Minden magyar összeráncolhajta a homlokát januárban - Hogyan jutottunk idáig?

Kevés olyan termék van a köztudatban, aminek a létezése tulajdonképpen mindenkinek a hétköznapi életére komoly hatással van: például vélhetően nem fog egy alföldi étteremtulajdonosnak vagy egy budapesti fodrásznak fájni a feje attól, hogy már megint bezuhant a bitcoin árfolyama, de egy Vas vármegyei matematika tanárt vagy egy banki vezetőt is vélhetően jobb napjain hidegen hagyja a Netflix részvényárfolyama. Viszont heves arcrándulásokat és szemöldök-felhúzásokat okozhat mind a négy személynél az, ha a benzinkutak nagy totemoszlopain az előző hetinél tizen-huszon forintokkal magasabb árat látnak – márpedig idén erre több alkalommal is sor kerülhetett. De mégis mi alakította idén az üzemanyagárakat, milyen furcsaságok történtek, és miért leszünk januártól egészen új helyzetben?

Ha nem folyamatában, hanem mintegy „pontszerűen” hasonlítjuk össze a jelenlegi hazai üzemanyagárakat az egy évvel ezelőtt látottaknál, akkor tulajdonképpen nincs itt semmi kellemetlen, hiszen

mind a benzin, mind a gázolaj esetében jelentős árcsökkenés zajlott le egy év alatt.

Azonban az ide vezető út mondhatni rendkívül göröngyös volt, egészen drasztikus változásokat figyelhettünk meg a politikai töltettel erősen átitatott olajtermékeknél: a következőkben összefoglaljuk, hogy milyen tényezők álltak a kilengések mögött!

Sokáig arra ment a magyar benzinár, amerre az olaj

Az talán senki számára nem nagy meglepetés, hogy a hazai üzemanyagárak elsődleges meghatározója a nyersolaj világpiaci ára, bár természetesen fontos még a devizateljesítmény, a finomítói prémiumok és a különböző kormányzati közbeavatkozások és elvonások is, utóbbival később részletesebben foglalkozunk. Az mindenesetre elmondható, hogy a hazai üzemanyagárstop 2022 decemberi kivezetését követően az üzemanyagárak sokáig lekövették az olajár alakulását, ennek megfelelően rendre komoly kilengéseket láthattunk a benzinkutak jegyzéseiben.

A piaci szereplők szemmel láthatóan nehezen tudták mérlegelni az év során, hogy inkább az árfolyam-emelkedés irányába, vagy pedig az áresés felé ható tényezők a hangsúlyosabbak az olajpiacon, ennek megfelelően kifejezetten ideges rángásokat láthattunk a Brent jegyzésénél.

Az áremelkedést támasztották alá többek között

az OPEC-kartell termelési döntései : masszív olajár-emelkedéshez vezetett a februári orosz döntés, aminek értelmében márciustól önkéntesen napi 500 ezer hordóval, azaz a kitermelés mintegy 5 százalékával csökkentették az ország olajkitermelését. Ehhez a döntéshez aztán több OPEC-ország is csatlakozott, például egy szeptember eleji bejelentés értelmében az egyik legnagyobb olajtermelőnek számító Szaúd-Arábia az év végéig meghosszabbította a napi 1 millió hordós önkéntes termeléscsökkentését, emellett Oroszország ugyancsak 2023 december végéig meghosszabbította a világpiacra irányuló export további önkéntes csökkentését napi 300 ezer hordóval. A legfrissebb termelésvisszavágási döntések novemberben érkeztek a kartell irányából, ennek hatásaival majd egy későbbi fejezetben foglalkozunk. Ugyancsak az OPEC-hez köthető, az olajárak emelkedését elősegítő események voltak a globális olajkereslet-előrejelzések megemelései, amit több ízben is megtett a kartell.

