessége csökken és öregszik, ami a növekedési kilátásokat hosszabb távon is borússá teszi. Nem csoda, hogy az idén egy rendezett csődeseményt is bekönyvelhetünk neki.

7. Brunei: -0,8%

A világ egyik leggazdagabb és egyben legellentmondásosabb országa az elmúlt 16 évéből kilencet recesszióban töltött. Hiába ül bőséges olaj- és gázkészleteken, az idén a kitermelése csökkent - ezt az IMF az elhalasztott karbantartási munkák számlájára írja. 2024-től viszont már mindenki növekedést vár Bruneitől.

6. Haiti: -1,5%

Haiti az első igazán szegény ország a listán, a szigetország csak néhány afrikai és óceániai országot előz meg az egy főre jutó GDP rangsorában. Ráadásul fejlettségben alig-alig tud előrelépni, sőt, az idei az ötödik egymást követő éve, amikor recessziót jegyezhet fel. A többszörösen katasztrófa sújtotta szigetországban 2021-ben, Jovenel Moise elnök meggyilkolása után szabadult el végleg a pokol. Haitinek azóta is csak ügyvivő kormányfője és elnöke van, a parlament nem működik és a legfelsőbb bíróság is képtelen ellátni a feladatát, mert törvényhozás hiányában nem tudják kinevezni a bírókat. A belpolitikai káosz kialakulása óta a kormány fokozatosan veszíti el az ellenőrzést az ország mind nagyobb része felett, az irányítást pedig fegyveres bandák vették át, és elharapódzott a törvénytelenség és az erőszak.

