Surányi György: Magyarország útja a lejtőn

Az elmúlt hónapok gazdaság- és pénzügypolitikai vitáinak középpontjában egyfelől az (ár)stabilitás, másfelől a növekedés feltételeinek megteremtése állt. Az egyik tábor a fenntartható növekedés előfeltételeként a külső és belső pénzügyi egyensúly, ezen belül hangsúlyosan az árstabilitás helyreállításának fontosságát hangsúlyozza. Ezzel szemben a másik oldal a belföldi kereslet élénkítésével, a monetáris szigor – értsd: a pozitív reálkamatok – gyors felszámolásával, a hitelezés expanziójával, a beruházás és a fogyasztás élénkítésével, a reálbérek növelésével, vagyis a magas nyomású gazdaságpolitikához való visszatérésben látja elérhetőnek a magas növekedést. Az alábbiakban ehhez a vitához szeretnék néhány megjegyzést fűzni.

Korábban, talán kissé elhamarkodottan, leegyszerűsítve, a belső kereslet élénkítésére alapozott gazdaság- és pénzügypolitikát egyszerűen blöffnek minősítettem. Ez hiba volt, mert a helyzet ennél azért összetettebb. Ahogy arra Farkas Zoltán kiváló írásában (HVG, 2023. december 14.) rámutat, a belföldi kereslet élénkítésére alapozott, úgynevezett magas nyomású gazdaság (high pressure economy) elmélete a méltán híres amerikai közgazdász, A. M. Okun nevéhez fűződik. Az 1960-as években született gondolat a 2008–2009-es válság után került ismét előtérbe.

Az elmélet szerint a kereslet növekedése a munkanélküliség csökkenését, egyszersmind a termelékenység és a növekedés gyorsulását eredményezi.

Ezt vette át a Magyar Nemzeti Bank 2016-ban, ezt idézi Farkas cikke: „A tartósan és kiszámítható módon keresleti nyomás alatt tartott gazdaságban a vállalatok a piacaik növekedésére számítva növelik a keresletüket a termelési tényezők, a gépek és berendezések illetve a munkaerő iránt. A magas nyomású gazdaság kockázatai mérsékeltek jelenleg, mivel az inflációs várakozások alacsonyak.”

Mint oly gyakran, a divatos elméletek érvényességének feltételeit érdemes aprólékosan körülhatárolni. Lehetnek olyan körülmények, amelyek indokolhatják a makroszintű kereslet átmeneti, vagy kivételes esetben tartós élénkítését is.

Mégis, mikor és meddig mehet a belföldi kereslet élénkítése az egyensúly borulása nélkül?

Okun és külföldi követői szerint a kereslet mesterséges felturbózása addig lehetséges egyensúlyromlás és infláció nélkül, ameddig a gazdaság megközelíti vagy eléri a potenciális növekedési ütemét (az output gap zéró).

Amerikai közgazdászról lévén szó, szinte természetes, hogy nagy és zárt gazdaság keretei között mozog. Ezért nem is foglalkozik a mesterséges keresletélénkítés külső egyensúlyt kikezdő hatásával. Ráadásul olyan nagy és zárt gazdaság lebeg a szemei előtt, amely a kulcsvaluta, a messze elsőszámú tartalékvaluta, tartalékdeviza kibocsátója; a nemzetközi kereskedelem és fizetések nagyobb része dollárban bonyolódik. Ha a külső eladósodás lehetősége nem is korlátlan, de a világgazdaság bővülését követve, annak növekvő likviditási igényét saját külső deficitjével tartósan és ingyenesen finanszírozhatja.

Ez tipikusan ingyenebéd-pozíció, amely azonban kizárólag az Egyesült Államok privilégiuma.

