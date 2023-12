Elfeledett himnuszviták: legyőzheti a népakarat a bürokráciát?

Anglia és Skócia közös országot és közös zászlót is alkot, a himnuszban pedig osztoznak. Ennek azonban nemcsak a skótok egy része nem örül, hanem angolok is támogatnák, ha nemzeti himnuszuk nem a királyhimnusz lenne, hanem egy hazafias dal. Míg az angoloknál többnyire a “Jerusalem” a favorit a nem hivatalos himnuszok között, addig Skóciában egymást váltogatták a népszerűbbnél népszerűbb nacionalista dalok, melyek közül egy ideje már a “Flower of Scotland”, vagyis a “Skócia virága” emelkedik ki.

God Save The King! God Save The King?

Az 1707. május 1-én hatályba lépett egyesülési szerződés (Treaty of Union) által az 1603 óta perszonáluniót alkotó Angol Királyság és Skót Királyság összeolvadt, létrehozva Nagy-Britannia Egyesült Királyságát (United Kingdom of Great Britain). 1707-ben egységesítették a Union Jacknak is nevezett brit lobogót – 1606 óta kétféle változat volt használatban, Skóciában a fehér, a Szent András-kereszt szerepelt felül –, majd 1745-ben megszületett a “God Save The King” (Isten óvja a királyt), amely a II. György uralta monarchia himnuszává vált, és az Egyesült Királyság részeként nemcsak Skóciának, de Angliának sincs külön, hivatalos himnusza.

Az angolok a “God Save The King”-et használják többnyire akkor is, amikor Anglia sporteseményeken önállóan képviselteti magát. 2006-ban a BBC megrendelt egy közvélemény-kutatást, amelyben azt kérdezték az angoloktól, hogy szerintük Anglia nemzeti himnusza a “God Save The Queen” vagy a “Land of Hope and Glory” legyen, és az emberek 55%-a a “Land of Hope and Glory”-t választotta.

Még ebben az évben Daniel Kawczynski, Shrewsbury és Atcham konzervatív képviselők azt javasolták, hogy a “Jerusalem” (Jeruzsálem) legyen Anglia nemzeti himnusza, majd 2007-ben Greg Mulholland liberális demokrata képviselő is felvetette, hogy Angliának legyen saját nemzeti himnusza.

Miután ezek az indítványok nem hoztak változást, 2016-ban Toby Perkins munkáspárti képviselő próbálta meg elérni, hogy válasszanak himnuszt Angliának, mondván, hogy abszurd, hogy sportolóik Nagy-Britanniáról énekelnek, amikor csapataik a társnemzetek csapatai ellen játszanak, míg a walesiek (Wales egyetlen hivatalos himnusza a “Hen Wlad Fy Nhadau”, vagyis az “Apáim földje” című dal) és a skótok olyan himnuszt énekelnek, amely nemzetük identitását tükrözi.

Ez nemcsak tőlünk, angoloktól tagadja meg a lehetőséget, hogy megünnepeljük a nemzetet, amelyet képviselünk, hanem a Brit-szigetek más országaiban is neheztelést vált ki, amelyek úgy érzik, hogy Anglia rekvirált egy brit dalt.

– jelentette ki Perkins.

Az angol himnusz választására vonatkozó javaslatát azonban Jacob Rees-Mogg, konzervatív képviselő ellenezte:

Amikor a Chesterfield képviselője azt mondja, hogy az angolok tömegei most már inkább a Szent György-zászlót viszik a Union Jack helyett, számomra ez szánalmas. Szégyenletes dolog, hogy feladtuk, hogy egyetlen Egyesült Királyságként tekintsünk magunkra, akár Angliát, akár Skóciát, akár Walest vagy Észak-Írországot támogatjuk.

Jerusalem (Jeruzsálem)

A “Jerusalem” William Blake “And did those feet in ancient time” (magyarul: “És azok a lábak az ősi időkben”) című, 1804-ben írt versének megzenésített változata. Állítólag, amikor V. György király először hallotta, elmondta, hogy szeretné, ha a “Jerusalem” váltaná fel a “God Save the King”-et nemzeti himnuszként. A dalt rendre előadják BBC Proms éves komolyzenei koncerten, akárcsak a “Land of Hope and Glory”-t és a “God Save the King”-et.

A “Jerusalem” a Munkáspárt kampányszlogene volt az 1945-ös általános választásokon, amikor Clement Attlee azzal kampányolt, hogy “egy új Jeruzsálemet” fognak építeni. A dalt használta a brit szüfrazsett mozgalom, valamint elhangzott korábban a Konzervatív Párt konferenciáin is.

