Kiderült, hogy mikor áll le a magyar gazdaság ütőere idén

Közzétette, illetve frissítette az idei évi Földgázszállítói Leállási Ütemtervet pénteken a rendszerirányító FGSZ Zrt., és ebből derült ki, hogy idén június 4-én áll le egy hétre a Török Áramlat gázvezeték Szerbia felől Magyarországra irányuló szakaszán a gázszállítás a szokásos éves karbantartás miatt.

Minden évben júniusban egy hétre leáll a magyar földgázellátás szempontjából kulcsfontosságú Török Áramlat gázvezeték, amelyet korábban a magyar gazdaság ütőerének nevezett Orbán Viktor kormányfő. Ennek oka egyrészt az, hogy a Török Áramlat két vezetéke Oroszországból a Földközi-tenger alatt Törökországba fut, majd onnan a tranzitvezeték közvetlenül Bulgáriába, onnan Szerbiába, onnan pedig Magyarországra halad tovább. Másrészt az, hogy a tavaly 8,5 milliárd köbméterre szakadó éves magyar gázfelhasználásnak egyre komolyabb részaránya, legalább 3,5 milliárd köbméter, ezen a vezetéken érkezik a hosszú távú magyar-orosz gázvásárlási szerződés keretében.

Ezen felül pedig a tavalyi plusz orosz gázvásárlásokkal legalább 1,3 milliárd köbméternyi további orosz gáz is érkezett októberig a Gazprom vezérének elmondása alapján, és a jelek szerint a plusz orosz gázvásárlás azóta is fennmaradt, hiszen még mindig napi nettó 17 millió köbméter feletti a gázimport ezen a belépési ponton, noha az évi 3,5 milliárd köbméter teljesítéséhez elég lenne a napi közel 10 millió köbméter is (igaz más kereskedők is használhatják ezt a belépési pontot, így nem lehet pontosan látni, hogy mennyi ebből a tényleges plusz orosz gázvásárlása a magyar állami cégnek).

Abból is látszott, hogy mennyire fontos a magyar kormánynak is a vezeték zavartalan üzemelése, és az orosz szállítások rendben megérkezése, hogy amikor a bolgárok tavaly októberben egyeztetés nélkül bevezettek egy 20 levás tranzitdíjat, rögtön nagyon heves bírálatokat mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve később Orbán Viktor is, és kilátásba helyezték, hogy blokkolni fogják a bolgárok Schengen-övezethez csatlakozását is. Aztán részben ezen fenyegetés, részben egyéb okok a hatására a bolgárok elengedték ezt az orosz gázra kirótt plusz hozzájárulást, amelyet egyébként se tudtak beszedni a Gazpromtól, közben pedig megkapták az osztrákok és hollandok vétójának elengedése miatt a részleges Schengen-tagságot idén tavasztól.

Mindenesetre a nyugati szankciók, illetve a Török Áramlat karbantartásával kapcsolatos műszaki-technológiai kockázatok már tavaly június körül is fokozott izgalmakat okoztak a hazai gázellátást figyelők körében, hogy a június közepi egy hetes karbantartási munkálatok után vajon rendben újra tud-e indulni a vezetéken a szállítás, vagy sem. Ez végül zavartalanul megtörtént, de azóta a vezeték tengeri szakaszának karbantartásában fontos holland cég otthagyta az orosz piacot, jelentős kompetencia vesztést okozva, így idén még nagyobb figyelem övezi, hogy vajon mi lesz a karbantartás időszakában, és azután.

A fentiek alapján már jobban érthető, hogy miért kiemelt jelentőségű az a péntek délutáni FGSZ-hírlevélben jelzett információ, miszerint megvan az éves karbantartás intervalluma a Török Áramlaton (illetve az egyéb relációkban is), és így a Kiskundorozsmánál a szerb-magyar interkonnektoron befelé nem fog működni a gázszállítás. Eszerint június 4. és 11. közötti időszakban kerül ez sorra, hiszen ezt írja a hírlevél:

A GASTRANS karbantartási munkákat végez a saját rendszerén 2024.06.04 8:00 és 2024.06.11 8:00 között. A technikai kapacitás 0%-ban lesz elérhető Kiskundorozsma 2 (RS>HU) szerb oldalán.

Az összefoglaló egyébként számos más relációban is jelzi a nagynyomású földgázszállító rendszer karbantartás és egyéb okok miatti leállásának pontos intervallumát, így tehát például szeptemberben az Ausztria felőli gázszállítás is leáll 4 napra, majd novemberben fél napra, hiszen:

A Gas Connect Austria karbantartási munkákat végez a saját rendszerén 2024.09.23. 6:00 és 2024.09.27 15:00 között. A technikai kapacitás 0% -ban lesz elérhető a HAG osztrák oldalán.

A Gas Connect Austria karbantartási munkákat végez a saját rendszerén 2024.11.12. 7:00 és 2024.11.12 15:00 között. A technikai kapacitás 0% -ban lesz elérhető a HAG osztrák oldalán.

Technikai kapacitás 0%-ban fog rendelkezésre állni 2024.06.26 07:00 és 2024.06.28 07:00 között Kiskundorozsma (HU>RS) (KEKISKUD1HHN) elemi ponton.

Technikai kapacitás 0%-ban fog rendelkezésre állni 2024.09.04 07:00 és 2024.09.05 16:00 között Balassagyarmat (HU>SK) (VEBALASS2HHN) elemi ponton.

Technikai kapacitás 0%-ban fog rendelkezésre állni 2024.09.21 07:00 és 2024.09.26 15:00 között Beregdaróc 1400 (UA>HU) (HABEREGD1IIN) elemi ponton.

Technikai kapacitás 50%-ban fog rendelkezésre állni 2024.09.23 06:00 és 2024.09.27 17:00 között Mosonmagyaróvár (AT>HU) (KAMOSONM1IIN) elemi ponton.

Technikai kapacitás 0%-ban fog rendelkezésre állni 2024.10.08 08:00 és 2024.10.08 14:00 között Drávaszerdahely (CR>HU) (GEDRAVAS1IIN) elemi ponton.

Technikai kapacitás 0%-ban fog rendelkezésre állni 2024.10.08 08:00 és 2024.10.08 14:00 között Drávaszerdahely (HU>CR) (GEDRAVAS1HHN) elemi ponton.

A részletes adatok itt érhetők el.

Címlapkép forrása: EU