: masszív olajár-emelkedéshez vezetett a februári orosz döntés, aminek értelmében márciustól önkéntesen napi 500 ezer hordóval, azaz a kitermelés mintegy 5 százalékával csökkentették az ország olajkitermelését. Ehhez a döntéshez aztán több OPEC-ország is csatlakozott, például egy szeptember eleji bejelentés értelmében az egyik legnagyobb olajtermelőnek számító Szaúd-Arábia az év végéig meghosszabbította a napi 1 millió hordós önkéntes termeléscsökkentését, emellett Oroszország ugyancsak 2023 december végéig meghosszabbította a világpiacra irányuló export további önkéntes csökkentését napi 300 ezer hordóval. A legfrissebb termelésvisszavágási döntések novemberben érkeztek a kartell irányából, ennek hatásaival majd egy későbbi fejezetben foglalkozunk. Ugyancsak az OPEC-hez köthető, az olajárak emelkedését elősegítő események voltak a globális olajkereslet-előrejelzések megemelései, amit több ízben is megtett a kartell. Dízelpiaci félelmek : bár az orosz tengeri nyersolajimport 2022 decemberi, teljes betiltásának kis túlzással semmi komolyabb negatív következménye nem lett az európai finomítók és a fogyasztók számára, februárban azonban a finomított termékekre is élesedett az embargó, ennek kapcsán pedig sok hozzáértő kongatta meg a vészharangot az év elején. Az általunk megkérdezett szakértők akkor magasan maradó árakról és átmeneti fizikai hiányról beszéltek, nem meglepő tehát, hogy jelentősen megnőtt a dízel prémiuma a benzinnel szemben.

: bár az orosz tengeri nyersolajimport 2022 decemberi, teljes betiltásának kis túlzással semmi komolyabb negatív következménye nem lett az európai finomítók és a fogyasztók számára, februárban azonban a finomított termékekre is élesedett az embargó, ennek kapcsán pedig sok hozzáértő kongatta meg a vészharangot az év elején. Az általunk megkérdezett szakértők akkor magasan maradó árakról és átmeneti fizikai hiányról beszéltek, nem meglepő tehát, hogy jelentősen megnőtt a dízel prémiuma a benzinnel szemben. Izraeli-palesztin konfliktus: bár az október elején kitört háború egyik szereplője sem nevezhető jelentős olajtermelő hatalomnak, azonban jelentős hullámokat vetne az olajpiacon, ha a konfliktus tovább eszkalálódna és átterjedne a Közel-Kelet más részeire is - márpedig erre megvolt, és a mai napig megvan az esély, tekintve, hogy a jelentős olajtermelőnek számító Irán a Hamász egyik fő támogatója. A potenciális Irán elleni szankciók pedig veszélyeztetik a hajók közlekedését az olajtermelőknek kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson, amelynek lezárásával már korábban fenyegetőzött Teherán - a világ olajexportjának 40 százaléka halad át ezen a szoroson. Egyes szakértői vélekedések szerint egy esetleges izraeli-iráni közvetlen háború kirobbanása sem teljesen kizárható, bár jelenleg ez nagyon valószínűtlennek tűnik.

Az olajár-csökkenés irányába ható tényezők voltak

a globális recessziós félelmek : kicsit groteszk módon az a helyzet állt elő, hogy a szűkös dízelpiaci környezet miatt romlottak a gazdasági fellendülési kilátások Európában, a recessziós félelmek pedig éppen az olajár-esés irányába hatnak. A logika az egész mögött nem bonyolult: a dízelnek a teherszállításban és az ipari termelésben betöltött kulcsszerepe miatt egy esetleges dízelhiány minden gazdasági fellendülésnek keresztbe tehetett volna (vagy tehet a jövőben).

: kicsit groteszk módon az a helyzet állt elő, hogy a szűkös dízelpiaci környezet miatt romlottak a gazdasági fellendülési kilátások Európában, a recessziós félelmek pedig éppen az olajár-esés irányába hatnak. A logika az egész mögött nem bonyolult: a dízelnek a teherszállításban és az ipari termelésben betöltött kulcsszerepe miatt egy esetleges dízelhiány minden gazdasági fellendülésnek keresztbe tehetett volna (vagy tehet a jövőben). Leválás az orosz olajtermékekről : hiába volt korábban Európa dízelfelhasználásának közel negyedéért Oroszország a felelős, az év során egyre inkább az a narratíva lett a hangsúlyos, hogy az orosz termék kiesése miatt bár magasan maradhatnak a dízelárak, de nem fog hiányhelyzethez vezetni a kontinensen: ellensúlyozta ugyanis az embargó hatását, hogy a tengeri termékbeszállításoknak és a finomítói kapacitások növelésének köszönhetően időközben nagymértékben függetlenedett az oroszoktól a kontinens gázolajellátása.