A dal gyakran szólal meg az angol katedrálisokban, templomokban és kápolnákban, azonban előfordult, hogy az anglikán egyház egyes papjai nem engedélyezték az éneklését, arra hivatkozva, hogy túlságosan nacionalista és nem egy Istenhez szóló ima.

Érintették már szent lábak

Anglia ősi, zöld földjét?

Járt-e már Isten Báránya

E táj smaragd legelőjén?



Ragyogta már be isteni fény

Be e borús, dombos tájat?

Épült már itt Jeruzsálem

Vagy csak zord, sátáni árnyak?



Hozzatok hát aranylángot

Vágyak íját és nyilait

Mindent átvágó tűz-kardot

Az Úr tüzes szekereit!



Harcom nem adom fel sosem

Küzdelem lesz ez átkos lét

Míg nem épül Jeruzsálem

Anglia zöld és szent földjén!



(Kántás Balázs fordítása)

Land of Hope and Glory (A remény és dicsőség földje)

A “Land of Hope and Glory” zenéje 1901-ben készült el, majd 1902-ben kapott szöveget.

Az 1997-es általános választás előtt a Munkáspárt ironikusan használta a dalt egy kampányvideóban, amelyben a Konzervatív Pártot és John Major miniszterelnök tevékenységét bírálták.

Az “Land of Hope and Glory”-t gyakran használták Anglia ligarögbi mérkőzésein nemzeti himnuszként, azonban a 2005-ös nemzetközi mérkőzések óta a “God Save the Queen”-re váltottak, és csak kivonulózeneként használják.

A dalt egyszer Anglia győzelmi himnuszaként is használták a Nemzetközösségi Játékokon, amíg 2010-ben el nem fogadták helyette a “Jerusalem”-et.

Mely angol dalok merültek még fel?

Az Anglia egyik jelképére, a Tudor-rózsára utaló “Rose of England” (“Anglia rózsája”) zenéjét egy walesi zeneszerző szerezte, szövegét pedig egy angol írta 1937-ben. A “Rose of England” népszerűsége miatt szintén voltak olyan javaslatok, amelyek arra irányultak, legyen ez a dal Anglia himnusza a sporteseményeken a “God Save the Queen” helyett.

A “There'll Always Be an England” egy 1939 nyarán írt dal, amely a második világháború kitörése után rendkívül népszerűvé vált.

Az 1921-ben írt “I Vow to Thee, My Country” (“Neked esküszöm, országom”), amely az első világháborús megemlékezések népszerű dala a Nemzetközösség országaiban. A 2000-es években több anglikán egyházi személy is kritizálta a dalt nacionalista jellege miatt.

A skót himnusz örök kérdése

2004-ben – az 1999 óta fennálló – skót parlament jogászai megállapították, hogy a skót parlament, nem pedig a Westminster – vagyis a brit parlament – hatáskörébe tartozik Skócia nemzeti himnuszának megválasztása.

Ezt követően egy skót polgár, George Reid petíciót nyújtott be egy új himnusz elkészítése érdekében a skót parlamentnek,

amelynek a petíciókkal foglalkozó bizottsága meg is tárgyalta az ügyet. (Reid ismert petícióíró volt ekkortájt, a nyugdíjas könyvelő sikerei közé tartozik például a skót zászló kék színének árnyalatával kapcsolatos döntés is.)

Reid megjegyezte, hogy a The Scotsman nem sokkal korábban egy közvélemény-kutatást végzett, melyben a már meglévő dalok mellett egy új himnusz lehetőségét is felsorolta, és a szűk többség egy új himnusz mellett tette le a voksát. A petíciót benyújtó Reid egyértelművé tette, hogy amellett, hogy szerinte Skóciának külön himnuszra van szüksége, a brit egységet támogató unionistaként nem javasolja a “God Save the Queen” elhagyását, és úgy vélte, a “God Save the Queen” megfelelő olyan alkalmakkor, mint például a november elején esedékes háborús megemlékezések.

2004 elején Chris Ballance, a Zöldek skót parlamenti képviselője is indítványt nyújtott be himnuszügyben, ám javaslata specifikusabb volt: azt szerette volna elérni, hogy “A Man's a Man” legyen a hivatalos skót himnusz. A politikus azután javasolta Robert Burns skót költő “A Man's a Man” című művét, hogy a Wigtown városi könyvfesztiválon látott egy televíziós dokumentumfilm-előzetest, amely szorgalmazta, hogy ez a dal legyen a nemzeti himnusz.

Ha van egy skót nemzeti könyvvárosunk, amelyet a miniszterelnök támogat, van egy újságok által támogatott versenyünk egy skót nemzet madarának kiválasztására, és van egy skót zászlónk, amelyet a Parlament jóváhagyott, miért ne lehetne egy skót nemzeti himnuszunk?

– tette fel a kérdést Ballance.

