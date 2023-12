Ez aztán a rendkívüli beismerés: elvéti megemelt hiánycélját a kormány 2023-ban

2023-ban 5,9% lehetett a költségvetés GDP-arányos hiánya, vagyis az eredeti deficitcélját 2 százalékponttal, októberben megemelt tervét pedig 0,7 százalékponttal múlta felül a kormány idén. Mindez úgy jött össze, hogy a Rezsivédelmi Alapban idén bent maradhatott 520 milliárd forint. Összességében idén 0,4%-os lehet a gazdasági visszaesés és a következő években - az eddig prognosztizálthoz képest - lassabb kilábalás vár a magyar gazdaságra. Így lehet néhány címszóban jellemezni a december 30-án, vagyis szombat késő este megjelent legfrissebb kormányzati prognózist, amely ezúttal nem is a következő évekre vonatkozóan tartalmaz érdekes számokat.

Még az év utolsó munkanapja után sem pihen a kormányzat és a háttérrendszerek. A kormány ugyanis nyilvánosságra hozta december 30-án, szombat este a legújabb hivatalos középtávú makrogazdasági és költségvetési előrejelzését. Első ránézésre a szombat esti időpont szokatlannak tűnik, de egyáltalán nem váratlan. Az Államháztartásról szóló törvény ugyanis előírja, hogy a kormánynak december 31-ig ismertetnie kell a következő három év legfontosabb költségvetési és makrogazdasági számait. Az pedig nem véletlen, hogy a kormány az év utolsó napjait választja ennek publikálására, az elmúlt évek bevett szokása ugyanis a kormány részéről, hogy a kellemetlenebb fejleményeket tartalmazó dokumentumokat olyan időpontban teszi közzé, amikor kevesebb figyelem összpontosulhat rájuk (például ugyanez a prognózis 2020-ban december 31-én délután jelent meg, 2021-ben december 29-én, 2022-ben december 30-án).

A nagy hiánycél-elvétés

A Pénzügyminisztérium által készített Makrogazdasági és költségvetési előrejelzés 2023-2027 című kormányzati dokumentum tartalmaz érdekes, és kellemetlen számokat. Ezek közül a leginkább szembetűnő az, hogy

a kormány legújabb várakozása szerint 2023-ban a GDP 5,9%-a lehet a költségvetés hiánya, ami azt is jelenti egyben, hogy elvéti az októberben 3,9%-ról 5,2%-ra emelt magasabb hiánycélját is.

Már ez sok mindent elárul a költségvetési fegyelemről, a fiskális politika hitelességéről, valamint a kormányzati tervezések, előrejelzések minőségéről. Felmerül ugyanis a kérdés, hogy októberben mi volt a kormány szándéka, amikor döntött a hiánycél emeléséről és ha az 5,2%-ra emelt akkori GDP-arányos tervet a kormány komolyan vette volna, akkor miért nem tett hathatós pótlólagos lépéseket a cél betartása érdekében. A kormány ezzel a húzásával (vagyis, hogy az 5,2%-os hiánycél betartása érdekében sem lépett) gyakorlatilag a költségvetés legfontosabb funkcióját gyengítette tovább: a horgony szerepét (ahogyan az a korai költségvetés megszavazással elkezdődött már az elmúlt években). Ha a befektetők, a hitelminősítők, a gazdaság legkülönbözőbb szereplői azt látják, hogy a hiánycél bármikor változhat és annak tulajdonképpen nincs is következménye, akkor elkönyvelik magukban azt is, hogy a büdzsé legfontosabb száma nincs is kőbe vésve. Ha pedig a puzzle legfontosabb darabja bármikor megváltozhat, akkor az egész kirakós értelme, jelentősége megkérdőjeleződik.

Összességében ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy aki szorosan követte az idei költségvetés alakulását, annak nem lehet meglepetés a 2023-as hiánycél elvétése. Legutóbb novemberben és decemberben is közöltünk cikket arról, hogy a kormány szinte biztosan elvéti az idei megemelt hiánycélját. Utólag be lehet látni azt is, hogy igaza lett azoknak a piaci, elemzői várakozásoknak, miszerint az idei hiány 6% körül lesz.

