Brüsszel visszafogná a költségvetéseket, amikor a magyar kormány már kiköltekezett

Az Európai Bizottságnak készít reformtervet Enrico Letta, a Jacques Delors Intézet elnöke, hogy megerősítse a belső piacot, ebben pedig fontos szerepe van a tagállami költségvetési kiköltekezések visszafogásának. A tervezet szerint az állami támogatások jelentős egyensúlytalanságokat teremtenek a belső piacon és a tagországok között, veszélyeztetve a versenyt, valamint fokozva az agyelszívást. A magyar kormányban viszont vannak olyan hangok, akik lazítanának a költségvetési fegyelmen: Nagy Márton szerint a gazdasági növekedés beindításához nem nagy ár a hiánycélok elengedése, mert a bővülés is meghozhatja a csökkenő deficitpályát.

Enrico Letta, a Jacques Delors Intézet elnöke, korábbi olasz miniszterelnök egy reformtervezeten dolgozik. Az Európai Bizottság projektjének célja az állami támogatások visszafogása, mivel azok veszélyeztetik a belső piacot, valamint a tagországok közötti versenyegyensúlyt. A koronavírus-járvány kezdete óta a legtöbb tagállam ugyanis költségvetési költekezéssel próbálta élénkíteni a gazdaságát, aminek része volt a vállalatok állami támogatásának felfutása is. A nagy gazdaságok érthető módon sokkal több fiskális stimulust tudtak bevinni, mint a Magyarországhoz hasonló kisebb államok.

A Politicónak adott interjújában Letta azt is elmondta, hogy az állami támogatások miatt a belső piacon kialakult egyensúlytalanság azzal is jár, hogy a gazdagabb országok agyelszívása is erősödik.

Vagyis az állami támogatások elleni fellépést több megfontolás magyarázza. Egyrészt versenytorzító hatású a termékpiacokon. Ezen túl az expanzív támogatáspolitikának továbbgyűrűző keresleti hatása is van, nem csak a munkaerőpiacra, hanem a teljes aggregált keresletre. További probléma, hogy az állami támogatások mértéke akkora, hogy az már a teljes költségvetési pozícióra kihat, így az optimális fiskális politika kialakítása is nehézségekbe ütközik.

Letta célja, hogy alapvető változást katalizáljon abban, ahogyan az EU vezetői ezt a gazdasági keretet felfogják és működtetik. Az egységes belső piac, az Európai Unió egyik sarokköve, megkönnyíti az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgását a 27 tagállamban. Éppen ezért korlátozzák az állami támogatások rendszerét is: az országok szabad versenye az ösztönzők folyósításával egyes vállalatok nem kívánt dominanciáját is kiválthatja.

Elsőre talán nem látszik a kapcsolat, de a cégek közötti versenyegyensúly fenntartása abban is segít, hogy a szegényebb országokból ne induljon meg az elvándorlás a tehetősebb tagállamok felé. Ennek oka, hogy az állami pénzzel támogatott vállalatok extra munkaerőkeresletet jelentenek egy munkaerőhiányos piacon, ráadásul jobb fizetéseket biztosíthatnak, ez pedig elszívja a munkaerőt.

Letta egyik úttörő javaslata az, hogy megkérdőjelezze az egységes piacról alkotott uralkodó elképzelést, amely szerint az csupán a szabad mozgást segíti elő. Bevezeti a „maradás szabadságának” koncepcióját, amelynek célja, hogy megfékezze a magasan képzett munkaerő kivándorlását a gazdaságilag kihívásokkal küzdő régiókból az erősebb gazdaságokba, például Franciaországba és Németországba. Ezzel a lépéssel a mobilitás negatív hatását kívánja kezelni egyes uniós országokban, például Romániában, Lengyelországban, Olaszországban és Portugáliában, ahol jelentős agyelszívás tapasztalható.

