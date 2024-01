Közel másfél évtizede nem volt ilyen válság a boltokban

2023 nem a kiskereskedelem szárnyalásának éve volt, az elköltött pénz mennyisége drasztikusan emelkedett, miközben a volumen zuhant, vagyis a kisebb kosarakért többet fizettek az emberek. Ilyen rossz együttállás az elmúlt szűk másfél évtizedben nem volt Magyarországon.

A 2023-as reálbércsökkenés és az életszínvonal zuhanása a kiskereskedelmi forgalmon mutatkozott meg a leginkább. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy az európai rekorder infláció közepette sem érkezett meg a várt áfabevétel a költségvetésbe. 2023. január és november között mindössze 4 olyan hónap volt, amikor a kiskereskedelmi forgalom volumene havi összevetésben - a kiigazított adatok szerint - nőni tudott, a legfrissebb novemberi adat is pozitív volt.

Éves összevetésben 2023 első 11 hónapjában 8,6 százalékkal csökkent a volumen miközben az infláció az egekbe emelte azt a pénzösszeget, amelyek a magyarok a boltokban a benzinkutakon és online elköltenek, de erről később.

Hosszabb távon nézve az is kiderül, hogy az elmúlt 13 évben

2012 és 2013 magasságában,

a Covid alatt

és az elmúlt 1,5 évben

csökkent a kiskereskedelem volumene, de olyan hatalmas kontraszt a kifizetett pénz növekedése és a forgalom esése között nem volt, mint most. Ennek oka természetesen nem más, mint az infláció, amely a forgalom jelentős részét adó élelmiszerboltokban és trafikokban az első háromnegyed évben 26,1 százalék volt, ahogyan azt korábban kiszámoltuk.

Vagyis 2022 közepétől kezdődően úgy csökkent az átlagos kosárméret, hogy közben jelentősen több pénz áramlott a boltokba.

A kiskereskedelmi forgalom voluemne igen régóta a 2021-es szintjén mozog és vélhetően egy lendületes reálbér-növekedés kell ahhoz, hogy ebből ki tudjon mozdulni. Erre egyébként van esély 2024-ben.

Minden a benzinkutakon dőlt el?

A kiskereskedelmi forgalom csökkenésében jelentős szerepet játszottak a benzinkutak, ahol a teljes forgalomnak közel 17 százaléka bonyolódott tavaly. A KSH szerint a kutak forgalma több mint 20 százalékkal csökkent tavaly, ha pedig a kiskereskedelem rajtuk kívüli részét nézzük, akkor a korábban említett tavalyi első 11 havi 8,6 százalékos visszaesés 5,9 százalékra zsugorodik, amely persze még mindig tetemes.

Ez a visszaesés ugyanakkor nem tisztán piaci alapú, hiszen a hatóság árazás sokáig igen turbulens viszonyokat teremtett a hazai piacon. Amíg nem volt semmilyen korlátozás, addig a külföldi forgalom is hajtotta a magyar üzemanyag-kiskereskedelmet, amikor pedig eltörölték az árstopot, akkor az árrések növekedése hozott jelentős drágulást és ezzel párhuzamosan forgalommérséklődést. Pár hónap és azt is látni fogjuk, hogy az európai uniós minimumkövetelményeket is jócskán túlszárnyaló jövedékiadó-emelés hatása miként jelentkezik az üzemanyagpiacon. A zuhanás azonban már decemberben lassulni fog, hiszen 2022 év végén törölték el teljesen az árstopot, vagyis ennek hatása kifut a bázisból.

A hazai üzemanyagpiac kilátásairól is beszélgettünk korábban Pletser Tamással, az Erste olaj- és gázipar elemzőjével. A beszélgetés meghallgatható az alábbi lejátszóra kattintva:

Még az online sem ment?

Tavaly még az egyébként szárnyaló csomagküldő kiskereskedelem is a földbe állt, holott korábban ez a szegmens a járványtól függetlenül is komolyan nőtt. Novemberben 0,3 százalékkal csökkent a volumen, amely alátámasztja a korábban a Portfolio-nak nyilatkozó szakértők állításait azzal kapcsolatban, hogy a tavalyi Black Friday nem volt olyan, mint a 2022-es. A csomagszám nőhetett, de azokban kevesebb és/vagy kisebb értékű termék lehetett.

Rengeteg pénz áramlik a boltokba

Az infláció hatását jól mutatja, hogy 2011-ben egy hónapra vetítve még átlagosan 643 milliárd forint volt a kiskereskedelmi forgalom, 2023-ra ez 1500 milliárd forint lett: a növekedés 133 százalékos (a duplája és még egy harmad). Mindez nem lenne sokkoló, hiszen 2011 és 2023 között a bérek ennél nagyobb mértékben, 162 százalékkal emelkedtek, azonban a növekedés nem volt egyenletes, ahogy az az alábbi grafikonon is látszik. (Az ábrán a fogyasztási adatot gördülő átlaggal kisimítottuk, hogy a havi szezonális ingadozások ne zavarják az értelmezést).

2011 és 2017 között mérsékelt volt ez a növekedés, amelyet - az alacsony infláció miatt - inkább a forgalom növekedése hajtott. A fogyasztás a Covid-járványig lendületesebben nőtt, majd jött egy kis megtörés a bezárkózás miatt, az utóbbi 1,5 évben pedig már az infláció által hajtva korábban nem látott mértékben nőtt a boltokban elöltött pénz mennyisége.

A jó hír, hogy idén a tavalyihoz képest mérsékelt, 4-6 százalék körüli inflációt várnak a szakértők, vagyis ismét visszatérhetünk abba az időszakba, amikor nagyobb költés nagyobb kosárméretet jelent majd.

Címlapkép forrása: Getty Images