Mivel a magyar gazdaság, szemben az USA-éval, közismerten kicsi és nyitott, és sajnos a forint sem tartalékdeviza, ezért a fenntartható gazdaságpolitikának, a mesterséges keresletélénkítésnek szigorú külső egyensúlyi korlátai vannak. De további fontos előfeltétele is van a magas nyomású gazdaság fenntarthatóságának: az árstabilitás és az inflációs várakozások árstabilitás körüli horgonyzása. Ez pedig nem megy varázsszóra, kormányzati rábeszélésre, hanem a vásárlói tapasztalatoknak kell megalapozniuk.

Összegezve, a magas nyomású gazdaság, a kereslet mesterséges, központi vezérléssel megvalósuló erősítése egy nyitott, kis gazdaságban addig nem kezdi ki az egyensúlyt, amíg az nem haladja meg a potenciális, azaz az organikus növekedési ütemet. Amíg a belső keresletnek a fiskális, a jövedelmi és a monetáris politika eszközeivel történő felpörgetése nem vezet veszélyes külső és belső eladósodáshoz és/vagy az infláció felgyorsulásához. Ennek pedig az lenne a feltétele, hogy a külső egyensúly (beleértve a megfelelően magas devizatartalékokat) stabil legyen, az esetleg szükséges devizahitelek kamatkockázati prémiuma kedvezően alacsonyan alakuljon, az infláció és az inflációs várakozások stabilan a célértéken, inkább az alatt legyenek, és számottevő mozgósítható erőforrás, tartalék is rendelkezésre álljon.

Azaz kihasználatlan versenyképes – főként exportképes – tőkekapacitás és munkakínálat legyen jelen a piacon.

Egy gazdaságban a belső kereslet hiánya lehet átmeneti és lehet tartós. Az átmeneti kereslethiány a kapitalista gazdaság ciklikus fejlődésének tipikus velejárója. Éppen a ciklus kilengésének (amplitúdójának) tompítása hívta életre az anticiklikus makropolitikát. Ha tetszik, a ciklus alján célszerű és észszerű lehet a mesterséges keresletélénkítés, feltéve, hogy a fellendülés idején kellő külső és belső erőforrás-tartalékot halmozott fel a gazdaságpolitika. De indokolt lehet a kereslet tartós stimulálása elhúzódó strukturális problémák esetén is.

Erre példa lehet Japán, vagy némi megszorításokkal Németország és Hollandia. Japán évtizedek óta próbálkozik, hogy fiskális és monetáris eszközökkel, mesterségesen felpörgesse a keresletet. Nem ért el átütő sikert, de legalább elkerülte a tartós recessziót, a mély deflációt, és alacsonyan tartotta a munkanélküliséget. A növekedés üteme azonban alacsony, miközben a külső egyensúly nagyon stabil. A mesterséges keresletteremtés a magánszektor permanensen magas belső pénzügyi megtakarítását próbálja ellensúlyozni. A magas nyomású gazdaság eszközrendszere – magas költségvetési hiány, magas nettó államadósság, tartósan negatív nominális kamat, erőteljes monetáris expanzió – azonban csupán felszíni megoldást hoz. A kereslethiány strukturális okait nem kezeli, az elmaradó reformokat nem pótolja. Éppen ezért, noha eddig működött, nem kevés veszélyforrást rejt a jövőre vonatkozóan (például, ha a Bank of Japan a kamat emelésére kényszerül).

Ezek után érdemes röviden áttekinteni a fenntartható, egyensúlyőrző növekedés hazai feltételeit. Egy nyitott, kis gazdaságban ez tartósan csak külső kereslet-, export-, beruházás- és FDI-vezérelt lehet. Nem egyszerűen beruházás-vezérelt, hanem erőteljesen exportorientált magánberuházások által vezérelt. Továbbá, nem tetszőleges összetételű FDI a motorja, hanem a döntően piacon kiválasztódó, magas hozzáadott értéket előállító működőtőke. Emellett talán említeni sem kellene: a pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartása, következetesen anticiklikus makropolitika és ehhez mérten szigorú, a ciklus átlagában az egyensúlyt szem előtt tartó fiskális, jövedelem- és monetáris politika az előfeltétele a fenntartható növekedésnek.

