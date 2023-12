Visszatér az alacsony infláció és a magas növekedés Magyarországon? A közgazdászok szerint ne vegyük olyan biztosra

A várakozások szerint jövőre sokkal jobb lesz a gazdasági helyzet Magyarországon, de a jövőt sok bizonytalanság és kockázat övezi: arra voltunk kíváncsiak, melyek a legfőbb kockázatok, makroelemzőket kérdeztünk erről. A közgazdászok azonban figyelmeztetnek, hogy az infláció magas szinten ragadásának nagy a veszélye, akárcsak annak, hogy a reálgazdasági teljesítmény is csalódást okoz jövőre. Emellett kívülről is érhetik sokkok a magyar gazdaságot.

Mozgalmas év van mögöttünk, 2023-ban számos esemény történt a globális és hazai gazdaságban. Az infláció csökkenésnek indult idehaza és külföldön is, a jegybankok erre válaszul kamatcsökkentésekbe kezdtek. A növekedés Európában az infláció elleni harc áldozatává vált, Magyarországon volt az egyik legrosszabb a gazdasági helyzet a kontinensen. Az európai gazdaság év végére sem állt talpra, miközben az infláció még mindig a jegybanki cél felett jár, az Egyesült Államokban pedig még a gazdaság lassulása is kérdéses, mint ahogy az is, hogy a vártnál magasabb amerikai növekedés milyen hatással lesz az inflációra.

Ilyen gazdasági képünk van az idei évről. De mik a pozitív és negatív kockázatok? – erről kérdeztük az elemzőket. A pozitív kockázatokról itt írtunk, de mi az ami a rossz irányba siklathatja ki a gazdaságot? Az elemzők által legfontosabbnak vélt negatív kockázatokat ismertetjük ebben a cikkben. Akik válaszoltak:

Nyeste Orsolya , az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője;

, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője; Becsey Zsolt ; az UniCredit Bank vezető közgazdásza;

; az UniCredit Bank vezető közgazdásza; Trippon Mariann , a CIB Bank vezető elemzője;

, a CIB Bank vezető elemzője; Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Magasan ragadhat a hazai infláció

A magasan ragadó magyar infláció veszélyére figyelmeztet Trippon Mariann. „A jövő évi inflációs pályát komoly bizonytalanságok övezik, felfelé mutató kockázatot jelent a kereslet élénkülése, a feszes munkaerőpiac, az esetlegesen gyengébb forintárfolyam, és nem zárhatunk ki külső sokkokat sem (például energiaárak oldaláról)” – írta válaszában. A vártnál magasabb infláció esetén az MNB is kevesebb kamatvágást hajthat végre.

Ezzel kapcsolatban szerinte további bizonytalanságot jelent a kormány és az MNB eltérő álláspontja az inflációval és a növekedéssel kapcsolatban, potenciális konfliktusok piaci volatilitást okozhatnak. Trippon zárójelben megemlíti, hogy jövő év második felében már fókuszba kerülhet egyébként a jegybankelnök mandátumának lejárta, ami spekulációkat indíthat az új vezetés által képviselt monetáris politikai irányzattal kapcsolatban, szintén erősítve a volatilitást.

„Ha bármilyen ok miatt (például költség- és/vagy adósokkok, forintgyengülés, túlzott keresleti nyomás, nem horgonyozott inflációs várakozások) a második félévben a most gondoltnál intenzívebbé válnak az átárazások, és nagyobb mértékben nőnek a havi indexek,

akkor ősszel az infláció könnyen visszagyorsulhat 7-7,5%-os tartományba

– írta Nyeste Orsolya. Az Erste közgazdásza emlékeztet, hogy 2023 második felében felgyorsult a dezinfláció, s akár 6% alatti éves inflációs adattal is befejezhetjük az idei évet. Jövőre az első negyedévben még tart a bázishatás támogató szerepe, így tovább csökken majd az éves index, a második negyedévtől azonban jórészt technikai okoknak köszönhetően várhatóan visszafordul az infláció 5% fölé. A fent ismertetett kockázat is ekkor erősödhet fel, és egy ilyen forgatókönyv veszélye könnyen megakaszthatja monetáris enyhítés várt pályáját, illetve újabb kamatemeléseket is hozhat – írta.