Mindezektől függetlenül a hiánycél elvétésének gyakorlati drámai következménye várhatóan nem lesz: a finanszírozás az év során megoldott volt, és nagyobb globális krízis hiányában ezt nem is fenyegeti veszély, más kérdés ugyanakkor, hogy ezért Magyarország irtózatos árat fizet, a kamatkiadásokban. A nemzetközi befektetők azt láthatják, hogy a deficit 6% alatt van, és a tavalyi 6,2%-os GDP-arányos mínusznál is alacsonyabb, vagyis csökkenő pályán van, távolról nézve azt gondolhatják, hogy ezen a téren minden rendben van.

Néhány nappal ezelőtt megjelent Signature-elemzésünkben részletesen is írtunk a magyar fiskális politikáról, ugyanis megítélésünk szerint 2023 egyik legfontosabb sztorija volt, hogy a fegyelmezett fiskális politika már nem prioritás Magyarországon.

Rezsivédelemre kevesebbet kellett költenie a kormánynak, mint tervezte

A részletes költségvetési táblázatból az is kiolvasható, hogy a rezsivédelem jelentős összegeket emésztett fel idén: a 2022-es 375 milliárd forint után ugyanis idén várhatóan 2058,9 milliárd forint megy el a Rezsivédelmi Alap kiadási oldalán. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a kormány eredetileg 2580 milliárd forintos kerettel tervezte be a Rezsivédelmi Alapot, vagyis ehhez képest az állam a vártnál kedvezőbben alakuló energiaárakon nyert bő 500 milliárd forintot. Ez a pénz kvázi bent maradhatott az alapban, ezzel is javítva a teljes idei költségvetés egyenlegét, ám ez távolról sem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kedvezőtlen büdzséfolyamatokat.

Adódik a kérdés: mégis milyen tényezőkön csúszott el nagyon a 2023-as költségvetés? Ennek megválaszolásában segít, ha a most közzétett táblázatban a főbb államháztartási sorok 2023-ban várható értékét összevetjük azzal, amit a kormány eredetileg tervezett. Elöljáróban elmondható: a bevételi oldal a ludas a nagyobb mínuszban.

Közel 320 milliárd forinttal érkezett be kevesebb befizetés a társaságoktól, mint azt a kormány tervezte.

1137 milliárd forinttal maradtak el a tervektől a fogyasztáshoz kapcsolt bevételek, ami elsősorban az áfabevételek drámai összeesésével függ össze. Ezzel a témával több cikkünkben is foglalkoztunk.

A lakosság befizetései 120 milliárd forinttal maradhattak el az előirányzattól.

Közel 400 milliárd forinttal kevesebb bevétel érkezett az EU-tól.

Összességében a bevételek 25.033 milliárd forintban teljesülhettek idén a kormány becslése szerint, miközben eredetileg 26.032 forinttal számolt az idei központi költségvetés esetében. Vagyis itt van egy 1000 milliárd forintos elmaradás a tervekhez képest.

Eközben a kiadások 29.271 milliárd forintban teljesülhetnek idén a központi költségvetés tekintetében, miközben az előirányzat 29.595 milliárd forint volt. Vagyis a kormány első ránézésre féken tartotta a kiadási oldalt, ami főként a már említett alacsonyabb rezsikiadásokkal függött össze, az uniós programok kiadásainak alacsonyabb teljesülésével (1000 milliárd forintnyi megtakarítás itt), az állami beruházási fejezet kiadásainak alacsonyabb teljesülésével. Mert a kiadási oldalon is voltak olyan tételek, amelyek jócskán a terven felül alakultak. A kamatkiadások 2764 milliárd forintban teljesülhetnek, miközben eredetileg pénzforgalmi szemléletben a kormány 2500 milliárd forintot várt, és ez ESA-szemléletben még magasabb lesz. A költségvetési szervek kiadásai közel 3000 milliárd forinttal alakulnak magasabban az előirányzottnál (igaz a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében nettó módon nem ekkora a romlás, mert a költségvetési szervek bevételei is jobban teljesültek a vártnál). Az állami vagyonra is többet költött az állam, mint tervezte: 1090 milliárd forint lehet ennek az összege idén, az előirányzott 850 milliárd forint helyett.

