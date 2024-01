A világ élvonalába ugrott a magyar kamat, vakarhatják a fejüket az MNB-ben

A decemberben 5,5 százalékra csökkenő magyar infláció mellett a visszatekintő reálkamatunk 2006 óta nem látott szintre emelkedett. Így egyre több elemző szerint nyílhat meg a tér egy nagyobb kamatcsökkentésre az MNB Monetáris Tanácsának következő ülésén. Szerdán az MNB alelnöke is elég egyértelmű utalást tett arra, hogy megfontolják az átmeneti gyorsítást. Egy gyorsuló lazítás viszont a forintot szinte biztosan megviselné, ráadásul a nemzetközi hangulat is kezd borúsra fordulni, ami aggaszthatja a jegybankot.

Az infláció bátoríthatja fel a Monetáris Tanácsot

Decemberben a vártnál alacsonyabb szintre, 5,5 százalékra csökkent az infláció Magyarországon a KSH kimutatása szerint, előzetesen a szakértők 5,9 százalékos értékre számítottak. Az elemzők többsége szerint a bázishatás miatt a következő hónapokban még folytatódhat a tendencia, januárban szinte biztosan 5 százalék alá csökken majd az áremelkedési ütem.

Ez alapvetően jó hír a gazdaság és a magyar eszközök szempontjából, mégsem lehet azt mondani, hogy a forint kedvezően reagált volna a friss adatra. A vártnál alacsonyabb inflációval ugyanis

felerősödhetnek az eddiginél nagyobb kamatcsökkentés esélyei.

Az elmúlt hónapokban az MNB Monetáris Tanácsa 75 bázispontos ütemben faragta az alapkamatot azt követően, hogy szeptemberben 13 százalékon összeolvadt az egynapos betéti kamattal. Így mostanra 10,75 százalékra mérséklődött a kamatszint, a kérdés az, hogy innen mekkora lépésekkel folytatódik a lazítás. A piac nagyon előreszaladt a kamatvágási várakozásában, év végére már nagyon alacsony kamatszintet áraznak. Amúgy a nagyobb kamatvágás ellen szóló érv lehet, hogy kicsit érdemes lehet kijózanítani a piacokat, mert ha a mostani agresszív árazást a jegybank a gyorsítással még vissza is igazolja, akkor az később a volatilitást növelheti a pénzpiacokon

A világ élvonalában a magyar reálkamat

Az elemzők szerint a decemberi inflációs jelentésből az volt kiolvasható, hogy az év utolsó hónapjára 5,7 százalékos inflációval számolt az MNB, vagyis nem csak a piacot, hanem a jegybankot is meglephette a közölt adat.

Az elmúlt hónapokban az MNB kiemelten kezelte a visszatekintő reálkamatot, mely hosszú évek után szeptemberben lett először pozitív. Azóta pedig folyamatosan hízik, a 10,75 százalékos alapkamat és a decemberi infláció különbségeként

már 5,25 százalékon áll, ennél magasabbra pedig 2006-ban volt példa utoljára.

Ugyan a világban is egyre több helyen tapasztalható pozitív visszatekintő reálkamat, de a magyar szint így is a hatodik legmagasabb az összes ország közül, Európában pedig csak a háborúban álló Ukrajna és Oroszország tart fenn magasabb reálkamatot.

Jelenleg ez a magas reálkamat védi a forintot a komolyabb leértékelődéstől, de jogos a kérdés, miért ne emelkedhetne tovább a ráta. Elviekben a reálkamat lehet magasabb, azonban a legtöbb esetben nem célszerű túl magasan tartani, ugyanis a szigorú monetáris kondíciók visszafogják a gazdaság növekedését. Vagyis, ha az infláció nem indokolja, akkor célszerű gyorsabban csökkenteni az alapkamatot, éppen ezért fokozódhat a nyomás az MNB-n is.