Ebben a keretben érdemes röviden áttekinteni a 2016 utáni évek fejleményeit, ezen belül azt, hogy mennyiben voltak adottak a magas nyomású politika egyensúlyt nem kikezdő feltételei. A magyar gazdaságpolitika karaktere 2016–2017-től lényegében a mai napig (2020-at kivéve, ha az ekkor is megfigyelhető túlzásoktól eltekintünk) prociklikus, azaz ciklus erősítő, egyensúlyromboló. Nem részletezem ezúttal a költségvetési, a jövedelmi és a monetáris politika konzisztensen egyensúlyt kikezdő természetét.

A 2017-től folytatott magas nyomású gazdaságpolitika szisztematikusan ásta alá a makroegyensúlyt.

Az infláció 2017 elejétől fokozatosan gyorsult, 2020 elején már 5 százalék közelébe ért. A külső egyensúly 2016-ban mért jelentős többlete mínuszba esett. Az államháztartás ciklikusan kiigazított egyenlegének a hiánya meghaladta a GDP 4 százalékát (ehhez járul még a belföldi adóbevétellel nem fedezett, vissza nem térítendő uniós források jelentős túlkeresletet teremtő hatása), a hitelek kétszámjegyű mértékű éves növekedése, a munkaerőhiány és nyomában a termelékenységet többszörösen meghaladó reálbér-emelkedés.

A mesterségesen teremtett kereslet, a prociklikus nyomás alá helyezett gazdaság erőltetett növekedése a potenciális GDP-ből adódó pályának közel a kétszeresére ment fel, ami trendjében minden szinten romló egyensúlyi mutatókkal párosult. Ha messze nem olyan mértékben, mint 2008-ban, de 2020–2022-ben is az egyensúlyi pályáról tendenciaszerűen letért gazdaságot érte el a pandémia, majd az energiaválság okozta külső sokk. A járvány miatt a gazdaság leállításából következő kínálati sokkot kezdetben irányát tekintve helyesen, ám szerkezetében és mennyiségében vitathatóan kezelte a gazdaságpolitika.

Ezt követően 2021-ben és 2022 első felében azonban visszatért a ciklust erősítő, egyensúlyt romboló, magas nyomású gazdaságpolitika eszközeihez – méghozzá példátlan mértékben.

Ezek főbb összetevői: az államháztartás tartós hiánya és 2021 végéig a hatalmas monetáris expanzió, a nominális bérek folytatódó, kétszámjegyű emelkedése, 2022 első hónapjaiban a korábban nem látott költségvetési hiány, a gazdaság teljesítményétől drámaian elszakadó ugrás a reálbérbérekben, reáljövedelemben. Amikor pedig az energiaársokkot tompítani kellett volna, 2022 közepétől, akkor, megfelelő tartalékok hiányában, durva megszorítás következett.

A high pressure economy áldásaival párosult külső sokkok 2023-ra elkerülhetetlenül a régió legmagasabb inflációjához és enyhe recesszióhoz vezettek. Növekedés szempontjából négy év veszett el.

Nálunk tehát az elmúlt éveket, egy rövid kivételtől eltekintve, tartósan prociklikus gazdaságpolitika jellemezte, 2016–2017-től 2019–2020 elejéig, majd 2020 végétől 2023 végéig. Ezen belül 2016–2017 és 2022 közepe között a mesterséges keresletélénkítés vezérelte a gazdaságpolitikát. Ám aligha állítható, hogy ez a politika átütő sikerrel járt volna. Nem lenne fair csak az abszolút számokat önmagukban szemlélni, ezért nem is teszem. Olyan külső sokkok érték a magyar gazdaságot, amelyek globálisan is roppant fájdalmasok voltak. Ugyanakkor megállapítható, hogy a régió hasonló adottságú országaihoz képest is elmarad a magyar gazdaság teljesítménye, Szlovákiát kivéve (ahol komoly statisztikai mérési problémák is vannak). A talán legfontosabb mutatóban, az összehasonlítható árakon, vásárlóerő-paritáson számított egy főre eső fogyasztásban már csupán Bulgáriát előzi meg Magyarország, őt is csupán kevéssel.