Emellett az ESA-híd is lényegesen rontotta a költségvetés idei egyenlegét a tervezetthez képest. A kormány ezt most -116 milliárd forintra várja, miközben a nyáron még 462 milliárd forintos pluszt tervezett.

Azt is ki lehet számítani a részletes táblázatból, hogy idén 75.500 milliárd forint lehetett a magyar GDP, míg az év közepén még 78.500 milliárd forintra várta azt a kormány.

A prognózisban szereplő 2024-es költségvetési számokkal nem is érdemes foglalkozni, ugyanis azokat a kormány bemásolta az idén nyáron elfogadott jövő évi költségvetési törvényjavaslatból, miközben a makrogazdasági helyzet már most másképp alakul, mint azt a kormány várta a nyáron (alacsonyabb GDP-növekedés, alacsonyabb infláció), de ennek hatásait nem vezette át az államháztartási sorokra vonatkozó előrejelzésén.

Maradjunk még 2023-nál

Az előrejelzés érdekessége továbbá az is, hogy először jelenik meg hivatalosan nyilvános kormányzati dokumentumon az idei recesszió. A PM legújabb várakozása ugyanis 0,4%-os gazdasági visszaesésről szól 2023-ra, ami úgy jöhet össze, hogy a háztartások fogyasztása idén 2%-kal zsugorodhat, a beruházások pedig 11,1%-kal eshetnek vissza.

Az előrejelzés szerint idén várhatóan a nettó nominális átlagkereset 13,8%-kal növekedhetett, viszont közben az infláció éves szinten 17,6% lehetett. Ennek következtében

a reálbérek 3,3%-kal csökkentek 2023-ban a kormány saját számításai szerint is.



A foglalkoztatottak száma a kormány szerint idén 0,5%-kal bővült, közben viszont a magyar gazdaság termelékenysége 1%-kal esett. Ehhez képest a kormány egy évvel ezelőtti prognózisában még azzal számolt, hogy 2023-ban stagnálni fog a foglalkoztatottak száma, és 1,5%-kal javul a termelékenység.

A 17,6%-os idei éves inflációs várakozása azt is jelenti, hogy az magasabb az eredeti 15%-os várakozásánál, viszont kedvezőbben alakul annál, mint amit ősszel számolt a kormány. A kormány ugyanis szeptember végén döntött arról, hogy a nyugdíjasok mekkora kompenzációban részesülnek és akkor 3,1%-os pótlólagos emelésről döntött, mert 18,5%-os éves átlagos inflációt becsült. Ha a kormány mostani 17,6%-os inflációs prognózisa beválik, akkor összességében elmondhatjuk, hogy a nyugdíjak reálértéke javult 2023-ban. Ellentétben a bérek alakulásával.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 12. Nyugdíjemelés: rendkívüli helyzet állt elő

Az a bizonyos középtáv

A részletes makrogazdasági táblázatból az is kiderül, hogy a kormány szerényebb növekedési fordulatot vár a magyar gazdaság esetében, mint a nyáron. 2024-ben a GDP-növekedés 3,6% lehet, miközben a jövő évi költségvetést 4%-kal fogadták el. Az infláció esetében 6%-ot várt a kormány, most 5,2%-ot vetít előre 2024-re.

Új információ továbbá a kitekintőben, hogy a kormány szerint az átlagos infláció 3% felett lesz 2025-ben is, miközben nyáron még azt vetítette előre, hogy már addigra visszaáll a 3%-os célhoz.

Címlapkép forrása: Getty Images