Százzal is repeszthet a jegybank

A következő hetek kérdése az lehet, hogy gyorsít-e a Monetáris Tanács a fentiek után. Azt már a decemberi ülés után közölte Virág Barnabás alelnök, hogy szóba került a 100 bázispontos kamatvágás is, de végül egyhangúan döntöttek a 75 bázispontos tempó fenntartása mellett. A Tanács legközelebb január 30-án dönt a kamatokról, de már megkezdődött a piac számára az irány mutatása. Szerdán ugyanis Virág Barnabás egy bécsi konferencián azt mondta, hogy a januári ülésen legalább annyi érv szól majd a 100 bázispontra gyorsítás, mint a 75 bázispontos ütem fenntartása mellett. Ugyanakkor kiemelte, hogy ha nagyobb tempóra kapcsolnak, az csak néhány hónapra szól majd.

A vártnál alacsonyabb infláció és az uniós források miatti hangulatjavulás kikövezhetik az utat egy legalább 100 bázispontos kamatcsökkentés előtt január végén – vélik friss elemzésükben az OTP Bank szakemberei. Sőt, szerintük ennél nagyobb, lazítás is benne van a pakliban.

Ugyanakkor egy 75 bázispontnál nagyobb vágással az elmúlt hónapokban fáradságos munkával felépített óvatosságot és hitelességet is kockáztatná az MNB, hiszen eddig erősen cáfolták, hogy gyorsítanának a lazítási ütemen. Ráadásul a nemzetközi kockázatok is fokozódtak az elmúlt hetekben, éppen ezért például az ING Bank elemzői arra számítanak, hogy hiába a kedvező belső folyamatok, a Monetáris Tanács kitart a 75 bázispontos tempó mellett. A napokban több nagy világcég döntött arról, hogy a jövőben a fokozódó feszültség miatt elkerüli a Vörös-tengert az Európába irányuló szállítmányaival, ez pedig az árak emelkedésén keresztül az inflációba is begyűrűzhet azon túl, hogy növeli a kockázati prémiumot a közel-keleti fegyveres konfliktus esetleges továbbterjedése miatt.

Hasonlóan vélekedik Kiss Péter is, az Amundi befektetési igazgatója szerint márciusig még tartja a jelenlegi ütemezést az MNB, és csak az addig bejövő kedvező adatok, illetve az új Inflációs jelentés fényében dönt majd az esetleges változtatásról, ugyanakkor ő is hozzátette, hogy jelentősen megnőtt az esélye egy korábbi lépésnek az adatvezérelt döntéshozatal miatt.

A forintot biztos megviselné egy gyorsítás

A nemzetközi hangulat mellett még egy dolog lehet, ami meggondolásra késztetheti a jegybankot, ez pedig a forint utóbbi hónapokban elért stabilitása. Egy gyorsuló kamatcsökkentési tempó ugyanis várhatóan kimozdítaná a jelenlegi 380 körüli holtpontról az árfolyamot felfelé. Azzal ugyanis csökkenne a magyar deviza relatív kamatelőnye. Ez látszott már a szerdai jegybanki nyilatkozat hatásából is, hiszen a forint láthatóan megbillent a gyorsabb vágásra utaló hírek hallatán.

Ha megnézzük a régiós jegybankokat, akkor könnyen lehet, hogy még korai lenne nagyobb tempóra kapcsolni. A lengyeleknél szeptember óta két lépésben összesen 100 bázisponttal csökkent az alapkamat, míg a cseheknél csak decemberben indítottak egy óvatos 25 bázispontos lépéssel. Eközben az MNB már 225 bázispontot vágott a szeptemberi összeolvadás óta.

Persze a magyar kamatszint még így is lényegesen magasabb, mint a régiós országokban, de a piac a gyorsabb vágást könnyen értelmezhetné úgy, hogy a jegybank beáldozza a forint stabilitását a növekedés oltárán, illetve meghajol a politikai nyomás alatt. Ez pedig semmiképp sem tenne jót az árfolyamnak

Címlapkép forrása: Getty Images