: hiába volt korábban Európa dízelfelhasználásának közel negyedéért Oroszország a felelős, az év során egyre inkább az a narratíva lett a hangsúlyos, hogy az orosz termék kiesése miatt bár magasan maradhatnak a dízelárak, de nem fog hiányhelyzethez vezetni a kontinensen: ellensúlyozta ugyanis az embargó hatását, hogy a tengeri termékbeszállításoknak és a finomítói kapacitások növelésének köszönhetően időközben nagymértékben függetlenedett az oroszoktól a kontinens gázolajellátása. Növekvő olajtermelés a nem-OPEC országoktól: az olahatalmak önkényes termeléscsökkentéseire a kínálat növelésével válaszoltak a kartellhez nem tartozó országok, elsősorban a rekordszinteken alakuló amerikai nyersolajkészletekre és -exportra vonatkozó közléseket követően esett be több ízben is az olajár idén. A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb számításai szerint az OPEC+ tagországok 2023-ban napi 1,4 millió hordóval (b/d) csökkentették a világ nyersolajtermelését, amit több, mint ellensúlyozott a kartellen kívüli termelők 2,4 millió b/d-s termelésnövekedése.

... Aztán valami történt

Körülbelül szeptember végéig a fenti félelmek és megnyugvások tengerén hánykódva követte a magyar üzemanyagpiac a nemzetközi folyamatokat, ekkor azonban történt valami, ami finoman szólva is szemöldökrángattató volt: az izraeli-palesztin háború kirobbanásával hiába ugrott meg az olaj világpiaci ára, a magyar autósok egyre alacsonyabb árakkal találkozhattak a benzin és a dízel esetében is, tehát

eléggé látványosan elszakadtak egymástól a globális olajárak és a hazai üzemanyagár-jegyzések,

ez főleg a dízel esetében volt szemet szúró.

A benzinnel ellentétben ugyanis a finomítói prémium nem zuhant be a dízel esetében, de más piaci folyamatok sem támasztották alá azt, hogy nem emelkedett az olajárral párhuzamosan a finomított gázolaj hazai ára: például a nyugati olajtermék és az orosz Urals típusú nyersolaj közti különbség, azaz a Brent-Ural spread sem változott sokat akkoriban, és a forint erősödése sem volt olyan markáns, hogy erre lehetett volna fogni a hazai dízelár beesését.

Akkor mégis mi történhetett?

Gaál Gellérttel, a Concorde elemzőjével arra jutottunk, hogy egy lehetséges variáció, hogy szűkíthette az egyébként elég magas nagykereskedelmi árrését a Mol a piacon,

GYAKORLATILAG „ELSZAKÍTVA” A NAGYKER-ÁRAT A PIACI ÁRAK AKTUÁLIS ALAKULÁSÁTÓL,

ezáltal is közelebb húzva a magyar dízeljegyzést a régiós átlagárhoz. Ezt a gondolatmenetet egy másik, nevének mellőzését kérő hazai elemző is alátámasztotta a Portfoliónak.

Ez a mechanizmus nemzetközi kitekintésben nem egyedi megoldás, például Lengyelországban is zajlott informális kommunikáció a vezető olajcég Orlen és a kormány között, ahol ugyancsak a nagyker-árrés csökkentésére kérte a kormányzat a vállalatot. Talán (bár ez már tényleg spekuláció) éppen egy ilyen informális szivességnek a viszonzására és az így kieső profit kompenzálása végett érkezett az bejelentés, hogy egy szerződés keretein belül szeptember 1-ig visszamenőlegesen csökken a Molra vonatkozó bányajáradék. A vonatkozó közlemény szerint mindez „várhatóan legfeljebb 400-450 millió dollár” pluszt jelenthet a Molnak.

Októbertől: eső olajár, eső benzinár, mindenki boldog

Október elejétől azonban már vélhetően nem volt szükség ilyen jellegű beavatkozásokra, ugyanis a piaci ár (azaz a Brent) ismét abba az irányba indult el, ami üzemanyagár-csökkenéshez vezetett. Az elmúlt hetekben-hónapokban kifejezetten meredek olajár-csökkenést tapasztalhattunk, jelenleg ugyanis az a narratíva az uralkodó az olajpiacon, hogy a (elsősorban a kínai gazdasági problémák miatti) csökkenő globális kereslet és a rekordszinteken lévő amerikai olajkészletek

EGY TÚLKÍNÁLATOS KÖRNYEZETHEZ VEZETHETNEK,

aminek hatására már több, mint 13 százalékot esett az olajár a szeptemberi lokális csúcs óta.