Ilyen előzmények után alakult ki éles vita a gazdaságpolitika alakítói között. Az egyik oldal a high pressure economy-hoz való gyors visszatérést, a másik oldal az egyensúly visszaállítását, kivált az árstabilitás megnyugtató helyreállítását helyezné előtérbe a fenntartható növekedés megalapozásához. A növekedés mesterséges gyorsításának a hívei alapvetően a belső kereslet felfuttatására építenének. Ez viszont még az uniós források akadálymentes felhasználása esetén is – késleltetve – kikezdi a külső egyensúlyt (ahogy 2016 és 2019 között is megtörtént). Mégpedig azért, mert hiányoznak a magas nyomású gazdaságpolitikai keretnek az egyensúlyt fel nem borító feltételei. A belső kereslet növekedése a fogyasztást és főként a belső piacot megcélzó beruházásokat serkenti, ami viszont főként az import növekedésével, a külkereskedelmi és a fizetési mérleg romlásával jár.

De nem egyszerűen csupán gyorsítani kívánnak a magas nyomású gazdaság hívei, hanem tartósan minimum évi négy százalékos növekedést céloznak meg.

Azaz, szemben a magas nyomású gazdaság elméleti keretével, jóval a magyar gazdaság potenciális növekedése fölé erőltetnék a tempót. Hiszen a hazai és a külföldi szakértők viszonylag egységesen nagyjából 2,5 százalék körül látják a magyar gazdaság tartós potenciális növekedési ütemét. Ehhez is viszonylag jó világgazdasági, mindenekelőtt európai, ezen belül németországi konjunktúrára volna szükség. Emellett a munkakínálat bővítésére, valamint az elmúlt 13 év átlagosan 1 százalékot sem elérő éves termelékenység-növekedésének jelentős gyorsítására. (Erre még visszatérek.)

A munkakínálat a high pressure economy klasszikus helyzetétől és a 2014–2018 közötti helyzettől is alapjaiban tér el.

Itthon nem munkaerő-felesleg, hanem munkaerőhiány alakult ki, különösen a megfelelő képzettségű munkaerőből. Ezen legfeljebb enyhít, ha még tovább nő az egyébként már most is örvendetesen magas foglalkoztatási ráta. Ám demográfiai okokból évről évre csökken a munkaképes korúak száma. Vagyis a munkakínálatot érdemben leginkább vendégmunkásokkal lehetne bővíteni. De ha a magyarországi munkaerő-tartalékok mozgósítása vagy a munkavállalók importja az alacsony hozzáadott értékű termelés (például akkumulátorgyártás) felfuttatása érdekében történik, az csak korlátozottan növeli a GDP-t. Az ilyen beruházások nettó exportja a külső egyensúlyon alig javít (a környezetvédelmi, vízügyi és energiaproblémákról nem is beszélve).

Kihasználatlan versenyképes exportkapacitások azonban nem nagyon láthatók a horizonton.

Emellett a belföldi kereslet élénkítése sem plauzibilis. Ha jól értem – és szeretném komolyan venni a kormány szándékát –, akkor jövőre az idei, közel 6 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt három százalék alá akarja levinni. Ez a makrokeresletben 3 százalékos megszorítást jelent. Élénk fantázia kell ahhoz, hogy egy ilyen fiskális politika mellett költségvetési oldalról bővüljön a kereslet. A reálbérek viszont valóban emelkedhetnek – de előre nem tudni, hogy ez a többlet miként oszlik meg a kereslet növekedése és a leapadt megtakarítások feltöltése között. Mint ahogy azt sem, hogy a fogyasztást visszafogó elővigyázatossági motívum milyen gyorsan áll vissza a korábbi szintjére. Az elszállt lakásárak mellett a háztartások beruházási kereslete sem lesz robusztus. Az Európai Unió viszonylag gyenge, egy százalék körüli növekedése, a lanyha külső kereslet, a költségvetés további szigorítása, az idén ténylegesen beérkezett, mintegy 4–4,5 milliárd eurónál nem lényegesen nagyobb jövő évi uniós transzfer aligha növeli erőteljesen az üzleti szféra beruházási aspirációját.