A Jacques Delors Intézet elnöke éppen ezért kiegyenlítené az erőviszonyokat, pontosan úgy, ahogy a kohéziós források célja is az, hogy felzárkóztassa a kevésbé fejlett országokat. Így részben az állami támogatásoknál is nagyobb teret engedne a kevésbé gazdag tagállamoknak.

Azonban eleve nagyon visszavágná az engedélyezhető állami támogatások körét: szerinte ezeknek még inkább kivételnek kell maradniuk, mint szabálynak. Elismeri, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat átmenetileg enyhítették olyan válságok miatt, mint a világjárvány, Oroszország ukrajnai háborúja és az energiaválság. Ugyanakkor amellett érvel, hogy most már vissza kell térni a nemzeti széttagoltságot megakadályozó európai iparpolitikához.

A 2020-ban bevezetett ideiglenes válság- (és átmeneti) keretrendszer alapján jóváhagyott összes állami támogatás meghaladja a 760 milliárd eurót, ami az unió 2022-es GDP-jének 4,5 százalékát tette ki (igaz, két és fél év alatt költöttek ennyit a tagállamok). A felhasználás tekintetében pedig a három nagy gazdaság áll az élen.

2023 december végéig az Európai Bizottsághoz bejelentett állami támogatások 47,2 százalékát Németország, 22,6 százalékát Franciaország és 7,7 százalékát Olaszország folyósította.

Vagyis Berlin a szabályok fellazítása óta eltelt 2,5 évben egymaga 359 milliárd euróval, vagyis a 2022-es német GDP 9,2 százalékával támogatta a vállalatait, Párizs pedig 172 milliárd eurót folyósított a cégeknek, ami a 2022-es francia GDP 7,3 százalékát jelenti. Ezzel értelemszerűen nem tudták felvenni a versenyt az olyan kisebb gazdaságok, mint Magyarország.

A Portfolio kérdésére az Európai Bizottság közölte, hogy az Orbán Viktor vezette kormány 18,55 milliárd euróval támogatta a magyar cégeket.

Mindez egyébként a gazdaságunk méreteit figyelembe véve jelentős tétel, de az összes, az átmeneti rendszerben kifizetett uniós támogatásnak csak a 2,5 százaléka, vagyis tizede a második helyezett francia ráfordításoknak. Magyarország ezzel is bőven erején felül teljesített, ha figyelembe vesszük, hogy 2022-ben csak 1,07 százalékát adta az EU GDP-jének, az elmúlt két és fél évben kifizetett állami ösztönzők pedig a tavalyelőtti magyar GDP 10,1 százalékának megfelelő összeget jelentenek.

Az államadósság és a hiány is probléma

Letta és az Európai Bizottság szerint további probléma, hogy a nagyobb országok is egyre inkább hagyják elszabadulni a költségvetési hiányt, hogy fiskális ösztönzést adjanak a gazdaságaiknak. Ezt pedig a legtöbbször különböző állami támogatási programokkal teszik, tehát ez az egyik oka az elszabaduló deficitszinteknek.

Fontos azt is megjegyezni, hogy az EU-ban amúgy is aggódnak amiatt, hogy a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai miatt a legtöbb ország költségvetési hiánya és államadósságajelentősen megugrott

A fiskális fegyelem fellazulása miatt – az Eurostat legfrissebb, harmadik negyedéves adatai szerint – már hat országban is 100 százalék feletti a GDP-arányos államadósság. A legmagasabb tartozással rendelkező országok között Görögország áll az élen 166,5%-kal, amelyet Olaszország (142,4%), Franciaország (111,9%), Spanyolország (111,2%), Portugália (110,1%) és Belgium (106,0%) követ.

Érdekesség, hogy Görögország kivételével mindegyik tagállamban 4 százalék feletti költségvetési hiányt várnak 2023-ra, vagyis nem látszik, hogy a súlyosabban eladósodott országok fegyelmezettebb állami gazdálkodást folytatnának. E téren egyébként mi sem büszkélkedhetünk, a magyar kormány friss előrejelzése szerint GDP-arányosan 5,9 százalékos lehet a hiány.