Annak ellenére láthattunk meredek lejtmenetet az olaj árában, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei november végén újabb termeléscsökkentéseket jelentettek be; úgy tűnik, hogy egyre csökken a kartell ármeghatározó ereje, a csoport számára egyre nehezebb kihívás "egyensúlyba hozni" a piacot. Emellett az elmúlt hetekben a húszi lázadók kereskedelmi hajók elleni támadásai is borzolták a kedélyeket az olajpiacon, a teherszállító társaságoknak ugyanis ideiglenesen használhatatlanná vált a kereskedelemre a Szuezi-csatorna, a jóval hosszabb afrikai kerülőút pedig rövid távon felhajtotta a költségeket.

Az olajár-eséssel párhuzamosan pedig a magyar benzinkutakon is egyre alacsonyabb jegyzésekkel találkozhatunk, a gázolaj esetében is jócskán a lélektanilag fontos 600 forint alá csökkent a literenkénti ár.

Összességében tehát jelenleg kifejezetten jó a helyzet a benzinkutakon: bár göröngyös volt az út, és vélhetően kormányzati machinációk is történhettek időközben, de végülis elmondható, hogy a benzin és a dízel is jóval olcsóbb most, mint tavaly ilyenkor volt. De ha a kedves Olvasó eddig elolvasta a cikket és tisztában van vele, hogy ebben a rendkívül hektikus sztoriban ide-oda kapkodjuk a fejünket az újabb változások után fordulva, akkor nem lesz számára különösebben meglepő:

most jön csak az igazi feketeleves!

Jött a feketeleves: januártól már nem mindenki lesz boldog

Első körben azt érdemes elmondani, hogy akkorát gyengült a forint az euróval szemben az elmúlt években, hogy időközben a hazai üzemanyagokra meghatározott jövedéki adóterhek mértéke az EU-s minimumszint alá csökkent. A kötelezettségszegési eljárás elkerülése érdekében ezért szükség volt az adó növelésére, december elején pedig hivatalossá vált a 2024-es adóemelés mértéke is:

a benzin esetében 152,55 forint,

a gázolajnál pedig 142,9 forint lesz az új adó.

Bár elméletileg elképzelhető volt, hogy változtatni fognak az adónem nyár elején bejelentett mértékén, azonban november elején már Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ia arról beszélt, hogy eldöntött tény: januártól 41 forinttal emelkednek az üzemanyagárak. Ezzel kapcsolatban egyébként érkezett egy friss, kedvező hír az autósok számára: az adóemelést két lépcsőben tervezi érvényre juttatni benzinkutain a Mol, az első emelésre január elsején, a másodikra pedig majd január 15-én lehet számítani, először 20, majd 21 forinttal.

Tehát az áfát is ide véve összességében

41,3 FORINTOS DRÁGULÁSRA LEHET SZÁMÍTANI JANUÁRban A HAZAI BENZINKUTAKON.

A kormány ezzel jelentősen "túlbiztosította" magát, ugyanis a januárban életbe lépő változás egészen a 420 forintos euró-árfolyamig elegendő lesz.

Vélhetően közrejátszik a kormány döntésében az elmúlt hónapok meredek olajárcsökkenése: a jelenlegi árak és a kirajzolódó trend mentén úgy logikázhatott a kormány, hogy

A LAKOSSÁGNAK NEM FOG ANNYIRA "FÁJNI" a 41 FORINTOS ÁREMELÉS, MINT AMENNYIRE EGY EXTRÉM-MAGAS ÁRKÖRNYEZETBEN FÁJNA.

Közben a költségvetés helyzete finoman szólva sem kedvező, így minden extra bevétel jól jön a kormánynak.

A jövedéki adó megemelésével a hazai üzemanyagár jóval a régiós átlag fölé fog vélhetően ugrani - és bár a jelenlegi olajárkörnyezetben ez talán nem akkora probléma, de mégis szembe megy a kormány szeptemberben megfogalmazott, egyértelmű célkitűzésével.

Árstopot, valaki?

Szeptember végén, éppen az üzemanyagár-esés megindulása előtt Nagy Márton gazdaságfejleszési miniszter bejelentette, hogy az infláció letörése érdekében az üzemanyagkereskedelmi ágazat szereplőitől havi rendszerességgel kér jelentést az árak nemzetközi és hazai alakulásáról, illetve az árak minél hamarabbi moderálására tett ágazati lépésekről. Ezt követően Gulyás Gergely egy kormányinfón elmondta:

A CÉL AZ, HOGY ITTHON NE LEGYEN DRÁGÁBB A TANKOLÁS, MINT A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN,

például Romániában vagy Szlovéniában.