Ezen a ponton szólal meg a kórus: a hitelek felvételét kell gyorsítani, erőteljes hitelexpanzióra lenne szükség, fel kell adni minden bajok okát, a szigorú monetáris politikát. Ez a kívánság több szempontból is hibás, adott esetben veszélyes.

Először: a recessziót mindenekelőtt a nyakló nélküli, évek óta követett költségvetési és monetáris expanzióra adott elkerülhetetlen megszorítás okozta . A gáz és a villamos energia árát sikeresen, a csúcshoz képest annak egy tizedére leszorító EU-s szankciók mellett ez a megszorítás volt az inflációs spirál megfordításának a feltétele. De még nem értünk ennek a folyamatnak sem a végére. Annál is kevésbé, mert még mindig magas a mesterségesen elfojtott infláció is (rezsicsökkentés, kötelező akciók, árakciók stb.).

. A gáz és a villamos energia árát sikeresen, a csúcshoz képest annak egy tizedére leszorító EU-s szankciók mellett ez a megszorítás volt az inflációs spirál megfordításának a feltétele. De még nem értünk ennek a folyamatnak sem a végére. Annál is kevésbé, mert még mindig magas a mesterségesen elfojtott infláció is (rezsicsökkentés, kötelező akciók, árakciók stb.). Másodszor: a Magyar Nemzeti Bank és a kormány korábbi védhetetlenül expanzív politikája miatt a bankrendszer továbbra is úszik a likviditásban. Tehát bőséges a hitelkínálat. Ebben a gyökeresen megváltozott helyzetben valamiféle növekedési hitelprogram újraindítása – szemben a 2013–2016 közötti periódussal, amikor likviditásszűke volt, a bankok tőkehelyzete megingott, és ezért sem hiteleztek, amikor magas volt a bedőlt hitelek állománya és veszteséges volt a bankok jelentős hányada – minden alapot nélkülöz. Ha a jegybank a korábbi, kvázi-fiskális tevékenységének folytatására venne ismét irányt, az újabb és felesleges likviditásteremtés, különösen fix, esetleg nulla kamaton tovább növelné orbitális veszteségét, jegybankpénz-teremtését és végül az inflációt.