Az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzése szerint 2023-ban az államháztartási hiány a tagállamokban enyhén csökkenhetett, unió-szerte átlagosan 3,2% lehetett, ami 0,1 százalékpontos csökkenést jelent az előző évhez képest. Brüsszelben azt várják, hogy a 27-ből 16 tagállamban eshetett vissza a deficit az előző évben. Az elemzés szerint ennek oka, hogy a diszkrecionális költségvetési támogatások kivezetése elindult, ami elsősorban a világjárványhoz kapcsolódó ideiglenes intézkedések teljes leépítésének, a magánberuházásoknak nyújtott támogatások csökkentésének és az energiával kapcsolatos intézkedések enyhülő nettó költségvetési hatásának tudható be. A támogatási versenyben éllovas Németország deficitje a GDP 2,2 százaléka körül alakulhatott, míg Franciaország költségvetési hiány az előzetes adatok alapján 4,9 százalék lehetett 2023-ban.

A bot és az ostor is visszatér

Az Európai Unióban a fiskális fegyelem további erősödésére számítanak, miután visszavezetik a koronavírus-járvány óta felfüggesztett, a deficitre és államadósságra vonatkozó szabályrendszert, a stabilitási és növekedési paktumot (SGP). A megreformált javaslat célja az, hogy a tagállamok fenntartható adósságpályára álljanak, fokozatosan csökkentsék a költségvetési hiányt, miközben főként a zöldátállással kapcsolatos és a gazdasági ellenállóképességet javító beruházásokat támogatnak csak.

A januártól hatályos új rendszerben minden tagállamnak el kell készítenie egy 4, vagy 5 évre szóló költségvetési pályát (egyedi esetben ez 7 évre kinyújtható), amely mellett el kell köteleződnie, és amelyben bemutatja, hogy milyen adósságcsökkentési és reform intézkedéseket hajt végre a fenntartható adósság- és deficithelyzet érdekében, figyelembe véve a klímavédelmi, védelempolitikai és egyéb kihívásokat is.

Azoknál a tagállamoknál, amelyek meghaladják a 3%-os GDP-arányos deficitplafont, vagy a 60%-os adósságplafont, a Bizottság fog egy „személyre szabott”, azaz a tagállami helyzetre, az adottságokra és lehetőségekre figyelemmel lévő konkrét nettó költségvetési kiadási pályát „javasolni”. Ráadásul a ciklus végére 1,5%-os deficitet kell elérni, hogy egy későbbi esetleges gazdasági sokk esetén is legyen kellő mozgástér a fiskális élénkítésre,

valamint időben leszoktatná a kormányokat a fiskális alkoholizmusról.

Ahogy írtuk, a 6 százalék körüli 2023-as magyar költségvetési hiány már valószínűsíti, hogy a nyáron túlzottdeficit-eljárás indulhat Magyarország ellen, főként, hogy a 2024-es költségvetés 2,9 százalékos deficitcélja is nehezen elérhetőnek tűnik.

Magyarország kikérné a következő felest a fiskális söntésben

Az EU-ban már az SGP-reform előtt komoly vita folyt arról, hogy az Egyesült Államok intenzív támogatási politikája miatt versenyhátrányt jelente, ha az unió visszafogná a fiskális ösztönzést. Az USA bőven 5 százalék feletti költségvetési hiányt halmozott fel az előző években – 2023-ban a legutóbbi becslések szerint 7,5 százalék körüli lehetett a GDP-arányos deficit –, így az uniós országoknak sem érdeke, hogy fiskális fegyelmet tartsanak. Washington nem is nagyon állt le az állami támogatásokkal, elég csak a jelenleg is futó 740 milliárd dolláros (jelenlegi árfolyamon 675,5 milliárd eurós) inflációcsökkentő törvény egyes ösztönző programjaira gondolni. Vagyis a fiskális alkoholizmus egyáltalán nemcsak az európai gazdaságok sajátja.