A bizottsági ülésen Reid és Ballance elmondták, hogy a képviselő akkor még nem tudott Reid petíciójáról, és Reid pedig megkereste a petíciójával kapcsolatban, és a politikus örömmel csatlakozott a kampányához:

Nem ragaszkodom az “A Man's a Man” című dalhoz. Számomra ez a vita kiindulópontja. A fontos kérdés az, hogy Skócia-szerte vitát folytassunk egy olyan dal kiválasztásának lehetőségéről, amely általánosan elfogadható.

Jackie Baillie és Helen Eadie munkáspárti skót képviselők kifejezték, hogy szerintük nem politikai prioritás a kérdés, és a bizottság tagjaninak azt javasolták, hogy a Vállakozási és kulturális bizottság számára továbbítsák a petíciót, valamint a skót kormánynak is írnak a javaslatról. Végül a skót kormány nem foglalkozott érdemben a javaslattal.

A petíciós bizottság 2004-es ülésén részt vevő Michael Matheson, a Skót Nemzeti Párt parlamenti képviselője 2006-ban még próbát tett, azonban kezdeményezését a Vállalkozási és kulturális bizottság elkaszálta.

Csodálom Michael Matheson kitartását, hogy visszahozta ezt az örökös kérdést a bizottság elé. Skóciában van nemzeti himnuszunk: ez a “God Save the Queen”

– fogalmazott akkor Murdo Fraser konzervatív skót parlamenti képviselő.

Míg a tory képviselő megjegyezte, hogy “Flower of Scotland” azért nem megfelelő, mert angolellenes; a skót nacionalista Matheson elmondta, hogy “God Save the Queen” skótellenes.

Bár nem tudni, pontosan mire utalt Matheson, a Gentleman's Magazine 1836. októberi száma szerint 1745 körül megjelent egy kiegészítő versszak a brit királyi himnuszhoz, amely a “rebellis skótok” eltiprásáról szólt. Érdemes megjegyezni, hogy ezt a versszakot 1745 után gyorsan elhagyták, és biztosan nem használták, amikor a dal az 1780-as és 1790-es években brit nemzeti himnuszként is elfogadott lett.

Nem a politikusok dolga, hogy megpróbálják megmondani, milyen dal legyen az új himnuszunk, ha azt akarunk... Ha új himnuszt akarunk Skóciának –, s a jelenlegi jelöltek egyike sem felel meg a célnak –, akkor idővel meg fog jelenni egy dal, amelyet az emberek elfogadnak, és elkezdik énekelni a lelátókon, mi, politikusok pedig az emberek példáját követve elfogadjuk himnuszunknak. Alulról felfelé irányuló megközelítésre van szükségünk, nem pedig felülről lefelé irányulóra, és bár csodálom Michael Matheson kitartását, a bizottságnak nem kellene tovább foglalkoznia a kérdéssel

– jelentette ki Fraser, aki 16 évvel később mégis foglalkozott a kérdéssel (lásd lentebb).

Karen Gillon munkáspárti skót parlamenti képviselő megjegyezte, hogy még a parlamenti képviselők között sincs egység, miután a parlament tagjaitól a javaslatok széles választékát kapta a “Scots, wha hae”-től a “Simply the Best” című dalig. Humoros megjegyzése után a bizottság többsége úgy döntött, nem foglalkoznak tovább a javaslattal.

A Man's a Man (A férfi az férfi)

Az “A Man's a Man for A' That” című dal, ami “Is There for Honest Poverty” vagy “For a' That and a' That” néven is ismert, Robert Burns 1795-ben scots és angol nyelven írt műve, és amely az egalitárius és republikánus mozgalmak egyik kedvelt dala lett.

Több európai nyelvre is lefordították, Ferdinand Freiligrath német költő “Trotz alledem” című szövegét az 1848-as német forradalmak idején is széles körben használták.

Scots, wha hae (Skótok, akik)

A “Scots Wha Hae”- Robert Burns írta 1793-ban, scots és angol nyelven. A dal évszázadokon át az ország nem hivatalos nemzeti himnuszaként szolgált, de az elmúlt évtizedekben kiszorította a “Scotland the Brave” és a “Flower of Scotland”.

A költői én Robert the Bruce, aki 1314-ben, a skót függetlenségi háborúk idején, a bannockburni csata előtt intéz beszédet a skótokhoz, megemlítve az angolok által kivégzett William Wallace-t is. Bár a dalszöveg Burns szerzeménye, ő a “Hey Tuttie Tatie” című hagyományos skót dallamra írta, amelyet a hagyomány szerint Robert Bruce serege játszott a bannockburni csatában. A legenda szerint 1429-ben ugyanezt a dalt játszotta a francia-skót sereg Orléans ostromakor, Jeanne d'Arc előtt.