Márpedig tudjuk, hogy mi a kormány elsődleges fegyvere, ha nem úgy mennek a dolgok az üzemanyagpiacon, ahogy azt tervezték: az árbefagyasztás. Gulyás nem is vetette el ennek az intézkedésnek a visszahozását, mondván, hogy bár alapvetően ez egy rossz intézkedés, de sokkal rosszabb helyzet kialakulását lehet megelőzni vele.

Természetesen merő spekuláció és az ördögnek a falra festése lenne a részünkről, ha azt feltételeznénk, hogy már most ebben gondolkozik a kormány; mindenesetre sokakban fájó emlékként villant be az intézkedés réme, a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség is a hazai üzemanyag piac stabilitásának fontosságát hangsúlyozta.

De mi is volt a baj az árstoppal?

Múltidézés következik: az üzemanyagárstop kezdetektől fogva nehezen fenntarthatónak, illetve a piaci viszonyokat erősen torzítónak bizonyult, ezért a kormány a kivezetése előtti hónapokban több körben is átdolgozta az intézkedést, egymás után vonva ki az árstop hatálya alól a fogyasztók egyre nagyobb részét. A kormány még 2021 végén rendelte el a 480 forintos hatósági árat, amit több lépcsőben, 2022 utolsó napjáig meghosszabbított. A következő problémák és nehézségek léptek fel tavaly, mielőtt kivezették az intézkedést:

Március elején egyre erősebbek lettek azok a hangok a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének irányából, amelyek AZ ELLÁTÁSI LÁNC ZAVARAIRAHÍVTÁKFEL A FIGYELMET. Erre a kormány reagált is egy kormányinfón ismertetve a válaszlépéseket, amelyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Első ízben ekkor szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron.

Erre a kormány reagált is egy kormányinfón ismertetve a válaszlépéseket, amelyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Első ízben ekkor szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron. Aztán május végén jött a bejelentés, hogy az üzemanyagturizmust elkerülendő, Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek. EZZEL A DÖNTÉSSEL KAPCSOLATBAN ELJÁRÁST INDÍTOTTMAGYARORSZÁG ELLEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG: felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket.

felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket. Július végén aztán újabb korlátozás jött, a 480 forintos árat ezt követően csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra és mezőgazdasági erőgépekre tartották fent. A szigorítás előzményeként a Molnál bejelentették a százhalombattai finomító karbantartás miatti leállítását, amivel nehezebb helyzetbe került a benzinellátás az országban – Gulyás Gergely megfogalmazása szerint az ellátás két útja az import és a stratégiai készletek elővétele lehet. Az utóbbi csak egy bizonyos mértékig lehetséges, az importból való fedezés pedig nem volt opció, mert A KÜLFÖLDI CÉGEKNEK EZEN A HAZAI RÖGZÍTETT ÁRON NEM ÉRTE MEG MAGYARORSZÁGRA EXPORTÁLNI.

Novembertől a Mol KORLÁTOZTA A TANKOLÁST AZ ÖSSZES HAZAI TÖLTŐÁLLOMÁSÁN, a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lett − más hálózatok ennél (jóval) alacsonyabb limiteket is bevezettek a hatósági áras termékekre.

a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lett − más hálózatok ennél (jóval) alacsonyabb limiteket is bevezettek a hatósági áras termékekre. Az elhúzódó százhalombattai finomítói karbantartási munkálatok és a hazai üzemanyag-felhasználás korábban 30 százalékát adó import kiesése miatt november végén egyre súlyosabbak lettek az üzemanyagellátási problémák, és felvásárlási pánikreakció indult a lakosság részéről, gyakorlatilag a Mol teljes hálózatán részleges üzemanyaghiány alakult ki. Ezt követően vezették ki az eredetileg tovább tervezett üzemanyagár-stopot.

Nem véletlen tehát, hogy az iparági vezetőknek összerándul a gyomra az üzemanyagárstop-kifejezéstől, még szerencse, hogy ez a szó nem szerepel egyik Activity-kiadványban sem, így nem kell a jelenséget elmutogatni vagy körülírni a karácsonyi vacsora elfogyasztása utáni családi játék során. Mindenesetre ha most éppen nincs is a figyelem középpontjában ez a téma, de az ünnepek után várható általános lakosság frusztáció a töltőállomásoknál akár olyan lépés felé is tolhatja a kormányt, amit nem köszönnek meg a piaci szereplők.