Viszont az amerikai támogatási program esetében fontos megjegyezni, hogy az ugyanúgy egy többéves ciklusra szól, mint ahogy az EU-ban a vészhelyzeti és átmeneti keretrendszer támogatásai is.

A keretösszeg pedig alacsonyabb, mint amennyit az uniós tagállamok már elköltöttek 2020 óta.

A fő érvelés a fiskális alkoholizmus ellen az EU-ban, hogy az elmúlt évek válságai bebizonyították, bármikor érkezhet egy külső vagy belső sokk, amelyikre felkészültnek kell lennie a tagállamoknak, ehhez pedig szükséges az, hogy legyen tartalék a nemzeti költségvetésekben. A túlköltekezés, a költségvetési hiány és az államadósság magas szintje pedig korlátozza, hogy egy újabb válságnál kellő mozgástere legyen a kormányoknak a gazdaságösztönzésre. Végül éppen ezért döntöttek úgy, hogy fenntartható adósságpályákra állítják a tagállamokat, és visszavezetik az SGP-kritériumokat, amelyet Magyarország is támogatott.

Viszont Nagy Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője is azok közé tartozik, akik szerint a a hiánycélok alapján felrajzolódó szigorhoz képest lazább fiskális politika kell, hogy helyreálljon a növekedés. A Demokratának adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte a globális támogatási versenyben nem maradhat le sem Európa, sem Magyarország.

Én azt gondolom, hogy ez utóbbi (a költségvetési fegyelem előtérbe helyezése - a szerk.) rossz döntés lenne, hiszen ha mások versenyeznek és 7-8 százalékos költségvetési hiánnyal és száz százalék körüli államadóssággal futnak, akkor mi is lehetünk megengedőbbek magunkkal szemben

– mondta a politikus, aki ezzel együtt hozzátette ez természetesen nem azt jelenti, hogy „bele kellene menni az úgynevezett költségvetési alkoholizmusba”. Nagy Márton szerint így is csökkenő deficitpályára kell állni, de a tavalyi közel 6 százalékos hiánynál valamivel magasabb is indokolt lehet, mint a 2024-re tervezett 2,9 százalék.

Varga Mihály pénzügyminiszter erre reagálva szintén hangsúlyozta, hogy fontos a költségvetési fegyelem megtartása. Ha szükség lesz a gazdasági növekedés támogatásnak „van tere, akkor lesz impulzus”, de jelezte, hogy első sorban a 3 százalék alatti hiánycélt igyekszik tartani a kabinet 2024-ben, nem terveznek lazítást.

Ahogy arról több elemzésünkbe is írtunk, korlátozottak a lehetőségek arra a magyar büdzsében, hogy jelentős állami támogatásokat folyósítsanak. A tavalyi harmadik negyedévben 3,7% volt a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya, ezzel az államháztartási hiány elmúlt négy negyedévének gördülő átlaga 7,7% volt. A negyedik negyedévről még nincsenek végleges adatok, de a részadatok és a Pénzügyminisztérium bejelentése alapján 6 százalék körüli lehetett a deficit.

Sőt, a recessziós 2023-as év után már most veszélyben lehet a 2024-es 3 százalék alatti hiánycél is. Az OTP Elemzési Központ friss anyaga idénre 4-5%-os GDP-arányos deficitet vár több tényező teljesülésétől függően, tehát láthatóan jócskán elvétené a kormány a 2,9%-os szintet, ha valóban ragaszkodna a törvény betűjéhez. Ez a már említett, szinte borítékolható túlzottdeficit-eljárással együtt megköti majd a kormány kezét, hogy komolyabb támogatási programokat indítson.