Tehát bőséges a hitelkínálat. Ebben a gyökeresen megváltozott helyzetben valamiféle növekedési hitelprogram újraindítása – szemben a 2013–2016 közötti periódussal, amikor likviditásszűke volt, a bankok tőkehelyzete megingott, és ezért sem hiteleztek, amikor magas volt a bedőlt hitelek állománya és veszteséges volt a bankok jelentős hányada – minden alapot nélkülöz. Ha a jegybank a korábbi, kvázi-fiskális tevékenységének folytatására venne ismét irányt, az újabb és felesleges likviditásteremtés, különösen fix, esetleg nulla kamaton tovább növelné orbitális veszteségét, jegybankpénz-teremtését és végül az inflációt. Harmadszor: nem áll meg az az állítás, hogy főként a magas pozitív reálkamatok miatt esik a hitelkereslet. A külső kereslet gyengesége, a költségvetés megszorítása, a reáljövedelmek visszaesése, a bizonytalan nemzetközi helyzet, a kormány folytonos piactorzító, előre alig kiszámítható magatartása, unortodox politikája vezérli a folyamatot. A hitelkereslet már 2022 közepe óta esik, pedig egészen 2023 közepéig – bár csökkenő mértékben – jelentősen negatív volt a reálkamat. Emellett a széleskörű pénzügyi represszió, a kamatstopok, a kormány piaczavaró lépései érdemben korlátozzák a hatékony monetáris és kamat-transzmissziót. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a kormány által nyújtott, több ezer milliárdos, az adófizetőknek roppant drága és a gazdaság szerkezetét károsan alakító, mélyen negatív reálkamatú, túlzott hitelkamat-támogatásokkal futó programok (Széchenyi-kártya, Baross Gábor újraiparosítási program, Eximbank-hitelek, agrárhitelek stb.) részben kihasználatlanok, és inkább forgóeszköz-finanszírozásra vették azokat igénybe, nem beruházásokra. Vagyis alapvetően nem a kamatszint korlátozza a beruházási hitelkeresletet (még a jelzáloghiteleknél sem ez az egyetlen akadály). Mindeközben azoknak a vállalkozásoknak a tulajdonosai, akik a mélyen támogatott kamatozású hiteleket a több ezer milliárd forintos növekedésihitel- és növekedésikötvény-program keretében igénybe vették, felmérhetetlen extraprofithoz jutnak. A 2,5–6 százalék közötti kamatot fizető hiteladósok tőketerhe (azok jelenértéke) a töredékére esett. Ezzel a nyereséggel szemben a költségvetés ugrásszerűen növekvő kamattámogatása és az Magyar Nemzeti Bank példátlan, több ezer milliárd forintos vesztesége áll. Mindkét estben az adófizetők milliói fizetik a számlát, költségvetési megszorítások és infláció formájában.

A külső kereslet gyengesége, a költségvetés megszorítása, a reáljövedelmek visszaesése, a bizonytalan nemzetközi helyzet, a kormány folytonos piactorzító, előre alig kiszámítható magatartása, unortodox politikája vezérli a folyamatot. A hitelkereslet már 2022 közepe óta esik, pedig egészen 2023 közepéig – bár csökkenő mértékben – jelentősen negatív volt a reálkamat. Emellett a széleskörű pénzügyi represszió, a kamatstopok, a kormány piaczavaró lépései érdemben korlátozzák a hatékony monetáris és kamat-transzmissziót. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a kormány által nyújtott, több ezer milliárdos, az adófizetőknek roppant drága és a gazdaság szerkezetét károsan alakító, mélyen negatív reálkamatú, túlzott hitelkamat-támogatásokkal futó programok (Széchenyi-kártya, Baross Gábor újraiparosítási program, Eximbank-hitelek, agrárhitelek stb.) részben kihasználatlanok, és inkább forgóeszköz-finanszírozásra vették azokat igénybe, nem beruházásokra. Vagyis alapvetően nem a kamatszint korlátozza a beruházási hitelkeresletet (még a jelzáloghiteleknél sem ez az egyetlen akadály). Mindeközben azoknak a vállalkozásoknak a tulajdonosai, akik a mélyen támogatott kamatozású hiteleket a több ezer milliárd forintos növekedésihitel- és növekedésikötvény-program keretében igénybe vették, felmérhetetlen extraprofithoz jutnak. A 2,5–6 százalék közötti kamatot fizető hiteladósok tőketerhe (azok jelenértéke) a töredékére esett. Ezzel a nyereséggel szemben a költségvetés ugrásszerűen növekvő kamattámogatása és az Magyar Nemzeti Bank példátlan, több ezer milliárd forintos vesztesége áll. Mindkét estben az adófizetők milliói fizetik a számlát, költségvetési megszorítások és infláció formájában. Negyedszer: ha hiteles az antiinflációs politika és bőséges a likviditás, valamint az üzleti bizalom is adott, akkor semmi akadálya annak, hogy az üzleti szektor szereplői változó kamatozású hitelt vegyenek fel. (A háztartások jelzáloghiteleire ez nem vonatkozik. De ebben a piaci szegmensben sem a magas, fix nominális kamat a legfőbb korlát. Az elhibázott lakástámogatások nyomán az új lakások ára 2015 óta Európában a leggyorsabban, 250 százalékra nőtt, messze meghaladva a háztartások jövedelmének emelkedését. A rosszul célzott támogatások, az áfa kaotikus le- és felemelése – ami önmagában is inflációt okozott –, a szabályok alig követhető változása, a reáljövedelmek közelmúltbeli csökkenése fékezi elsősorban a jelzáloghitelek iránti keresletet.) Csökkenő inflációs és kamatvárakozások mellett nyilván senki nem kíván magas, fix nominális kamaton beruházási hitelt felvenni, évekre eladósodni. De vajon mi akadályozza a floating bázisú hitelnyújtást és hitelfelvételt? Elvben semmi. Ne feledjük, hogy 1996 és 2002 között folyamatosan és dinamikusa nőtt az üzleti szektor hitelkereslete és beruházása, a periódus elején még a jelenleginél is magasabb nominális kamatszint mellett. Ezekben az években fenntartható pályán, évi 4 százalék feletti mértékben nőtt a gazdaság, kellően szigorú, az államadósságot dinamikusan csökkentő fiskális politika, szigorú, pozitív reálkamatot és reál felértékelő árfolyamot eredményező monetáris politika mellett, európai uniós források nélkül. Ezt értékelték a hitelminősítők is, és A kategóriába sorolták a magyar állampapírokat. De persze, kényelmesebb és egyszerűbb minden kockázatot társadalmasítani, a költségvetésre, azaz az anonim adófizetőre hárítani – kivált, ha a gazdaságpolitika lubickol a kézi vezérlésben –, és minden profitot privatizálni. Ez a rendszer némileg asszimetrikusan osztja meg a kockázatokat.