A Magas infláció visszatértét Becsey Zsolt is megemlítette, amelyet lekövetnének a kamatok is. "Lényegében a 2022-es év megismétlésére akkor van leginkább esély, ha a világpiaci nyersanyag- és élelmiszerárak gyors ütemben elindulnak felfelé, ami itthon a vállalatok és a lakosság árelfogadó magatartásával találkozhat" – írta az UniCredit elemzője.

A gazdaság gyengébben teljesíthet a vártnál

Az ING Bank alapforgatókönyve szerint jövőre lassan és fokozatosan áll helyre a fogyasztás, de 2024-ben még nem térünk vissza a 2022-es szintre. Ám a fogyasztást komoly negatív kockázatok övezik Virovácz Péter szerint. Emlékeztet, hogy hiába emelkednek a reálbérek több hónapon át, a háztartások fogyasztói bizalma továbbra sem tud elmozdulni a tízéves mélypontról.

Túl nagy ütést szenvedtek el az inflációs sokktól, amiből a várakozások ellenére sem tudnak felállni.

– írta, majd hozzátette: „Ebből kifolyólag a 2024-es év egyik fontos növekedési motorja – mely a fogyasztás lehet – nem tud érdemben megindulni, ezzel elmarad a várt fogyasztási impulzus, jelentősen fékezve a gazdaság teljesítményét.”

A beruházások terén is kockázatokat lát a közgazdász. Alapforgatókönyvük szerint jövőre a beruházási aktivitás fokozatos helyreállásának lehetünk tanúi, mind a kormányzati, mind a magánberuházások tekintetében, ám a negatív szcenárió szerint (a hiánycél tartása érdekében és a leminősítési fenyegettség miatt) a kormányzat erőteljes kiigazító intézkedések mellett dönthet, így ismételten számos beruházási projekt kerülhet vagy maradhat a vártnál is hosszabb ideig befagyasztott státuszban. Virovácz szerint az elmaradó infrastrukturális beruházások és célzott gazdaságtámogató intézkedések pedig

nemcsak a jövő évi növekedést mérsékelhetik, de a közép- és hosszú távú növekedési pályára is negatív hatással bírhatnak,

hiszen az elmaradó beruházások fékezik a tőkefelhalmozást, és ezen keresztül a gazdaság potenciális növekedése is a korábban vártnál alacsonyabb pályára kerülhet.

Kockázatokat lát a növekedéssel kapcsolatban Trippon Mariann is. A CIB elemzője szerint bár a kilábalás megindult, ennek mértéke azonban kérdéses. „Fő bizonytalanság a lakossági fogyasztás. Alapesetben, a stabil munkaerőpiac, a reálkeresetek ismételt emelkedése, a finanszírozási költségek csökkenése a fogyasztás fokozatos élénkülését hozza magával. Negatív forgatókönyv esetén azonban a fogyasztás nyomott marad, a kilábalás később indul be, az alacsony fogyasztói bizalom a szektort érő komoly sokkok után lassabban erősödik, a szektor megtakarít és nem fogyaszt” – írta. Szerinte ez többek közt vártnál alacsonyabb GDP növekedést, kisebb adóbevételeket, vártnál rosszabb költségvetési egyensúlyt, negatív piaci, hitelminősítői reakciókat, gyengülő árfolyamot, emelkedő kockázati felárat okoz.

Külföldről is jöhetnek a bajok

A külső kockázatok között Trippon a globális defláció elakadását említi: megeshet, hogy az infláció nem csökken a várt mértékben, vagy a dezinflációs trend megtorpan, esetleg visszafordul (például kínálat oldali sokk eredményeképpen).

Ennek nyomán a jegybankok tovább tartják magasan kamataikat, a jelenleg árazott optimista kamatcsökkentési várakozások kiárazódnak

– írja. Elmondása szerint a hosszabb ideig magasabban ragadó kamatoknak negatív növekedési hatása lehet, magasabbak lehetnek a fejlett hozamok, erősebb a dollár, a feltörekvő piacok megítélése negatív irányba változhat.