A “Scots Wha Hae” korábban a Skót Nemzeti Párt éves konferenciái végén is rendre megszólalt, azonban egy ideje szakítottak a hagyománnyal.

Caledonia (Kaledónia)

A Caledonia (Britannia északi részének latin neve, gyakran Skócia költői megnevezése) egy modern skót népballada, amelyet Dougie MacLean írt 1977-ben. A “Caledonia”-t több előadó is feldolgozta, és ezt a dalt is gyakran nevezik Skócia nem hivatalos nemzeti himnuszának.

Scotland The Brave (Bátor Skócia)

A “Scots Wha Hae” és a „Flower of Scotland” mellett “Scotland the Brave”-et emlegetik leggyakrabban nem hivatalos skót nemzeti himnuszként.

A dallam valószínűleg a 19. század végén keletkezett, a napjainkban is használt dalszöveget pedig 1950 körül írták.

2006 júniusában a dal a második helyen végzett egy több mint 10 ezer szavazó részvételével zajló online szavazáson, amelyen Skócia kedvenc nem hivatalos himnuszát keresték, és csak a “Flower of Scotland” előzte meg.

A “Scotland The Brave”-et használták a Nemzetközösségi Játékokon, amíg a 2010-es játékoktól kezdve a “Flower of Scotland" fel nem váltotta.

Flower of Scotland (Skócia virága)

A “Flower of Scotland” című dalt az 1960-as évek közepén írta Roy Williamson, a The Corries nevű skót folkegyüttes tagja. A dal szövege nem Skócia híres jelképéről, a bogáncsról szól, hanem szintén az 1314-es bannockburni csatát idézi fel, amely során a Robert the Bruce vezette skótok legyőzték II. Edward angol király seregét.A Skót Királyi Nemzeti Zenekar (RSNO) által végzett, már említett 2006-os közvélemény-kutatásán a nagyjából tízezer szavazat 41%-ával végzett az első helyen, megelőzve a 29%-ot elérő “Scotland the Brave”-et, valamint a 16%-ot kapó “Highland Cathedral”-t.

A skót szurkolók szokás szerint “Anglia!” felkiáltást szúrnak a szövegbe a “szembeszállt vele” szövegrész után. A dal két leghíresebb előadójának Ronnie Browne, a dalt szerző The Corries énekese, – akinek “COME ON!” (“Gyerünk!”) felkiáltása legendássá vált – valamint Amy McDonald skót énekesnő számít, aki szintén számos alkalommal lépett fel a skót nemzeti csapat mérkőzései előtt.

Ó, Skócia virága

Mikor látunk még hasonlót

Ki harcolt és meghalt

A te kis dombodért és völgyedért



És szembeszállt vele

Büszke Edward seregével

És hazaküldték

Hogy fontolja meg



A dombok már kopárak

És az őszi levelek sűrűn és mozdulatlanul hevernek

A föld felett, ami már elveszett

Melyet annyira őriztek



És szembeszállt vele

Büszke Edward seregével

És hazaküldték

Hogy fontolja meg



Azok a napok már elmúltak

És a múltban kell maradniuk

De most még felemelkedhetünk

És lehetünk újra az a nemzet



Ami szembeszállt vele

Büszke Edward seregével

És hazaküldte

Hogy fontolja meg

2022-ben Murdo Fraser azt szerette volna elérni, hogy cseréljék le a “Flower of Scotland”-et, és helyette a “Highland Cathedral” legyen az ország sporthimnusza. A The Majority nevű unionista kampánycsoport egy online felmérést egy felmérést is végzett, amelyen három opciót adtak meg. A nagyjából 800 szavazatból a “God Save The Queen” 62,2%-ot szerzett, 9,9% a “Flower of Scotland” megtartása mellett tette le voksát, míg 27,9% más himnuszt választott volna. A felmérés azonban egyáltalán nem reprezentatív, hiszen a skót függetlenséget – és még a skót parlament létezését is – ellenző szervezet kutatása minden bizonnyal főként olyanokhoz jutott el, akik hasonló álláspontot képviselnek, köreikben pedig a királyhimnusz a favorit.

Bár az Egyesült Királyságon belül létező Skócia himnuszának hivatalossá tételéről szóló kezdeményezések elsikkadtak, a skót függetlenség pedig még várat magára, Fraser tory képviselőnek minden bizonnyal igaza lesz – még ha nem is úgy, ahogyan ő azt kívánatosnak tartaná. Mert a “Flower of Scotland”-et éneklő skót tömegeket látva

nehéz elképzelni, hogy akár a függetlenség előtt, akár a függetlenség után ne a II. Edward vereségéről szóló függetlenségi dal legyen az ország hivatalos himnusza, amikor eljön a döntés napja.

Címlapkép forrása: Peter Burnett via Getty Images