Ennek a politikának nagyon is belátható következményei vannak. Az alacsony, kiváltképpen a tartósan negatív reálkamat – nem beszélve a versenyszektorba pumpált vissza nem térítendő, azaz ingyenes pénzekről – a versenyképesség eróziójához, a termelékenység lassulásához, annak alacsony szintjéhez, a technikai haladás leállásához és korrupcióhoz vezet. A szűkös erőforrásokat annál jobban pazarolja, minél olcsóbban lehet hozzájuk férni. (Megfordítva ez természetesen nem igaz: bizonyos mértéken felül a tartósan magas, a potenciális növekedési ütemet meghaladó pozitív reálkamat a növekedés gátja lehet.) Minél olcsóbb a tőke, minél szélesebb körben tér el a pénzügyi megtakarítások és a beruházások egyensúlya által meghatározott szinttől, annál több gyenge megtérülésű fejlesztés jut lehetőséghez, annál több alacsony hatékonyságú, versenyképtelen vállalkozás marad talpon. Nem működik a piacgazdaságban létfontosságú, schumpeteri teremtő rombolás (creative destruction).

A tartósan, mesterségesen leszorított negatív reálkamat – akár a kormány piactorzító beavatkozása, akár a jegybank ultra laza monetáris politikája révén – a biztos leszakadás felé löki a gazdaságot.

Ezt az egészségtelenül magas beruházási hányad sem akadályozza meg. A gazdaságpolitika komoly bírálata, hogy az elmúlt évek régiós szinten kiemelkedő, 26–28 százalékos beruházási rátája mellett ilyen szerény termelékenység-növekedést volt képes felmutatni.

Érdemes lenne a közelmúltban elhunyt világhírű Nobel-díjas Robert Solow munkáit tanulmányozni. Nem régen, mindössze úgy hatvan éve bizonyította, hogy a beruházási ráta megfelelő szintje csak szükséges, de nem elégséges feltétele a gyors növekedésnek.

A tartós növekedés forrása a technikai haladás, a termelékenység növekedése.