A globális deflációhoz kapcsolódik Becsey Zsolt által említett negatív kockázat, az energiaárak ismételt felpattanása az energiapiaci zavarok, háborús eszkaláció miatt. Elmondása szerint főként a földgázimport-kitettségünk okán lehetünk sérülékenyek, a jövőben felépülő feldolgozóipari kapacitásokkal tovább növekszik a gazdaság energiaigénye, és ezzel együtt az importkitettségünk is.

Ezt a kockázatot Nyeste Orsolya is megemlítette. „A fokozó geopolitikai feszültségek nyomán ismét jelentősen emelkednek a nyersanyag- és energiaárak, vagy esetlegesen újabb ellátási lánc-feszültségek bontakoznak ki, ismét kihívások elé állítva a globális gazdaság szereplőit” – írta. Az Erste elemzője emellett megemlít egy másik külső kockázatot is:

az Egyesült Államok gazdaságában esetlegesen bekövetkező recessziót.

Az elemzői várakozások többsége – a vártnál erősebb 2023 harmadik negyedéves GDP adatok után – 2023 negyedik negyedévétől jelentős növekedés-lassulást vetít előre az USA-ban, azonban az Erste elemzője szerint megeshet, hogy az USA-ban nem csak simán lassul a növekedés, hanem komolyabb recesszióba is süllyed a gazdaság, azaz a várt puha landolás (soft-landing) helyett a kemény landolás következik be. „Az eddig végrehajtott Fed kamatemelések növekedéslassító hatása beérik, még negatívabban érintve a hitelezést, illetve a fogyasztási és beruházási hajlandóságot. A fogyasztást negatívan érinti a törlesztési kötelezettségek újraindulása, a Covid-válság óta felhalmozott lakossági megtakarítások, illetve költségvetési támogatások elolvadása, valamint a munkanélküliség feltételezhető növekedése is” – rja.

Emlékeztet, hogy az újabb fiskális költekezések lehetőségei korlátozottak, hiszen az USA gazdaságának már most komoly hiány- és adósságproblémái vannak. Hozzáteszi: bonyolítja a helyzetet fiskális oldalról a 2024-es elnökválasztás is. Feltételezhető azonban, hogy egy ilyen helyzetben a Fed gyorsan lépne, és a gyors kamatvágások útjára lépve támogatná a gazdaságot a recesszióból való mihamarabbi kikerülésben.

Becsey Zsolt az európai gazdasági folyamatokban lát még kockázatot: "Európa (azon belül Németország) hosszú recesszióba kerül, élesedik a kereskedelmi háború Kínával" – írta. Szerinte ebben a helyzetben különösen érdekes lesz, hogy a Magyarországra szép számmal érkező kínai beruházásokat hogyan érinthetik az uniós szinten megszülető protekcionista szabályozások.

Az amerikai puha landolás elvétését Virovácz Péter is a negatív forgatókönyvek közt említi. „Nem sikerül elérni az úgynevezett „soft landinget” és a világ vezető gazdaságai a jelenlegi várakozásokkal szemben érdemi recesszióba zuhannak, mely jelentős mértékben visszahúzza a magyar gazdaság számára oly fontos külső keresletet.” Ez Magyarország számára is kedvezőtlen fejlemény lenne: a külső növekedési impulzus hiányában az exportra termelő cégek rendelésállománya tartósan és nagymértékben zsugorodni kezd, és idővel a készletre termelés sem tud kellő termelési szintet biztosítani.

A vállalatok így végül érdemi kapacitás- szűkítés és elbocsátások mellett döntenek, ami így már nem csak a külső, de a gazdaság belső motorjait is lefullasztja, éppen mikor beindulhattak volna

– írta válaszában az ING vezető elemzője, aki alapforgatókönyvünkben egyébként a külső kereslet ideinél lassabb bővülésével számol jövőre.

Az ING közgazdásza a kockázatok felsorolása után mintegy összegzésül megjegyzi: a pozitív és negatív forgatókönyvek bekövetkezési valószínűségeit vizsgálva arra jutottak az ING-nél, hogy nagyobb esélye van a negatív forgatókönyvek bekövetkezésének. A negatív forgatókönyv beteljesülése esetén 2024- ben a gazdaság bővülése 1,5-2,0 százalék között alakulhat az alapforgatókönyvben várt 3% helyett.