Hiába emelik irracionális szintekre a beruházási rátát, ha a technikai haladás alacsony vagy/és csökkenő ütemű. A beruházási ráta erőltetett emelése legfeljebb átmenetileg emeli meg a növekedés ütemét. (Ez a közhelyszerű megállapítás akár a szocializmus kudarcaiból is tudható. Hasznos lenne újraolvasni Kornai János: Erőltettet vagy harmonikus növekedés, Antall László: Fenntartható-e a fenntartható növekedés?, Bauer Tamás: Tervgazdaság, beruházás, ciklusok, Soós Károly Attila: Terv, kampány, pénz, illetve Bródy András: Ciklus és szabályozás című műveit.) A mesterségesen alacsonyan tartott kamatok, az olcsó pénz a közfelfogással szemben az erőforrások pazarlásához, a versenyképesség romlásához, a külső és belső pénzügyi egyensúly felborulásához, inflációhoz és leszakadáshoz vezet. Ez abból is látható, hogy a rossz hatékonyságú és nyilvánvalóan nem ritkán túlárazott, de rövid távon GDP-t növelő, a régiós szintet 3-5 százalékponttal felülmúló beruházási ráta nem vezet a fogyasztás szimmetrikus emelkedéséhez. Ezt jól tükrözi az, hogy az egy főre eső GDP-t tekintve az uniós átlag 76 százalékán, míg a fogyasztást tekintve 71 százalékán áll Magyarország.

Felesleges és káros a GDP-növekedés fetisizálása, kiváltképp akkor, ha nem vezet a széles értelemben vett jólét bővüléséhez.

Ezen a ponton kapcsolódik egymáshoz a magas nyomású gazdaságpolitika és a felzárkózás, mindenek előtt Magyarország környezetéhez viszonyítva. A belföldi kereslet tartós, mesterséges felpörgetése nem csupán a közép/hosszú távú pénzügyi egyensúlyt kezdi ki, nem csupán a külső egyensúlyt veszélyezteti, nem csupán inflációt gerjeszt, hanem a szűkös erőforrásokat a negatív reálkamatokon, az ingyenes tőketranszfereken keresztül egyre alacsonyabb termelékenységű, egyre rosszabb hatékonyságú területek felé csoportosítja át. Az elmúlt bő évtized kiábrándítóan alacsony termelékenység-növekedése, a megelőző évtizedhez és a régiós riválisokhoz képest Magyarország térvesztése többek között ennek a politikának a következménye.

A piac, a verseny szükségtelen korlátozása, a korlátlan kormányzati intervenció a többnyire indokolatlan, mesterséges - fiskális és/vagy monetáris - keresletteremtéssel együtt a legjobb recept az erőforrások pazarlásához, a leszakadáshoz.

Utóirat: a politikusok a világon mindenütt szeretnének hinni a csodákban. Nem ritkán találkoznak olyan szakértőkkel, akik ezt a hitet önként hajlandók táplálni. Márpedig csodák, olcsó megoldások nincsenek. Erre az elmúlt évek itthon és külföldön megszámlálhatatlan példával szolgáltak. Milyen egyszerű, sőt nagyszerű lenne, ha korlátlan pénznyomtatással, olcsó pénzzel, laza költségvetéssel, a növekedést és a termelékenységet többszörösen meghaladó reálbéremelkedéssel sikert lehetne elérni. De ezt senki nem gondolhatja komolyan. Márpedig a high pressure economy, az olcsó pénz hívei tudatosan vagy sem, ezt sugallják. Ez persze egyszerűbbnek tűnhet, mint az üzleti/fogyasztói bizalom helyreállítása, a kiszámíthatatlan és túlburjánzó kormányzati intervenciók visszafogása, a piac, a verseny erősítése, stabilitás és benne a jogszabályok, például az adók stabilitásának elérése, vagy olyan reformok elindítása, amelyek az oktatás, az egészségügy, a szociálpolitika átalakításán, a kiszámíthatóságon, a jog és tulajdon biztonságán, a verseny intézményi kereteinek megerősítésén alapulnak.

